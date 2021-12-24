МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах України через кинутий у генконсульство Росії у Львові "коктейль Молотова"

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах України у зв'язку з інцидентом, що стався в генконсульстві Росії у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба російського МЗС 24 грудня.

"У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації, якому заявили рішучий протест та виклали вимоги про виконання українською стороною міжнародних зобов'язань щодо гарантування безпеки та створення належних умов для нормального функціонування російських дипломатичних і консульських представництв", – ідеться в заяві.



Також генконсульство РФ надіслало ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області "з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винуватих".



У МЗС заявили, що очікують від України "вибачень за невиконання зобов'язань щодо гаратування належної безпеки російської консульської установи". Також у російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що інцидент "став наслідком нагнітання русофобської істерії, розпалювання ненависті та ворожнечі до РФ".

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