У Сенаті США закликали Байдена передати Україні додаткову зброю для стримування Росії
Американські сенатори Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) і Роб Портман (республіканець від штату Огайо) заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена має передати Україні додаткове озброєння для стримування Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, таку думку вони висловили на шпальтах газети The Washington Post.
Як наголошують законодавці, з 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомоги у сфері безпеки на суму у понад 2,5 мільярда доларів. З 2017 року США надають Україні летальну зброю, зокрема протитанкові ракети та великокаліберні кулемети. Метою цієї допомоги було підвищення спроможності України дати відсіч в разі ескалації на Донбасі. Втім цього буде недостатньо в разі повномасштабного російського вторгнення.
"Сполучені Штати повинні збільшити військове озброєння, яке вони надсилають Україні, щоб посилити оборонні можливості країни та адаптувати цю зброю до загрози, з якою зіткнуться українці. У Конгресі ми виступали за збільшення допомоги у сфері безпеки: Сполучені Штати повинні прискорити надання допомоги та надати зенітні, протитанкові та протикорабельні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби", - пишуть сенатори.
Вони наголошують, що адміністрація Байдена не повинна підтримувати будь-які спроби змусити Україну поступитися контролем на Донбасі поза Мінськими домовленостями.
"Президент Байден не повинен закликати президента України Володимира Зеленського йти на будь-які поступки поза межами процесу Мінських домовленостей, і він повинен вимагати від Росії виведення військ з кордону до початку подальших переговорів", - йдеться у матеріалі.
Сенатори також радять Байдену переглянути питання запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Вони зазначили, що Росія нещодавно використала свої величезні енергетичні ресурси як зброю, вимагаючи геополітичних поступок від уряду Молдови та відмовляючись збільшити поставки газу до Європи.
"Адміністрація повинна тісно співпрацювати з новим урядом Німеччини, щоб газопровід не запрацював; в інтересах Європи позбавити Путіна додаткового важеля впливу на наших союзників", - пишуть законодавці.
Нарешті, Сполучені Штати повинні продовжувати будувати міжнародну коаліцію партнерів у Європі та інших країнах, які бачать цю загрозу, йдеться у матеріалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
другие .ляди с ножами, сзади...
- Владімір Владіміровіч! Ето нє я!!! Ето всьо Порошенко договаріваєтся!!!
А знаю-знаю во всем виновата агресия Москвы!!!
"А знаю-знаю во всем виновата агресия Москвы!!! " (( і Порошенко ((
якби не вони буба би вже зробив і переробив і 4 рази по повістці прийшов як в ті тяжкі роки...
попередники гади не дають...
А-аа-а мы все умрем.
Лучше в отряде иметь троих предателей, чем одного паникера.
рижим тре свою партію, шо б вже ніхто плутав з ними справжніх респупліканців.
до кого е - сказав...
Передбачувано.
Хтось рудого досі штрикає, хтось Порошенка. В кожного своє болить та підгоряє, а зізнатися він не здатен. Ось і шукає привід з'їхати на "бє-бє-бє.
...
Ось така новина була б збсь
Постійно треба, щоб хтось копав пліснявого маразматика по поліпах.
Але... що ви котите на Байдена?
З ким він має підписати? З цим непорозумінням (надіюсь - дуже тимчасовим)? З країною, народ якої не хоче думати за своє майбутнє (порівняйте себе з Ізраілем)?
Що, говорити вам аксіому, що підтримують тільки того, хто сам твердо прагне???
Та з цим ... немає слів... за ручку здороваються і розмовляють, сціпивши зуби, тільки дякуючи авторитету України, якого добився Порошенко, смикаючи за комір кожного європейського політика.
Що має робити Байден? Коли він бачить, що це непорозуміння в будь-який момент готове лягти під Путіна? Давати зброю? Направляти військових? Завести флоти в Чорне море?
А завтра непорозуміння поїде до Москви і скаже - це наш друг.
Що пересічні громадяни США скажуть Байдену? "Старий - ти лох в зовнішній політиці".
Вам не здається співзвучними:
"Путин, приди, введи войска!"
"Байден, допоможи, дай зброю, введи війська!"
???????????????