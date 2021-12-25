УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 053 17

Зазначений у зведенні воїн Нацгвардії зазнав поранення за 18 кілометрів від лінії зіткнення. Розпочато службове розслідування, - ООС

Зазначений у зведенні воїн Нацгвардії зазнав поранення за 18 кілометрів від лінії зіткнення. Розпочато службове розслідування, - ООС

Військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення. Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні. 

Зазначений у зведенні воїн Нацгвардії зазнав поранення за 18 кілометрів від лінії зіткнення. Розпочато службове розслідування, - ООС 01

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
25.12.2021 10:11
+17
Хочуть сказати, що окупанти не пошили єрмака в дурники ?
І боєць сам себе поранив ?
показати весь коментар
25.12.2021 09:57
+6
Єрмак скаже, що режим тиші не стосується касабських ДРГ
показати весь коментар
25.12.2021 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хочуть сказати, що окупанти не пошили єрмака в дурники ?
І боєць сам себе поранив ?
показати весь коментар
25.12.2021 09:57 Відповісти
так і буде.. приліплять або необережне поводження зі зброєю...або взагалі невдале самогубство...
показати весь коментар
25.12.2021 11:11 Відповісти
Та авжеж, воїн відійшов подалі і самозастрелився, щоб не дай Боже, не подумали на окупантів , що вони вкотре не блюдуть режим тиші!
показати весь коментар
25.12.2021 10:04 Відповісти
Сьоме. Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.

Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.

Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:

про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО.
Зе мразь решил капитулировать и сдать Украину *****
показати весь коментар
25.12.2021 10:07 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/u-rosiyi-nazvaly-punkty-yaki-********-zaproponuvala-rf-dlya-myru-na-donbasi/
показати весь коментар
25.12.2021 10:09 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 10:11 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 10:17 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 15:58 Відповісти
Єрмак скаже, що режим тиші не стосується касабських ДРГ
показати весь коментар
25.12.2021 10:17 Відповісти
Alex Petrov

Мені хтось пояснить одну річ…?

На якій підставі, ці два клоуна вдягли військову форму ЗСУ?

Не просто камуфляж, дубок наприклад, а саме форму діючій армії?!

Знов вирішили глузувати з тих, хто тримає небо для України?
показати весь коментар
25.12.2021 11:12 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 11:12 Відповісти
Цивільним особам заборонили ходити у військовій формі
06 червня 2019


Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.

За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.
показати весь коментар
25.12.2021 16:03 Відповісти
Зелена шобла плює на закони.
показати весь коментар
25.12.2021 16:12 Відповісти
Пані Алло, то на підставі того, що вони гниди і підораси... " Как хачу- так и драчу! "Гниди купорсні !
показати весь коментар
25.12.2021 12:30 Відповісти
Сподіваємось що він не стреляв в сепарів.
показати весь коментар
25.12.2021 11:39 Відповісти
18 км в какую сторону от линии соприкосновения? Вглубь Украины? Тогда, действительно, надо разбираться и впороть, если пытались выгородить, как ранение на линии соприкосновения.
показати весь коментар
25.12.2021 16:29 Відповісти
"Нацгвардія" - то не бійці, то пси режиму, котрих годують, одягають, озброюють набагато краще за ЗСУ.. То ті ж самі "заградотряди", що шманають бійців ЗСУ, до прибуття на передову і після (на предмет зброї і ***********, дезертирства і т.п.). Тому і не дивно, що цей "воїн" отримав поранення аж за 18 км від передової - їх на передову не ставлять
показати весь коментар
26.12.2021 14:34 Відповісти
 
 