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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали

За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 689 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 летальних випадків – 268;

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 одужало – 15 639 осіб.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 захворіло – 3 642 314 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 одужало – 3 423 933 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 летальних випадків – 94 700;

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали 08

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
«Омикрон отбирает вакцинированных» Это подтверждено в этом исследовании из Дании : с Омикроном риск заражения резко возрастает для дважды вакцинированных до такой степени, что со временем они становятся инфицированными чаще, чем непривитые!
ха.. Да потому что Все осложнения вакцинированных просто начали списывать на мифический омикрон. Их иммунка убитая в хлам и цепляют на себя всю заразу сезонную.
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25.12.2021 10:47
+5
Просто у них без ширки уже ломка появляется
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25.12.2021 10:55
+5
Вирусняк и будущие мутации прекратятся в Мире только тогда когда - Всех ковидо-аферистов и причастных к вакцинации по решению Нюрнберга-2 повесят.. КРАПКА
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25.12.2021 11:28
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" основні симптоми «Омікрону» - кашель, слабкість, а також закладеність носа і нежить."
якщо ви вакциновалися то у вас ще буде:
"у щеплених, які захворіли на «Омікрон», була нудота і втрата апетиту. У них спостерігалася невисока температура, головний біль і біль у горлі. Також дехто скаржився на блювоту. "
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25.12.2021 09:49 Відповісти
особливість "омікрону"-нічна пітливість.
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25.12.2021 10:56 Відповісти
Противірусні пігулки починають працювати

У четвер Регулятор США видав другу ліцензію протиковидний препарат.
На цей раз ним став препарат виробництва компанії Merck&Co. - Мmolnupiravir.
А раніше ліцензія була видана для препарату, розробленого Pfizer Inc. - Paxlovid.
 Обидва препарати призначені для застосування у легкій та середній стадії перебігу хвороби. Тобто, рекомендується застосовувати його в перші п'ять днів після прояву перших симптомів. Британія першою видала дозвіл на застосування такого роду препарату, а тепер США зареєстрували два препарати, а сьогодні це зробила і Японія.
противірусні препарати працюють прямо проти вірусу та вносячи помилки у його реплікаційну систему, припиняють розмноження вірусу всередині організму.

SSV | 24 грудня, 2021 at 22:44 | Відповіді

Сьогодні писали про Amor-18, також препарат проти ковіда, розроблений ізраїльською компанією. Прям різдвяні подарунки)))
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25.12.2021 10:45 Відповісти
Пфайзер ДУЖЕ НЕ ХОТІВ ЗАПУСКАТИ НА РИНОК ДАВНО РОЗРОБЛЕНІ ТАБЛЕТКИ-НА ВАКЦИНАХ ЗАРОБИВ БИ БІЛЬШЕ..

але ВТРУТИВСЯ РИНОК- БРИТАНСЬКА МЕРКС ОГОЛОСИЛАпро створення власних ліків..
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25.12.2021 10:48 Відповісти
хм.. скоро заставят принимать эти таблЕтки в целях профилактики - всех!!!

А тем временем Израиль хочет закупить у Pfizer еще 36 млн доз вакцины. В настоящее время на складе уже имеется излишек 15 млн доз. Все население составляет 9 млн человек. Так зачем 36М !? Никто не знает. Это секрет. А договор с Pfizer заключен на 30 лет.. Колоть будут долго..
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25.12.2021 10:51 Відповісти
це договір про співпрацю..

щодо вакцин проти МАЙБУТНІХ МУТАЦІЙ.
"страхується".....
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25.12.2021 10:54 Відповісти
Просто у них без ширки уже ломка появляется
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25.12.2021 10:55 Відповісти
«Омикрон отбирает вакцинированных» Это подтверждено в этом исследовании из Дании : с Омикроном риск заражения резко возрастает для дважды вакцинированных до такой степени, что со временем они становятся инфицированными чаще, чем непривитые!
ха.. Да потому что Все осложнения вакцинированных просто начали списывать на мифический омикрон. Их иммунка убитая в хлам и цепляют на себя всю заразу сезонную.
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25.12.2021 10:47 Відповісти
х..й там.

гівно вартий висновок..

просто омікрон дійсно "майже грип"..Тому непривиті ( і їх можливо у 100 разів більше)раді-радісінькі і тим більше "забили болт" на тестування..
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25.12.2021 10:52 Відповісти
Вирусняк и будущие мутации прекратятся в Мире только тогда когда - Всех ковидо-аферистов и причастных к вакцинации по решению Нюрнберга-2 повесят.. КРАПКА
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25.12.2021 11:28 Відповісти
Антиваксеры уже несколько раз пытались собраться на такой процесс, но вирусы воспринимали это как званый обед и каждый раз срывали мероприятие.
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25.12.2021 14:21 Відповісти
это не антиваксеры и мероприятие называется - "защита прав и свобод и против медицинских экспериментов над людьми"... а ты я смотрю с другой стороны гордо несешь флаг !!!
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25.12.2021 17:59 Відповісти
Один из таких защитников ломился в женский туалет с воплями о защите свободы передвижения.... И в результате он потом недели две не мог свободно передвигаться.
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25.12.2021 20:12 Відповісти
Але посилання на це дослідження Ви традиційно забули дати.
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25.12.2021 11:46 Відповісти
В каком в этом исследовании? Где ссылка Иван?
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25.12.2021 13:16 Відповісти
Питання до ЦЕНЗОРа: чому ви щодня наводите статистику по так званому ковід-19? Захворівших за статистикою всього 0,02 до 0,04 %. За добу зазворівших на гонорею є більше, можливо 0,05%. То чому ви наводите статистику лише з найменшого офіційно зафіксованого захворювання
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25.12.2021 12:14 Відповісти
А онкологія? Туберкульоз? Аутоімунні захворювання? Інсульти? Інфаркти?...
Просто за це не платять...
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25.12.2021 13:02 Відповісти
Що з наведеного ви можете підчепити від інших? Тільки туберкульоз. Але це досить малоймовірно, а при носінні масок це надзвичайно малоймовірно.
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25.12.2021 13:08 Відповісти
грипп, не?
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25.12.2021 14:41 Відповісти
Читач, ні? "Що з наведеного ви можете підчепити від інших?"
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25.12.2021 15:21 Відповісти
все, что угодно
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25.12.2021 17:44 Відповісти
да угомонись уже . Израильтяне создали 100% эффективное терапевтическое средство от короны . а ты со своими отсталыми уколами бегаешь .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
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25.12.2021 21:11 Відповісти
Пить эти таблетки - все равно что зубной пасты поесть. Там тоже содержится аморфный карбонат кальция. Да и испытания в 37 человек не очень впечатляют. Вакцину Пфайзер на 40 тыс. испытывали.
Пока это средство довольно сомнительно. На фуфломицин похоже.
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25.12.2021 21:28 Відповісти
я собственно от тебя другого ответа и не ожидал .
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25.12.2021 21:35 Відповісти
Я от все дивуюся, чому Бог не створив людину прямо в масці?
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26.12.2021 10:55 Відповісти
Бо під час створення Адама нематеріальний дух Чарльза Дарвіна поцупив у бога маску і втік з диким гиканням та улюлюканням.
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26.12.2021 12:14 Відповісти
Ти б ще запитав чого ці повії Банять противників примусової вакцинації))
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25.12.2021 13:07 Відповісти
В УКРАЇНІ за добу 268 антиваксеров мінус.
Печально. А могли би іще пожити.
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25.12.2021 15:41 Відповісти
 
 