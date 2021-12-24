5 років за ґратами отримала організаторка незаконного референдуму на Донеччині, – прокуратура
Донецьким апеляційним судом засуджено жінку до 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
"Суд встановив, що у травні 2014 року мешканка с. Гришине брала активну участь в організації та проведенні у м. Красноармійську – нині Покровську незаконного "загального обласного референдуму" щодо визнання державної самостійності так званої "ДНР". Засуджена обіймала посаду члена фейкової дільничної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.
Свою провину жінка не визнала. У травні 2021 року Красноармійський міськрайонний суд визнав її винною, призначивши покарання – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 3 роки.
Вважаючи вирок занадто м’яким, прокуратура його оскаржила. Апеляційний суд визнав доводи обвинувачення обґрунтованими та ухвалив новий вирок, призначивши засудженій покарання у вигляді 5 років за ґратами. Вирок вступив у законну силу.
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Андрея Аксенова https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3906466926099457?__cft__[0]=AZUrveA4iohDD45vxhkB2IsGRG3zDZR6ZxVeR-7HsNYP7fNxNYjQzviIpaZO9a9UwUPSe13rTAaLyd2Pd9IqDrCwzAWBb0KF8iSnFkmC2ctXn8jW_lB_O3ORMog0X8irFYU&__tn__=%2CO%2CP-R обвиняют в причастности к организации «референдума» об отделении Донецкой области от Украины и образовании «Донецкой народной республики». В 2014 году в Новодонецком http://www.youtube.com/watch?v=Y10Fh4JpfbE стояла палатка сепаратистов, в которой «голосовали» местные.
(Д.Трамп)
Нужно судить за сепаратизм. Иначе ЕСПЧ.