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МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах України через кинутий у генконсульство Росії у Львові "коктейль Молотова"

МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах України через кинутий у генконсульство Росії у Львові

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах України у зв'язку з інцидентом, що стався в генконсульстві Росії у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба російського МЗС 24 грудня.

"У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації, якому заявили рішучий протест та виклали вимоги про виконання українською стороною міжнародних зобов'язань щодо гарантування безпеки та створення належних умов для нормального функціонування російських дипломатичних і консульських представництв", – ідеться в заяві.

Також генконсульство РФ надіслало ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області "з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винуватих".

У МЗС заявили, що очікують від України "вибачень за невиконання зобов'язань щодо гаратування належної безпеки російської консульської установи". Також у російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що інцидент "став наслідком нагнітання русофобської істерії, розпалювання ненависті та ворожнечі до РФ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У генконсульство Росії у Львові кинули "коктейль Молотова", - поліція

Автор: 

консульство (308) Львів (3066) МЗС рф (959)


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Топ коментарі
+40
Тут виникає одне-єдине питання: "А якого хєра це генконсульство ще робить у Львові?".
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24.12.2021 20:07
+38
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24.12.2021 20:06
+14
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24.12.2021 21:01
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24.12.2021 20:06 Відповісти
Не совсем так.
Росия ( с одим "с") тоже употребляется с 11в.
Только вот "почему-то" в Ипатьевских летописях, у Карамзина она лежит между Днепром и Карпатами!
И у Толстого "почему-то" Роман Галицкий "Росией правит" в г.Галиче!
И почему-то русины живут не в Тамбове или Рязани, а в карпатском регионе...
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24.12.2021 21:01 Відповісти
І українську мову теж Лєнін придумав?...
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24.12.2021 21:21 Відповісти
вот сєйчас как-то абідна за австрийский гєнштаб....
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24.12.2021 21:24 Відповісти
Фофка сифилитик савременный алфавит пида рассии прытумал.
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25.12.2021 00:52 Відповісти
Тут виникає одне-єдине питання: "А якого хєра це генконсульство ще робить у Львові?".
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24.12.2021 20:07 Відповісти
Дуже слушне запитання!
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24.12.2021 20:08 Відповісти
Вам то що, кацапня до Львова?
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24.12.2021 20:09 Відповісти
А тобі що до Львова ? Переймайся BLM і сильно по Брукліну не шпацеруй .
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24.12.2021 20:15 Відповісти
Чого заскавчав, зебот?
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24.12.2021 20:56 Відповісти
Тобі олії прислати чи ти до свят ,але з тяжкою працею розжився ?
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24.12.2021 21:12 Відповісти
Боїшся що посаджу тебе на пляшку без змазки?
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24.12.2021 21:28 Відповісти
Досить твоїх кацапських гомофантазій. Збирай мерщій копійочки ,невдовзі тобі та твоїм співсектантам прийдеться викупляти свого ідола із застінок зеленого гестапо . А раптом він там на місяць довше посидить і півцентнера скине ? Хіба ти зможеш подібне пережити ?
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24.12.2021 21:59 Відповісти
Буде Майдан, Льоню. Тільки тепер майданівці будуть в броніках і з РПГ. Вийдеш на Антимайдан, чи засциш?
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24.12.2021 22:05 Відповісти
Ти не з Одеси випадково?
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24.12.2021 23:25 Відповісти
А русню чекаєш?
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24.12.2021 23:31 Відповісти
Шукаєш тут своїх однодумців ? Та всі , хто з тобою в соєвих сектантах ,якраз русню і чекають. Не даремно ви з пригожинцями в унісон щебечете.
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25.12.2021 01:04 Відповісти
В унісон з пригожинцями щебечуть якраз боти з ;ЗЕ!диджитал; Сєруні Лєщєнка.
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25.12.2021 08:17 Відповісти
зелений позорняк - це те шо ми сьогодні зовемо Україною...
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25.12.2021 08:24 Відповісти
От і чувак подумав так
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24.12.2021 20:56 Відповісти
коктейль это "... разжигания ненависти и вражды к РФ"
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24.12.2021 20:59 Відповісти
На этот вопрос, вам даст ответ Садовой, и тайный мер Фридман. Который называет Львов, "своим городом"
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24.12.2021 21:17 Відповісти
Щоб було що спалити.
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24.12.2021 21:25 Відповісти
«Ми декілька місяців збирали інформацію щодо розміщення консульства РФ у Львові. В час російсько-української війни важливо дослідити роль консульства Російської Федерації у Львові, його вплив на навколишні території і законність його розміщення. Ми маємо достатньо доказів, аби визнати, що російське консульство розміщене тут незаконно, а територія, на якій воно перебуває є окупованою, так само як і Крим», - переконаний громадський діяч, учасник бойових дій та Революції Гідності Антон Петрівський.

Активіст та учасник бойових дій Андрій Лібич заявив, що згідно з інформацією, яку активісти отримали з офіційного запиту до МЗС України, відомство не надавало дозволу на розміщення Генкольсуства РФ на вулиці Костя Левицького, 95. Відтак консульство самовільно у 2002 році переїхало на цю територію з вулиці Патона, де було розміщене раніше.

Учасник бойових дій та Революції Гідності, депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис стверджує, що консульство РФ досі юридично зареєстроване за адресою вулиця Патона 7-А, де воно розташовувалось до 2002 року. Відтак держава сплачує кошти за розміщення консульства власникам приміщень на вулиці Патона.

«Юридичною адресою консульства є вулиця Патона 7-А, тобто ті приміщення, що розташовані на Костя Левицького, 95 не є юридичною адресою консульства, отже, згідно міжнародних договорів не можуть вважатись офіційною частиною РФ. Цікаво також те, що уряд країни сплачує відшкодування за функціонування консульства РФ власникам приміщення на вулиці Патона, тобто консульства там немає, а власники отримують гроші. А функціонує воно на вулиці Костя Левицького», - каже депутат.

Водночас адвокатка Тетяна Могінська каже: у містобудівному кадастрі Львова вказано, що територія на вулиці Костя Левицького, 95 має площу 7000 квадратних метрів. Там розташовані п'ять будівель, дві з них є житловими. Однак у держреєстрі немає жодної інформації щодо законності спорудження цих будівель.

«У містобудівному кадастрі вказано, що на цій території розташовані п'ять будівель. Дві з них є житловими та три - нежитлові. Жодних відомостей щодо законного спорудження цих будівель немає. Водночас відповідно до даних з держреєстрів, там зареєстровані лише нежитлові будівлі. Окрім того, ці будівлі розташовані на земельній ділянці, площею близько семи тисяч квадратних метрів і така земельна ділянка також не зареєстрована в жодному з офіційних реєстрів. Є інформація про двох власників цих приміщень. У 2003 власником був Євген Рудий, він отримав їх на підставі договору дарування. Потім у 2016 році це майно стало власністю Марії Калинович, також як дарування. А як виникло первинне право власності - наразі не відомо. Яким чином там розташувалось консульство залишається невідомим», - пояснила адвокатка.

Окрім того, вона зазначила, що за цією ж адресою зареєстровані відразу два ОСББ, при тому, що згідно з держреєстром житлових будинків там немає.

«Ми здобули інформацію з єдиного держреєстру, що на території за адресою Костя Левицького, 95 зареєстроване ОСББ, при тому що жодної житлової будівлі там не зареєстровано. Відповідно до реєстру, таких ОСББ є два. Також цікаво, що дата держреєстрації першого ОСББ - 1996 рік, при тому що закон про ОСББ вступив у дію лише в 2002 році, тобто в 1996 ніяких ОСББ в Україні не було», - говорить Тетяна Могінська.

Відтак активісти скерують звернення до Львівської міської ради з вимогою перевірити законність використання земель міста. Окрім того, громадські діячі звернуться до комунальних підприємств міста з вимогою припинити обслуговування цих об'єктів, оскільки немає жодних відкритих даних про те, яким чином сплачуються податки і чи вони взагалі сплачуються. Мова йде про «Львівводоканал» та «Львівсвітло».

Також громадські активісти звернуться до Львівської ОДА, аби посадовці вимагали від консульської установи звільнити приміщення та земельну ділянку, що використовуються, на думку активістів, з порушенням законодавства.

Активісти наголошують, що генконсульство може становити загрозу Нацбезпеці міста, оскільки поруч з ним розташована Держприкордонслужба.

«До СБУ звертаємось з вимогою перевірити вказані факти шкідливої для України діяльності Генконсульства РФ у Львові та зв'язки консульства з політичними, громадськими та іншими організаціями на предмет загроз національної безпеки. Перевірити законність розміщення консульства та вивчити можливість загрози інформаційної безпеки, оскільки консульство розташоване поблизу Державної прикордонної служби України», - заявляє Ігор Шолтис.

Як повідомляв https://portal.lviv.ua/ Львівський портал , у Львові ще з 2018 року хочуть закрити консульство РФ. Зокрема, львів'яни реєстурвали відповідну петицію, а депутати https://portal.lviv.ua/news/2018/11/29/deputati-proponuyut-zakriti-u-lvovi-genkonsulstvo-rosiyi міської та https://portal.lviv.ua/news/2018/12/11/deputati-lvivskoyi-oblradi-vimagayut-u-poroshenka-zakriti-genkonsulstvo-rf-u-lvovi обласної рад звертались з такою вимогою до Президента України та Міністерства закордонних справ.
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24.12.2021 23:09 Відповісти
Свого провокатора, котрий кинув той самий коктейль вони я на діють також відкликали
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24.12.2021 20:09 Відповісти
У відповідь на ноту росії, потрібно прибрати це посольство зі Львова!
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24.12.2021 20:11 Відповісти
8 лет войны ,оккупация двух регионов, 14 тысяч убитых, наверняка до 40 -50 тыс . раненных, миллиона беженцев, сотни в тюрьмах и пыточных.. , тысячи( а по сути десятки тысяч) в заложниках ,а у нас все еще дип. отношения и консульства, все еще открыта дорога на оккупированные территории и в страну агрессор . И до коле это будет продолжаться. ( Грузия разорвала дип. отношения из за 7 дневной войны, хоть что то) ПОЗОР !!! ( а то женщин поголовно до 60 делают военно обязанными, а на это духа не хватает).
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24.12.2021 20:17 Відповісти
+ 100 !
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24.12.2021 21:00 Відповісти
Либо Захарова либо коняка, других вариантов нет.
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24.12.2021 20:18 Відповісти
Однозначно, кацапська провокація. Одна, запитання до наших правоохоронців: а ви де були?
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24.12.2021 20:22 Відповісти
Провокацию сделала наша власть которая нарушив все возможные законы не выгнала посольство окупантов из Украины
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24.12.2021 21:05 Відповісти
Сумна кобила Лавров в інтерв'ю боснійському виданню повідомив про наслідки, які може мати курс на прийняття України в НАТО
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24.12.2021 20:32 Відповісти
Так це вони нас готуються вбивати хим. зброєю.
У наших там хоч протигази з озк є?
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24.12.2021 21:11 Відповісти
Якщо вони і підуть на це, то точно не проти військових.

Вони ж хочуть звинуватити у цьому Україну!

Тож протигази більш потрібні цівільному населенню.
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24.12.2021 23:27 Відповісти
Пока Ермак и Резников рассказывают о рождественском перемирии, Главнокомандующий ВСУ Залужный дал указание всем военным частям на линии соприкосновения быть в боевой готовности и запретить уходить в отпуск. А также заявил о том, что ВСУ никто не запрещает вести ответный огонь.
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24.12.2021 20:33 Відповісти
Почалося... У меня лично складывается впечатление , шо именно кацапские провокаторы это сделали. Благо заимели одесский опыт от 2 мая, бо смотрел онлайн, когда всi шибки эдания Профсоюзов на Куликовом поле были целы, но внутри замерцал огонь... ВОн для чего стянули войска, пытаются найти причину для вторжения... Только пусть попробуют, мало им не покажется. Если в 14ом было соотношение потерь 16 кацапов за одного нашего, то сейчас пусть заготавливают деревянный макентошь с расчетом 200 против одного нашего. Думаю, возле Урала остановимся, бо дальше пусть разбираются чукчи, мордва, ненцы с бурятами. Понятно шо Камчатко-Чукотка -амерская, сахалин -ДВК - японцы.
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24.12.2021 20:46 Відповісти
Стосовно Будинку Профспілок в Одесі - підтверджую! Я сам знімав на камеру у прямому ефірі цілі шибки, на яких було відображення полум'я зсередини будинку.
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24.12.2021 23:25 Відповісти
Нам потрібні ракети щоб до Уралу долетіли, а пішки чи на танках ми туди не поїдемо. Бо нах.. воно нам треба. У нас своя земля і все є. Ну хіба що кожному по два-три раба з мокшан і газ, як репарації.
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25.12.2021 11:41 Відповісти
Коктейль в бутылке был? Считайте, цапы, что вам к Рождеству кресло подарили..
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24.12.2021 20:53 Відповісти
Что делает кацапский клоповник во Львове-вот вопрос?
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24.12.2021 21:00 Відповісти
это у двух последних президентов надо спросить
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24.12.2021 21:29 Відповісти
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24.12.2021 21:01 Відповісти
А хороший вопрос, кстати.
Если Украину Ленин создал в 1922м, то с кем они воевали в 1918м?
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24.12.2021 21:22 Відповісти
А разве членин в 22-ом еще не загибался с тупо вытаращенными шглазами , шо у Моники, в Горках от сифилиса мозга , который подцепил от швейцарской шлюшки... Вы думаете почему Крупская не ульяновша и почему она не имела детей... Думаете ей было мед... Ленин бы и зафигачил на фано , шо левински, да и такого позбувся(огрызка).
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24.12.2021 21:43 Відповісти
велкам то спам, кацапчику
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24.12.2021 21:03 Відповісти
Только вот мордами в грязь все больше как-то леждажли вы, фашистское отребье. В Харькове, Мариуполе, Краматорске, Запорожье, Днепре, Лисичанске, Счастье, Славянске, Северодонецке...
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24.12.2021 21:21 Відповісти
Дожили б***. Окупанты вызывают наших чиновников на ковер. А что делают окупанты в нашей стране? Как можно воевать на фронте а в ето же время штаб окупантов находится в нашем тылу?
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24.12.2021 21:02 Відповісти
лаври? альфа сбєрбанк?
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24.12.2021 21:45 Відповісти
А забыли как с Роствск. обл. с г. Гуково в три дивизиона *Градами* лупили по Украине---консула предупреждали?! Так в интернет в сеть в смысле местные выкладывали с балконов снимая залпы в западном направлении на закат солнца. Четыре стороны света отменить невозможно.
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24.12.2021 21:03 Відповісти
Какие ваши доказательства? ОБСЕ подтвердило?
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24.12.2021 21:10 Відповісти
И шо вызвал? Нота протеста, или рассказать как вас любят?
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24.12.2021 21:20 Відповісти
Крысы мавзолейныешо вы забыли на Галичине?Рюсский сраный Мир там дохлый труп...
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24.12.2021 21:26 Відповісти
Наверно стоит прервать ВСЕ отношения со страной-оккупантом до полной де-оккупации территорий Украины.

Консульство с РФ может быть в третих странах - а не по пяти адресам в Украине.

Пересечение границы из РФ в Украину возможно быть только по визам.

Нарушение границы из РФ в Украину - в том числе на оккупированные территории - должно караться: в том числе - уничтожением транспортных средств оккупантов - самолётов, кораблей, грузовых и прочих автомобилей… Возможно - это должно быть заявлено стране-оккупанту с указанием даты вступления в силу этого правила.
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24.12.2021 21:27 Відповісти
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24.12.2021 21:28 Відповісти
Пусть горят они синим пламенем, пусть горят!
Не прощайте их, ибо ведают, что творят!
Пусть взовьется над их столицею черный дым,
Пусть аукнется им сторицею спертый Крым.

Не считайте невиновными тех, кто сплошь
Жадно жрет, как блины, лопатами злую ложь,
Кто мечтает втоптать оравою в ту же грязь
Целый мир, упырю плюгавому помолясь.

Пусть горят они синим пламенем, пусть горят!
Это им за наймитов засланных, за бурят.
Пусть пожрет все рАссеи области тот пожар,
Заслужившие той же подлостью кару кар.

Не жалейте их, полных злобою до краев,
Вековою клейменных пробою холуев,
Все "укропы" им, да "гейропы" им, да "жиды",
Сами ж были всегда холопами у орды.

Пусть горят они синим пламенем, пусть горят!
Под трехцветным и красным знаменем, все подряд,
С их победами собутыльников-сволочей -
Мародеров, воров, насильников, палачей.

С их плешивыми истуканами в куполах,
С вечно грязными их стаканами на столах,
С феерическими распилами их мамон
И с собачьими их могилами без имен.

Пусть пожрет их огонь ли, мины ли иль свинец,
Только чтобы они все сгинули наконец!
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24.12.2021 22:19 Відповісти
Классный видос о братстве РАБссии и Пруссии от Виктора Суворова и историка Юрия Фельштинского...https://youtu.be/vPREVNcDhR0 ...Супер!!!
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24.12.2021 22:24 Відповісти
згадали кацапи про "міжнародні зобов'язання".
закрити нахер це кубло.
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24.12.2021 22:57 Відповісти
На місті Кулеби я б відповів, що теж глибоко стурбований неадекватністю цього вчинку, особливо на тлі військової агресії РФ, анексії Криму, окупації частин Донецької і Луганської областей, і фактично щоденних обстрілів російською армією Української території і військових. Це дійсно неадекватна відповідь, але всі гілки влади в Україні прикладуть максимум зусиль, аби відповідь кінець кінцем була адекватною діям росії!
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24.12.2021 23:22 Відповісти
Вынашу мосх паслам пида рассии метадам гаванскава синтрома, бис свидетелев и докасательсф.
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25.12.2021 00:50 Відповісти
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25.12.2021 01:40 Відповісти
москва палає, щастя більшого нема... та й взагалі, чому за 8 років війни не розірвано дипвідносин з расією? чи ума не достатньо, щоб знайти країну, яка буде представляти інтереси Украиїни? МЗС України повинно бути з позором розігнано...
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25.12.2021 07:11 Відповісти
А чому ми не порвали дип.відносин з Московією?
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25.12.2021 12:52 Відповісти
 
 