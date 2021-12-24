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Новини
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Російські прокурори не з'явилися до суду в справі українського журналіста Цимбалюка, - адвокат Полозов

Російські прокурори не з'явилися до суду в справі українського журналіста Цимбалюка, - адвокат Полозов

Московська прокуратура скасувала виклик українського журналіста Романа Цимбалюка. При цьому - не повідомила ні кореспондента, ні його захист.

 Про це сьогодні, 24 грудня, повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа "Дом".

За словами адвоката, він про відміну виклику дізнався, прийшовши до відомства у призначений час. Проте ні прокурора, ні його помічників на місці не було.

"Російські ЗМІ почали публікувати повідомлення про те, що мене викликають до прокуратури, щоби я дав свідчення щодо адміністративної справи за статтею "Екстремізм", - прокоментував Цимбалюк.

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Полозов припускає, що прокуратура вирішила у такий спосіб ретельніше підготуватися до фабрикації "справи".

"Сьогоднішню ситуацію я можу описати як "той самий незручний момент". І він полягає в тому, що помічник прокурора сам не прийшов на цю зустріч. Але я б не був настільки оптимістичним. Це може означати абсолютно величезний спектр можливих варіацій, від того, що вони передумали відкривати кримінальні справи, і завершуючи тим, що вирішили краще провести експертизу і все ж таки знайти ознаки кримінального діяння. Зараз м'яч перебуває на стороні держави і держава визначатиме, яку кару посилати або не посилати", — зазначив адвокат.

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Автор: 

росія (64923) екстремізм (75) Цимбалюк Роман (51)


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Топ коментарі
+5
Тому що кацапські військовослужбовці сцикуни! Як вони з українцями воювати збираються? Не розумію….
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24.12.2021 22:28
+5
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25.12.2021 00:10
+3
В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.
https://m.ura.news/news/1052524215
Оце армія з народом 😆
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24.12.2021 22:16
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В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.
https://m.ura.news/news/1052524215
Оце армія з народом 😆
показати весь коментар
24.12.2021 22:16 Відповісти
Тому що кацапські військовослужбовці сцикуни! Як вони з українцями воювати збираються? Не розумію….
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24.12.2021 22:28 Відповісти
А я за що , це не мірняк в сірії бомбити
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24.12.2021 22:30 Відповісти
Финляндия отделилась от Ср"шки в 1918 году и сейчас это одна из самых благополучных стран мира, а в составе Ср"шки, это была бы загнивающая провинция Гондурашки, с тоталитарной, хамовато-ксенофобской пропагандой зомбоящика.
А в Украине если и были проблемы, то во многом потому что кремлёвские бандиты скрытно всё время мешали становлению украинской государственности.
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24.12.2021 23:27 Відповісти
Достаточно сравнить Карелию, оторванную от Финляндии в 39г, и Финляндию. Вывод однозначный. Куда приходит русский мир, то вытопчут все, как свиньи, и выжрут все, как саранча.
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25.12.2021 15:08 Відповісти
Страны, на которые может развалиться роиссия

Варианты новых государств

Хутин на пресс-конференции всерьез заговорил о распаде Кацапской *********. Вот возможный вариант создания на ее территории новых независимых государств.

Дальневосточная народная республика
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Восточносибирская народная республика
Западносибирская народная республика
Уральская народная республика
Республика Коми
Республика Северная Россия
Карельская республика
Поволжская федеративная республика
Республика Татарстан
Республика Башкортостан
Московская народная республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесской республика
Республика Северная Осетия − Алания
Чеченская республика Ичкерия
Ростовская народная республика
Республика Кубань
.........АМИНЬ
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24.12.2021 23:33 Відповісти
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25.12.2021 00:10 Відповісти
Аннексированную Карелию следует вернуть Финляндии.
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25.12.2021 09:32 Відповісти
 
 