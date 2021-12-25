УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7139 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 941 14

4 танки та 2 ББМ військ РФ, розміщені з порушенням Мінських домовленостей, виявлені на окупованій території, - СЦКК. КАРТА

4 танки та 2 ББМ військ РФ, розміщені з порушенням Мінських домовленостей, виявлені на окупованій території, - СЦКК. КАРТА

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 6 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, в районі н.п.Олександрівське виявлено 4 танки, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

В зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, в районі н.п. Богданівка виявлено 2 ББМ збройних формувань РФ, розміщені в зоні безпеки.

4 танки та 2 ББМ військ РФ, розміщені з порушенням Мінських домовленостей, виявлені на окупованій території, - СЦКК 01

Крім того, повідомляється, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Збройні формування РФ завадили патрулям СММ ОБСЄ проїхати через блокпости в районах н.п. Крута Балка, Нова Мар’ївка, Горлівка та Кременець", - сказано в повідомленні.

В районах Велике Оріхове, Кипуче, Алчевськ та Перевальськ під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.

Також зазначається, що дані факти перешкоджань роботі СММ ОБСЄ з боку збройних формувань РФ відображено у звіті Місії від 24.12.2021 р.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмує українська сторона СЦКК.

Читайте також: ОБСЄ зафіксувала 24 танки та одну БМП-1 збройних формувань РФ, які розміщені з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК

4 танки та 2 ББМ військ РФ, розміщені з порушенням Мінських домовленостей, виявлені на окупованій території, - СЦКК 02
4 танки та 2 ББМ військ РФ, розміщені з порушенням Мінських домовленостей, виявлені на окупованій території, - СЦКК 03

Автор: 

танк (2059) мінські угоди (2231) СЦКК (642) найманці рф (2043) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
25.12.2021 11:46
+2
Все что в неустановленных местах находится, нужно уничтожать
показати весь коментар
25.12.2021 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже можна вважати здійсненням прогнозів МІ6?
показати весь коментар
25.12.2021 11:37 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2021 11:46 Відповісти
Шмаркля також стояв на обліку. І це завадило йому проігнорувати чотири повістки???
показати весь коментар
25.12.2021 16:53 Відповісти
Все что в неустановленных местах находится, нужно уничтожать
показати весь коментар
25.12.2021 12:50 Відповісти
если место не установлено то где ты собрался всё уничтожать?
показати весь коментар
25.12.2021 13:29 Відповісти
Нужно фоткать эти объекты.Делать соотношения со спутниковой картой. Уничтожать Байрактарами. И после уничтожения предоставлять эти документы всему миру в качестве доказательства равноправных действий. А как иначе ?
показати весь коментар
25.12.2021 13:28 Відповісти
Байрактарами можно их утилизировать!
показати весь коментар
25.12.2021 13:28 Відповісти
а чого вони не загорілися - їх же там нема
показати весь коментар
25.12.2021 13:34 Відповісти
отож так i говнокомандувач думае..............
показати весь коментар
26.12.2021 00:28 Відповісти
я маю на увазі, що все чого там немає, має горіти і вибухати і нехай собі жаліються куда хочуть.
показати весь коментар
26.12.2021 08:08 Відповісти
вони тільки з забою ,шахтарі відкопали...
показати весь коментар
25.12.2021 13:36 Відповісти
ох...еть,неужели у них был кто то зрячий ????
показати весь коментар
25.12.2021 14:47 Відповісти
то капец.... мабуть новенький.....то був останнiй раз....
показати весь коментар
26.12.2021 00:26 Відповісти
 
 