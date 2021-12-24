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У Сенаті США закликали Байдена передати Україні додаткову зброю для стримування Росії

У Сенаті США закликали Байдена передати Україні додаткову зброю для стримування Росії

Американські сенатори Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) і Роб Портман (республіканець від штату Огайо) заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена має передати Україні додаткове озброєння для стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, таку думку вони висловили на шпальтах газети The Washington Post.

Як наголошують законодавці, з 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомоги у сфері безпеки на суму у понад 2,5 мільярда доларів. З 2017 року США надають Україні летальну зброю, зокрема протитанкові ракети та великокаліберні кулемети. Метою цієї допомоги було підвищення спроможності України дати відсіч в разі ескалації на Донбасі. Втім цього буде недостатньо в разі повномасштабного російського вторгнення.

"Сполучені Штати повинні збільшити військове озброєння, яке вони надсилають Україні, щоб посилити оборонні можливості країни та адаптувати цю зброю до загрози, з якою зіткнуться українці. У Конгресі ми виступали за збільшення допомоги у сфері безпеки: Сполучені Штати повинні прискорити надання допомоги та надати зенітні, протитанкові та протикорабельні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби", - пишуть сенатори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для нас важлива двопартійна підтримка, - Зеленський провів зустріч із групою американських сенаторів. ФОТО

Вони наголошують, що адміністрація Байдена не повинна підтримувати будь-які спроби змусити Україну поступитися контролем на Донбасі поза Мінськими домовленостями.

"Президент Байден не повинен закликати президента України Володимира Зеленського йти на будь-які поступки поза межами процесу Мінських домовленостей, і він повинен вимагати від Росії виведення військ з кордону до початку подальших переговорів", - йдеться у матеріалі.

Сенатори також радять Байдену переглянути питання запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Вони зазначили, що Росія нещодавно використала свої величезні енергетичні ресурси як зброю, вимагаючи геополітичних поступок від уряду Молдови та відмовляючись збільшити поставки газу до Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідер республіканців у Сенаті США Макконнелл закликає Байдена постачати Україні зброю без обмежень

"Адміністрація повинна тісно співпрацювати з новим урядом Німеччини, щоб газопровід не запрацював; в інтересах Європи позбавити Путіна додаткового важеля впливу на наших союзників", - пишуть законодавці.

Нарешті, Сполучені Штати повинні продовжувати будувати міжнародну коаліцію партнерів у Європі та інших країнах, які бачать цю загрозу, йдеться у матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США закликає надати Україні летальну зброю та "притягнути Путіна до відповідальності за зухвалість"

Автор: 

зброя (7435) Сенат США (597) Портман Роберт (28)


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Топ коментарі
+18
Влажные мечты порохоботов это "Нептун", "Вильха М", "Тайфен", "Гром/Сапсан", "Стугна" и далее по списку. Все то, на что Зеля второй год не выделил ни копейки денег. И что сейчас нам нужно как воздух.
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25.12.2021 00:30
+13
Україні конче необхідна ППО та ПРО
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25.12.2021 00:48
+11
Зеля б'ється в істериці!
- Владімір Владіміровіч! Ето нє я!!! Ето всьо Порошенко договаріваєтся!!!
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25.12.2021 00:09
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25.12.2021 00:03 Відповісти
Зеля б'ється в істериці!
- Владімір Владіміровіч! Ето нє я!!! Ето всьо Порошенко договаріваєтся!!!
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25.12.2021 00:09 Відповісти
Влажные мечты порохоботов.
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25.12.2021 00:25 Відповісти
Влажные мечты порохоботов это "Нептун", "Вильха М", "Тайфен", "Гром/Сапсан", "Стугна" и далее по списку. Все то, на что Зеля второй год не выделил ни копейки денег. И что сейчас нам нужно как воздух.
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25.12.2021 00:30 Відповісти
Ну и что же все это Порошенко за пять лет не осилил, все свалили на преемника.
А знаю-знаю во всем виновата агресия Москвы!!!
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25.12.2021 00:33 Відповісти
Тупое вранье. При Порошенко это было создано и испытано. После того, как в 2019 году закончились средства, выделенные в 2018 году при Порохе на ракетную программу, больше не было выделено ни копейки. Нам в этом году на параде снова показывали экземпляры для испытаний, созданные при Порохе.
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25.12.2021 00:46 Відповісти
Ти краще розкажи що за два з половиною роки "осилив" зеля , крім того що гроші на дорогах розікрав ?

"А знаю-знаю во всем виновата агресия Москвы!!! " (( і Порошенко ((
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25.12.2021 00:50 Відповісти
попередники манюні заважають.
якби не вони буба би вже зробив і переробив і 4 рази по повістці прийшов як в ті тяжкі роки...
попередники гади не дають...
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25.12.2021 00:52 Відповісти
дЄрьмаку цього не треба, у нього "10 кроків миру" для Ху@ла.
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25.12.2021 00:21 Відповісти
Только обамыш категорически против, он на стороне путлера - делами, на слова его насрать!
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25.12.2021 00:23 Відповісти
Американцы больше заботятся о сдерживании ***** и вооружении украинской армии чем наша собственная зеленая власть манкуртов и предателей. ГСМ для техники ВСУ нет, обмундирования нет, насыщения современным оружием нет. Успешная ракетная программа для сдерживания агрессора спущена коту под хвост.
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25.12.2021 00:26 Відповісти
Воздуха нет, воды тоже НЕТ!!!
А-аа-а мы все умрем.

Лучше в отряде иметь троих предателей, чем одного паникера.
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25.12.2021 00:35 Відповісти
Только еще страшнее всего тупые и слепые идиоты без мозгов. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
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25.12.2021 00:49 Відповісти
Тут одна проблема є ..... ти не третій , ти вже четвертий з краю ((
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25.12.2021 00:52 Відповісти
Панікера "мудрий нарід" обрав Верховним Головнокомандувачем

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25.12.2021 02:11 Відповісти
А його шеф не таке сцикло - навіть не ворухнувся.
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25.12.2021 02:14 Відповісти
у Сенаті США е республіканці, е демократи і е рижовня...
рижим тре свою партію, шо б вже ніхто плутав з ними справжніх респупліканців.
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25.12.2021 00:30 Відповісти
А чому тільки "рудим", а BLM, а антифашикам, їм хіба не потрібні власні партії?
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25.12.2021 01:05 Відповісти
пропонуйте, як переймаетеся - мені до них діла нема.
до кого е - сказав...
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25.12.2021 01:12 Відповісти
Діла нема? Вони ж допомагали "рудих" перемогти. Чи своє лайно не смердить?
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25.12.2021 01:18 Відповісти
занюхать хочешь?
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25.12.2021 01:28 Відповісти
ОК.
Передбачувано.
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25.12.2021 01:29 Відповісти
а як очікувано-передбачувано, но те треба "лайно" писати на відповіді, бо саме таке в зад і прийде.
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25.12.2021 01:37 Відповісти
Це був простий тест.
Хтось рудого досі штрикає, хтось Порошенка. В кожного своє болить та підгоряє, а зізнатися він не здатен. Ось і шукає привід з'їхати на "бє-бє-бє.
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25.12.2021 01:47 Відповісти
баран зі знаходкою за тест...
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25.12.2021 07:07 Відповісти
Файний підпис
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25.12.2021 07:13 Відповісти
ясно - закреслено.
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25.12.2021 07:16 Відповісти
настоящие это кто ? Ромни и МакКоннел ? боярки ты явно перебрал
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25.12.2021 06:58 Відповісти
У Сенаті США закликали Байдена передати Україні ядерну зброю для стримування Росії
...
Ось така новина була б збсь
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25.12.2021 00:41 Відповісти
навіть не сподівайтесь - кравчучкову дурню ніхто взад не поверне.
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25.12.2021 00:45 Відповісти
але вихід е - самі робіть, тихо і швидко робіть....
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25.12.2021 00:57 Відповісти
Хоч би "Стінгерів" підкинули, та ще сотню комплексів "Джавелін" з боєкомплектом у 500 ракет. Це точно не те шо може стримати ***** від масштабної атаки, але це точно вбереже тисячі життів наших воїнів та й просто мирних жителів.. Я вам скажу відверто : для США можлива поразка України у війні з *********** є повністю неприйнятною - хто б вам і що там не казав. Для американців це було б цілковитою поразкою у всіх сферах -від військово політичної до фінансово економічної: це одразу розв'язало б руки Китаю щодо Тайваню: та й скажемо прямо - хто після цього сприймав би штати як світового лідера?🤨 Близький схід спалахне миттєво, Ізраїль вдарить по Ірану, настане епоха тотальної дестабілізації і майже невідворотньою стане можлива ядерна війна(локальна чи тотальна). Тож хочемо ми чи ні - але ми зараз опинились у фокусі так званої"точки біфуркації": від того чи вистоїть Україна проти навали ординців залежить майбутнє дуже багатох країн: головна з яких - США. Думаю : якщо ми будемо тримати удар і відіб'ємо першу атаку - допомога обов'язково буде, і воєнно-технічна і фінансова і політична. І я таки чомусь вірю: все в нас буде Україна!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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25.12.2021 00:45 Відповісти
ОП не разрешит использовать против Московии ни Байрактары, ни Стингеры ни Джавелины. Сначала убирают предателей.
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25.12.2021 07:52 Відповісти
Україні конче необхідна ППО та ПРО
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25.12.2021 00:48 Відповісти
Ермак и её здаст ! А помните как все клистроны с р\локаторов ПРО собрали в оффис Ген.Прокурора и они там пол-года или год лежали ? Может кто-то думает, что мы могли дать отпор Московии в течение этого времени ?
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25.12.2021 07:49 Відповісти
Дід Біден- ще те *****.

Постійно треба, щоб хтось копав пліснявого маразматика по поліпах.
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25.12.2021 00:52 Відповісти
він прсото не виспався
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25.12.2021 01:00 Відповісти
Якби не 73% (до речі, чому всі прибільшують перемогу Зеленського? За нього проголосували 41% від усіх виборців, і то з них половина - "по пріколу".), то сьогодні президент Порошенко, враховуючи ситуацію яка склалась в світі (навіть Європа почала стукати потроху кулаком) і беспрецендентну підтримку конгресу, на 100% добився би від Байдена підписання договору про стратегічне партнерство поза НАТО (як Ізраіль). І тоді не потрібно ніяке НАТО.
Але... що ви котите на Байдена?
З ким він має підписати? З цим непорозумінням (надіюсь - дуже тимчасовим)? З країною, народ якої не хоче думати за своє майбутнє (порівняйте себе з Ізраілем)?
Що, говорити вам аксіому, що підтримують тільки того, хто сам твердо прагне???
Та з цим ... немає слів... за ручку здороваються і розмовляють, сціпивши зуби, тільки дякуючи авторитету України, якого добився Порошенко, смикаючи за комір кожного європейського політика.
Що має робити Байден? Коли він бачить, що це непорозуміння в будь-який момент готове лягти під Путіна? Давати зброю? Направляти військових? Завести флоти в Чорне море?
А завтра непорозуміння поїде до Москви і скаже - це наш друг.
Що пересічні громадяни США скажуть Байдену? "Старий - ти лох в зовнішній політиці".
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25.12.2021 07:19 Відповісти
І ще, наостанок.
Вам не здається співзвучними:
"Путин, приди, введи войска!"
"Байден, допоможи, дай зброю, введи війська!"
???????????????
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25.12.2021 07:25 Відповісти
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25.12.2021 07:18 Відповісти
Оружие можно было передать только добробатам. А раз добробатов нет, то и передавать в Украине не кому.
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25.12.2021 07:43 Відповісти
Сенаторам-респект...
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25.12.2021 08:24 Відповісти
 
 