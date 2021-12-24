Росія після окупації Криму втричі збільшила чисельність кораблів Чорноморського флоту, - Неїжпапа

Росія після окупації Криму модернізувала і суттєво збільшила свій Чорноморський флот.

Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші.

Також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон". Також сам Крим зараз – це "непотоплюваний авіаносець". Після захоплення Криму, щоб уникнути ризику його повернення, цей флот був перенасичений усіма платформами для захисту захопленої території", – сказав контр-адмірал.

Також читайте: Перша батарея протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" готова: навесні його буде включено до складу ВМС, - Неїжпапа