Після двох актів вандалізму поліція буде цілодобово охороняти пам'ятник Бандері у Тернополі
Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі після двох пошкоджень за два тижні – спочатку пам’ятник облили червоною фарбою, потім яйцями.
Як передаає Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський .
Бутковський повідомив, що пам’ятник охоронятимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до поліції Теропільщини. Постамент охоронятиме збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль".
У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про те, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу.
Топ коментарі
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+6 Volodymyr Pinchuk #382260
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+6 Святослав Сагайдачный
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десь у фейсбуку оголошується ціна...знаходяться "охочі" місцеві рагулі "внє політікі"..
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