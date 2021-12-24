5 років за ґратами отримала організаторка незаконного референдуму на Донеччині, – прокуратура

Донецьким апеляційним судом засуджено жінку до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

"Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка с. Гришине брала активну участь в організації та проведенні у м. Красноармійську – нині Покровську незаконного "загального обласного референдуму" щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР". Засуджена обіймала посаду члена фейкової дільничної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Свою провину жінка не визнала. У травні 2021 року Красноармійський міськрайонний суд визнав її винною, призначивши покарання – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура його оскаржила. Апеляційний суд визнав доводи обвинувачення обґрунтованими та ухвалив новий вирок, призначивши засудженій покарання у вигляді 5 років за ґратами. Вирок вступив у законну силу.

Також читайте: Співробітнику т.зв. "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру, - прокуратура