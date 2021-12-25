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Новини
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Після двох актів вандалізму поліція буде цілодобово охороняти пам'ятник Бандері у Тернополі

Після двох актів вандалізму поліція буде цілодобово охороняти пам'ятник Бандері у Тернополі

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі після двох пошкоджень за два тижні – спочатку пам’ятник облили червоною фарбою, потім яйцями.

Як передаає Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net, про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський .

Бутковський повідомив, що пам’ятник охоронятимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до поліції Теропільщини. Постамент охоронятиме збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль".

У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про те, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Бандера Степан (196) пам’ятник (927) Тернопіль (401)


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Топ коментарі
+15
Порасползалось рашенское быдло с ОРЛДО по всей Украине. Сначала засрали свой дом, а теперь лезут везде как грибок.
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25.12.2021 00:32
+6
Комуняки ще не всі виздихали, от і діють. Молодці Тернопільчани, що встановили пам'ятник Бандері. Це як червона ганчірка московитам, нехай казяться. До речі, я якраз з отих комуняк, але за віком виключно. Погляди, м'яко кажучи, діаметрально різні.
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25.12.2021 00:41
+6
При забули ми пророчі слова Великого українського вождя Степана Бандери - Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша будь - яка форма російського імперіалізму ( фашизм )(уйла), то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на чергове її поневолення. Російський народ, як і зараз, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну як колонію в поневоленні. Точно що немає хорошого для України москаля, навіть хто б він не був. Москаль - кацап замаскований в 18 ст. під росіянина завжди був, є ,і завжди буде нам Українцям лютим кривавим ворогом.

СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНІ !!!
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25.12.2021 07:54
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Порасползалось рашенское быдло с ОРЛДО по всей Украине. Сначала засрали свой дом, а теперь лезут везде как грибок.
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25.12.2021 00:32 Відповісти
они наверно хотят, чтобы с ними поговорили, как это обычно делают в русском мире при помощи бутылки, но попросить по человечески не могут, вот и гадят суки как умеют
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25.12.2021 02:58 Відповісти
зараз подібні "акції" організовуються дистанційно..

десь у фейсбуку оголошується ціна...знаходяться "охочі" місцеві рагулі "внє політікі"..
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25.12.2021 09:23 Відповісти
Комуняки ще не всі виздихали, от і діють. Молодці Тернопільчани, що встановили пам'ятник Бандері. Це як червона ганчірка московитам, нехай казяться. До речі, я якраз з отих комуняк, але за віком виключно. Погляди, м'яко кажучи, діаметрально різні.
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25.12.2021 00:41 Відповісти
Рашиссти по усій країні. Гидота московитська навіть до файного міста Тернопіль добралась .
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25.12.2021 00:51 Відповісти
Зачем? Одной камеры и данных операторов сотовой связи достаточно.
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25.12.2021 01:51 Відповісти
дожились
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25.12.2021 04:02 Відповісти
поставити на облік всіх украінофобів
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25.12.2021 04:51 Відповісти
73%
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25.12.2021 08:14 Відповісти
А який сенс? У нас же країна беззаконня, безкарності і безвідповідальності.Скільки вже вандалів було спіймано,яке покарання понесли,і де вони зараз?У нас,якби тільки одних чиновників карали,ніяких би буцегарень не хватило,я вже не кажу про побутову злочинність.
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25.12.2021 06:05 Відповісти
sounds like вісяк.
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25.12.2021 06:20 Відповісти
При забули ми пророчі слова Великого українського вождя Степана Бандери - Якщо завтра на зміну більшовизмові прийде інша будь - яка форма російського імперіалізму ( фашизм )(уйла), то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійності України, на чергове її поневолення. Російський народ, як і зараз, буде завжди нести той імперіалізм, робитиме все, щоб тримати Україну як колонію в поневоленні. Точно що немає хорошого для України москаля, навіть хто б він не був. Москаль - кацап замаскований в 18 ст. під росіянина завжди був, є ,і завжди буде нам Українцям лютим кривавим ворогом.

СЛАВА НЕЗАЛЕЖНІЙ СОБОРНІЙ УКРАЇНІ !!!
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25.12.2021 07:54 Відповісти
Прочитайте великого українського історика Ореста Субтельного, і Ви зрозумієте, що вся історія росіян базується на агресивності, захоплення територій, поневолення інших народів. Саме так вони дійшли аж до Далекого сходу ... А Україна всю свою історію боронила свої землі, ні метра землі чужої собі не заграбастала, на відміну від Росії
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25.12.2021 08:34 Відповісти
Знайдіть одного такого виродка, влаштуйте показовий суд, засудіть до максимально можливого терміну (ст.298, ч.4, без права на УДЗ) і подібний вандалізм одразу припиниться. Ось побачите
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25.12.2021 08:53 Відповісти
на жаль,бабло переможе..Завжди можна найняти когось..просто сума збільшиться..
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25.12.2021 09:25 Відповісти
 
 