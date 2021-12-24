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Новини
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Банкова вдруге зірвала затвердження переможця конкурсу на керівника САП Олександра Клименка, - ЦПК

Банкова вдруге зірвала затвердження переможця конкурсу на керівника САП Олександра Клименка, - ЦПК

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провела засідання, однак вдруге не змогла формально затвердити переможця конкурсу Олександра Клименка. Контрольована Банковою частина комісії знову відмовилася голосувати за формальне рішення.

Про це йдеться у заяві громадської організації "Центр протидії корупції", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Голова комісії Катерина Коваль зачитала лист детектива НАБУ та переможця конкурсу на посаду керівника САП Олександра Клименка. З нього стало відомо, що до Клименка учора телефонували з Офісу генпрокурора щодо проведення повторної спецперевірки щодо нього, згодом з цим же запитом телефонували з конкурсної комісії з обрання керівника САП. Окрім того, в ОГП заявляли про начебто відсутність кількох документів в особовій справі Клименка, але він їх подавав ще на початку конкурсу", - йдеться у повідомленні.

У ЦПК нагадали, що Національне агентство з питань запобігання корупції не вбачає підстав для проведення поврної спецперевірки Клименка.

Читайте: Обрання керівника САП: конкурсна комісія знову не затвердила результати конкурсу

"Спершу Банкова руками контрольованих членів комісії грала на проведення повторної спецперевірки щодо переможця конкурсу. Коли цей сценарій не пройшов, голова комісії Коваль зачитала проєкт рішення комісії, який був написаний таким чином, що фактично призначення керівника САП стає неможливим. Адже Коваль отримала можливість не подавати на призначення Клименка, допоки вона не отримає повторно документи, які у неї і так уже є", – прокоментував голова правління "ЦПК" Віталій Шабунін.

Пізніше голова комісії Коваль зачитала рішення про призначення керівника САП, але із суперечливим пунктом 15, що дозволяє заблокувати призначення Клименка керівником САП.

Також читайте: Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на керівника САП, – фіналіст конкурсу Клименко

"Зрештою комісія голосувала за 3 різні проєкти рішень:

  • два нормальних, через які не виникло б проблем із призначенням керівника САП. Контрольовані Банковою члени комісії відмовилася голосувати за це рішення.

  • один проєкт, запропонований Коваль, який заблокує конкурс. Незалежні експерти не підтримали це рішення, як і попереджали", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Конкурс на керівника САП триває уже 15 місяців. Серед двох фіналістів конкурсу переможцем став детектив НАБУ, який розслідував справу щодо Олега Татарова, Олександр Клименко. Однак у вівторок, 21 грудня, контрольовані члени комісії відмовилися голосувати за формальне затвердження результатів, затягуючи призначення Клименка переможцем.

Автор: 

конкурс (1285) Шабунін Віталій (534) САП (2209) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+38
Банкова взагалі методично підсерає західним партнерам. Ну і нам відповідно.
Щоб потім сказати- не беруть нас в НАТО, давайте до роіські.
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24.12.2021 21:54
+35
Йозеф Кнехт




У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами, а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.
У них буде горіти земля під ногами.
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24.12.2021 21:57
+24
Що нам на то скаже зе скот? ау, де ви? не цікаво? новина не про Порошенка?
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24.12.2021 21:57
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24.12.2021 21:52 Відповісти
падсталом
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24.12.2021 23:38 Відповісти
Банкова взагалі методично підсерає західним партнерам. Ну і нам відповідно.
Щоб потім сказати- не беруть нас в НАТО, давайте до роіські.
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24.12.2021 21:54 Відповісти
ЗЕкурви!!!
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24.12.2021 21:54 Відповісти
Що нам на то скаже зе скот? ау, де ви? не цікаво? новина не про Порошенка?
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24.12.2021 21:57 Відповісти
Йозеф Кнехт




У владі через одного росіяни, на телебаченні стартує новий сезон сватів, у голови ОПУ бізнес з Ротенбергами, а людині, яка дала Україні асоціацію з ЄС, безвіз, армію, та Томос оголошують підозру у держзраді.
У них буде горіти земля під ногами.
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24.12.2021 21:57 Відповісти
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24.12.2021 22:00 Відповісти
как по мне даже Янык не был таким сволочью, хотя сволочью и был..

ну что православные!, - как вам евреи у власти?

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24.12.2021 22:00 Відповісти
і при тому "кацапствующие"
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24.12.2021 22:43 Відповісти
цікаво куди буде ЗеКлоун зі своїми прихвостнями типу татарова і дєрьмака тікати

Після всіх цих зашкварів- в Україні вони вже не зможуть жити точно
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24.12.2021 22:01 Відповісти
Зеленський - це Янукович сьогодні, достойний нащадок. Пахану мають підкорятися всі, які можуть бути "незалежні експерти"?.
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24.12.2021 22:01 Відповісти
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24.12.2021 22:03 Відповісти
На украинскую жизнь, надо смотреть с точки зрения Пана Коломойского.
Он страной рулит, у него всё нормально и он в прикупе, его будущее крепко связано, иключительно только с Украиной... ...будьте уверенны -- вас не бросят, даже если кинут!
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24.12.2021 22:03 Відповісти
Бєня лише гаманець. Найвеличніший постраждалий - ширма. Оскільки мертветчук (наче) не при справах, то лишається д'Єрмак. І останні місяці це тільки пдтіерджують.
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24.12.2021 22:08 Відповісти
У вас два варианта на будущее:
1. Жёсткая национальная Хунта -- лет на 10. С мобилизацией всех ресурсов и с талонами на питание.
2. Демократическая федерализация -- на всю оставшуюся жизнь.
Ни на то, ни на другое -- у вас Политиков нет.
Значит будет перманентная жопа -- как по нотам -- как всегда...
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24.12.2021 22:17 Відповісти
У нас лише два варіанти за одного сценарію, але зовсім не ті на які Ви вказуєте. Наше майбутнє це ******** неоколоніалізм - наддорогі кредити і наддешева робоча сила. Неоколоніалізм може бути або ************** або проєвропейський. Ми обираємо проєвропейський бо це інновації і розвиток і років за 20-30 ми станемо нормальною європейською країною. А ось ************** це бідність, гулаг і вічна війна з усім світом.
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24.12.2021 23:10 Відповісти
Значит будет перманентная жопа -- как по нотам -- как всегда...
-- этот вариант я третьим не считаю... *)
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24.12.2021 23:16 Відповісти
"Непоінформованих доля волочить, а інформованих веде". Все як завжди - розумніші скористаються можливостями і знайдуть нішу для власного розвитку використовуючи загальний вектор. "Жопа" (як завжди) очікує на совкодрочерів вихованих в дусі соціального паразитизму і пролетарської зверхності.
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25.12.2021 00:19 Відповісти
+++! Дурні повинні страждати, поки не порозумнішають, а порозумнішать їм не дано (бо дурні).
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25.12.2021 10:49 Відповісти
Зате розумнішають їх діти. Це, безумовно, не масове явище, але тенденція вже помітна.
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25.12.2021 14:52 Відповісти
как иллюстрация:

https://zn.ua/macrolevel/razvod-hoda-kak-kolomojskij-delit-ukrnaftu-s-nak-naftohaz-ukrainy.html

Развод года: Как Коломойский делит «Укрнафту» с НАК «Нафтогаз Украины»
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24.12.2021 22:16 Відповісти
Як соромно за країну через цих ******. І на що всі ці шестірки татарова розраховують після зміни влади... Татаров то втече - а вони ж нікуди не втечуть.
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24.12.2021 22:05 Відповісти
ПАТАМУШТА НЕ З КВАРТАЛУ...
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24.12.2021 22:05 Відповісти
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24.12.2021 22:06 Відповісти
"Арешт Порошенка - синхронно зі
здачею інтересів України кремлю."

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
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24.12.2021 22:06 Відповісти
Пісюніст здає країну...
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24.12.2021 22:09 Відповісти
вот гниды,устроили цирк
и сколько нам ещё со всем этим жить?!
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24.12.2021 22:12 Відповісти
до весни, коли їх садити будуть в сміттєві баки з цементом
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24.12.2021 22:45 Відповісти
Этот бл...кий цирк уже не смешон...
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24.12.2021 22:13 Відповісти
Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провела засідання, щоб в друге плюнути світовій спільноті,котра підтримує Україну ."зеленою прорашистською слиною" в лице.
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24.12.2021 22:20 Відповісти
Створення антикорупційних органів в Україні було основною умовою для надання Україні безвізового режиму . Якщо нищиться вся антикорупційна інфраструктура в Україні , то це підстава для Євросоюзу для повного анулювання безвізового режиму перетину кордону для України, ну і більше про ніякі кредити МВФ не може йти мови. Чого власне і добивається Коломойський і його наркозалежна кукла .
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24.12.2021 22:26 Відповісти
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24.12.2021 22:28 Відповісти
та ладно. Самолеты летят - будем всех бомбить. Наркеты в Украине бесправные штоли
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25.12.2021 00:32 Відповісти
казали ж з самаго початку - не пускайте те криворогате сміття в Київ.
тепер роками хлоркою травити будете - не витравите....
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24.12.2021 22:30 Відповісти
Умисний саботаж!!! У вас зелені ***** буде горіти земля під ногами 🤬
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24.12.2021 22:33 Відповісти
Що тут ще сказати - зешобла.
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24.12.2021 22:46 Відповісти
От же ж гниди! Оце і все,що можна сказати,не використовуючи ненормативну лексику...
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24.12.2021 23:08 Відповісти
вы против америки зелененькие поперли? Со своим броненосцем Коломойским во главе. Ну-ну посмотрим кто кого
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24.12.2021 23:27 Відповісти
Какая там ещё Украина в понимании клована? Слава дерьмаку и татарову.
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25.12.2021 00:43 Відповісти
видать елена не узнает какой танкиста был конец...
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25.12.2021 06:19 Відповісти
Кара буде невідворотня.
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25.12.2021 09:32 Відповісти
 
 