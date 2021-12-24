Банкова вдруге зірвала затвердження переможця конкурсу на керівника САП Олександра Клименка, - ЦПК

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провела засідання, однак вдруге не змогла формально затвердити переможця конкурсу Олександра Клименка. Контрольована Банковою частина комісії знову відмовилася голосувати за формальне рішення.

Про це йдеться у заяві громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Голова комісії Катерина Коваль зачитала лист детектива НАБУ та переможця конкурсу на посаду керівника САП Олександра Клименка. З нього стало відомо, що до Клименка учора телефонували з Офісу генпрокурора щодо проведення повторної спецперевірки щодо нього, згодом з цим же запитом телефонували з конкурсної комісії з обрання керівника САП. Окрім того, в ОГП заявляли про начебто відсутність кількох документів в особовій справі Клименка, але він їх подавав ще на початку конкурсу", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадали, що Національне агентство з питань запобігання корупції не вбачає підстав для проведення поврної спецперевірки Клименка.

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"Спершу Банкова руками контрольованих членів комісії грала на проведення повторної спецперевірки щодо переможця конкурсу. Коли цей сценарій не пройшов, голова комісії Коваль зачитала проєкт рішення комісії, який був написаний таким чином, що фактично призначення керівника САП стає неможливим. Адже Коваль отримала можливість не подавати на призначення Клименка, допоки вона не отримає повторно документи, які у неї і так уже є", – прокоментував голова правління "ЦПК" Віталій Шабунін.

Пізніше голова комісії Коваль зачитала рішення про призначення керівника САП, але із суперечливим пунктом 15, що дозволяє заблокувати призначення Клименка керівником САП.

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"Зрештою комісія голосувала за 3 різні проєкти рішень:

два нормальних, через які не виникло б проблем із призначенням керівника САП. Контрольовані Банковою члени комісії відмовилася голосувати за це рішення.

один проєкт, запропонований Коваль, який заблокує конкурс. Незалежні експерти не підтримали це рішення, як і попереджали", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.