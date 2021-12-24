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Новини
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Члени комісії не хочуть визнати, що 240 більше, ніж 230, - Холодницький про конкурс на посаду керівника САП

Члени комісії не хочуть визнати, що 240 більше, ніж 230, - Холодницький про конкурс на посаду керівника САП

Конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) став "надто скандальним"

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку колишній глава САП Назар Холодницький висловив НВ в інтерв'ю, опублікованому 24 грудня.

"Я бачу тільки членів комісії, які не хочуть визнати, що 240 [набраних балів] – це більше, ніж 230. [...] Я бачу зараз, що цей конкурс справді став занадто скандальним. Процедуру, за якою все проходило, важко назвати кращими міжнародними практиками. У послів G7 гикавка починається, коли чують про конкурс САП. Це не найкраща міжнародна практика", – сказав він.

Ексглава САП вважає, що "ствердження про найкращі міжнародні практики були тільки тоді, коли не було людського фактора, коли були тести на комп'ютері, коли були тести на IQ".

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"Згадаємо, як фактично всі прокурори САП, які брали участь, визнані недоброчесними в цьому конкурсі. Один прокурор не хотів навіть брати участь у цій історії і сам знявся з конкурсу. Тобто люди, які, напевно, були кращими за фіналістів, не пройшли цей відбір через відверто надумані причини. Ну так не може бути", – заявив Холодницький.

Він зазначив, що обидва фіналісти на посаду очільника спеціалізованої прокуратури потім разом працюватимуть попри те, "яка боротьба точиться за перше місце".

За підсумками конкурсу детектив Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександр Клименко здобув 246 балів, прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Переможця не можуть назвати з 21 грудня, коли конкурс наблизився до завершення.

Автор: 

конкурс (1285) Холодницький Назар (661) САП (2209)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1503804153325218?__cft__[0]=AZW6PDVUyVL7h7PabLKx0_hJ4Uw0Q06l32bPY-vwbUNbg7HBK1b-RZNeuYbpvPOASkOKK89AHXYMlwosiJLlVGaxxW7NDtQmeu20XmuJOrjNnS3viSWubxfcmK43J2TBLXw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·



Ситуація, коли представник від Коломойського за вказівкою Офіса Президента(про що прямо каже) відмовляється визнати переможця на голову Спеціальной Антикорупційної Прокуратури це просто ганьба.

Тобто люди під протокол та під запис не можуть бали просумувати і розповідають, що там кішка дома голодна чи що вони втомилися. І пора розходитися, а голову оберем колись потім.

Детектив НАБУ Олександр Клименко, який став переможцем конкурсу на голову САП, невдобний всім.

Клименко довід до кінця діло Микитася та Татарова, і Венедиктовій і Татарову довелося по бєспрєдєлу видьоргувати справу у САП. Тоді ще Клименко вжухал Гройсмана мимохідь, бо той отримував хабар від Микитися. Від Клименко в Офісі дуже горять дупи.

Клименко працював по конеджобу Оніщенко та по Насірову.

Клименко вів справу по Гладковського. І він там чуваків таки позакриває. Особливо якщо стане головою САП.

І ще багато чого було. Норм чувак.

Зеленський особисто пообіцяв Байдену та підписав меморандум, де сказав що якнайшвидше призначить голову САП після прозорого конкурсу. Конкурс був максимально непрозорий, але Клименко настільки норм, що прорвався і через такий. І тепер під запис люди Коломойського допомогають Президенту Зеленському збити невдобного кандидата на голову САП. А ю фукін інсейн? А ю крейзи блд? Шо ви творите?

По тому меморандуму США вже навіть гроші Вестінгхаузам гарантували під будівництво нових ядерних електростанцій. Це навіть включили в програму Великого Будівництва Зеленського. І шо ви думаєте? Можна пообіцяти, потім сказати Коломойському плюнути в борщ Байдену і далі такі типу всьо норм, робимо вигляд, що всьо окей?

Сук, що у вас у макитрах, блд? Вас там в Офісі опромінють чимось?

Це пздць, уліточка, це пздць.
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25.12.2021 00:03
+6
здивування до зелених палікмахреш?
в них своя аріхметика - ну сім сім, вісім - не більше дванадцяти...
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24.12.2021 22:57
+5
зешобла.
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24.12.2021 22:56
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коли були тести на комп'ютері, коли були тести на IQ", тоді і оскаржувати "копютер" можуть лише дебіли і ідіоти
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24.12.2021 22:55 Відповісти
зешобла.
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24.12.2021 22:56 Відповісти
здивування до зелених палікмахреш?
в них своя аріхметика - ну сім сім, вісім - не більше дванадцяти...
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24.12.2021 22:57 Відповісти















Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1474432070986256384 3 ч



Новорічний подарунок , светер з оленями , для виборця ЗЕ !

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24.12.2021 23:04 Відповісти
Хех! Там же зелені гондураси.
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24.12.2021 23:05 Відповісти
Зграя промосковських бандитів не дає навести провомірний порядок в Україні. На підставі відомих фактів подати скарги в відповідні органи про оскарження антидержавних дій винних осіб. І з допомогою широкої гласної аудиторіїї контролювати хід справи по кожному пункту. Не дати їм передишки законами. Перейти в правовий громадський контроль, раз не діють законно відповідні державні органи. Робити це спокійно, розмірено, інформуючи світові засоби масової інформації. Не дамо цій темній хабарницькій банді забрати нам демократичне майбутнє. Будьмо єдині проти спільного ворога і переможе справедливість.
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24.12.2021 23:40 Відповісти
Члены комиссии не хотят признать, что 240 больше, чем 230, - Холодницкий о конкурсе на должность руководителя САП Источник:

=============
проводят консультации с ведущими ЗЕ-математиками по математическому доказательству, что 240 меньше, чем 230? Это как 2х2=5. Доказать-то, можно, но только тем, кто хреново знает математику) А может просто дали время зеленскому и его русской кротячей шобле для бегства из Украины?
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24.12.2021 23:58 Відповісти
Доводиться на раз-два. Тільки там логічна помилка, а не математична.
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25.12.2021 00:03 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZW6PDVUyVL7h7PabLKx0_hJ4Uw0Q06l32bPY-vwbUNbg7HBK1b-RZNeuYbpvPOASkOKK89AHXYMlwosiJLlVGaxxW7NDtQmeu20XmuJOrjNnS3viSWubxfcmK43J2TBLXw&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1503804153325218?__cft__[0]=AZW6PDVUyVL7h7PabLKx0_hJ4Uw0Q06l32bPY-vwbUNbg7HBK1b-RZNeuYbpvPOASkOKK89AHXYMlwosiJLlVGaxxW7NDtQmeu20XmuJOrjNnS3viSWubxfcmK43J2TBLXw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·



Ситуація, коли представник від Коломойського за вказівкою Офіса Президента(про що прямо каже) відмовляється визнати переможця на голову Спеціальной Антикорупційної Прокуратури це просто ганьба.

Тобто люди під протокол та під запис не можуть бали просумувати і розповідають, що там кішка дома голодна чи що вони втомилися. І пора розходитися, а голову оберем колись потім.

Детектив НАБУ Олександр Клименко, який став переможцем конкурсу на голову САП, невдобний всім.

Клименко довід до кінця діло Микитася та Татарова, і Венедиктовій і Татарову довелося по бєспрєдєлу видьоргувати справу у САП. Тоді ще Клименко вжухал Гройсмана мимохідь, бо той отримував хабар від Микитися. Від Клименко в Офісі дуже горять дупи.

Клименко працював по конеджобу Оніщенко та по Насірову.

Клименко вів справу по Гладковського. І він там чуваків таки позакриває. Особливо якщо стане головою САП.

І ще багато чого було. Норм чувак.

Зеленський особисто пообіцяв Байдену та підписав меморандум, де сказав що якнайшвидше призначить голову САП після прозорого конкурсу. Конкурс був максимально непрозорий, але Клименко настільки норм, що прорвався і через такий. І тепер під запис люди Коломойського допомогають Президенту Зеленському збити невдобного кандидата на голову САП. А ю фукін інсейн? А ю крейзи блд? Шо ви творите?

По тому меморандуму США вже навіть гроші Вестінгхаузам гарантували під будівництво нових ядерних електростанцій. Це навіть включили в програму Великого Будівництва Зеленського. І шо ви думаєте? Можна пообіцяти, потім сказати Коломойському плюнути в борщ Байдену і далі такі типу всьо норм, робимо вигляд, що всьо окей?

Сук, що у вас у макитрах, блд? Вас там в Офісі опромінють чимось?

Це пздць, уліточка, це пздць.
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25.12.2021 00:03 Відповісти
Вроде все правильно написано, но смысл ставить лайк?
Опять двадцать пять.
Цэж було вжэ (с), блд
Не может кухарка управлять государством (в данном случае клоун), том более, являясь куклой коломойского, на котором клейма негде ставить.
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25.12.2021 07:58 Відповісти
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25.12.2021 02:53 Відповісти
Все действия и редкие высказывания ЗЕ клоуна указывают на то , что он видит себя на троне ещё несколько сроков , может даже диктатором. Он уже ( с Коломойским и друзьями из ,,братской,, России) подмял под себя все что можно. Мозги клоуна не дают возможности понять , что его вместе с Беней разорвут на тряпки- тупо лезет. Дикий позорняк за страну- полный хаос и ( трудно выговорить и запомнить) дижинглизация мозга. Каждый день ему нашептывают какую нибудь хрень , которую он оформляет в козлячие законы. Скоро будет два года квартального маразма. Где обещанные посадки? Воруют и берут взятки в разы больше Большинство тендеров на дороги выиграл папа- Коломойский, на многих важных госпостах случайные люди - чебуречники. Достал дебилоид.
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25.12.2021 08:21 Відповісти
-Сколько будет 2+2 ?
-А сколько вам надо ?
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25.12.2021 08:42 Відповісти
чуточку подправлю (пардон) :
***
-Сколько будет 2+2 ?
-А сколько надо ермаку ?
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25.12.2021 09:47 Відповісти
 
 