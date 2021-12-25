4 танки та 2 ББМ військ РФ, розміщені з порушенням Мінських домовленостей, виявлені на окупованій території, - СЦКК. КАРТА

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 6 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ, в районі н.п.Олександрівське виявлено 4 танки, розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння.

В зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, в районі н.п. Богданівка виявлено 2 ББМ збройних формувань РФ, розміщені в зоні безпеки.

Крім того, повідомляється, що робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Збройні формування РФ завадили патрулям СММ ОБСЄ проїхати через блокпости в районах н.п. Крута Балка, Нова Мар’ївка, Горлівка та Кременець", - сказано в повідомленні.

В районах Велике Оріхове, Кипуче, Алчевськ та Перевальськ під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.

Також зазначається, що дані факти перешкоджань роботі СММ ОБСЄ з боку збройних формувань РФ відображено у звіті Місії від 24.12.2021 р.

"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів. Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян", - резюмує українська сторона СЦКК.

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