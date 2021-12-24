На березі одного з найбільших Шацьких озер збудують мультифункціональний спорткомплекс, - ОДА. ФОТО

У селі Світязь на Волині наступного року відкриють великий спортивний комплекс, який відповідатиме усім стандартам інклюзивності та безбар’єрності. Його будують за програмою "Велике будівництво".

Про це повідомляє Волинська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Спортивний комплекс, розташований поруч з одним із найглибших озер у Шацькому національному природному парку, почали будувати цього року.

"З нуля" зведено дві зблоковані споруди з окремими виходами назовні. Встановлені та вкриті зовнішнім покриттям металеві конструкції стін майбутнього спортзалу. Збудовано триповерхову господарську частину комплексу. Загальна площа спортивного закладу – майже 2,5 тисячі квадратних метрів", - розповіли в обласній адміністрації.

Весь комплекс, разом із прилеглою територією, буде оснащений пандусами і ліфтами для зручності маломобільних груп населення.

За оцінкою голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка, готовність об’єкту складає 78%. Його буде завершено в наступному році. Загальна вартість проєкту становить 19 млн гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за програмами "Велике будівництво" і "Здорова Україна" в Україні відкрили 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів.