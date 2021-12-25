Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"
Впливовий сенатор США від Республіканської партії, співголова Українського кокусу в Сенаті Роберт Портман пообіцяв тиснути на нинішню адміністрацію США з метою запровадження обов’язкових санкцій проти російського газопроводу Nord Stream 2.
Про це він повідомив у офіційній заяві, оприлюдненій за результатами спілкування з президентом України в п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я продовжу закликати адміністрацію Байдена негайно ввести санкції проти газопроводу Nord Stream 2",- наголосив Роберт Портман.
Він назвав "серйозною загрозою" сертифікацію російського газопроводу для України, оскільки це надасть Росії можливість постачати газ до Європи в обхід України.
"Ба більше, Росія використовуватиме газопровід Nord Stream 2 для того, щоби вимагати від Європи геополітичних поступок, як вона вже вчинила з урядом Молдови, а також коли відмовилась пом’якшити нинішню енергетичну кризу (в Європі. – Ред.)", - підкреслив сенатор.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо це правда, стосовно "і весь народ США" (нехай не весь, а тільки той, що цікавиться ситуацією в Україні) - то бубочка почне отримувати привіти звідти... Чи вже отримує?
Так що я все розумію...
Я просто передав те, що почув.
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZXQbdAcumzbntQmsDk_t1aqtpevRMmBcpglSOsQhYFCnHqv8YR6o53jGNRuAtm_q9IaSw-qigWt7WQNQKDUiDuxniKu-V0Je2x-0SNWHUFHMad75M8cKc3A0FIWlmTcZVUIm3MRwYLoTN8J7KWtuSHfF1nsRkqDv5CJ-ltDzAbh9Q&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4750162168403755?__cft__[0]=AZXQbdAcumzbntQmsDk_t1aqtpevRMmBcpglSOsQhYFCnHqv8YR6o53jGNRuAtm_q9IaSw-qigWt7WQNQKDUiDuxniKu-V0Je2x-0SNWHUFHMad75M8cKc3A0FIWlmTcZVUIm3MRwYLoTN8J7KWtuSHfF1nsRkqDv5CJ-ltDzAbh9Q&__tn__=%2CO%2CP-R 51 хв ·
"Уряд розробляє механізми підтримки хлібопекарів, аби забезпечити безперебійне виробництво та стабільні ціни на хліб соціальних сортів.
За ініціативи Президента України підготовлено декілька механізмів відповідної підтримки» (с)
Цим рано чи пізно мало закінчитися - у більшовиків завжди проблеми з хлібом.
Вони нас до продуктових карток доведуть, от побачите.
Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"
А скільки він важить? Так як Юзік?