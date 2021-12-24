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Президент Молдови Санду заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Президент Молдови Санду заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я

Президент Молдови Майя Санду заявила, що не планує зустрічатись із лідером Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

У п'ятницю ввечері під час передачі "П'ятниця з Анатолієм Голем" на телеканалі РТР-Молдова, відповідаючи на питання про можливу зустріч з лідером Придністров'я Вадимом Красносельським, вона сказала: "В уряді є Бюро з реінтеграції, є встановлені формати діалогу. Всі проблеми вирішуються в рамках цих форматів. Коли потрібно було обговорювати проблеми з постачанням газу на обидва береги Дністра, прем'єр-міністр дзвонила Красносельському, обговорили ці питання. У мене не заплановані зустрічі з Красносельським", - сказала Санду.

При цьому вона наголосила, що налагоджено співпрацю на міжвідомчому рівні, "органи влади Молдови вирішують проблеми, з якими стикаються громадяни Молдови з лівого берега Дністра".

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"Ми продовжуємо надавати лівобережжю Дністра допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19, у вирішенні інших проблем, з якими стикаються громадяни", - наголосила президент.

Вона висловила занепокоєння проблемою дотримання прав людини у Придністровському регіоні, наголосивши на необхідності звільнення політичних ув'язнених, зокрема лідера Комуністичної партії Придністров'я Олега Хоржана.

"Ми ці питання порушуватимемо постійно, оскільки ситуація з правами людини в Придністров'ї деградує", - сказала Санду.

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Автор: 

Придністров'я (473) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
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Зелин завхоз Ермак уже договаривается про встречу с Путиным и про капитуляцию Украины!

У Росії назвали 10 пунктів, які Україна запропонувала РФ для миру на Донбасі

Перше. Україна в ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Мір з посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.

Друге. Україна на засіданні ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для взаємного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Йдеться про КПВВ "Золоте" у Донецькій області та "Щастя" у Луганській області, а також для повторного відкриття всіх уже чинних КПВВ. Україна також готова продовжити режим роботи КПВВ перед святами.

Третє. Україна у ТКГ 8-9 грудня покаже списки тих, хто утримується, на звільнення або обмін, щоб провести обмін до кінця 2021 року. Українська сторона буде готова завершити процесуальне очищення щодо встановлених тих, хто захотів бути переміщеним до ОРДЛО чи Росії.

Четверте. Разом з першими трьома кроками Україна готова на засіданні ТКГ:

повернутися до розгляду проєкту закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України» з імплементованою у ньому «формулою Штайнмаєра»

П'яте. На засіданні ТКГ 8-9 грудня Україна порушить питання щодо забезпечення безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.

Шосте. Телефонна розмова між президентами України та Росії за такими темами:

підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
заяви Володимира Зеленського та Владіміра Путіна після телефонної розмови про деескалацію біля українських кордонів;
сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.

Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.

Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:

про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО
показати весь коментар
24.12.2021 20:26
+4
Внимание, это правильный ответ.
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24.12.2021 20:27
+4
А смуглянка-молдованка отвечала парню так!
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24.12.2021 20:27
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Зелин завхоз Ермак уже договаривается про встречу с Путиным и про капитуляцию Украины!

У Росії назвали 10 пунктів, які Україна запропонувала РФ для миру на Донбасі

Перше. Україна в ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Мір з посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.

Друге. Україна на засіданні ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для взаємного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Йдеться про КПВВ "Золоте" у Донецькій області та "Щастя" у Луганській області, а також для повторного відкриття всіх уже чинних КПВВ. Україна також готова продовжити режим роботи КПВВ перед святами.

Третє. Україна у ТКГ 8-9 грудня покаже списки тих, хто утримується, на звільнення або обмін, щоб провести обмін до кінця 2021 року. Українська сторона буде готова завершити процесуальне очищення щодо встановлених тих, хто захотів бути переміщеним до ОРДЛО чи Росії.

Четверте. Разом з першими трьома кроками Україна готова на засіданні ТКГ:

повернутися до розгляду проєкту закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України» з імплементованою у ньому «формулою Штайнмаєра»

П'яте. На засіданні ТКГ 8-9 грудня Україна порушить питання щодо забезпечення безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.

Шосте. Телефонна розмова між президентами України та Росії за такими темами:

підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
заяви Володимира Зеленського та Владіміра Путіна після телефонної розмови про деескалацію біля українських кордонів;
сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.

Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.

Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:

про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО
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24.12.2021 20:26 Відповісти
8-9 грудня?
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24.12.2021 21:33 Відповісти
Якщо побачите російські танки в Києві, то це лише група підтримки для Єрмака.
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24.12.2021 21:49 Відповісти
Яке це має відношення до Молдови?
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25.12.2021 01:44 Відповісти
Внимание, это правильный ответ.
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24.12.2021 20:27 Відповісти
А смуглянка-молдованка отвечала парню так!
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24.12.2021 20:27 Відповісти
а наше хоче зустрітися із пУтлером - в Пекіні 4 лютого на відкриті Олімпійських....- спить та бачить ...
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24.12.2021 20:28 Відповісти
Яке це має відношення до Молдови?
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25.12.2021 01:45 Відповісти
Украине, Молдове, Грузии и Азербайджану нужно консолидировать свои усилия. Землю этих стран топчет рашистский оккупант ( как бы он не прикрывался своей гибридностью, но это действительно так) Вот она " красная линия" для всех нас, для Мира, ООН, НАТО, ОБСЕ, ЕС. Просто слишком мы много потеряли время и возможностей , все это нужно было сделать еще в "зачатке" когда начинались события в Приднестровье. ( забыли историю 30 х годов прошлого столетия)
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24.12.2021 20:39 Відповісти
Куда там кріварожскому блазню до цієї пані :
У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).

У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.

2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Незаміжня.

Окрім рідної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунської , вільно володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами.
З 2010 по 2012 працювала радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія.

24 липня 2012 до 2015 була міністром освіти Молдови. Почала впровадження цілого ряду реформ, зокрема змінила регламент проведення національних іспитів. Була посилена система контролю процесу складання іспиту, в багатьох центрах встановлені металошукачі на входах до центрів складання іспиту на ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавра , усі авдиторії були оснащені камерами відеоспостереження. Водночас усі екзаменаційні роботи учнів, яких помітили в списуванні, анулювалися, а самі вони позбавлялися права перездачі іспитів у додаткову сесію.
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24.12.2021 20:41 Відповісти
Цікава ситуація - державною мовою Молдови є молдавська мова (Конституція РМ). А для Президента Молдови Санду рідною є румунська. То як?
Можете не відповідати - М.Санду має румунський паспорт і являється громадянкою Румунії.
Навіть "криворізький блазень" (по-вашому) до такого не дійшов.
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26.12.2021 16:42 Відповісти
А які дії Молдови у випадку початку бойових дій Россіі проти України.

ЇЇ дії проти анклаву Приднестров,є- там 14 Армія РФ на поготові вдарити у спину Україні в напрямку на Одесе -Миколаїв-Херсон, на зустріч Кримській групировці.?
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24.12.2021 21:09 Відповісти
назустріч
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25.12.2021 08:55 Відповісти
Зеля на ее месте и тому бы в глаз заглянул. Придоставил бы бесплатное обучение в Вузах для боевиков, дал бы престарелым сепаратистам пенсии, а поиом бы с помощью Путлера стал бы в тюхивать руководителей Приднестровья в парламент Молдовы.
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24.12.2021 21:46 Відповісти
Lichni ja bil ochen prijatno udivljon viborom moldovan, chestno ne ozhidal, nu da oni ne po prikolu golosovali a na etot raz s budushchijem
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24.12.2021 23:24 Відповісти
Майя зі всіх сил пнеться зробити гарну міну при вельми поганій грі. Післявиборна євроерекція молдаванів за пів-року явно упала - газова криза в листопаді поставила Молдавію в привичну для неї позу. А кілька днів тому М.Санду визнала крайнє низьку мілітарну спроможність своєї країни. Так треба розуміти, що передвиборча обіцянка Санду повернути Придністрянщину теж уже невдовзі виявиться теж пустодзвоном: відмова від діалогу з Лівобережжям ому підтвердження. Того ж дня М.Санду висловила .... занепокоєність(!) розвитком конфлікту на Сході України. (хоч щось таке рідне і до болю знайоме європейське )
Вже казав і повторяю - нічого М.Санду суттєво не зробить, як не зробили до неї жоден Президент і Парламент Молдавії.
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26.12.2021 16:36 Відповісти
 
 