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У Німеччині анонсували переговори з Росією щодо ситуації в Україні, - ЗМІ

У Німеччині анонсували переговори з Росією щодо ситуації в Україні, - ЗМІ

Високопоставлені представники Німеччини і Росії планують зустрітися на початку січня для обговорення ситуації довкола України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на німецьке видання FAZ.

Радник федерального канцлера Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єйнс Плетнер і заступник глави адміністрації президента РФ Дмитрій Козак провели в четвер телефонну розмову з метою організації фізичної зустрічі.

У розмові Плетнер ще раз закликав до деескалації ситуації в Україні та в прикордонній з Росією зоні та наголосив на необхідності обговорення подальшої ситуації з Україною та Францією у Нормандському форматі. "Метою німецької сторони залишається досягти швидкого пожвавлення Нормандського формату", - заявили в уряді Німеччини.

У вівторок Шольц зателефонував президенту Росії Владіміру Путіну вперше після вступу на посаду. Ця розмова також стосувалась переговорів у Нормандському форматі. Останній саміт "нормандської четвірки" відбувся в Парижі наприкінці 2019 року.

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Автор: 

Німеччина (7318) перемовини (2849) росія (64911)


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Топ коментарі
+5
блазень не потрібен
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24.12.2021 19:54
+4
какаяразнiца?
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24.12.2021 19:52
+4
з таким голосом тільки на рекламу лікування проносів
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24.12.2021 20:13
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а зелю запросили?
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24.12.2021 19:50 Відповісти
какаяразнiца?
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24.12.2021 19:52 Відповісти
блазень не потрібен
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24.12.2021 19:54 Відповісти
потрібен, на бек-вокал згодиться.
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24.12.2021 20:10 Відповісти
з таким голосом тільки на рекламу лікування проносів
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24.12.2021 20:13 Відповісти
руссиш швайне, ****** капут - начал свою речь представитель Бундестага
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24.12.2021 21:16 Відповісти
«потужий» сам без преЗЕдента повирішує "https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/24/7318553/ Голова Офісу президента України Андрій Єрмак планує поговорити телефоном з радником президента РФ Дмитром Козаком
"Ми (з Козаком - ред.) спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати цього тижня. Єрмак також допустив імовірність проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна на відкритті Зимових Олімпійських ігор 4 лютого в Пекіні."
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24.12.2021 19:58 Відповісти
шо не ясно?!
митець
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24.12.2021 20:02 Відповісти
а що поци туди поїдуть? А взагалі різниця тут є- Янек аж тричі на Олімпіаді в Сочі зустрічався з фюрером і ті вкрали крим, а поци зараз будуть "толковать" і в них вкрадуть Київ.
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24.12.2021 20:21 Відповісти
Судячи з новини, так, адже ж бубочка засидівся в Україні, його ж ніхто і нікуди не запрошує, а так хочеться розваг за кордоном того ж за гроші платників податків
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24.12.2021 20:40 Відповісти
Всі говорять з Росією за Україну крім самої ....
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24.12.2021 19:53 Відповісти
члєнограй зайнятий помстами Пороху, воно ж больне
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24.12.2021 20:12 Відповісти
Обсуждать будущую должность нового канцлера в роснефти или газпрёме?
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24.12.2021 19:54 Відповісти
осталось ещё им провести сепаратные переговоры с сепарами.
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24.12.2021 19:54 Відповісти
Даю данную статью в переводе от Гугл. ...самому лень переводить...
Сами разберётесь в ньюансах.

Высокопоставленные представители Германии и России планируют встретиться в начале января для обсуждения украинского конфликта. Советник по внешней политике федерального канцлера Олафа Шольца, Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Косак позвонили в четверг, чтобы назначить встречу, как немецкое агентство печати узнало в правительственных кругах в пятницу.

В беседе Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации на Украине и в приграничной с Россией территории и подчеркнул необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом нормандском формате. «Целью немецкой стороны остается скорейшая реактивация нормандского формата», - заявили в правительстве.

Во вторник Шольц впервые с момента вступления в должность позвонил президенту России Владимиру Путину. Речь шла и о переговорах в нормандском формате. Четырехсторонние встречи между Россией, Украиной, Германией и Францией существуют с момента начала конфликта между пророссийскими сепаратистами и правительственными войсками на востоке Украины в 2014 году. Последний саммит состоялся в Париже в конце 2019 года. Достигнутые там договоренности пока не реализованы.
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24.12.2021 19:57 Відповісти
Какие интриги? -- наши вашим честно сказали, шо Зеле с Беней ждать от нас...*)
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24.12.2021 20:08 Відповісти
а нам шо чекать?
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24.12.2021 20:09 Відповісти
Хунти.
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24.12.2021 20:10 Відповісти
чиєї?
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24.12.2021 20:12 Відповісти
Та баньте цього маланца! Йому в черзі за халявним супом робити немає чогось і дрочить тут днями!
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24.12.2021 20:13 Відповісти
Патц.
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24.12.2021 20:13 Відповісти
Ты, эта -- главно не вспотей, а то завоняешься...*)
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24.12.2021 20:19 Відповісти
Гетьманьської, як найкраще.
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24.12.2021 20:13 Відповісти
Зай гезунд, патц!
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24.12.2021 20:14 Відповісти
та деж ті гетьмани?..
скрізь щури
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24.12.2021 20:17 Відповісти
Співчуваю... ...це реально прикро -- згоден.
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24.12.2021 20:20 Відповісти
Ось що значить влада клоуна, Німечина і росія будуть говорити про капітуляцію Украіни ,а чому мовчить так званий гарант?
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24.12.2021 20:03 Відповісти
він а азербайджані
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24.12.2021 20:06 Відповісти
Бо народ вже высрався і безмолствуєт.
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24.12.2021 20:09 Відповісти
c русиш швайном разговор возможен, когда швайн стреножен и видит хорошо отточенный нож, который неспешно приближается к его жирной шее, остальные варианты не конструктивны
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24.12.2021 20:07 Відповісти
Думаю, нам не надо забывать козла Петра Первого)) С немецкими царьками у нас старые счёты.
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24.12.2021 20:10 Відповісти
Такие?
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24.12.2021 20:12 Відповісти
У меня есть пара знакомых семей , настоящих западных немцев ( даже из Нюрнберга ). Всё они прекрасно понимают и поддерживают Украину)
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24.12.2021 20:33 Відповісти
Всё, что есть... ...можно есть.
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24.12.2021 20:45 Відповісти
я казахский немец и я говорю Слава Украине!!!!
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24.12.2021 21:17 Відповісти
14 лютого канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд під час телефонної розмови з Петром Порошенком висловили занепокоєння ситуацією навколо Дебальцевого і домовились уважно стежити за розвитком ситуації
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24.12.2021 20:11 Відповісти
https://youtu.be/EYDwDBAfaaU ...интересное видео о Вяличии РАБссии... и фюрера
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24.12.2021 21:10 Відповісти
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24.12.2021 21:54 Відповісти
Перемовини про Україну, ховаючись від України?
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25.12.2021 01:48 Відповісти
 
 