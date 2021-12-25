Ми розпочинаємо боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні, - міністр спорту Гутцайт
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про розвиток спортивної інфраструктури, а також можливість проведення Олімпіади в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"На сьогоднішній день йде найпотужніший за всю історію незалежності України розвиток інфраструктури. Чому у поодиноких зимових видах спорту ми виступаємо на рівні, інші – не розвинені? Тому що у нас нема де тренуватися. А тренуватись за кордоном – дуже дорого. І зараз президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні", - сказав Вадим Гутцайт.
"Проведення у країні Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися. Ми не побачимо результату сьогодні чи завтра… Але те, що сьогодні закладається в країні зі спортивної інфраструктури, ми цей результат побачимо через 10 років, розумієте?", - додав міністр молоді та спорту.
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Щодо релігії... Ваш найвеличніший лідор, з завзяттям коментував отримання Україною Томосу, нагадайте мені, як він його "ласково називал"? Що думає з цього приводу ваша " релігія"?
Не бачу сенсу продовжувати діалог, бо ви, чомусь, свої висновки базуєте здебільшого на уявних речах та штампах, а не на фактах.
Танцювати будемо від цього.
І вже в 14-му більша частина тих же виборців, в першому турі віддала перевагу знову ж таки " проукраїнському" ...
Ну а далі знов по колу. Нє?
А в 14- тому, коли кляті бєндєровци пообіцяли "навчить Донбас родіну любіть" як вони з іконами і хрестами ставали на шляху своїх же військових - чим не внутрішній спротив?
"Вата" - це та категорія , яка в залежності від ситуації керується не думкою а ачючєніямі. В 2004 му році не було і 10тої частини тих викликів, які виникли у кінці 13-го початку 14 го.
Доречі, а як ви відповіли би на своє питання? Що то було? Невже спонтанний ураганоподібний викид українофілії стався тоді у народів Криму та Домбасу?😁
или есть?))
каждому овощу свой фрукт... не?
з населеням УкраЇни??
Вы хотели жить в комиксе? Вот вам его и показывают: смелый Голобородько борется с олигархами, вдоль автобанов шумит миллиард деревьев, украинская космическая база на Луне транслирует зимнюю Олимпиаду в Украине...
Чем вы недовольны?
З гіркотою спостерігаю, проїжджаючи попри величний трамплін у Ворохті, де колись тренувалася збірна СРСР і сусідніх країн. А зараз він валиться і на нього, даруйте ще раз ... серуть ворони. Олімпіада, кажете, вуйку? Ну-ну...