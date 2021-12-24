Головні новини 24 грудня: Порошенка хочуть заарештувати, голову САП знову не призначили

Прокуратура хоче відправити Порошенка за ґрати із заставою в 1 млрд грн, конкурс на голову САП знову провалено, Міноборони пояснило, як жінкам стати на облік, - головні новини 24 грудня.

Порошенка хочуть заарештувати

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Комісія знову не затвердила переможця конкурса на голову САП

Вони збиралися. Вони засідали. Це не допомогло. Комісія мала затвердити, що в конкурсі переміг Олександр Клименко, який набрав найбільше балів, але цього не сталося. За словами Клименка, Офіс генпрокурора хоче повторної спецперевірки кандидатів на посаду - при тому, що всі необхідні перевірки вони вже пройшли. За оцінкою голови НАБУ Холодницького, конкурс став "надто скандальним", а члени комісії не хочуть визнати, що 240 - це більше, ніж 230.

Міноборони пояснило, як жінкам стати на облік

Інструкція тут. Щоправда, поспішати з цим не варто: перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити "в бік зменшення та здорового глузду".

Понад 75% українців підтримують вступ до ЄС

Вступ до ЄС на референдумі підтримали б 75,7% українців, до НАТО - 67,8%, - про це свідчить опитування КМІС. І ще кілька цікавих цифр: 57,8% українців вважають недостатніми зусилля влади із запобігання вторгненню Росії, 58,1% певні, що переговори з Путіним слід вести тільки за участі західних партнерів. Зеленського олігархом вважають 55% українців.

Антоненку дозволили зняти електонний браслет

Домашній арешт йому при цьому продовжили до 24 лютого.

Розслідування ДТП у Харкові з 16-річним водієм завершили

Обвинувальний акт до суду направлять наступного четверга. 16-річного Миколу Харківського підозрюють в порушенні ПДР, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) а також у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ).

Міністр культури обурений через образ українки в серіалі Netflix

Йдеться про серіал "Емілі в Парижі". В другому сезоні з’явилася нова героїня: простенька киянка Петра, яка не проти поцупити щось у паризьких магазинах. В "Емілі в Парижі" маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - обурюється міністр культури Ткаченко.