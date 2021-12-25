Зазначений у зведенні воїн Нацгвардії зазнав поранення за 18 кілометрів від лінії зіткнення. Розпочато службове розслідування, - ООС

Військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення. Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.