Президент Молдови Санду заявляє, що до її планів не входить зустріч із лідером Придністров'я
Президент Молдови Майя Санду заявила, що не планує зустрічатись із лідером Придністров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
У п'ятницю ввечері під час передачі "П'ятниця з Анатолієм Голем" на телеканалі РТР-Молдова, відповідаючи на питання про можливу зустріч з лідером Придністров'я Вадимом Красносельським, вона сказала: "В уряді є Бюро з реінтеграції, є встановлені формати діалогу. Всі проблеми вирішуються в рамках цих форматів. Коли потрібно було обговорювати проблеми з постачанням газу на обидва береги Дністра, прем'єр-міністр дзвонила Красносельському, обговорили ці питання. У мене не заплановані зустрічі з Красносельським", - сказала Санду.
При цьому вона наголосила, що налагоджено співпрацю на міжвідомчому рівні, "органи влади Молдови вирішують проблеми, з якими стикаються громадяни Молдови з лівого берега Дністра".
"Ми продовжуємо надавати лівобережжю Дністра допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19, у вирішенні інших проблем, з якими стикаються громадяни", - наголосила президент.
Вона висловила занепокоєння проблемою дотримання прав людини у Придністровському регіоні, наголосивши на необхідності звільнення політичних ув'язнених, зокрема лідера Комуністичної партії Придністров'я Олега Хоржана.
"Ми ці питання порушуватимемо постійно, оскільки ситуація з правами людини в Придністров'ї деградує", - сказала Санду.
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У Росії назвали 10 пунктів, які Україна запропонувала РФ для миру на Донбасі
Перше. Україна в ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для відновлення режиму припинення вогню з 00:00 за київським часом 10 грудня 2021 року та повернення до виконання "Мір з посилення режиму припинення вогню" від 22 липня 2020 року.
Друге. Україна на засіданні ТКГ 8-9 грудня вживе всіх необхідних дій для взаємного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Йдеться про КПВВ "Золоте" у Донецькій області та "Щастя" у Луганській області, а також для повторного відкриття всіх уже чинних КПВВ. Україна також готова продовжити режим роботи КПВВ перед святами.
Третє. Україна у ТКГ 8-9 грудня покаже списки тих, хто утримується, на звільнення або обмін, щоб провести обмін до кінця 2021 року. Українська сторона буде готова завершити процесуальне очищення щодо встановлених тих, хто захотів бути переміщеним до ОРДЛО чи Росії.
Четверте. Разом з першими трьома кроками Україна готова на засіданні ТКГ:
повернутися до розгляду проєкту закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України» з імплементованою у ньому «формулою Штайнмаєра»
П'яте. На засіданні ТКГ 8-9 грудня Україна порушить питання щодо забезпечення безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України з метою повного виконання свого мандату.
Шосте. Телефонна розмова між президентами України та Росії за такими темами:
підтримки повернення до режиму припинення вогню з 10 грудня 2021 року;
заяви Володимира Зеленського та Владіміра Путіна після телефонної розмови про деескалацію біля українських кордонів;
сприяння проведенню "новорічного/різдвяного" взаємного звільнення та обміну утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб;
визначення уповноважених двох президентів для початку переговорів щодо продовження транзиту російського газу після 2024 року.
Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.
Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.
Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.
Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО
У 1989-1994 здобула спеціальність менеджменту в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM).
У 1995-1998 спеціалізувалась на міжнародних відносинах в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі.
2010 року закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Незаміжня.
Окрім рідної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 румунської , вільно володіє https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійською і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російською мовами.
З 2010 по 2012 працювала радницею виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія.
24 липня 2012 до 2015 була міністром освіти Молдови. Почала впровадження цілого ряду реформ, зокрема змінила регламент проведення національних іспитів. Була посилена система контролю процесу складання іспиту, в багатьох центрах встановлені металошукачі на входах до центрів складання іспиту на ступінь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавра , усі авдиторії були оснащені камерами відеоспостереження. Водночас усі екзаменаційні роботи учнів, яких помітили в списуванні, анулювалися, а самі вони позбавлялися права перездачі іспитів у додаткову сесію.
Можете не відповідати - М.Санду має румунський паспорт і являється громадянкою Румунії.
Навіть "криворізький блазень" (по-вашому) до такого не дійшов.
ЇЇ дії проти анклаву Приднестров,є- там 14 Армія РФ на поготові вдарити у спину Україні в напрямку на Одесе -Миколаїв-Херсон, на зустріч Кримській групировці.?
Вже казав і повторяю - нічого М.Санду суттєво не зробить, як не зробили до неї жоден Президент і Парламент Молдавії.