В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали

За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 689 осіб;

летальних випадків – 268;

одужало – 15 639 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 642 314 осіб;

одужало – 3 423 933 особи;

летальних випадків – 94 700;

проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

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