Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС уточнено

Упродовж минулої доби, 24 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що в напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Також повідомляється, що у бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь із підствольних та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

За даними штабу, внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Пізніше в штабі ООС уточнили, що військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Війська РФ обстріляли українські позиції біля Новозванівки із гранатометів та поблизу Мар’їнки - із 120-мм мінометів, - штаб ООС. ВIДЕО

Станом на 7 годину ранку, 25 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.



