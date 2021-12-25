УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10582 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 302 15

Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС уточнено

Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС уточнено

Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що в напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Також повідомляється, що у бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь із підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За даними штабу, внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Пізніше в штабі ООС уточнили, що військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

Станом на 7 годину ранку, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС 01
Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС 02

Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС 03

Автор: 

обстріл (28212) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Єрмаковське перемир'я....
А нам все подали як великий успіх цього неголеного дядька.
показати весь коментар
25.12.2021 08:09
+7
показати весь коментар
25.12.2021 08:47
+6
Самое время заявить об очередном решительном прекращении огня
показати весь коментар
25.12.2021 08:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмаковське перемир'я....
А нам все подали як великий успіх цього неголеного дядька.
показати весь коментар
25.12.2021 08:09 Відповісти
та лано - буба піде і всіх перемирить.... - бо ґерой!
показати весь коментар
25.12.2021 08:32 Відповісти
Вітаю вас із Різдвом Хрестовим !
Merry Christmas!
показати весь коментар
25.12.2021 08:44 Відповісти
звязківець Роман


@FedchukRoman



З Різдвом Христовим!!
https://twitter.com/FedchukRoman/status/1474400370575257603
показати весь коментар
25.12.2021 09:50 Відповісти
Не дядьки, а дiдька😉
показати весь коментар
25.12.2021 17:06 Відповісти
тварь зелена не поранена, нагодована, отласкана, довольна? - шо за пробеми?
лупайте цю зелену скалу дальше...
показати весь коментар
25.12.2021 08:15 Відповісти
Самое время заявить об очередном решительном прекращении огня
показати весь коментар
25.12.2021 08:16 Відповісти
Ще діє одностороннє. Те що Єрмак оголосив.
показати весь коментар
25.12.2021 08:44 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 08:47 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2021/12/25/rosiia-zaiavyla-shcho-vidvela-vid-kordonu-z-ukrainoiu-10-tysiach-viys-kovykh/ Росія заявила, що відвела від кордону з Україною 10 тисяч військових - гагета "Мордовські казки"
показати весь коментар
25.12.2021 09:05 Відповісти
всё тоже самое... только непонятно про что там дермак договорился
показати весь коментар
25.12.2021 09:36 Відповісти
Вот когда начнут поступать сообщения о раненных депутатах, тогда в стране наладится жизнь.
показати весь коментар
25.12.2021 10:07 Відповісти
Лицемірне звернення юди, за фактом його діянь - образа для християн.
показати весь коментар
25.12.2021 12:57 Відповісти
С Праздником! Для Победы над врагом нам нужна Вера! И нужен Бог! Нужна наука и я всех Вас призываю активно придумывать укрепления от миномётных и артиллерийских обстрелов! Используйте физику, математику, химию и другие науки во имя спасения наших воинов и жильцов Донбасса! Не пройдёт зараза путлеровская! О минских форматах и слушать не хочу! Не стоит тратить час на политику! Придумывайте инженерные укрепления с помощью науки!!! Это обращение к простым украинцам! Изучайте врага как говорил Ленин!!! Победы над оккупантами!! Донбасс и Крым Украина! Урра!!!
показати весь коментар
25.12.2021 18:13 Відповісти
 
 