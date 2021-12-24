МЗС РФ викликало тимчасового повіреного у справах України через кинутий у генконсульство Росії у Львові "коктейль Молотова"
Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах України у зв'язку з інцидентом, що стався в генконсульстві Росії у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба російського МЗС 24 грудня.
"У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації, якому заявили рішучий протест та виклали вимоги про виконання українською стороною міжнародних зобов'язань щодо гарантування безпеки та створення належних умов для нормального функціонування російських дипломатичних і консульських представництв", – ідеться в заяві.
Також генконсульство РФ надіслало ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області "з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винуватих".
У МЗС заявили, що очікують від України "вибачень за невиконання зобов'язань щодо гаратування належної безпеки російської консульської установи". Також у російському зовнішньополітичному відомстві вважають, що інцидент "став наслідком нагнітання русофобської істерії, розпалювання ненависті та ворожнечі до РФ".
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Росия ( с одим "с") тоже употребляется с 11в.
Только вот "почему-то" в Ипатьевских летописях, у Карамзина она лежит между Днепром и Карпатами!
И у Толстого "почему-то" Роман Галицкий "Росией правит" в г.Галиче!
И почему-то русины живут не в Тамбове или Рязани, а в карпатском регионе...
Активіст та учасник бойових дій Андрій Лібич заявив, що згідно з інформацією, яку активісти отримали з офіційного запиту до МЗС України, відомство не надавало дозволу на розміщення Генкольсуства РФ на вулиці Костя Левицького, 95. Відтак консульство самовільно у 2002 році переїхало на цю територію з вулиці Патона, де було розміщене раніше.
Учасник бойових дій та Революції Гідності, депутат Львівської міської ради Ігор Шолтис стверджує, що консульство РФ досі юридично зареєстроване за адресою вулиця Патона 7-А, де воно розташовувалось до 2002 року. Відтак держава сплачує кошти за розміщення консульства власникам приміщень на вулиці Патона.
«Юридичною адресою консульства є вулиця Патона 7-А, тобто ті приміщення, що розташовані на Костя Левицького, 95 не є юридичною адресою консульства, отже, згідно міжнародних договорів не можуть вважатись офіційною частиною РФ. Цікаво також те, що уряд країни сплачує відшкодування за функціонування консульства РФ власникам приміщення на вулиці Патона, тобто консульства там немає, а власники отримують гроші. А функціонує воно на вулиці Костя Левицького», - каже депутат.
Водночас адвокатка Тетяна Могінська каже: у містобудівному кадастрі Львова вказано, що територія на вулиці Костя Левицького, 95 має площу 7000 квадратних метрів. Там розташовані п'ять будівель, дві з них є житловими. Однак у держреєстрі немає жодної інформації щодо законності спорудження цих будівель.
«У містобудівному кадастрі вказано, що на цій території розташовані п'ять будівель. Дві з них є житловими та три - нежитлові. Жодних відомостей щодо законного спорудження цих будівель немає. Водночас відповідно до даних з держреєстрів, там зареєстровані лише нежитлові будівлі. Окрім того, ці будівлі розташовані на земельній ділянці, площею близько семи тисяч квадратних метрів і така земельна ділянка також не зареєстрована в жодному з офіційних реєстрів. Є інформація про двох власників цих приміщень. У 2003 власником був Євген Рудий, він отримав їх на підставі договору дарування. Потім у 2016 році це майно стало власністю Марії Калинович, також як дарування. А як виникло первинне право власності - наразі не відомо. Яким чином там розташувалось консульство залишається невідомим», - пояснила адвокатка.
Окрім того, вона зазначила, що за цією ж адресою зареєстровані відразу два ОСББ, при тому, що згідно з держреєстром житлових будинків там немає.
«Ми здобули інформацію з єдиного держреєстру, що на території за адресою Костя Левицького, 95 зареєстроване ОСББ, при тому що жодної житлової будівлі там не зареєстровано. Відповідно до реєстру, таких ОСББ є два. Також цікаво, що дата держреєстрації першого ОСББ - 1996 рік, при тому що закон про ОСББ вступив у дію лише в 2002 році, тобто в 1996 ніяких ОСББ в Україні не було», - говорить Тетяна Могінська.
Відтак активісти скерують звернення до Львівської міської ради з вимогою перевірити законність використання земель міста. Окрім того, громадські діячі звернуться до комунальних підприємств міста з вимогою припинити обслуговування цих об'єктів, оскільки немає жодних відкритих даних про те, яким чином сплачуються податки і чи вони взагалі сплачуються. Мова йде про «Львівводоканал» та «Львівсвітло».
Також громадські активісти звернуться до Львівської ОДА, аби посадовці вимагали від консульської установи звільнити приміщення та земельну ділянку, що використовуються, на думку активістів, з порушенням законодавства.
Активісти наголошують, що генконсульство може становити загрозу Нацбезпеці міста, оскільки поруч з ним розташована Держприкордонслужба.
«До СБУ звертаємось з вимогою перевірити вказані факти шкідливої для України діяльності Генконсульства РФ у Львові та зв'язки консульства з політичними, громадськими та іншими організаціями на предмет загроз національної безпеки. Перевірити законність розміщення консульства та вивчити можливість загрози інформаційної безпеки, оскільки консульство розташоване поблизу Державної прикордонної служби України», - заявляє Ігор Шолтис.
Як повідомляв https://portal.lviv.ua/ Львівський портал , у Львові ще з 2018 року хочуть закрити консульство РФ. Зокрема, львів'яни реєстурвали відповідну петицію, а депутати https://portal.lviv.ua/news/2018/11/29/deputati-proponuyut-zakriti-u-lvovi-genkonsulstvo-rosiyi міської та https://portal.lviv.ua/news/2018/12/11/deputati-lvivskoyi-oblradi-vimagayut-u-poroshenka-zakriti-genkonsulstvo-rf-u-lvovi обласної рад звертались з такою вимогою до Президента України та Міністерства закордонних справ.
У наших там хоч протигази з озк є?
Вони ж хочуть звинуватити у цьому Україну!
Тож протигази більш потрібні цівільному населенню.
Если Украину Ленин создал в 1922м, то с кем они воевали в 1918м?
Консульство с РФ может быть в третих странах - а не по пяти адресам в Украине.
Пересечение границы из РФ в Украину возможно быть только по визам.
Нарушение границы из РФ в Украину - в том числе на оккупированные территории - должно караться: в том числе - уничтожением транспортных средств оккупантов - самолётов, кораблей, грузовых и прочих автомобилей… Возможно - это должно быть заявлено стране-оккупанту с указанием даты вступления в силу этого правила.
Не прощайте их, ибо ведают, что творят!
Пусть взовьется над их столицею черный дым,
Пусть аукнется им сторицею спертый Крым.
Не считайте невиновными тех, кто сплошь
Жадно жрет, как блины, лопатами злую ложь,
Кто мечтает втоптать оравою в ту же грязь
Целый мир, упырю плюгавому помолясь.
Пусть горят они синим пламенем, пусть горят!
Это им за наймитов засланных, за бурят.
Пусть пожрет все рАссеи области тот пожар,
Заслужившие той же подлостью кару кар.
Не жалейте их, полных злобою до краев,
Вековою клейменных пробою холуев,
Все "укропы" им, да "гейропы" им, да "жиды",
Сами ж были всегда холопами у орды.
Пусть горят они синим пламенем, пусть горят!
Под трехцветным и красным знаменем, все подряд,
С их победами собутыльников-сволочей -
Мародеров, воров, насильников, палачей.
С их плешивыми истуканами в куполах,
С вечно грязными их стаканами на столах,
С феерическими распилами их мамон
И с собачьими их могилами без имен.
Пусть пожрет их огонь ли, мины ли иль свинец,
Только чтобы они все сгинули наконец!
закрити нахер це кубло.