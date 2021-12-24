Російські прокурори не з'явилися до суду в справі українського журналіста Цимбалюка, - адвокат Полозов
Московська прокуратура скасувала виклик українського журналіста Романа Цимбалюка. При цьому - не повідомила ні кореспондента, ні його захист.
Про це сьогодні, 24 грудня, повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа "Дом".
За словами адвоката, він про відміну виклику дізнався, прийшовши до відомства у призначений час. Проте ні прокурора, ні його помічників на місці не було.
"Російські ЗМІ почали публікувати повідомлення про те, що мене викликають до прокуратури, щоби я дав свідчення щодо адміністративної справи за статтею "Екстремізм", - прокоментував Цимбалюк.
Полозов припускає, що прокуратура вирішила у такий спосіб ретельніше підготуватися до фабрикації "справи".
"Сьогоднішню ситуацію я можу описати як "той самий незручний момент". І він полягає в тому, що помічник прокурора сам не прийшов на цю зустріч. Але я б не був настільки оптимістичним. Це може означати абсолютно величезний спектр можливих варіацій, від того, що вони передумали відкривати кримінальні справи, і завершуючи тим, що вирішили краще провести експертизу і все ж таки знайти ознаки кримінального діяння. Зараз м'яч перебуває на стороні держави і держава визначатиме, яку кару посилати або не посилати", — зазначив адвокат.
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Оце армія з народом 😆
А в Украине если и были проблемы, то во многом потому что кремлёвские бандиты скрытно всё время мешали становлению украинской государственности.
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Хутин на пресс-конференции всерьез заговорил о распаде Кацапской *********. Вот возможный вариант создания на ее территории новых независимых государств.
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