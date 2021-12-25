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Дерево впало на залізничні колії в Карпатах, що призвело до сходження локомотива з рейок, затримується низка потягів, - Укрзалізниця

Дерево впало на залізничні колії в Карпатах, що призвело до сходження локомотива з рейок, затримується низка потягів, - Укрзалізниця

Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня - Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрзалізниця в телеграмі. 

Затримуються такі потяги: "№55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова; №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні; №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті; №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська".

Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.

Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку руху та вже працює над відновленням колії й просить стежити за офіційними оновленнями інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

аварія (560) залізниця (1500) Карпати (260) потяг (1965)


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Топ коментарі
+2
это все говорит о том что в УЗ никакой работы не ведется все аврал в случае аварий катастроф и вот таких ситуаций а ведь путейцы службы ОБЯЗАНЫ РАЗ В КВАРТАЛ ВЫЕЗЖАТЬ ВДОЛЬ ПЕРЕГОНОВ И ПОДСТРИГАТЬ СПИЛИВАТЬ ВЕТКИ СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ... КОТОРЫЕ НАВИСАЮТ НАД ПОЛОТНОМ ИЛИ СТОЛБАМИ С ПРОВОДАМИ ПИТАНИЯ... я люблю смотреть видео поездов с разных стран Европы Нидерланнды Германия Польша Словакия Чехиия Австрия Франция Испания Португалия так вот там постоянно работают люди убирают вдоль путей мусор, подстригают траву кусты спиливают на склонах гор поймы оврагов деревья лесоповал все убирается и складируется и вывозится.. у нас Мать Анархия..... зато УЗ руководство и Наблюдательный типа совет УЗ получают миллионые зарплаты и премии (за что!!??) зарваровывая бабло у тех кто реально работает на путях водит поез0да кондуктора проводники и прочая обслуга и службы......
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25.12.2021 13:17
+2
дати членам наглядової ради пилки і сокири хай валять дорогу розчищати..наглядачі ***...
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25.12.2021 13:27
+1
Бачите що робиться без Лещенка С.
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25.12.2021 13:50
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Вже партизанять бандери.
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25.12.2021 12:05 Відповісти
Проти кого партизанять?
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25.12.2021 12:07 Відповісти
Вони ще не знають що 2 Світова вже закінчилась.
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25.12.2021 12:17 Відповісти
это все говорит о том что в УЗ никакой работы не ведется все аврал в случае аварий катастроф и вот таких ситуаций а ведь путейцы службы ОБЯЗАНЫ РАЗ В КВАРТАЛ ВЫЕЗЖАТЬ ВДОЛЬ ПЕРЕГОНОВ И ПОДСТРИГАТЬ СПИЛИВАТЬ ВЕТКИ СТВОЛЫ ДЕРЕВЬЕВ... КОТОРЫЕ НАВИСАЮТ НАД ПОЛОТНОМ ИЛИ СТОЛБАМИ С ПРОВОДАМИ ПИТАНИЯ... я люблю смотреть видео поездов с разных стран Европы Нидерланнды Германия Польша Словакия Чехиия Австрия Франция Испания Португалия так вот там постоянно работают люди убирают вдоль путей мусор, подстригают траву кусты спиливают на склонах гор поймы оврагов деревья лесоповал все убирается и складируется и вывозится.. у нас Мать Анархия..... зато УЗ руководство и Наблюдательный типа совет УЗ получают миллионые зарплаты и премии (за что!!??) зарваровывая бабло у тех кто реально работает на путях водит поез0да кондуктора проводники и прочая обслуга и службы......
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25.12.2021 13:17 Відповісти
ти придурок, це наслідок того, що Укрзалізницю влада Зе банкротить!
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25.12.2021 14:07 Відповісти
За придурка потрапляєш до чорного списку з відповідними наслідками.
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25.12.2021 19:12 Відповісти
оце так дерева вештаються по коліях КарпатщинІ - вантажівки та автобуси нервово кУрять всторонкЄ..)
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25.12.2021 12:10 Відповісти
дати членам наглядової ради пилки і сокири хай валять дорогу розчищати..наглядачі ***...
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25.12.2021 13:27 Відповісти
і, чкщо оцей красень-потяг, що на фото, зійшов із рейок, то нехай його ремонтують власними зусиллями без залучень допомоги ззовні
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25.12.2021 13:37 Відповісти
Бачите що робиться без Лещенка С.
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25.12.2021 13:50 Відповісти
 
 