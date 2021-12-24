Росія після окупації Криму втричі збільшила чисельність кораблів Чорноморського флоту, - Неїжпапа
Росія після окупації Криму модернізувала і суттєво збільшила свій Чорноморський флот.
Про це розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Східний сусід за ці шість років збільшив чисельність корабельного складу майже втричі. Всі кораблі, які надходили з початку 2015 року, направлялися в Чорноморський флот. Це і шість підводних човнів, і фрегати, і ракетні катери, допоміжні судна, патрульні та інші.
Також Чорноморський флот був поповнений береговими ракетними комплексами "Бал" і "Бастіон". Також сам Крим зараз – це "непотоплюваний авіаносець". Після захоплення Криму, щоб уникнути ризику його повернення, цей флот був перенасичений усіма платформами для захисту захопленої території", – сказав контр-адмірал.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Открыть кигстоны !"
по моим подсчетам в Севастополе флот топили три раза
Також Російська імперія повертала Османській імперії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81 Карс в обмін на Севастополь та інші кримські міста, зайняті союзниками. Російська імперія відмовлялася від протекторату над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%8F Валахією , Молдовським князівством і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%8F Князівством Сербія .
ПС. Там исчё многа чиво прасрали, ты книшки чытай.
В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.
Про "всі" - наглое враньё.
Босфор для лаптей - закрывается,
весь ЧФ кацапии одним залпом NATO из Средиземки- накрывается,
что дальше... кацапы? Ау?
токо- чик и ты уже на небесах....
был морячком - стал ангелком,
и- рай,
всё ,как хутин абисчал
токо детям не показуют-
малы исчё ?
после этого кацапия перестанет существовать,
и ихтамнеты превратятся в ихтамнебылов,
на море и на суше . тчк.
система "Эшелон" всё про всё знает,
и про тебя кстати тоже...
пусць сницца те твой фуйло...
такой бальшой- бальшой
аки гофнакуча
когда в дома рашистов будут приходить ватные души ?
я уже и забыл за сэрэсэр
"Бурёнку свою не отдам никому - такая скотина нужна самому ".
на данном этапе.
"Він також поінформував, що у 2022 році ВМС ЗСУ отримають перший дивізійний комплект протикорабельного ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".
"На сьогодні перша батарея готова, закуплено певну техніку, а особовий склад пройшов відповідну підготовку. Плануємо, що навесні він буде повністю готовий і включений до складу ВМС ЗС України", - зазначив Неїжпапа. Джерело: "