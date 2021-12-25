10 тисяч російських військових повертаються у пункти постійної дислокації після навчань, - Південний військовий округ РФ
Південний військовий округ повертає 10 тисяч військових у місця постійної дислокації після місяця "польових занять". Вони проводилися в декількох регіонах, в тому числі тих, які межують з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".
Як заявляється, військові повертаються після занять на полігонах Астраханської, Волгоградської і Ростовської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, Північного Кавказу, а також військових баз Росії у Вірменії, окупованих Криму, Абхазії і Південної Осетії.
"Понад 10 тисяч військовослужбовців у складі підрозділів здійснять марші в пункти постійної дислокації з території загальновійськових полігонів", - йдеться в повідомленні.
Підготовку проходили батальйонні тактичні групи та "тактичні групи родів військ усіх з'єднань і військових частин ПВО".
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а шо розвідка про ковід у кацапських таборах пише ?
во-вторых, даже если это правда, то 90+ тысяч и вся техника все еще остаются у границы.
Воно з літа готувало армію, бо думало, що у вересні запустять NS2 і можна буде атакувати Україну.
Але той NS2 все не запускають і не запускають. А солдатіки що, дурно каталися? Треба виторгувати «гарантії безпеки».
Маневри з нібито відводом 10 тисяч - це ще один елемент торгів.
План максимум у ***** такий:
1. Виторгувати припинення розширення НАТО на схід.
2. Зупинити співробітництво НАТО з Україною, Молдовою, Грузією.
3. Відвести побільше сил НАТО подалі від Московії.
4. Зупинити, а краще відкотити назад, партнерство України, Молдови і Грузії з Євросоюзом.
5. Змусити Євросоюз таки запустити NS2.
6. Як запустять трубу, швиденько напасти на Україну і відкусити шматок побільше.
7. Паралельно спробувати виторгувати, щоб США, Великобританія і Франція не чіпали всяких вагнерівців в Сирії, Лівії, Малі, Центральній Африці.
8. Спробувати виторгувати хоча б короткочасне зняття деякихсанкцій.
Коли ***** буде бачити, що ніфіга не виходить, може знов почати бряцати зброєю і намагатися виторгувати, наприклад, визнання анексії Криму взамін на ненапад на Україну.
Интеллигент расслабляется и тут же получает в нос!
так что не расслабляемся.
Обратили внимаение? "Как мы могли не помочь Крыму?! Чтоб там было, как на Донбассе?!!"
Ага. Только вот на Донбассе в феврале-марте НИЧЕГО не было, придурок!