УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10087 відвідувачів онлайн
Новини
4 762 40

Головні новини 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, голову САП знову не призначили

Головні новини 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, голову САП знову не призначили

Прокуратура хоче відправити Порошенка за ґрати із заставою в 1 млрд грн, конкурс на голову САП знову провалено, Міноборони пояснило, як жінкам стати на облік, - головні новини 24 грудня.

Порошенка хочуть заарештувати

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Комісія знову не затвердила переможця конкурса на голову САП

Вони збиралися. Вони засідали. Це не допомогло. Комісія мала затвердити, що в конкурсі переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли. За оцінкою голови НАБУ Холодницького, конкурс став "надто скандальним", а члени комісії не хочуть визнати, що 240 - це більше, ніж 230.

Міноборони пояснило, як жінкам стати на облік

Інструкція тут. Щоправда, поспішати з цим не варто: перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити "в бік зменшення та здорового глузду".

Понад 75% українців підтримують вступ до ЄС

Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - про це свідчить опитування КМІС. І ще кілька цікавих цифр: 57,8% українців вважають недостатніми зусилля влади із запобігання вторгненню Росії, 58,1% певні, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Зеленського олігархом вважають 55% українців.

Антоненку дозволили зняти електонний браслет

Домашній арешт йому при цьому продовжили до 24 лютого.

Розслідування ДТП у Харкові з 16-річним водієм завершили

Обвинувальний акт до суду направлять наступного четверга. 16-річного Миколу Харківського підозрюють в порушенні ПДР, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) а також у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ).

Міністр культури обурений через образ українки в серіалі Netflix

Йдеться про серіал "Емілі в Парижі". В другому сезоні з’явилася нова героїня: простенька киянка Петра, яка не проти поцупити щось у паризьких магазинах. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - обурюється міністр культури Ткаченко.

Автор: 

жінки (623) Міноборони (7306) Порошенко Петро (15160) САП (2209) Netflix (75) Антоненко Андрій (252)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Кацапи пишуть що після арешту Порошенка висунуть звинувачення Турчинову. Типу- за ;здаття Криму;. Коротше, все як і погрожував Портнов.
показати весь коментар
25.12.2021 00:20
+8
Зелень вообще с катушек слетела. Это угроза национальной безопасности Украины наряду с кацапнёй.
показати весь коментар
25.12.2021 01:13
+5
Зажерливість, самовпевненість і пихатість згубили Петю
показати весь коментар
24.12.2021 23:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зажерливість, самовпевненість і пихатість згубили Петю
показати весь коментар
24.12.2021 23:49 Відповісти
Мда? Ты ведь понимаешь, что висеть на "йолке" будет Зе?
показати весь коментар
25.12.2021 01:28 Відповісти
Знову соєві мантри )
показати весь коментар
25.12.2021 08:13 Відповісти
Нєт. Зєльониє соплі, які ти і тобі подібні будуть мотати на рукава. Вже скоро.
показати весь коментар
25.12.2021 10:02 Відповісти
Ага, ага. Вже два роки це скавуління чую. Продовжуй далі.
показати весь коментар
25.12.2021 10:05 Відповісти
Ага-ага, скавулять , рвуть волосся на дупі, в безсиллі "пасадіть праклятава тарґовца на краві" синхронно граючи прутнем по головам різних Піторів симфонію " Конєц епохі злиднєй")))
показати весь коментар
25.12.2021 10:44 Відповісти
Поки що волосся на дупі рвуть соєві )))
показати весь коментар
25.12.2021 11:03 Відповісти
Вы уже ситуационную комнату - нашли? Наркоманы придурошные?
показати весь коментар
25.12.2021 10:03 Відповісти
Ти з якої палати?
показати весь коментар
25.12.2021 10:05 Відповісти
Из палаты? А. Не. Я не из ваших.
показати весь коментар
25.12.2021 10:15 Відповісти
Ну звісно. Всі психічнохворі стверджують що вони здорові.
показати весь коментар
25.12.2021 10:22 Відповісти
Эт да. Удивительное единодушие "палаты 95"
показати весь коментар
25.12.2021 10:39 Відповісти
Ну шо скажете, повертатись Пороху, чи ні?
показати весь коментар
24.12.2021 23:51 Відповісти
Це гопніки беруть на понт. Якщо він повернеться, то Зєля, як завжди, засцить
показати весь коментар
24.12.2021 23:54 Відповісти
Та хай повертаеться, шо вiн там по заграницям скитаеться,клубнику собира чи шо?
Тут хоть в СИЗО "Люкс" дадуть, а там може i простять . А то гляди опять президентом стане.
показати весь коментар
25.12.2021 00:20 Відповісти
миша саакиншвилли уже вернулся.... и пофиг что весь мир говорит. Так и клоун. У него же крыша вообще уехала, он просто ненормальный.. Психически больной человек.. имеющий власть.
показати весь коментар
25.12.2021 00:27 Відповісти
Може він і хворий , більш за все що не просто хворий , а тяжко хворий ; тільки діагнозу точного не знаємо (( АЛЕ ЯКИЙ ДІАГНОЗ ПОСТАВИТИ ТИМ , ХТО ЙОГО ВКАЗІВКИ ВИКОНУЄ ? Невже їм , падлюкам , там солодко усім живеться при любій владі , що готові за це рідну матір продати ?
показати весь коментар
25.12.2021 01:09 Відповісти
Страшно не то что он больной, а то, что есть люди, которые системно это используют в своих и расейских целях и то что есть 30% совершенно конченых людишек, которые его поддерживают в его бреду
показати весь коментар
25.12.2021 09:30 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4664512080252551?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·



https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , це ти так мене з Різдвом привітати хочеш?

показати весь коментар
25.12.2021 00:07 Відповісти
"Арешт Порошенка - синхронно зі
здачею інтересів України кремлю."

https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
показати весь коментар
25.12.2021 00:09 Відповісти
Кацапи пишуть що після арешту Порошенка висунуть звинувачення Турчинову. Типу- за ;здаття Криму;. Коротше, все як і погрожував Портнов.
показати весь коментар
25.12.2021 00:20 Відповісти
"однажды, щёлкнет выключатель и монстры старые умрут.
а вместо них придут другие - которых не пугает свет." (с)
показати весь коментар
25.12.2021 00:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x4Bd9YKTPS4&ab_channel=%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C
показати весь коментар
25.12.2021 00:31 Відповісти
Порошенко має депутатську недоторканість. Арештувати Порошенко значить порушити закон.
показати весь коментар
25.12.2021 00:41 Відповісти
Так скасували ж недоторканість , із одним уточненням - для опозиції ; а для влади можна все і всім . Простий приклад - бородатий замміністра , який мало не щодня про свою недоторканість поліції розповідає з кацапським паспортом у руках (( А при "служках депутатах" навіть камери на Бориспільській трасі вимикаються , видно щоб до депутата фокусом не доторкнутися ((
показати весь коментар
25.12.2021 01:04 Відповісти
О беня решил отомстить за приват и вытрясти из пороха лярд гривен. Паны дерутся, у холопов чубы трещат
показати весь коментар
25.12.2021 01:11 Відповісти
Зелень вообще с катушек слетела. Это угроза национальной безопасности Украины наряду с кацапнёй.
показати весь коментар
25.12.2021 01:13 Відповісти
Абсолютно согласен. Особенно если учесть, что Порох сегодня, так и 8 лет назад, в случае нападения орды, сможет организовать сопротивление. А совсем не этот зелёный маларос-уклонист, который думает, что откупится лихорадочной раздачей медалек направо и налево.
показати весь коментар
25.12.2021 01:52 Відповісти
Інтерв'ю з екс-розвідником Романом Червінським, який розробляв спецоперацію вагнерівців. https://www.youtube.com/watch?v=tp-7qGbAWqo

Массад приехал к Бурбе и спросил, это точно операция? Когда он сказал да, они были очень восторжены и сказали это высший пилотаж. Мы такого не могли сделать.

Они уничтожают идеологическую, морально-патриотическую основу нашей армии, наших спецслужб. В сентябре этого года уничтожено одно из последних подразделений, которое борется с россиянами напрямую. Это в разведке расформировали целый департамент, расформировали во время войны. Один департамент, второй, до тысячи человек.

Если у Лукашенка есть записанный разговор с Зеленским, о том что зеленский ему звонит и говорит, у тебя там на территории находятся вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию. Если этот разговор есть, он был до задержания вагнеровцев и он есть у лукашенка в записи. Это два президента уровень переговоров, и они хранятся эти переговоры. У него есть фактически доказательства того, что зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его (разговор) выложит, он фактически докажет предательство зеленского. Таким образом он может влиять на решение зеленского, он может заставить покупать у него электроенергию, что сейчас происходит…

По моей информации, по той которой мы владеем всместе с Бурбой, это была идея в офисе создана для того что бы, как сказал зеленский, ему не нравился Бурба и поэтому он решил вот так эту операцию завершить. Они придумали звонок, то есть, Бурба не завершает операцию, а они ее завершают. Идея ермака была, что это российские вагнеровцы хотят спровоцировать, госпереворот. И по этому будучи злым на россиян, увидевши этих вагнеровцев, лукашенко их нам отдаст.

В любом случае путин и лукашенко никогда не поссорятся. Неужели лукашенко променяет дружбу с путиным на дружбу с Украиной. Это было стратегически неправильное решение, сделанное людьми, которике пришли с одной среды в другую. Как в Простоквашино письмо писали, и вот получилось такое письмо, что сегодня падает в обморок весь наш бомонд политический.

Были ли основания у разведиков полагать, что ермак российский агент?

Да у меня были, лично. У меня есть определенныие элементы оперативной информации, которые показывают в том направлении, что этот человек работает, я не скажу что в интересах россии. Он видит Украину с россией, с братскими народами. Он считает, это такая советская идеология, нам лучше быть вместе с россией. Он видит, что это Украина виновата в войне.

Есть такое понятие агентура влияния. Агент влияния - это агент, который находится на должности, он не имеет право себя раскрывать. Он силен тем, что он на высокой должности и он может своими решениями действовать в интересах другого государства. И он не должен делать таких тупых шибок, например, агитирвать за россию, или передавать информацию по телефону. Он идеологически внутри понимает, что надо делать так, чтобы россия получила вигоду.
показати весь коментар
25.12.2021 01:22 Відповісти
Только без залога!
показати весь коментар
25.12.2021 04:45 Відповісти
Зеляди так и брызжут от идеи - Будинкового арешту Петра, чортовы Стражи Конопляной Рэволюцыы
показати весь коментар
25.12.2021 06:19 Відповісти
Хотеть и арестовать это совсем разные вещи.Хоть к бывшему президенту есть много претензий,но по такому дохлому делу его не посадят а офис президента сядет в лужу.
показати весь коментар
25.12.2021 08:17 Відповісти
Питиання в тому, винуватий чи ні?
показати весь коментар
25.12.2021 08:22 Відповісти
чем больше здадим....тем меньше дадут
показати весь коментар
25.12.2021 08:55 Відповісти
Як тільки рейтинг партії Порошенко почав переважати рейтинг партії Зеленського, так зразу Порошенка захотіли арештувати.
Дуже цікаво а хто буде заважати Зеленському перетворитися на короля, всістися у крісло як Лукашенко на десятки років та узурпувати владу, як проводить вибори Зеленський вже зараз можна бачити по конкурсам і призначенням в правоохоронні та антикорупційні органи, які виконують виключно політичні замовлення проти Порошенка, Кличка, мерів інших міст, які на 100% свої.
показати весь коментар
25.12.2021 08:56 Відповісти
Та і вибори Зеленського у регіонах чего варті, згадати Вірастюка. Зеленський так вчепився у владу, що очевидно він її віддавати не збирається в будь якому випадку.
показати весь коментар
25.12.2021 09:00 Відповісти
Сериал с Порошенко затянулся. Зрители ждут счастливого конца ))
показати весь коментар
25.12.2021 09:42 Відповісти
Свято наближається !
показати весь коментар
25.12.2021 14:40 Відповісти
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!
показати весь коментар
25.12.2021 11:26 Відповісти
 
 