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Пєсков про перемовини РФ із НАТО і США щодо гарантій безпеки: Тут не може бути дедлайнів. Зацікавлені, щоб це відбулося якомога швидше

Пєсков про перемовини РФ із НАТО і США щодо гарантій безпеки: Тут не може бути дедлайнів. Зацікавлені, щоб це відбулося якомога швидше

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб якомога швидше отримати відповідь від США і НАТО на свої вимоги щодо "гарантій безпеки". За його словами, дедлайну немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Раніше прессекретар президента Росії заявив, що перед тим як вирішити, коли пройдуть нові переговори між Росією і США, для початку Вашингтон має дати відповідь на конкретно сформульовані російські вимоги.

"Тут не може бути дедлайнів. Ми зацікавлені, щоб це було якомога швидше", - розповів Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією, - Кулеба

Автор: 

НАТО (6422) перемовини (2852) Пєсков Дмитро (1607) росія (64923) США (22497)


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Топ коментарі
+19
Куда торопимся? Росийским солдатам сидящих в полях под украинской границей холодно и нечего жрать?
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25.12.2021 09:12
+16
Як буде дипломатичною мовою «Ідіть у дупу»?
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25.12.2021 09:13
+14
Ето называется, давайте быстрее ато мы сейчас сдохнем с голоду. Да и кремлевский дедушка с половыми органами бабушки уже на ладан дышет.
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25.12.2021 09:14
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Куда торопимся? Росийским солдатам сидящих в полях под украинской границей холодно и нечего жрать?
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25.12.2021 09:12 Відповісти
Та які там "переговори"?! У всьому світі різдвяні свята почалися! Зачекайте трішки! Ну- а там ваш "Новий Рік" а після нього святкування "Івана Рукотряса" "Марфи Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Так що раніше закінчення "бухабря" (за вашим календарем) - ніяких "перемовин" і не чекайте!
Надіємося - ваші солдати в палатках уже новорічні ялинки поставили?



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25.12.2021 09:26 Відповісти
Як буде дипломатичною мовою «Ідіть у дупу»?
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25.12.2021 09:13 Відповісти
дуже просто: "ми уважно розглянемо ваші претензії"
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25.12.2021 10:46 Відповісти
Ето называется, давайте быстрее ато мы сейчас сдохнем с голоду. Да и кремлевский дедушка с половыми органами бабушки уже на ладан дышет.
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25.12.2021 09:14 Відповісти
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
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25.12.2021 10:44 Відповісти
Так уже послали нах*й Набутилкостан з його вимогами
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25.12.2021 09:20 Відповісти
не вони тепер Шваброгорія!
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25.12.2021 10:37 Відповісти
человек, вцепившийся во власть и сидящий при ней третий десяток лет, занят только одним - продлением срока своего пребывания.

Интересы страны и людей в такую постановку вопроса просто не помещаются.
Так што иди найух,пынька
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25.12.2021 09:27 Відповісти
Подивіться на погодню карту на східних кордонах Украіни. Там лютує негода, сніг... Московітська орда нагнала в польові умови сотні тисяч вояк, хто служив той знає як довго можна перебувати в таких умовах без руху... Які там панують настроі, якщо ще брати до уваги призовників.. І тим паче тих у кого закінчується термін служби час звільняти і новобранців набирати... Кремлівський гопник кидає понти перед світом, а реальність зовсім інша!
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25.12.2021 09:29 Відповісти
В том то и опасность. Если прямо сейчас они начнут движение на Чернигов, то встретят ли какие-то наши готовые к бою части в полях? Скорее всего только где-то под Киевом успеем что-то собрать.
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25.12.2021 09:36 Відповісти
На крематорий они начнут движение.
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25.12.2021 09:52 Відповісти
Согласен. Нашу волю к свободе и независимости не сломить. Все как один, как скала встанем на защиту родины. Земля будет гореть под ногами проклятых свинособак. Крематорий для них начнётся с самой границы. Груз 200 будут в срани-рязани эшелонами будут везти. Слава Украине!
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25.12.2021 09:57 Відповісти
. забыл дописать, Слава Верховному Главнокомандующему, Слава Народу Победителю, ну и там по мелочам на твоё усмотрение
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25.12.2021 11:58 Відповісти
*любезный*,идинах отсюда ,пугает оно тут голой сракой,про 2 дня до Киева постоянно трындите
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25.12.2021 11:09 Відповісти
а почему тебя заспамили.
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25.12.2021 11:52 Відповісти
Реальність інша - так як це все виглядає , як звичайний шантаж !

Можливо , я помиляюсь , поживем побачим 🙂
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25.12.2021 09:36 Відповісти
реальність зовсім інша: єрмаки і шефіри "підготували" преЗедента до прямих переговорів з ворогом....
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25.12.2021 10:14 Відповісти
А шо так скоро припекло? Большие расходы на содержание войск в полевых условиях?
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25.12.2021 09:29 Відповісти
Соглашайтесь без вариантов - говорили они.
У вас есть два дня - говорили они.
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25.12.2021 09:29 Відповісти
тоесть не может быть дедлайнов? эти дебилы последнее время только и делают пыжатся, и что изменилось?
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25.12.2021 09:31 Відповісти
Как Пуйлу нравится, когда возле него все крутятся.Что не говори оно своего добилось. В 14 году с ним за обеденный стол не хотел сесть, как от прокаженного бегали, а теперь все возле него. Ка же удовлетварено его ЭГО, как с маленьким ребенком цяцкаются, вместо того чтоб по заднице до красна отшлепать.
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25.12.2021 09:37 Відповісти
дедылайном воевали
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25.12.2021 09:38 Відповісти
ГУЛАГ это навсегда,без шансов на выздоровление...
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25.12.2021 09:43 Відповісти
Идиоты не понимают. Что договорняки существуют лишь в их воспаленном криминальном воображении. Во всем остальном мире существуют законы и правила.Здорового и нормального общества.
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25.12.2021 09:45 Відповісти
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25.12.2021 09:45 Відповісти
Какой грамотей этот лупатенький у ботоксного - дедлайн знает!!!!
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25.12.2021 09:46 Відповісти
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25.12.2021 09:47 Відповісти
Кацапских подонков можно дразнить переговорами хоть до второго пришествия, пока "ваньки" будут подыхать от голода и холода у границ Украины.
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25.12.2021 09:49 Відповісти
друг-дружку на бутылку посадили швабрами побаловались, можно и по избам расползаться.....
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25.12.2021 10:52 Відповісти
Паскуды! А вы забыли про базу НАТО в Ульяновске?
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25.12.2021 10:00 Відповісти
Как можно быстрее ? КОВИД ВИДНО КОСИТ РЯДЫ ОРДЫ ?
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25.12.2021 10:00 Відповісти
Та там і ГРЗ з ГРВІ вистачило-б! На основі мого досвіду роблю висновок - у них вже мінімум процентів 10-15 хворих в підрозділах! А "просто сопливих" - до третини! Більше всього - "бойових якутів" та інших жителів Сибіру - вони звикли до різко континентального клімату з низькою вологістю повітря зимою а сирий клімат Європейської росії їх взимку "валить пачками" В радянські часи починав строкову службу у Вінницькій області - так з листопада санчастина була забита жителями Середньої Азії і Сибіру!
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25.12.2021 10:20 Відповісти
"....жителів Сибіру - вони звикли до різко континентального клімату з низькою вологістю повітря зимою а сирий клімат Європейської росії їх взимку "валить пачками" (с)
Пiдтверджую. В Ленинградском мореходном училище в 80-е были куранты со всего Союза. Так вот сибиряки , даже сосед по кубрику якут-полукровка плохо переносили -5, -10 из-за балтийской сырости и ветров.
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25.12.2021 11:31 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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25.12.2021 10:09 Відповісти
Чи ти ба, яка нетерплячка! Думають, найскоріше впертися в Україну та мріють , що їх тут будуть зустрічати новорічним олів'є?!! Не діждетесь, падлюки!!!
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25.12.2021 10:11 Відповісти
Кормить орду "освободителей" уже нечем ?
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25.12.2021 10:23 Відповісти
Так ведь дополнительной мобилизации не было. Так что и никаких дополнительных расходов на репу нет.
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25.12.2021 10:36 Відповісти
всю боярку допили, можно и по домам....
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25.12.2021 10:41 Відповісти
Пдрсы ,вам никто не угрожает и не угрожал, тем более не нападал , в отличии от вас ,подонков конченных. Вы нах никому не нужны ,куски навоза ,бродите там себе в силосных кучах ,только не лезьте к соседям
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25.12.2021 11:02 Відповісти
Взяли західних дурнів на хапок і тепер ще підгоняють щоб не барилися бо ботоксна бабуся ще помре не дочекавшись перемоги над заходом.
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25.12.2021 11:03 Відповісти
гарантії безпеки- виконай рашист Будапештський папір, поверни Україні фінанси за 8 років окупації Української території і забери з Криму свій флот к "******"
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25.12.2021 11:30 Відповісти
Любые гарантии должны быть написаны на обратной стороне Будапештского меморандума
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25.12.2021 11:43 Відповісти
Быстро токо кошки родятся (с)
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25.12.2021 11:46 Відповісти
Русские гниды! (простите за тавтологию)
Простой вопрос, никакой политики.
А до ваших, мразь, потуг по сдерживанию НАТО они придвигались к вашим, подонки, границам?
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25.12.2021 12:01 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАБИТЕЛЯМ, НАСИЛЬНИКАМ И УБИЙЦАМ !!!
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25.12.2021 13:02 Відповісти
А В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ ЧТО УГОДНО !!! ДАЖЕ ИХ ЯДЕРНЫЕ ЗАРЯДЫ САМИ МОГУТ СДЕТОНИРОВАТЬ !!!
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25.12.2021 20:42 Відповісти
 
 