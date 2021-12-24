Члени комісії не хочуть визнати, що 240 більше, ніж 230, - Холодницький про конкурс на посаду керівника САП

Конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став "надто скандальним"

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку колишній глава САП Назар Холодницький висловив НВ в інтерв'ю, опублікованому 24 грудня.

"Я бачу тільки членів комісії, які не хочуть визнати, що 240 [набраних балів] – це більше, ніж 230. [...] Я бачу зараз, що цей конкурс справді став занадто скандальним. Процедуру, за якою все проходило, важко назвати кращими міжнародними практиками. У послів G7 гикавка починається, коли чують про конкурс САП. Це не найкраща міжнародна практика", – сказав він.



Ексглава САП вважає, що "ствердження про найкращі міжнародні практики були тільки тоді, коли не було людського фактора, коли були тести на комп'ютері, коли були тести на IQ".

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"Згадаємо, як фактично всі прокурори САП, які брали участь, визнані недоброчесними в цьому конкурсі. Один прокурор не хотів навіть брати участь у цій історії і сам знявся з конкурсу. Тобто люди, які, напевно, були кращими за фіналістів, не пройшли цей відбір через відверто надумані причини. Ну так не може бути", – заявив Холодницький.



Він зазначив, що обидва фіналісти на посаду очільника спеціалізованої прокуратури потім разом працюватимуть попри те, "яка боротьба точиться за перше місце".

За підсумками конкурсу детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Переможця не можуть назвати з 21 грудня, коли конкурс наблизився до завершення.