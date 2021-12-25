Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані: Нехай у нас буде тільки один страх - образити любов Бога

Папа Римський Франциск провів у базиліці Святого Петра у Ватикані нічну Різдвяну месу.

Про це повідомляє National Catholic Reporter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цієї ночі любові нехай у нас буде тільки один страх: образити любов Бога, завдати йому біль, зневажаючи бідних своєю байдужістю", - сказав понтифік у своїй проповіді.

Цього року на літургії у базиліці були присутні близько 2000 осіб, включаючи ієрархів Ватикану та високопоставлених дипломатів з усього світу. Це значно більше, ніж минулого року, коли літургія напередодні Різдва була закрита для широкої публіки і на ній через карантинні обмеження були присутні лише 200 осіб.

За старовинною традицією католики відзначають таїнство Христового народження опівночі. Згідно з Біблією, світло засяяло серед темряви перед пастухами, що першими почули звістку про народження месії. Тому богослужіння 24 грудня також називають месою пастирів.

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