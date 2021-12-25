Ми розпочинаємо боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні, - міністр спорту Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про розвиток спортивної інфраструктури, а також можливість проведення Олімпіади в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"На сьогоднішній день йде найпотужніший за всю історію незалежності України розвиток інфраструктури. Чому у поодиноких зимових видах спорту ми виступаємо на рівні, інші – не розвинені? Тому що у нас нема де тренуватися. А тренуватись за кордоном – дуже дорого. І зараз президент поставив завдання – і президент, і вся спортивна спільнота дуже хоче – ми вступаємо у боротьбу за проведення Олімпійських ігор в Україні", - сказав Вадим Гутцайт.

"Проведення у країні Олімпійських ігор – це залучення потужних інвесторів, нова інфраструктура, нова спортивна інфраструктура. Ми розуміємо, що чим більше спортивної інфраструктури, тим більше буде куди приходити дітям займатися. Ми не побачимо результату сьогодні чи завтра… Але те, що сьогодні закладається в країні зі спортивної інфраструктури, ми цей результат побачимо через 10 років, розумієте?", - додав міністр молоді та спорту.

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