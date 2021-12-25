Пєсков про перемовини РФ із НАТО і США щодо гарантій безпеки: Тут не може бути дедлайнів. Зацікавлені, щоб це відбулося якомога швидше
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". За його словами, дедлайну немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Раніше прессекретар президента Росії заявив, що перед тим як вирішити, коли пройдуть нові переговори між Росією і США, для початку Вашингтон має дати відповідь на конкретно сформульовані російські вимоги.
"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - розповів Пєсков.
Топ коментарі
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+16 Виталий CN
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Надіємося - ваші солдати в палатках уже новорічні ялинки поставили?
Интересы страны и людей в такую постановку вопроса просто не помещаются.
Так што иди найух,пынька
Можливо , я помиляюсь , поживем побачим 🙂
У вас есть два дня - говорили они.
Пiдтверджую. В Ленинградском мореходном училище в 80-е были куранты со всего Союза. Так вот сибиряки , даже сосед по кубрику якут-полукровка плохо переносили -5, -10 из-за балтийской сырости и ветров.
Простой вопрос, никакой политики.
А до ваших, мразь, потуг по сдерживанию НАТО они придвигались к вашим, подонки, границам?