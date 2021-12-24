Головні новини 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, голову САП знову не призначили
Прокуратура хоче відправити Порошенка за ґрати із заставою в 1 млрд грн, конкурс на голову САП знову провалено, Міноборони пояснило, як жінкам стати на облік, - головні новини 24 грудня.
Порошенка хочуть заарештувати
Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Комісія знову не затвердила переможця конкурса на голову САП
Вони збиралися. Вони засідали. Це не допомогло. Комісія мала затвердити, що в конкурсі переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли. За оцінкою голови НАБУ Холодницького, конкурс став "надто скандальним", а члени комісії не хочуть визнати, що 240 - це більше, ніж 230.
Міноборони пояснило, як жінкам стати на облік
Інструкція тут. Щоправда, поспішати з цим не варто: перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити "в бік зменшення та здорового глузду".
Понад 75% українців підтримують вступ до ЄС
Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - про це свідчить опитування КМІС. І ще кілька цікавих цифр: 57,8% українців вважають недостатніми зусилля влади із запобігання вторгненню Росії, 58,1% певні, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Зеленського олігархом вважають 55% українців.
Антоненку дозволили зняти електонний браслет
Домашній арешт йому при цьому продовжили до 24 лютого.
Розслідування ДТП у Харкові з 16-річним водієм завершили
Обвинувальний акт до суду направлять наступного четверга. 16-річного Миколу Харківського підозрюють в порушенні ПДР, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) а також у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ).
Міністр культури обурений через образ українки в серіалі Netflix
Йдеться про серіал "Емілі в Парижі". В другому сезоні з’явилася нова героїня: простенька киянка Петра, яка не проти поцупити щось у паризьких магазинах. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - обурюється міністр культури Ткаченко.
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Тут хоть в СИЗО "Люкс" дадуть, а там може i простять . А то гляди опять президентом стане.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4664512080252551?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=%2CO%2CP-R 9 ч. ·
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__cft__[0]=AZX0ANWB2fxcXHbbB3mkUW7zeGzJS476JDuOvLAsK2bkArWcugFoJ4OzAn5XAn-SaeT4SD-JGENdjLHY1xZtV5VWnw7T5nsxr6GGne-D8z1g6njDO_ksurwj83a6jIV3cQg&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , це ти так мене з Різдвом привітати хочеш?
здачею інтересів України кремлю."
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ
а вместо них придут другие - которых не пугает свет." (с)
Массад приехал к Бурбе и спросил, это точно операция? Когда он сказал да, они были очень восторжены и сказали это высший пилотаж. Мы такого не могли сделать.
Они уничтожают идеологическую, морально-патриотическую основу нашей армии, наших спецслужб. В сентябре этого года уничтожено одно из последних подразделений, которое борется с россиянами напрямую. Это в разведке расформировали целый департамент, расформировали во время войны. Один департамент, второй, до тысячи человек.
Если у Лукашенка есть записанный разговор с Зеленским, о том что зеленский ему звонит и говорит, у тебя там на территории находятся вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию. Если этот разговор есть, он был до задержания вагнеровцев и он есть у лукашенка в записи. Это два президента уровень переговоров, и они хранятся эти переговоры. У него есть фактически доказательства того, что зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его (разговор) выложит, он фактически докажет предательство зеленского. Таким образом он может влиять на решение зеленского, он может заставить покупать у него электроенергию, что сейчас происходит…
По моей информации, по той которой мы владеем всместе с Бурбой, это была идея в офисе создана для того что бы, как сказал зеленский, ему не нравился Бурба и поэтому он решил вот так эту операцию завершить. Они придумали звонок, то есть, Бурба не завершает операцию, а они ее завершают. Идея ермака была, что это российские вагнеровцы хотят спровоцировать, госпереворот. И по этому будучи злым на россиян, увидевши этих вагнеровцев, лукашенко их нам отдаст.
В любом случае путин и лукашенко никогда не поссорятся. Неужели лукашенко променяет дружбу с путиным на дружбу с Украиной. Это было стратегически неправильное решение, сделанное людьми, которике пришли с одной среды в другую. Как в Простоквашино письмо писали, и вот получилось такое письмо, что сегодня падает в обморок весь наш бомонд политический.
Были ли основания у разведиков полагать, что ермак российский агент?
Да у меня были, лично. У меня есть определенныие элементы оперативной информации, которые показывают в том направлении, что этот человек работает, я не скажу что в интересах россии. Он видит Украину с россией, с братскими народами. Он считает, это такая советская идеология, нам лучше быть вместе с россией. Он видит, что это Украина виновата в войне.
Есть такое понятие агентура влияния. Агент влияния - это агент, который находится на должности, он не имеет право себя раскрывать. Он силен тем, что он на высокой должности и он может своими решениями действовать в интересах другого государства. И он не должен делать таких тупых шибок, например, агитирвать за россию, или передавать информацию по телефону. Он идеологически внутри понимает, что надо делать так, чтобы россия получила вигоду.
Дуже цікаво а хто буде заважати Зеленському перетворитися на короля, всістися у крісло як Лукашенко на десятки років та узурпувати владу, як проводить вибори Зеленський вже зараз можна бачити по конкурсам і призначенням в правоохоронні та антикорупційні органи, які виконують виключно політичні замовлення проти Порошенка, Кличка, мерів інших міст, які на 100% свої.
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!