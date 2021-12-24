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Новини Правосуддя
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5 років за ґратами отримала організаторка незаконного референдуму на Донеччині, – прокуратура

5 років за ґратами отримала організаторка незаконного референдуму на Донеччині, – прокуратура

Донецьким апеляційним судом засуджено жінку до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

"Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка с. Гришине брала активну участь в організації та проведенні у м. Красноармійську – нині Покровську незаконного "загального обласного референдуму" щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР". Засуджена обіймала посаду члена фейкової дільничної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Свою провину жінка не визнала. У травні 2021 року Красноармійський міськрайонний суд визнав її винною, призначивши покарання – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.

Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура його оскаржила. Апеляційний суд визнав доводи обвинувачення обґрунтованими та ухвалив новий вирок, призначивши засудженій покарання у вигляді 5 років за ґратами. Вирок вступив у законну силу.

Також читайте: Співробітнику т.зв. "міграційної служби ДНР" повідомлено про підозру, - прокуратура

Автор: 

прокуратура (3666) референдум (627) сепаратизм (757) юстиція (732)


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Топ коментарі
+20
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24.12.2021 22:49
+11
Шо это за срок такой ? На ПОЖИЗНЕННОЕ суку !!!
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24.12.2021 22:50
+10
Ну, и зачем надо давать испытательный срок? Эту мразь, надо сажать без всяких испытательных, минимум на 10 лет!!!
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24.12.2021 23:33
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Завтра вийдуть. Це ж не патріоти...
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24.12.2021 22:47 Відповісти
Вот,а жалуются на зеленского.при Порошенко многие сражавшиеся за Украину как сели ,так до сих пор ещё не на свободе.я уже молчу про компенсацию патриотам от чиновников и посадку с конфискацией тех ,кто этому способствовал.
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25.12.2021 13:45 Відповісти
Звісно, а Порошенка навіть і не посать, цеж не патріот
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26.12.2021 01:02 Відповісти
"референдуму"
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24.12.2021 22:48 Відповісти
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24.12.2021 22:49 Відповісти
Шо это за срок такой ? На ПОЖИЗНЕННОЕ суку !!!
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24.12.2021 22:50 Відповісти
На довыборах в парламент побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов
Андрея Аксенова https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3906466926099457?__cft__[0]=AZUrveA4iohDD45vxhkB2IsGRG3zDZR6ZxVeR-7HsNYP7fNxNYjQzviIpaZO9a9UwUPSe13rTAaLyd2Pd9IqDrCwzAWBb0KF8iSnFkmC2ctXn8jW_lB_O3ORMog0X8irFYU&__tn__=%2CO%2CP-R обвиняют в причастности к организации «референдума» об отделении Донецкой области от Украины и образовании «Донецкой народной республики». В 2014 году в Новодонецком http://www.youtube.com/watch?v=Y10Fh4JpfbE стояла палатка сепаратистов, в которой «голосовали» местные.
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24.12.2021 23:10 Відповісти
Ну, и зачем надо давать испытательный срок? Эту мразь, надо сажать без всяких испытательных, минимум на 10 лет!!!
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24.12.2021 23:33 Відповісти
Судью уволить в связи с несоответствием ,провести расследование на предмет симпатии хрюсскому мирку
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25.12.2021 10:55 Відповісти
Путен принял рассию с газом и нефтью, а оставил со шваброй в жопе !
(Д.Трамп)
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25.12.2021 06:42 Відповісти
Как в 2014г. референдум может быть незаконным, если Закон принят 2021г?
Нужно судить за сепаратизм. Иначе ЕСПЧ.
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25.12.2021 08:19 Відповісти
Учитель физики и информатики, устраивавший такой референдум в 10 школе Славянска отпущен! Штэпа - отпущена! Так что пока эти выродки не сядут - НЕ ВЕРЮ!
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25.12.2021 08:25 Відповісти
 
 