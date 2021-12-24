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УАФ наклала штрафи на "Динамо" та "Шахтар" за расистські та образливі банери

УАФ наклала штрафи на
Фото: ФК "Динамо"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу (УАФ) покарав "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) за образливі банери вболівальників. Клуби повинні будуть заплатити від 50 000 до 250 000 гривень обов'язкового внеску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це по повідомляє УАФ.

В асоціації зазначили, що за демонстрацію вболівальниками київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" під час матчу 10-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги (УПЛ) 3 жовтня 2021 року банерів, що принижують честь і гідність суперників, комітет застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі 50 000 гривень.

Крім того, киян покарали за появу вболівальниками клубу расизму під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року "Динамо" - "Ворскла". Клуб повинен заплатити обов'язковий внесок у розмірі 250 000 гривень і провести один матч без фанатів.

Крім цього кияни повинні заплатити 50 000 гривень за необґрунтовані і некоректні висловлювання помічника головного тренера клубу Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо".

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расизм (43) футбол (1581) фанати (133) штраф (1852)


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Які банери?
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24.12.2021 23:40 Відповісти
Хто на ком стояв!???
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24.12.2021 23:42 Відповісти
Металист-чемпион!
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24.12.2021 23:54 Відповісти
Стаття ні про що......, який олень писав....
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25.12.2021 00:20 Відповісти
Вот интересно, а Селезнева оштрафуют или отстранят от футбола за то что он сделал? Или нет!?
А то такое чувство что КДК создано для того что бы перед праздниками доить Динамо...
И куда уйдут эти деньги? Ворскле, Шахтеру или арбитру на моральную реабилитацию?
Или скорее всего уйдут клоунам с КДК на новогодние ***********.... (с)
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25.12.2021 00:42 Відповісти
Банеры покажите , плиз.
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25.12.2021 01:07 Відповісти
а що було на тих банерах?
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25.12.2021 07:48 Відповісти
??? Два місяці розбиралися ? Ніхто не в курсі як би.

Крім того, киян покарали за появу вболівальниками клубу расизму під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року "Динамо" - "Ворскла". Клуб повинен заплатити обов'язковий внесок у розмірі 250 000 гривень і провести один матч без фанатів.

Може, все-таки, за прояви ? Аби ще знати, в чому вони полягали ?
Бо вже ось-ось проявом расизму буде біла шкіра.
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25.12.2021 22:39 Відповісти
 
 