Молдові не надали жодних пояснень щодо обставин вивезення Чауса до України, - Санду
Молдова не отримала жодних пояснень з приводу зникнення екссудді Чауса.
Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в ефірі каналу RTR Moldova 24 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Кишинів не отримав офіційних пояснень від України щодо того, як колишній суддя Микола Чаус потрапив із Молдови до України.
"Ні, мені не надали жодних пояснень. Я знаю, що наша прокуратура почала розслідування, ми не бачили до кінця нічого. Ми не отримали ні від нашої, ні від української влади серйозних пояснень, що там було. На жаль", – заявила вона.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.
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Это касается ценообразования за газ, тарифов, довольствия и правомочности судей и силовиков.
На этом фоне действия с Чаусом - "невинная забывчивость".
кто в теме те все помнят и знают - потому пока и молчат ...
сегодняшние силовики тоже не лохи - знают что на этом и генерала и бабло можно срубить - где изначально было нарушение Закона так есть и будет всегда - Катани это по ТВ для лохов ...
а это так - навскидку , что еще не затерли ...
https://antydot.info/investigations/kak-sudya-chaus-sbezhal-v-moldovu-rasskaz-byivsheho-nachalnyka-polytsyy/
Как судья Чаус сбежал в Молдову. Рассказ бывшего начальника полиции
19.07.2019
https://www.bbc.com/ukrainian/news-56650615
следите за - скоро очень много всплывет - скелеты в шкафах имеют свойства часто вываливаться ...
PS Навіть якщо це зробили наші спецслужби, то їм респект і уважуха! Проявили професоналізм перед носом у молдаванів, котрі навіть не рипнулися. А Майї - на контроль - так можуть і її, сердешну, "викрасти"...
PS. Якби ця балабонка Майя являла собою бодай якусь цінність (хоча б як цей Чаус) - то ТАК ЖЕ вивезли б і її....
Ермак, Лещенко Подоляк Лисий з кварталу, квартал95 чи Арестович? Пояснення будуть після того як почне сипатись карткова влада Осла. Виконавці зразу почнуть розказувати хто дав наказ на викрадення і з якою ціллю.
Порошенко з Чавусом закопують банки з доларами в городі Чавуса, темно, ніч...
На другу мокруху Петро Олексійович йти не захотів, кров брата на руках викликала огиду, і він вирішив просто в багажнику, вирубивши лопатою по голові, вивезти подельніка в Молдавію і там викинути на смітник.
Щоб одному володіти закопаним скарбом.
Та не тут то било! Бубоча розплутав преступление і гордо мовчить, із скромності.
вони вже 70 років так працюють.
чи не можна тільки нам?
А вот до Сомали вполне доросли.
А после выборов, когда проиграл мудон, к Санду приезжал Козак прикрывать Козыря, с Бурбой не получилось и тихо думают спустить на тормозах. Мол, молдоване получили газ и транзит, и будут молчать. Наивные, ей богу. Никто ничего не подарит, к тому же унижение государства не простит.
але це правда.
а на правду, завжди, лайк.
Що етнічний молдаван
Чи як ? Заплатив ?
А обезьяны зеленые морозятся.
Потом вместо намека, начнут посылать.