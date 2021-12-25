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Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"

Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти

Впливовий сенатор США від Республіканської партії, співголова Українського кокусу в Сенаті Роберт Портман пообіцяв тиснути на нинішню адміністрацію США з метою запровадження обов’язкових санкцій проти російського газопроводу Nord Stream 2.

Про це він повідомив у офіційній заяві, оприлюдненій за результатами спілкування з президентом України в п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я продовжу закликати адміністрацію Байдена негайно ввести санкції проти газопроводу Nord Stream 2",- наголосив Роберт Портман.

Він назвав "серйозною загрозою" сертифікацію російського газопроводу для України, оскільки це надасть Росії можливість постачати газ до Європи в обхід України.

"Ба більше, Росія використовуватиме газопровід Nord Stream 2 для того, щоби вимагати від Європи геополітичних поступок, як вона вже вчинила з урядом Молдови, а також коли відмовилась пом’якшити нинішню енергетичну кризу (в Європі. – Ред.)", - підкреслив сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виграла б від запуску "Північного потоку 2", - Путін

Автор: 

Північний потік (2461) Портман Роберт (28)


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Топ коментарі
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25.12.2021 10:35
+4


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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4750162168403755?__cft__[0]=AZXQbdAcumzbntQmsDk_t1aqtpevRMmBcpglSOsQhYFCnHqv8YR6o53jGNRuAtm_q9IaSw-qigWt7WQNQKDUiDuxniKu-V0Je2x-0SNWHUFHMad75M8cKc3A0FIWlmTcZVUIm3MRwYLoTN8J7KWtuSHfF1nsRkqDv5CJ-ltDzAbh9Q&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·



"Уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.
За ініціативи Президента України підготовлено декілька механізмів відповідної підтримки» (с)

Цим рано чи пізно мало закінчитися - у більшовиків завжди проблеми з хлібом.

Вони нас до продуктових карток доведуть, от побачите.
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25.12.2021 10:50
+2
щойно на рижемразівському аналі нарисувався якийсь місцевий партбос слонів з якогось там штату (видать, одесит-емігрант) і волав приблизно таке (касапською, звісно): Республіканська партія "і весь народ США" категорично несприймають невчасність переслідування Зеленським Порошенка під час загострення ситуації на україно-касапському кордоні.

Якщо це правда, стосовно "і весь народ США" (нехай не весь, а тільки той, що цікавиться ситуацією в Україні) - то бубочка почне отримувати привіти звідти... Чи вже отримує?
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25.12.2021 10:44
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25.12.2021 10:35 Відповісти
щойно на рижемразівському аналі нарисувався якийсь місцевий партбос слонів з якогось там штату (видать, одесит-емігрант) і волав приблизно таке (касапською, звісно): Республіканська партія "і весь народ США" категорично несприймають невчасність переслідування Зеленським Порошенка під час загострення ситуації на україно-касапському кордоні.

Якщо це правда, стосовно "і весь народ США" (нехай не весь, а тільки той, що цікавиться ситуацією в Україні) - то бубочка почне отримувати привіти звідти... Чи вже отримує?
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25.12.2021 10:44 Відповісти
У Украины сейчас огромные проблемы, у нас на пороге стоит неадекватный сосед, надо собирать международную коалицию, не вылезать из США и Европы, постоянно проводить переговоры, готовить войска, а чем занимается, простите, "президент"? Это даже не борьба с олигархами, это просто использование госслужб для того, чтобы видосик на Новый год был удачный, ты понимаешь, насколько низменное чмо у нас у власти?!
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25.12.2021 10:50 Відповісти
Тебе пам'ятаю, як адекватного. Сподіваюсь, і ти мене вважаєш таким.
Так що я все розумію...
Я просто передав те, що почув.
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25.12.2021 12:05 Відповісти
Порозумілись, я просто прийняв тебе за зеленого сектанта, приношу свої вибачення
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25.12.2021 12:44 Відповісти
Сенатор,дави сильнее ))
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25.12.2021 10:48 Відповісти


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https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4750162168403755?__cft__[0]=AZXQbdAcumzbntQmsDk_t1aqtpevRMmBcpglSOsQhYFCnHqv8YR6o53jGNRuAtm_q9IaSw-qigWt7WQNQKDUiDuxniKu-V0Je2x-0SNWHUFHMad75M8cKc3A0FIWlmTcZVUIm3MRwYLoTN8J7KWtuSHfF1nsRkqDv5CJ-ltDzAbh9Q&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·



"Уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.
За ініціативи Президента України підготовлено декілька механізмів відповідної підтримки» (с)

Цим рано чи пізно мало закінчитися - у більшовиків завжди проблеми з хлібом.

Вони нас до продуктових карток доведуть, от побачите.
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25.12.2021 10:50 Відповісти
Особливо "радує" фраза "За ініціативи Президента України " грьобаний совок.
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25.12.2021 11:22 Відповісти
Весело, построили, чтоб им же против них самих манипулировали......
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25.12.2021 11:22 Відповісти
Багато хто тут розповідав про відданого друга України Байду. Фото його з "гетьманом" постили. Галасили, що тепер куйлу кирдик. І де?
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25.12.2021 11:31 Відповісти
главное не передать,все таки возраст у дедушки)
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25.12.2021 11:40 Відповісти
На Байдена бесполезно давить. Тем более республиканцам.
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25.12.2021 12:03 Відповісти
"

Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"

А скільки він важить? Так як Юзік?
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25.12.2021 13:24 Відповісти
Сенатору Портману респект!
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25.12.2021 15:18 Відповісти
 
 