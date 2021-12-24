У Сенаті США закликали Байдена передати Україні додаткову зброю для стримування Росії

Американські сенатори Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) і Роб Портман (республіканець від штату Огайо) заявили, що адміністрація президента США Джо Байдена має передати Україні додаткове озброєння для стримування Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, таку думку вони висловили на шпальтах газети The Washington Post.

Як наголошують законодавці, з 2014 року Сполучені Штати надали Україні допомоги у сфері безпеки на суму у понад 2,5 мільярда доларів. З 2017 року США надають Україні летальну зброю, зокрема протитанкові ракети та великокаліберні кулемети. Метою цієї допомоги було підвищення спроможності України дати відсіч в разі ескалації на Донбасі. Втім цього буде недостатньо в разі повномасштабного російського вторгнення.

"Сполучені Штати повинні збільшити військове озброєння, яке вони надсилають Україні, щоб посилити оборонні можливості країни та адаптувати цю зброю до загрози, з якою зіткнуться українці. У Конгресі ми виступали за збільшення допомоги у сфері безпеки: Сполучені Штати повинні прискорити надання допомоги та надати зенітні, протитанкові та протикорабельні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби", - пишуть сенатори.

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Вони наголошують, що адміністрація Байдена не повинна підтримувати будь-які спроби змусити Україну поступитися контролем на Донбасі поза Мінськими домовленостями.

"Президент Байден не повинен закликати президента України Володимира Зеленського йти на будь-які поступки поза межами процесу Мінських домовленостей, і він повинен вимагати від Росії виведення військ з кордону до початку подальших переговорів", - йдеться у матеріалі.

Сенатори також радять Байдену переглянути питання запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Вони зазначили, що Росія нещодавно використала свої величезні енергетичні ресурси як зброю, вимагаючи геополітичних поступок від уряду Молдови та відмовляючись збільшити поставки газу до Європи.

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"Адміністрація повинна тісно співпрацювати з новим урядом Німеччини, щоб газопровід не запрацював; в інтересах Європи позбавити Путіна додаткового важеля впливу на наших союзників", - пишуть законодавці.

Нарешті, Сполучені Штати повинні продовжувати будувати міжнародну коаліцію партнерів у Європі та інших країнах, які бачать цю загрозу, йдеться у матеріалі.

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