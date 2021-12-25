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4 гектари землі, яка належить Міноборони, були незаконно захоплені на березі Чорного моря, - ДБР. ФОТОрепортаж

4 гектари землі, яка належить Міноборони, були незаконно захоплені на березі Чорного моря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань викрило захоплення 4 га землі на березі Чорного моря, що належить Міністерству оборони України, завдано збитків на понад 12 млн грн.

"Слідчі ДБР викрили схему захоплення майже 4 гектарів землі рекреаційного призначення на узбережжі Чорного моря в Одеській області, що належить Міністерству оборони України", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

В інформації наголошується, що на цій території з 2018 року збудовано понад сотню котеджів без необхідних дозволів Міноборони та органів місцевого самоврядування.

"Через недбалість чиновників Одеського гарнізону на частину котеджів громадяни вже встигли зареєструвати право власності. За попередньою оцінкою, державі завдано збитків більш ніж на 12 млн грн", – зазначили у Бюро.

Внаслідок розслідування ДБР суд наклав арешт на незаконно збудовані будинки. Нині встановлюється коло причетних до угоди осіб.

Досудове розслідування здійснюється за фактами самовільного зайняття землі та будівництва, недбалого ставлення до служби, перевищення службових повноважень військовою особою (ч. 3 ст. 197-1, ч. 1 ст. 425, ч. 3 та ч. 4 ст. 426 КК України) )).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону, оперативний супровід – ДБР.

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4 гектари землі, яка належить Міноборони, були незаконно захоплені на березі Чорного моря, - ДБР 01
4 гектари землі, яка належить Міноборони, були незаконно захоплені на березі Чорного моря, - ДБР 02
4 гектари землі, яка належить Міноборони, були незаконно захоплені на березі Чорного моря, - ДБР 03
4 гектари землі, яка належить Міноборони, були незаконно захоплені на березі Чорного моря, - ДБР 04

Автор: 

земля (1670) Міноборони (7306) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+4
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25.12.2021 07:26
+3
предатель Зэ- должен висеть на фанарном столбе
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25.12.2021 03:40
+3
100% земля какого то ребенка от прокуроров. Если копнуть ьо судья чей то родственник.
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25.12.2021 03:53
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буба зохопив знаете скільки землі в криму від оккупантів?
аж на всю родину....
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25.12.2021 03:22 Відповісти
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25.12.2021 03:37 Відповісти
предатель Зэ- должен висеть на фанарном столбе
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25.12.2021 03:40 Відповісти
100% земля какого то ребенка от прокуроров. Если копнуть ьо судья чей то родственник.
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25.12.2021 03:53 Відповісти
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25.12.2021 07:26 Відповісти
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25.12.2021 10:40 Відповісти
12 млн за 4 га на берегу в одссе?
вы шутите?
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25.12.2021 08:23 Відповісти
1200$ сотка
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25.12.2021 11:37 Відповісти
умножь на 10 или зайди на олх. дом риа.
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25.12.2021 12:29 Відповісти
Совіньйон один,два... та в Одесі цілі мікрорайони так захвачені
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25.12.2021 12:31 Відповісти
Знести,за рахунок власників,й обкласти шаіами в10ки раів більшими за комрційну ціну!!!
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25.12.2021 20:34 Відповісти
 
 