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На березі одного з найбільших Шацьких озер збудують мультифункціональний спорткомплекс, - ОДА. ФОТО

У селі Світязь на Волині наступного року відкриють великий спортивний комплекс, який відповідатиме усім стандартам інклюзивності та безбар’єрності. Його будують за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Волинська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

На березі одного з найбільших Шацьких озер збудують мультифункціональний спорткомплекс, - ОДА 01

Спортивний комплекс, розташований поруч з одним із найглибших озер у Шацькому національному природному парку, почали будувати цього року.

"З нуля" зведено дві зблоковані споруди з окремими виходами назовні. Встановлені та вкриті зовнішнім покриттям металеві конструкції стін майбутнього спортзалу. Збудовано триповерхову господарську частину комплексу. Загальна площа спортивного закладу – майже 2,5 тисячі квадратних метрів", - розповіли в обласній адміністрації.

На березі одного з найбільших Шацьких озер збудують мультифункціональний спорткомплекс, - ОДА 02

Весь комплекс, разом із прилеглою територією, буде оснащений пандусами і ліфтами для зручності маломобільних груп населення.

На березі одного з найбільших Шацьких озер збудують мультифункціональний спорткомплекс, - ОДА 03

За оцінкою голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, готовність об’єкту складає 78%. Його буде завершено в наступному році. Загальна вартість проєкту становить 19 млн гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за програмами "Велике будівництво" і "Здорова Україна" в Україні відкрили 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів.

Автор: 

Велике будівництво (741) Волинська область (19)


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Топ коментарі
+17
я хрєнею !!!!!!!!!!!!!!!!

будівництво арсеналів на міліарди гривень провалено !
Коростильов клянчить, саме так - клянчить вже другий рік, 40 млн. грн на створення ЗРК !!!

а ми будуємо велосипедно- розважальні комплекси !
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24.12.2021 21:56
+12
по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов та...

0,00 ракет !!!!!!!!!!!!!

якщо ви хочете "здатись без бою" - оберіть Клоуна-зрадника "какая разніца..."
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24.12.2021 22:00
+8
а потом он окажется в собственности нового олигарха, чья фамилия начинается на "Ер", а заканчивается на "мак"..
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24.12.2021 21:34
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А ті озера ще є?

Всю природу засеруть.
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24.12.2021 21:34 Відповісти
Я колись туди їздив у складі експедиції Так місцеві біологи казали що в озерах катастрофічно понижується рівень води "Грішать" на сусідів - білорусів Бо на їх території десь недалеко калійні шахти і від їх розробки рівень грунтових вод знижується!
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24.12.2021 21:38 Відповісти
Колись...
За останні роки там навіть озера позникали.
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24.12.2021 21:41 Відповісти
А как там насчет сейсмичности? можно ли там строить что-то высотное?
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24.12.2021 22:55 Відповісти
я хрєнею !!!!!!!!!!!!!!!!

будівництво арсеналів на міліарди гривень провалено !
Коростильов клянчить, саме так - клянчить вже другий рік, 40 млн. грн на створення ЗРК !!!

а ми будуємо велосипедно- розважальні комплекси !
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24.12.2021 21:56 Відповісти
по программам "Большая стройка" и "Здоровая Украина" в Украине открыли 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов та...

0,00 ракет !!!!!!!!!!!!!

якщо ви хочете "здатись без бою" - оберіть Клоуна-зрадника "какая разніца..."
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24.12.2021 22:00 Відповісти
а потом он окажется в собственности нового олигарха, чья фамилия начинается на "Ер", а заканчивается на "мак"..
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24.12.2021 21:34 Відповісти
Люди з країни виїжджають і будуть виїжджати,а ці будують спорткомплекси.
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24.12.2021 21:36 Відповісти
будеш відїжати останнім вимкниш світло,най мені лічильник не крутить..а влаштуєшся за кордоном зателефонуй може щей і я підтягнусь,а то одному в Україні буде трохи одиноко,тай набридне сидіти цілими дняими їсти сало з горілкою тай дулі москалям через рів з крокодилами крутити
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24.12.2021 21:53 Відповісти
До речі,більшість спортсменів це або любителі москалів,або спорт внє палітікі і какая разніца Електорат зелених слуг.
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24.12.2021 21:39 Відповісти
не не, галава в палитике(міськрада) а рука-жопа-ноги вне палитике, на кацапщине.
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25.12.2021 00:50 Відповісти
В нас вже набудували велике будівництво.Замість асфальту,поставили брусчатку,подивимось скільки вона постоїть,бо по ній автівки з вантажем їздять.
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24.12.2021 21:40 Відповісти
бо смерекам е інше призначення...
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24.12.2021 21:41 Відповісти
Трембіти з них робити? *)
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24.12.2021 21:44 Відповісти
надувати ЗЕ-льоних жаб
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24.12.2021 21:57 Відповісти
На березі
...на каштані краще...
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24.12.2021 21:43 Відповісти
І навіщо знищувати таку унікальну природу заради якогось спорткомплексу? Віддали б під це Межигір"я чи ту дачу в карпатах - де святкували дн єрмака.
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24.12.2021 21:53 Відповісти
Це вже навіть не велике крадівництво - а велике шкідництво.
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24.12.2021 21:54 Відповісти
от і Світязь заср@ли піаністи х@..ві...
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24.12.2021 21:59 Відповісти
Шацкие озера это последнее место куда я добровольно поеду отдыхать. Настоящий питомник полчищ комаров...
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24.12.2021 22:08 Відповісти
А чЬО так слабо... На въезде в Одессу , на лимане ... На шарика еще и грязи приняли бы.
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24.12.2021 22:49 Відповісти
Якщо це за бюджетні гороші то це злочин.
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24.12.2021 22:08 Відповісти
Куда ни будь , лишь бы не на армию ...
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24.12.2021 22:37 Відповісти
Это куда-нибудь идет на халяву... Спасибо армейцам, шо голосовали за янелоха. Вот ладно пенсы, но молодежь как могла жадному тупню доверить ключи от своего амбара?
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24.12.2021 22:46 Відповісти
що ближче виборча дільниця була до зони АТО, то більший процент був за Пороха і менший за Сцикуна.
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24.12.2021 23:06 Відповісти
На жаль молодь починає думати тільки після народження власних дітей і відчуття власної відповідальності за добробут родини.
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25.12.2021 01:03 Відповісти
Але чім армія воювати буде? ЗСУ зарплату підняти коштів немає а на розважалку та крадівництво мільярди є, от суки!
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24.12.2021 22:38 Відповісти
Вы, ондого - как маленький... А с чем они драпать будут, без великого крадiвництва
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24.12.2021 22:41 Відповісти
Блин, слету прочел на березе и так - несколько раз, пока не вдуплил, шо на берегу.
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24.12.2021 22:38 Відповісти
На фото применяемый кирпич, как будто вперемешку с бэушным.
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24.12.2021 22:58 Відповісти
голобородько консерва кремлёвского упыря.. он разрушает Украину, позорит страну, усугубляет нищету украинцев.. повезло кабаеву с голобородько..
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24.12.2021 23:03 Відповісти
Туристичний маршрут США - відсипані доріжки, не дай Боже порушити природу бруківкою.

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24.12.2021 23:04 Відповісти
А у нас Хортицу говном застроили. Какой прикол ходить по плитке и асфальту на природе не пойму
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24.12.2021 23:44 Відповісти
Охрєнєть....У селі спорткомплекс на 2.5 тис .кв.метрів??? А там він потрібен??? 😡. Ми ще "Космодром" не побудували, мільярд дерев не посадили, університет на честь Клоуна не побудували і тисячі інших ідіотських фантазій не втілили в життя ... Да..."планов громадье" за гроші платників податків... Думаю, що олігархи за рік розбагатіють не у 2-3 рази, а в раз 5 ....тільки одне питання, скільки залишиться населення в країні з таким прєзєдєнтом ...
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24.12.2021 23:19 Відповісти
ЗеГниды мля !!! Патронный завод постройте !!!Спорткомплекс они строить будут пдрсы !!!
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24.12.2021 23:21 Відповісти
А куда потечет говно, ссаки и остатки моющих средств?
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24.12.2021 23:25 Відповісти
Совершенно верно. Туда же куда сливается вода с моек авто.
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24.12.2021 23:45 Відповісти
Строят за деньги громады, только громаду потом пошлют а здание приватизируют под частную команду какого-то олигаршонка.
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25.12.2021 00:55 Відповісти
Хана озерам!
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25.12.2021 08:22 Відповісти
чтобы сопле 8 раз за год было где отдохнуть...оманы надоели...
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25.12.2021 11:10 Відповісти
Загадять!!!
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25.12.2021 20:37 Відповісти
 
 