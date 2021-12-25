Зазначений у зведенні воїн Нацгвардії зазнав поранення за 18 кілометрів від лінії зіткнення. Розпочато службове розслідування, - ООС
Військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення. Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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І боєць сам себе поранив ?
Восьме. Проведення зустрічі президентів РФ та України.
Дев'яте. Проведення саміту лідерів Нормандської четвірки, куди входять Україна, Німеччина, Франція та Росія.
Десяте. Погодження в рамках ТКГ наступних законів із подальшим внесенням їх до Верховної Ради України:
про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО з імплементованою у нього "формулою Штайнмаєра";
про амністію;
про децентралізацію (з урахуванням особливостей ОРДЛО);
про спеціальну (вільну) економічну зону;
про особливості проведення місцевих виборів до ОРДЛО.
Зе мразь решил капитулировать и сдать Украину *****
Мені хтось пояснить одну річ…?
На якій підставі, ці два клоуна вдягли військову форму ЗСУ?
Не просто камуфляж, дубок наприклад, а саме форму діючій армії?!
Знов вирішили глузувати з тих, хто тримає небо для України?
06 червня 2019
Військова форма в Україні тепер заборонена, як повсякденний одяг для цивільних осіб. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект №9217, який підтримали 235 нардепів.
За незаконне носіння військової форми зі знаками відмінності доведеться заплатити штраф у 150-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550-3400 гривень. При цьому за повторне порушення - від 3400 до 6800 гривень або будуть призначені громадські роботи від 30 до 40 діб.