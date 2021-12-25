Дерево впало на залізничні колії в Карпатах, що призвело до сходження локомотива з рейок, затримується низка потягів, - Укрзалізниця

Через падіння дерева на колію на ділянці Ясіня - Рахів, що призвело до сходження локомотива та пошкодження полотна, затримується низка поїздів рахівського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Укрзалізниця в телеграмі.

Затримуються такі потяги: "№55 Київ – Рахів – затримка 3 години 30 хвилин на перегоні до Рахова; №26 Одеса – Рахів – затримка 2 години 5 хвилин по Ясіні; №95 Київ – Рахів – затримка 40 хвилин по Ворохті; №15 Харків – Рахів відправився із затримкою на 43 хвилин з Івано-Франківська".



Наразі пасажирів, які прямують до Рахова та Квасів, доставляють автобусами Львівської залізниці від станції Ясіня.



Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку руху та вже працює над відновленням колії й просить стежити за офіційними оновленнями інформації.

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