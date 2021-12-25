Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані: Нехай у нас буде тільки один страх - образити любов Бога
Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну Різдвяну месу.
Про це повідомляє National Catholic Reporter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю", - сказав понтифік у своїй проповіді.
Цього року на літургії у базиліці були присутні близько 2000 осіб, включаючи ієрархів Ватикану та високопоставлених дипломатів з усього світу. Це значно більше, ніж минулого року, коли літургія напередодні Різдва була закрита для широкої публіки і на ній через карантинні обмеження були присутні лише 200 осіб.
За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі. Згідно з Біблією, світло засяяло серед темряви перед пастухами, що першими почули звістку про народження месії. Тому богослужіння 24 грудня також називають месою пастирів.
Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначають Різдво за юліанським календарем, 7 січня.
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Что взять с полуобразованных дикарей из совка ?
Вы и представить себе не можете в какой жопе находится этот совковый мир - это даже хуже чем африканские племена - тех хоть КОЛОНИСТЫ английскому и немецкому научили 😀😀
Нквдисты передрали все символы у западных христиан , а потом пишут - не учите нас жить.
А що комуняки передрали багато із біблійного вчення, то тут погоджуюсь. Мене особливо розвеселив прочитаний значно пізніше від кодексу молодого будівника комунізму повчання до сина Сіраха (здається). І тільки ті, хто абсолютно не знайомий з Біблією, вважають комуністичну пропаганду якимось чудним новим винаходом.
А В СОВКЕ В ПОСТНУЮ НЕДЕЛЮ ПЕРЕД 7 ЯНВАРЯ бухают и богохульствуют на новогодние праздники - ПОТОМУ СОВОК ТАК И КОЛБАСИТ ВСЕ ГОДЫ ( нищета, войны, алкоголизм, власть кгб)
ВПРОЧЕМ и сама елка - это символ Рождества христового и при чем она до нового года в совке не ясно. полуобразованные обезьяны содрали у цивилизации символ и объяснить его логику не могут 😀😀
7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр
Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:
Известно ему великому государю стало, не только что во многих
европейских христианских странах, но и в народах словенских, которые с
восточною православною нашею церковью во всем согласны, как: волохи,
молдавы, сербы, долматы, болгары, и самые его великого государя
подданные черкасы и все греки, от которых вера наша православная принята,
все те народы согласно лета свои счисляют от Рождества Христова в восьмой
день спустя, то есть, генваря с 1 числа, а не от создания мира, за многую
рознь и считание в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699
год, а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно и новый
столетний век; и для того доброго и полезного дела указал впредь лета
счислять в приказах, и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего
генваря с 1 числа от Рождества Христова 1700 года.
А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем
граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в
церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным
улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину,
перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых,
елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе
и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и
воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или
ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело
ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению
генваря по 7 день того ж 1700 года.
Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздравляя новым годом и
столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные
потехи зажгут и стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и
окольничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, воинского
и купецкого чина знаменитым людям, каждому на своем дворе, из небольших
пушечек, буде у кого есть, и из нескольких мушкетов, или иного мелкого
ружья, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у
кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7
число, по ночам огни зажигать из дров, или хворосту, или соломы, а где
мелкие дворы, собрався пять или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто
похочет, на столбиках поставить по одной, по две, или по три смоляные и
худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, перед
бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и украшению, по их
рассмотрению быть же.
день спустя, то есть, генваря с 1 числа»
СНАЧАЛА РОЖДЕСТВО , а потом Новый год .
Это , чтобы пост не нарушать .
а нквдисты ( антихристы) все с ног на голову сделали и теперь все удивляются. как плохо они живут .
ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ НАДО О ПОСЛЕДСТВИЯХ 😎😎😎
Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…
Кацапи, в ООН, заявили, що ти повинен народиться 7 січня!. Так що мовчи і не пирхай…
звязківець Роман
@FedchukRoman
З Різдвом Христовим!!
Кто-то может объяснить журналисту , что ПРАВОСЛАВНЫЕ ЕВРОПЫ ( греки, болгары и т д) отмечают Рождество 25 декабря.
Цензор , не пишите под диктовку москалей, плиз.
Нквдисты передрали все символы у западных христиан , а потом пишут - не учите нас жить.
и это делали те, кто пел « мы наш: мы новый мир построим»
ТО ЕСТЬ ДРАЛИ ВСЕ У ЗАПАДА 😀
БОШ под Питером тоже собирают 😀😀😀 левши всякие
Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо - ты иди в храм, тебе всегда там легче будет».
Вырос человек. И стало ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошёл в храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки держишь!» Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одёргивают: «Неправильно крестишься!» А тут подошла одна женщина и говорит ему:
- Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили.
Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос:
- Что ты, дитя моё, плачешь?
Поднял человек своё заплаканное лицо и увидел Христа. Говорит:
- Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Иисус:
- Не плачь, они и меня давно туда не пускают.
голодомор, геноцид, вывоз украинцев в Сибирь , война
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
Але от у нас фокуси від презедента і його слуг (чи навпаки). Ну, здавалося б, як тут без озлоблення і ненависті. А от тут якраз і собака зарита. Бо у злобі-ненависті ми втрачаємо самоконтроль і ясність мислення. А якраз нам, аби зрозуміти що робитти з зеленою владою та іншими кремлівськитми посіпаками, якраз ясність мислення просто необхідна. От чому вчить мене мій Вчитель - Син Божий.