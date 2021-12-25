Сенатор Портман тиснутиме на Байдена щодо санкцій проти "Північного потоку"

Впливовий сенатор США від Республіканської партії, співголова Українського кокусу в Сенаті Роберт Портман пообіцяв тиснути на нинішню адміністрацію США з метою запровадження обов’язкових санкцій проти російського газопроводу Nord Stream 2.

Про це він повідомив у офіційній заяві, оприлюдненій за результатами спілкування з президентом України в п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я продовжу закликати адміністрацію Байдена негайно ввести санкції проти газопроводу Nord Stream 2",- наголосив Роберт Портман.

Він назвав "серйозною загрозою" сертифікацію російського газопроводу для України, оскільки це надасть Росії можливість постачати газ до Європи в обхід України.

"Ба більше, Росія використовуватиме газопровід Nord Stream 2 для того, щоби вимагати від Європи геополітичних поступок, як вона вже вчинила з урядом Молдови, а також коли відмовилась пом’якшити нинішню енергетичну кризу (в Європі. – Ред.)", - підкреслив сенатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна виграла б від запуску "Північного потоку 2", - Путін