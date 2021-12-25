Після двох актів вандалізму поліція буде цілодобово охороняти пам'ятник Бандері у Тернополі

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі після двох пошкоджень за два тижні – спочатку пам’ятник облили червоною фарбою, потім яйцями.

Як передаає Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський .

Бутковський повідомив, що пам’ятник охоронятимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до поліції Теропільщини. Постамент охоронятиме збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль".

У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про те, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу.

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