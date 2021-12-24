У Німеччині анонсували переговори з Росією щодо ситуації в Україні, - ЗМІ
Високопоставлені представники Німеччини і Росії планують зустрітися на початку січня для обговорення ситуації довкола України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на німецьке видання FAZ.
Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер і заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак провели в четвер телефонну розмову з метою організації фізичної зустрічі.
У розмові Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та в прикордонній з Росією зоні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у Нормандському форматі. "Метою німецької сторони залишається досягти швидкого пожвавлення Нормандського формату", - заявили в уряді Німеччини.
У вівторок Шольц зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну вперше після вступу на посаду. Ця розмова також стосувалась переговорів у Нормандському форматі. Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Парижі наприкінці 2019 року.
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"Ми (з Козаком - ред.) спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Єрмак також допустив імовірність проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні."
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Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения украинского конфликта. Советник по внешней политике федерального канцлера Олафа Шольца, Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Косак позвонили в четверг, чтобы назначить встречу, как немецкое агентство печати узнало в правительственных кругах в пятницу.
В беседе Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации на Украине и в приграничной с Россией территории и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом нормандском формате. «Целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата», - заявили в правительстве.
Во вторник Шольц впервые с момента вступления в должность позвонил президенту России Владимиру Путину. Речь шла и о переговорах в нормандском формате. Четырехсторонние встречи между Россией, Украиной, Германией и Францией существуют с момента начала конфликта между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке Украины в 2014 году. Последний саммит состоялся в Париже в конце 2019 года. Достигнутые там договоренности пока не реализованы.
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