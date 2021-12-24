Президент Молдови Санду заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не планує зустрічатись із лідером Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У п'ятницю ввечері під час передачі "П'ятниця з Анатолієм Голем" на телеканалі РТР-Молдова, відповідаючи на питання про можливу зустріч з лідером Придністров'я Вадимом Красносельським, вона сказала: "В уряді є Бюро з реінтеграції, є встановлені формати діалогу. Всі проблеми вирішуються в рамках цих форматів. Коли потрібно було обговорювати проблеми з постачанням газу на обидва береги Дністра, прем'єр-міністр дзвонила Красносельському, обговорили ці питання. У мене не заплановані зустрічі з Красносельським", - сказала Санду.

При цьому вона наголосила, що налагоджено співпрацю на міжвідомчому рівні, "органи влади Молдови вирішують проблеми, з якими стикаються громадяни Молдови з лівого берега Дністра".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо досвід Придністров'я, - Кулеба виключає односторонні поступки по Донбасу

"Ми продовжуємо надавати лівобережжю Дністра допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19, у вирішенні інших проблем, з якими стикаються громадяни", - наголосила президент.

Вона висловила занепокоєння проблемою дотримання прав людини у Придністровському регіоні, наголосивши на необхідності звільнення політичних ув'язнених, зокрема лідера Комуністичної партії Придністров'я Олега Хоржана.

"Ми ці питання порушуватимемо постійно, оскільки ситуація з правами людини в Придністров'ї деградує", - сказала Санду.

Читайте також: Молдова хоче стати членом ЄС. Москву попереджено, - Санду