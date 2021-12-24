Госпсуд Київської області "підіграв" депутату Держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, у питанні невиплати кредиту банку, - ЗМІ

Господарський суд Київської області сприяв відмиванню коштів депутатом російської Держдуми Олексієм Лисяковим.

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому сайтом "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про банкрутство та судові розгляди навколо фігури члена Ради Федерації (2002-2011) та депутата Держдуми РФ (2011-2016) бізнесмена Олексія Лисякова. Він є співвласником і головою ради директорів компанії "Инфаприм" (найбільший у Росії виробник замінників дитячих молочних сумішей). Російський "Сити Инвест Банк", намагається відсудити борги за кредитами, які брав номінал Лисякова Акбар Ісмоілов, а сам Лисяков виступав поручителем. За даними видання сума підтвердженого судами боргу становить 500 млн руб (6,8 млн дол., без неустойок).

Водночас Лисяков зробив ряд кроків, щоб уникнути виплати боргу, серед яких були фіктивне розлучення та аліменти, борг матері та судовий розгляд в українському суді.

Незважаючи на персональні санкції, введені РНБО України проти всіх російських політиків, причетних до анексії Криму, ексдепутату, який голосував за це рішення, вдалося взяти поруку за зобов'язаннями української компанії "ФК "Лабораторія фінансів" на суму 10 млн. євро. У додатковій угоді до договору було зазначено, що всі суперечки сторони мають вирішуватись у Господарському суді Київської області.

На думку юристів, опитаних виданням РБК-Україна, цей договір має всі ознаки фіктивності з головною метою – формуванням штучної заборгованості. Непрямим доказом цього журналісти називають той факт, що до 2021 року обидві сторони не виявляли жодного інтересу одна до одної, та активізувалися лише тоді, коли російський "Сити Инвест Банк" став отримувати у судах рішення на свою користь.

"У 2021 році "Лабораторія фінансів" почала подавати позови до Олексія Лисякова до цього Господарського суду Київської області. За дивним збігом обставин подача зупинилася лише тоді, коли автоматична система розподілила позов на голову суду Павла Горбасенка", - пишуть автори статті. Вказано, що суд розглянув справу протягом одного місяця, хоча зазвичай при одній із сторін справи іноземці через пересилання документів, процес затягується від півроку до декількох років.

Крім того, журналісти з'ясували, що офіційний представник інтересів Олексія Лисякова в Господарському суді Київської області адвокат Максим Піхотний через кіпрський офшор є пов'язаною особою з компанією "Лабораторія фінансів", якій і заборгував депутат.

Нагадаємо, що санкції проти членів Державної Думи РФ, які підтримали приєднання Криму до РФ у 2014 році, було введено у 2018 році рішенням РНБО України.