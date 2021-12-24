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Новини Правосуддя
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Госпсуд Київської області "підіграв" депутату Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, у питанні невиплати кредиту банку, - ЗМІ

Госпсуд Київської області

Господарський суд Київської області сприяв відмиванню коштів депутатом російської Держдуми Олексієм Лисяковим.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому сайтом "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про банкрутство та судові розгляди навколо фігури члена Ради Федерації (2002-2011) та депутата Держдуми РФ (2011-2016) бізнесмена Олексія Лисякова. Він є співвласником і головою ради директорів компанії "Инфаприм" (найбільший у Росії виробник замінників дитячих молочних сумішей). Російський "Сити Инвест Банк", намагається відсудити борги за кредитами, які брав номінал Лисякова Акбар Ісмоілов, а сам Лисяков виступав поручителем. За даними видання сума підтвердженого судами боргу становить 500 млн руб (6,8 млн дол., без неустойок).

Водночас Лисяков зробив ряд кроків, щоб уникнути виплати боргу, серед яких були фіктивне розлучення та аліменти, борг матері та судовий розгляд в українському суді.

Незважаючи на персональні санкції, введені РНБО України проти всіх російських політиків, причетних до анексії Криму, ексдепутату, який голосував за це рішення, вдалося взяти поруку за зобов'язаннями української компанії "ФК "Лабораторія фінансів" на суму 10 млн. євро. У додатковій угоді до договору було зазначено, що всі суперечки сторони мають вирішуватись у Господарському суді Київської області.

На думку юристів, опитаних виданням РБК-Україна, цей договір має всі ознаки фіктивності з головною метою – формуванням штучної заборгованості. Непрямим доказом цього журналісти називають той факт, що до 2021 року обидві сторони не виявляли жодного інтересу одна до одної, та активізувалися лише тоді, коли російський "Сити Инвест Банк" став отримувати у судах рішення на свою користь.

"У 2021 році "Лабораторія фінансів" почала подавати позови до Олексія Лисякова до цього Господарського суду Київської області. За дивним збігом обставин подача зупинилася лише тоді, коли автоматична система розподілила позов на голову суду Павла Горбасенка", - пишуть автори статті. Вказано, що суд розглянув справу протягом одного місяця, хоча зазвичай при одній із сторін справи іноземці через пересилання документів, процес затягується від півроку до декількох років.

Крім того, журналісти з'ясували, що офіційний представник інтересів Олексія Лисякова в Господарському суді Київської області адвокат Максим Піхотний через кіпрський офшор є пов'язаною особою з компанією "Лабораторія фінансів", якій і заборгував депутат.

Нагадаємо, що санкції проти членів Державної Думи РФ, які підтримали приєднання Криму до РФ у 2014 році, було введено у 2018 році рішенням РНБО України.

Автор: 

Держдума (733) депутат (1770) санкції (11763) суд (11651) юстиція (732)


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Топ коментарі
+5
В нас, о гоподи, презЕдент ватний, який обліпив себе, уряд, парламент ватними покидьками,і до чого не торкнеться виходе примітивна, кацапська хірня.
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24.12.2021 22:00
+4
Ну звісно: хто винен? Невістка! Що ви, всі ЗЕбл...ді, не бачите всі висери НЄлоха-патірпєвшєга?, а тільки Порох вам очі коле! Та від'**...ся вже від нього! Стежте за своїм наріком і давіться лайном, яке він продукує!
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24.12.2021 22:00
+2
Мене це не здивувало: ЗЄля в цього московского бариги як і івниш на корпоративах бацав, от і підсобив по старій дружбі
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24.12.2021 21:26
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Мене це не здивувало: ЗЄля в цього московского бариги як і івниш на корпоративах бацав, от і підсобив по старій дружбі
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24.12.2021 21:26 Відповісти
Вообще то здесь жабогадюкинг) Рашкинский депутат, рашкинский банк) Наши заработали и хорошо)))
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24.12.2021 21:33 Відповісти
По всій країні ватні судді після судової реформи попрошенка. А які судді такі й рішення.
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24.12.2021 21:36 Відповісти
В нас, о гоподи, презЕдент ватний, який обліпив себе, уряд, парламент ватними покидьками,і до чого не торкнеться виходе примітивна, кацапська хірня.
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24.12.2021 22:00 Відповісти
Тих суддів призначав якраз реформатор - бульдозерист коли робив чергову судову реформу під себе.І чомусь не розіфгнав оск а ще суддям призначив захмарні утримання за їх злочинні безкарні вироки і постанови.
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25.12.2021 06:56 Відповісти
Щоб робити реформи, треба мати більшість в парламенті, бажано конституційну (351голос). Яка найбільша фракція минулої Ради? Національний фронт. Хто мав найбільший вплив на неї ? Аваков. Саме з цією фракцією блок Порошенка створював більшість. Порох навіть на поліцію (Аваков), не мав впливу, згадайте гебістського провокатора Карлсона-Михуіла. В таких умовах що були, говорити про судову реформу під себе, м'яко кажучи - брехня. А робити так ,як робить зелена прокацапська банда, він не хотів.
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25.12.2021 10:49 Відповісти
Мені пох зелені до них теж питань більше ніж хотілось би,але жне аваков і не більшістьзмушувалапорошенка призначати мудачука у ткг,дарувати йому днржнафтопровід реєструвати партіє зажопників і дозволяти йому літати до ***** при закритому небі.
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27.12.2021 15:15 Відповісти
, скажи, а чому тебе Гондоном назвали?
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25.12.2021 16:58 Відповісти
а чому ти гандон та ще й штопаний колючим дротом?
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27.12.2021 15:10 Відповісти
хз, ти ж гандон
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28.12.2021 13:11 Відповісти
Ха-ха,а ти штопаний колючим дротом.
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28.12.2021 13:17 Відповісти
, але ж тебе назвали гандоном, а чим вас штопають, я не розбираюсь, може й колючкою,
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28.12.2021 16:16 Відповісти
Я знаю чим штопають таких нндонів як ти колючим дроьом,тому що ти задрот.
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28.12.2021 16:27 Відповісти
гондон тут тільки ти, тебе так назвали, але те, що ти гондон штопаний, не означає, що довкола теж такі самі, світ набагато цікавіший, але ти гондон так і живеш, як гондон.
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28.12.2021 16:34 Відповісти
Ти вксь у лайні і мвід тебе дуже смердить бо ти був є і будеш задротом свинорилий лайномет.
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28.12.2021 16:41 Відповісти
свинорилий лайномет твій тато, що використав штопаного гандона і получилось ти
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28.12.2021 21:57 Відповісти
Оце логотип вашого свинарника. пес
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28.12.2021 16:49 Відповісти
це вас такими пачками продають, та насрати
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28.12.2021 21:58 Відповісти
Ну звісно: хто винен? Невістка! Що ви, всі ЗЕбл...ді, не бачите всі висери НЄлоха-патірпєвшєга?, а тільки Порох вам очі коле! Та від'**...ся вже від нього! Стежте за своїм наріком і давіться лайном, яке він продукує!
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24.12.2021 22:00 Відповісти
Те лайно яким годував твій мальдівський вождь свинорилих нічим не відрізняється від того чим годують зараз. Понаїдались з 2014р тому й досі його ніхто не хоче окрім вашого свинарника.
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25.12.2021 06:50 Відповісти
Этим животным все равно кто лишь бы "занес" и чем больше тем кривее приговор. А кто их осудит? Они "руководствуясь внутренним убеждением" принимают ЛЮБЫЕ НЕЗАКОННЫЕ решения! И что? Никто ж не задает вопросы про ЭТО( дома две три иномарки,собственность на миллионы...ДОЛЛАРОВ. ЛЮБОГО судью можно СЕЙЧАС посадить,если ввести закон что бы ВСЕ родственники и сама судья объясняли свое ЭТО. Не обьяснили- в тюрьму. А так они сейчас и Чикатило оправдают( посмертно) ,конечно если "занести".
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25.12.2021 07:08 Відповісти
 
 