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Молдові не надали жодних пояснень щодо обставин вивезення Чауса до України, - Санду

Молдові не надали жодних пояснень щодо обставин вивезення Чауса до України, - Санду

Молдова не отримала жодних пояснень з приводу зникнення екссудді Чауса.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в ефірі каналу RTR Moldova 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Кишинів не отримав офіційних пояснень від України щодо того, як колишній суддя Микола Чаус потрапив із Молдови до України. 

"Ні, мені не надали жодних пояснень. Я знаю, що наша прокуратура почала розслідування, ми не бачили до кінця нічого. Ми не отримали ні від нашої, ні від української влади серйозних пояснень, що там було. На жаль", – заявила вона. 

Читайте також: Чаус оскаржує у скандальному ОАСК своє звільнення з посади судді

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Автор: 

Молдова (2063) Чаус Микола (327) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+26
І не нададуть. Відморозяться. Їм похрін на імідж України і на міжнародну підтримку. Вона їм заважає виконувати волю їх кремлівського господаря.
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25.12.2021 11:10
+19
На фоне поступков Санду преЗЕдент выглядит мелковато, поэтому избегает общения и контактов....
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25.12.2021 11:06
+19
а у нас не предоставили никаких объяснений по вагнергейте, офшорам зеленского, днюхе Ермака, по САП... Вообще ни по чем и ни разу.
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25.12.2021 11:26
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На фоне поступков Санду преЗЕдент выглядит мелковато, поэтому избегает общения и контактов....
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25.12.2021 11:06 Відповісти
Культурна Санді " обставини вивезення.."
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25.12.2021 11:09 Відповісти
І не нададуть. Відморозяться. Їм похрін на імідж України і на міжнародну підтримку. Вона їм заважає виконувати волю їх кремлівського господаря.
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25.12.2021 11:10 Відповісти
Есть определённая когорта "коммерсантов", которая принципиально не даёт пояснений.
Это касается ценообразования за газ, тарифов, довольствия и правомочности судей и силовиков.
На этом фоне действия с Чаусом - "невинная забывчивость".
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25.12.2021 11:12 Відповісти
А квартальні відморозки вони такі...
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25.12.2021 11:12 Відповісти
Тому що наше зелене лайно зраДник
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25.12.2021 11:14 Відповісти
вернули гражданина на Родину.... может вы мучили его там???)
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25.12.2021 11:24 Відповісти
а у нас не предоставили никаких объяснений по вагнергейте, офшорам зеленского, днюхе Ермака, по САП... Вообще ни по чем и ни разу.
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25.12.2021 11:26 Відповісти
ой вЭй - мы хотим правды ....- а половинчатой правды не бывает , правда ..., со мной согласны "правдолюбы" - как там : сказавши а - скажи и дальше ....- такое маленькое - а как это чьмо оказалось в Молдове , когда оно уже было у нас объявлено в розыск - как пересекло границу - кто вывез...., кто организовал - кто способствовал- по чьей команде ... плюс все остальное ...
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25.12.2021 11:32 Відповісти
Якби він дюже багато знав, його б в Україні прикопали.
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25.12.2021 11:44 Відповісти
потому то иногда лучше не прикапывать - так вскрывается ящик Пандоры еще похлеще - умные знают как себе перестраховать ...- и заранее всех своих доброжелателей извещают что случится если что то случится с ними или членами семьи и все остальное ...- тому то иногла их вместо прикопать так оберегают что бы волосок с головы не упал - вот такое селяви )))
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25.12.2021 20:19 Відповісти
в матеріалах молдавського суду по Чаусу є його особисте пояснення: виїхав сам, ніхто його не переправляв, не супроводжував, і на кордоні не затримував.
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25.12.2021 12:14 Відповісти
та шо вs не говорите ....- а если я напишу что у меня детородный орган самый самый ...- бумага терпит многое....
кто в теме те все помнят и знают - потому пока и молчат ...
сегодняшние силовики тоже не лохи - знают что на этом и генерала и бабло можно срубить - где изначально было нарушение Закона так есть и будет всегда - Катани это по ТВ для лохов ...

а это так - навскидку , что еще не затерли ...

https://antydot.info/investigations/kak-sudya-chaus-sbezhal-v-moldovu-rasskaz-byivsheho-nachalnyka-polytsyy/

Как судья Чаус сбежал в Молдову. Рассказ бывшего начальника полиции
19.07.2019

https://www.bbc.com/ukrainian/news-56650615

следите за - скоро очень много всплывет - скелеты в шкафах имеют свойства часто вываливаться ...
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25.12.2021 20:17 Відповісти
Объяснение одно-государственный терроризм.
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25.12.2021 11:37 Відповісти
хороший бланш у чауса) зеленскому б подошел
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25.12.2021 11:38 Відповісти
А як він потрапив туди?
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25.12.2021 11:42 Відповісти
Ну як...Це всім зедебілам відомо...Порошенко в багажнику вивіз, спасав подельніка по збагаченню в 80 раз і по госізмене.
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25.12.2021 11:57 Відповісти
Досить паплюжити Україну. Молдавани показали, що не мають ні нормальної митниці, ні граничарів, ні спецслужб - все і всі проходять ч-з кордон туди-сюди як ч-з парашу на автостанції. (Навіть Чаус у трусах...) А, щоб "підтримати панталони" ця Майя чекає якихось пояснень від ... України! У своїх питайся, Майєчко! Це молдавани за хабаря (з "наколядованого" бабла) і переправили, і приютили у себе, і "викрали" цього Чауса, перед тим добряче його "обезжирили".
PS Навіть якщо це зробили наші спецслужби, то їм респект і уважуха! Проявили професоналізм перед носом у молдаванів, котрі навіть не рипнулися. А Майї - на контроль - так можуть і її, сердешну, "викрасти"...
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25.12.2021 12:00 Відповісти
Мая! Ты умная девушка. Ну, не могут они придумать толковое объяснение,а признаться что обкакались - стыдно.
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25.12.2021 11:42 Відповісти
Обкакалась саме Майя і її компанія. Молдавія показала, що її кордони то порожнє місце. Ні граничарів, ні митників, ні поліції, ні спецслужб. Прохідний двір туди-сюди (навіть для Чауса в трусах...). Навіть, якщо його викрали і вивезли наші спецслужби - то їм респект(!) то їхня професійна робота. Хай Майя спитає у своїх - де вони були, що прохавали Чауса ? Там треба питати, а не "жувати соплі" і " переводити стрілки" на сусідів..
PS. Якби ця балабонка Майя являла собою бодай якусь цінність (хоча б як цей Чаус) - то ТАК ЖЕ вивезли б і її....
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25.12.2021 15:39 Відповісти
Да идите лесом,молдаване. И без вас хлопот полно.
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25.12.2021 11:45 Відповісти
ну если операцией по вывозу этого кондома руководили из ГУР МО Украины... может и бурба... бурба - не разведчик, он кашник... то есть тот, кто создавал и создает коррупцию... он не может нормально организовать простой вывоз шмунделя чауса... а тем более дать пояснения... мозгов нет... посмотрите на буданова, на баканова, на венедиктову... у них "высочайший" интеллект... даже на лице об этом написано...
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25.12.2021 11:52 Відповісти
Як же ж хЄрово, коли замість голови- жопа. У когось слово- золото, а цього- сплошне гівно.
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25.12.2021 11:53 Відповісти
Хто повинен дати пояснення, Мая?
Ермак, Лещенко Подоляк Лисий з кварталу, квартал95 чи Арестович? Пояснення будуть після того як почне сипатись карткова влада Осла. Виконавці зразу почнуть розказувати хто дав наказ на викрадення і з якою ціллю.
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25.12.2021 11:55 Відповісти
що за дурня! Пассажир захотел - приехал, захотел - уехал...Он що гражданин Молдавии?
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25.12.2021 12:08 Відповісти
Отморозки они и в Африке отморозки. Это зелёное быдло опустило Украину ниже плинтуса. С Зеленским нужно что то делать пока ещё не поздно.
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25.12.2021 12:09 Відповісти
Тут все якось підозріло відбувається...Чавуса вивезли, банки відкопали, Порошенко збагатився в 80 раз - а грошей нема, не видно...І ось всі пазли склались до купи.
Порошенко з Чавусом закопують банки з доларами в городі Чавуса, темно, ніч...
На другу мокруху Петро Олексійович йти не захотів, кров брата на руках викликала огиду, і він вирішив просто в багажнику, вирубивши лопатою по голові, вивезти подельніка в Молдавію і там викинути на смітник.
Щоб одному володіти закопаним скарбом.
Та не тут то било! Бубоча розплутав преступление і гордо мовчить, із скромності.
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25.12.2021 12:12 Відповісти
Увеличился доход в "80" раз. и "збагатився в 80 раз", как бы немного разное. Вернее совершено разное. Но тебе дубовому кубу, этого не понять.
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25.12.2021 13:18 Відповісти
Ето очень ценное замечание. Ето все меняет.
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25.12.2021 13:21 Відповісти
Главное что это не меняет того факта что порохоботы в своём большинстве тупые "дубы".
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25.12.2021 13:41 Відповісти
Может того Чауса в овраге уже черви доедают... Был человек .. и нет его..
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25.12.2021 12:19 Відповісти
Зеленский попадает под статью в Молдове... А там и Интерпол подтянется....
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25.12.2021 12:21 Відповісти
А по поводу въезда представляли?
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25.12.2021 12:21 Відповісти
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25.12.2021 12:39 Відповісти
А как Чаус попал в 2016 в Молдову Санду типа знает?
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25.12.2021 13:02 Відповісти
Ти ж не дуб? Всім, і тобі відомо відомо - Порошенко вивіз.
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25.12.2021 13:23 Відповісти
Ну что малоПИД....роский, бенин нарко-Дегенерат со своим Сбродом может обьяснить, ему нужно отрабатывать свои киностудии в маЦкве и овшоры с ними связанные, контролируемые через шефиров и хаты в Мордоре и Крыму, благодаря ЗЕБилам Украина оказалось в полной жопе и если не избавиться от этой Мрази это еще не конец....
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25.12.2021 13:48 Відповісти
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25.12.2021 13:49 Відповісти
а чому до Ізраіля нема ніяких питань?
вони вже 70 років так працюють.
чи не можна тільки нам?
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25.12.2021 14:12 Відповісти
Рожей до Израиля не вышли.

А вот до Сомали вполне доросли.
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25.12.2021 14:34 Відповісти
Зєля і тут обісралось. Відмовчатись і пересидіти не вийде, чувирло зелене.
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25.12.2021 14:43 Відповісти
Эта версия квартальная, для прикрытия основной цели похищения. Это показать всем перед выборами в Молдове никчемность новоизбранного Президента. И одновременно очернить Бурбу и Пороха. Потому поцы не коментируют.
А после выборов, когда проиграл мудон, к Санду приезжал Козак прикрывать Козыря, с Бурбой не получилось и тихо думают спустить на тормозах. Мол, молдоване получили газ и транзит, и будут молчать. Наивные, ей богу. Никто ничего не подарит, к тому же унижение государства не простит.
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25.12.2021 15:43 Відповісти
жаль, що така самооцінка.
але це правда.
а на правду, завжди, лайк.
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25.12.2021 18:38 Відповісти
А "найвеличніший" нікАму нічІВо нЄ должен!
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25.12.2021 20:28 Відповісти
Мені навіть при ШАПКОКРАДІ не було так прикро і соромно за нашу державу. Ця невдала пародія на Президента не може жити без зашкварів. Огидне створіння!
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25.12.2021 20:33 Відповісти
А як цей "з чистими руками" попав у Молдову ?
Що етнічний молдаван
Чи як ? Заплатив ?
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26.12.2021 00:32 Відповісти
Що там пояснювати, зелебоб не покладаючи рук відмиває псевдогетьмана-мародера
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25.12.2021 21:11 Відповісти
зелена комаха на тлі України - це час коли вона вмирає. МЗС зеленої комахи закрив рота своїм послам а Кулеба ще не написав свій комент у Фейсбуку з цього приводу.
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25.12.2021 23:59 Відповісти
Это пока еще намек.
А обезьяны зеленые морозятся.
Потом вместо намека, начнут посылать.
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26.12.2021 00:06 Відповісти
Кто и зачем вывозил Чауса в Молдову в 2016 году ?
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09.02.2022 11:42 Відповісти
 
 