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Новини
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Семенченко впевнений, що його триматимуть під вартою, доки він чи його побратими не зламаються: Нехитра схема повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі

Семенченко впевнений, що його триматимуть під вартою, доки він чи його побратими не зламаються: Нехитра схема повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі

Не маючи жодних доказів стосовно Семена Семенченка, за допомогою підконтрольних суддів влада продовжуватиме його перебування під вартою до безкінечності, сподіваючись, що він чи його побратими не витримають тиск та зламаються.

Впевненість у цьому Семен Семенченко висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Підходить до кінця 2021 рік і 9 місяць мого незаконного перебування під вартою. Сьогодні, коли почались засідання по суті, хотілося б повернутися назад і прокоментувати деталі спецоперації ФСБУ (Авт.-Ред.) проти нас. Для кращого розуміння поділю її на декілька етапів", - пише Семенченко.

Далі він детально зупиняється на всіх етапах справи стосовно нього: 

Етап 1 - Відкриття кримінальної справи.

"Паралельно відбувається розповсюдження фейків про нас, з метою мінімізувати підтримку громадськості. Основні тези: ветерани батальйону "Донбас" - солдати олігархів, пограбували шахту, а Семенченко заволодів мільйоном казахського бізнесмена", - зазначає він.

"Далі справа потрапляє підконтрольній СБУ та Банковій судді і мене незаконно відправляють під варту, без можливості внесення застави. В той час як інші учасники справи під заставою або домашнім арештом. Мене ж відправляють в одиночку ІТТ СБУ і, так як доказів майже немає, очікують, що я зламаюсь і почну свідчити проти себе. Для цього (окрім ізоляції в одиночній камері) позбавляють побачення з рідними та погрожують родині. На цьому ж етапі погрожують всім учасникам справи, вимагаючи від ветеранів батальйону "Донбас" дати брехливі покази проти мене", - додає Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив Семенченка під вартою до 5 лютого

Етап 2 - Допитів майже немає, а клопотання про продовження тримання під вартою передають тим самим суддям і в результаті термін перебування Семенченка під вартою постійно продовжується.

"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (Українська правда Цензор.НЕТ) інтерв’ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ. Ветеранам пропонують гроші, відкривають кримінальні справи проти рідних та арештовують їх майно", - продовжує він.

"Далі неочікувано, в зв’язку зі зміною юридичної адреси СБУ, справа потрапляє в Солом’янський суд, де суддя Сергієнко об’єктивно оцінює докази, усі можливі ризики - відпускає мене під домашній арешт. "Отямившись", справу знову передають підконтрольному СБУ судді і через 12 днів на свободі, мене знову відправляють в одиночну камеру СБУ", - додає Семенченко.

Він також нагадує, що у зв’язку з абсолютним суддівським свавіллям та шаленим тиском був вимушений оголосити голодування, що тривало понад 60 днів.

"За цей час мене 7 разів госпіталізують в кардіологію, а після прямого втручання уповноваженого з прав людини - слідство терміново завершують, а мене переводять до Лук’янівського СІЗО", - додає він.

Етап 3 - тиск СБУ підсилюється.

"Нна мою дружину скоюють напад, а після цього проти неї відкривають фейкову кримінальну справу з широким розголосом у ЗМІ. Мета - ще більше облити мене брудом, змусити дати брехливі покази шантажуючи долею родини", - зазначає він.

Семенченко нагадує, що справа потрапляє в Шевченківський суд, починається розгляд справи по суті.

Читайте також: Сьогодні Шевченківський райсуд Києва почне розгляд справи Семенченка і Шевченка

"На першому ж засіданні мені знову продовжують термін перебування під вартою. Клопотання адвокатів щодо вивчення доказів, які спростовують покази брехливих свідків - суддя відхиляє. Тактика влади зрозуміла. Не маючи жодних доказів стосовно справи за допомогою підконтрольних суддів - продовжувати моє перебування під вартою до безкінечності, сподіваючись, що я чи мої побратими не витримають тиск та зламаються. Схема не хитра, повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі", - пише Семенченко.

"Наше з Вами завдання - показати на власному прикладі, що цим негідниками українські добровольці не по зубам. Нам потрібно шукати та об’єднувати однодумців та створити єдину політичну організацію. Тому що окрім нас з вами країну від цієї нечисті звільняти нікому. Отже, це доведеться роботи нам з вами. Слава Україні, тій що буде", - резюмує Семенченко.

Семенченко впевнений, що його триматимуть під вартою, доки він чи його побратими не зламаються: Нехитра схема повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі 01

Автор: 

арешт (2520) СБУ (12772) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+26
Вимагаю відкрити кримінальну відповідальність проти мами Рімми за примусове народження далбабоба
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25.12.2021 11:59
+22
Семенченко за це і боровся. Хіба ні ?
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25.12.2021 12:09
+22
Вомбат Насиння, главное шоб не Порох?
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25.12.2021 12:10
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Вимагаю відкрити кримінальну відповідальність проти мами Рімми за примусове народження далбабоба
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25.12.2021 11:59 Відповісти
хочете щирий український анекдот:

судят патриота Порошенко за "торговлю на крови"
судят и патриота Семенченко, и тоже за "торговлю на крови", точнее против нее

а в это время третий "патриот" (в кавычках, заметьте) ЗЕ-БаблоМойский реально
"торгует на крови"

дякую тобі, о мій щирий "мудрий український наріде", який обрав "патріотів" у ярмолках
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25.12.2021 14:29 Відповісти
Десятилетний Вовочка спросил https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 у https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 мамы :
- Мамочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а как https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я родился?
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 Мама улыбнулась https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и ответила:
- Однажды мы https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 с https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 папой решили посадить маленькое чудесное семечко. https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 Папа выкопал ямку, зарыл семечко https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E землю , а я поливала https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE его и заботилась о нем каждый божий https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C день . Спустя некоторое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8B месяцев превратилось в прекрасное здоровое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F растение . Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B презерватив а
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25.12.2021 14:33 Відповісти
Дуже самокритично, молодець.
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25.12.2021 22:59 Відповісти
Володимир Александрович, а що тобі зробив Семен, що око государєво його залишило одного з патріотів досі сидіти у СІЗО?
Чи є в планах нарешті призначити антикорупційного прокурора?
Чи вища рада правосуддя буде наводити лад із сжпарськими суддями?
Що зі зміною портновського карного кодексу?
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19.05.2022 19:13 Відповісти
Как находясь в тюрьме можно дать интервью независимым СМИ?
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25.12.2021 12:05 Відповісти
Статтю читай
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25.12.2021 12:08 Відповісти
Етап 2 - Допитів майже немає, а клопотання про продовження тримання під вартою передають тим самим суддям і в результаті термін перебування Семенченка під вартою постійно продовжується.

"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (https://www.facebook.com/ukrpravda/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Українська правда https://www.facebook.com/censor.net/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Цензор.НЕТ ) інтерв'ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ... "И далее по тексту.
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25.12.2021 12:21 Відповісти
он в своем ФБ это написал.
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25.12.2021 12:09 Відповісти
У письмовій формі - адвокату передають питання, адвокат вертається з відповідями. .. З Ріффмайстером ніби ж так було.
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25.12.2021 12:33 Відповісти
Семенченко за це і боровся. Хіба ні ?
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25.12.2021 12:09 Відповісти
да нет вообще то..
он боролся за свои про-украинские убеждения как их понимал..
с 2014-года
Он останется уже в Истории Украины, а мы Ксения с тобой нет
Вот такая вот досада..
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25.12.2021 12:13 Відповісти
мы теперь имеем колоссальную проблему в результате борьбы за убеждения, которые каждый понимает по-своему. А Семенченко заработал себе еще и вот это все...И никуда он не войдет, на самом деле. О проигравших забывают, а их дела потомкам будут неинтересны. Точно так же, как неинтересны текущему поколению дела своих голодающих дедов и тех, кого загоняли в ГУЛАГ. Забыли все.
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25.12.2021 12:27 Відповісти
Ага, за бенино бабло он боролся, загоняя добробаты в Илловайск, откуда сам потом сдрыснул с мнимым ранением в жопу Давай не начинай Гришина героизировать, на нем пробы негде ставить, начиная с дела об убийстве в Крыму, откуда он сдрыснул в Рашку, в которой прожил много лет.
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25.12.2021 13:00 Відповісти
Он начал торговать собой и своими убеждениями, за что был наказан, чего то не слышу, чтобы кто-то посмел Яроша тронуть, он не торгует собой, как дешевая проститутка, поэтому и имеет уважение в обществе и его никто не тронет.
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25.12.2021 13:04 Відповісти
Певно він десь помилився. А я скажу де.
Не треба було поливати брудом ПРОУКРАЇНСЬКУ владу. Бо прийде ворог. Так врешті і сталось.
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25.12.2021 13:04 Відповісти
Через Голодомор в Україні Земля також не налетіла на небесну вісь. І що, нам чи вам особисто полегшало ?
Справа у тому, що я хочу жити в європейській спільноті, а ви- ні.
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25.12.2021 16:00 Відповісти
Тобто для вас європейці і добробут то лайно.
Може ви коцап ?
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25.12.2021 16:56 Відповісти
Двоє - це дуже релевантна кількість, з огляду на те, як ви реагуєте на іншу думку.
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25.12.2021 19:34 Відповісти
а) в нас "маленьке" місто
б) не ставив за мету взнати кількість
с) то не "інша" думка, а думка педроносців, бох котрих втягнув країну у зашморг Мінськ2, не кажучи вже про економічний та соціальний стан країни. Тому думка педроносців мені до дуппи. Думки інших я вислуховую.
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25.12.2021 19:48 Відповісти
Навряд чи інші потребують, щоби ви вислуховували їх думки. Ви не висловлюєтесь ані як лікар, ані як пастор. Саме до них ідуть люди, щоби їх вислухали. Тож до вас звертаються через інші причини. Але якщо ви будете орієнтуватись на думку лише тих двох, вам ніколи не зрозуміти - які.
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25.12.2021 20:30 Відповісти
Навряд чи інші потребують, щоби ви вислуховували їх думки
------------------------------

Потребують, та ще й "на кожному кроці"! Але мені не потрібне їхнє москове "сміття" - навіщо чіплати собі на шию додаткових "мавп" , а гроші на цьому поприщі я не заробляю.
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25.12.2021 20:52 Відповісти
Мені це зрозуміло і тому я не потребую уточнення. А вам це здається, не тому, що люди не потребують. А тому що ви не є кваліфікованим слухачем. Ви просто не маєте ресурсу, щоби порівняти випадки. Тому саме я наполягаю, що дві людини з двох це не 100% ймовірність, а замала виборка. Тому ваша думка про те, яке "лайно" хочуть люди не має підгрунтя, бо ви цього не знаєте.
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25.12.2021 21:00 Відповісти
яке "лайно" хочуть люди не має підгрунтя, бо ви цього не знаєте.
------------------------

Як я не можу цього знати, бо я ходжу і на ринок, у різноманітні торгівельні точки, зараз користуюся громадським транспортом...І у кожному місці пребування слухаю, що кажуть люди...

Для прикладу: батраки вже не один рік їздять на плантації. Питання: якщо там усе так гарно - чому не емігрують родинами у парадіз?
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25.12.2021 21:23 Відповісти
Існує такий психічний феномен, що люди, які не мають відповідних знань і досвіду - не сумніваються у своїй спроможності. На противагу до тих, хто має і сумнівається. "Батраки", як ви висловилися, мабуть знають щось про свої спроможності жити в тому суспільстві, на відміну від вас. Але мова тут не про те, чи це суспільство гарне, чи ні.
Наведу один приклад, який є удавано гіперболізованим, проте наочним. Гадаєте, канібалу було б комфортно опинитись і жити в ********* суспільстві? Де їсти собі подібних є неприйнятним і, водночас, доводиться працювати (в 90% на когось іншого) задля виживання. Тобто їжі.
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25.12.2021 21:35 Відповісти
снує такий психічний феномен,

що люди, які не мають відповідних знань і досвіду - не сумніваються у своїй спроможності.
-----------------------------------------

Вибачте, але в мене був тесть - псіхіатр з 30 річним стажем. Тож можна сказати, що в мене "академічна" "освіта" в псіхіатрії...Тож не треба мені щось втюхівати на цій царині

Ви о чьом? Бажають буди "єуропейцями" - хай валять куди забажають! Українці у всі віка жили тільки кожен своїм розумом, і в них відсутній стадний інстинкт!

Прочитайте Костомарова, може щось "впіймаєте" для себе...Ось уривок:

...В характере украинского народа преобладает личная воля. Для украинца коренным образом связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их взаимной воле.

В Украине каждый член громады - независимая личность, самобытный собственник. Обязанность его в громаде только в сфере взаимной безопасности и выгоды каждого .
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25.12.2021 22:00 Відповісти
От власне і я про те. Хто не набуває знань -той живе лише своїм розумом.
Людство зайняло своє місце вищого хижака попри доволі незначне місце в тваринному світі, через здатність робити досвід загальним, доступним для осіб своєї громади. А з часом, громади виросли і самі стали носіями знань. Людина лишилась важливою частиною. Але, загалом, завжди менш обізнаною за всю громаду і за все людство.
Натомість українці, на вашу думку, мають зневажати інші суспільства, бо вважають себе розумними. Але набувати досвіду не мають наміру. У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
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25.12.2021 22:37 Відповісти
Натомість українці, на вашу думку, мають зневажати інші суспільства, бо вважають себе розумними.

Але набувати досвіду не мають наміру.

У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
--------------------------------
А хто казав, що українці "зневажають інше суспільство"? Просто "іншому суспільству" не треба "лізти" з "своїм уставом" у "чужий монастир"! Ось вам приклад:

....Войны украинцев с католиками во времена козацких восстаний происходили не от ненависти к католичеству, а от досады за религиозное насилие, принуждение, унижение. Походы против турков и татар, с одной стороны, имели побудительными причинами не слепой фанатизм против неверных, а мщение за их набеги и за пленение украинцев....

У нас, українців, досвіду багато! Наприклад:

- Украинец Виктор Глушков создал первый в мире компьютер.
- Украинец Любомир Романкив разработал магнитные головки - первые цифровые носители информации. Без него Стив Джобс не выпустил бы свой компьютер.
- Украинец Сикорский создал вертолет.
- Украинец Петр Балабуев создал "Руслан" и "Мрию"
- Украинец Кошкин создал Т - 34
- Украинец Патон создал сварочные технологии.. И т.д., и т.п...

Где Римская Империя, где Греческое царство, где Византийская Империя, где Австро - Венгерская Империя, где Польское царство, где 3 Рейх, где СССР....А мы все живем, и живем...
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25.12.2021 23:49 Відповісти
Ви просто не маєте ресурсу, щоби порівняти випадки.
----------------------------------------

У 90 році з дружиною подали документи на еміграцію у США. Були гроші - тому усе йшло "без ***** и задоринки". Тому ми поїхали туди, щоби подивитися, де нам облаштуватися. "Колєсілі" по містам та містечкам майже 1,5 місяців...В підсумку виявилося, що там ми не зможемо пристосуватися. Документи по)(єріли...

У 2000 році вирішили дурканути - і знову почали готувати документи на еміграцію, але вже у Німеччину. Поїхали - подивилися...Ми українці, и не можемо жити "ать - два левой, ать два правой"...Тому й зосталися на рідній землі.
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25.12.2021 21:33 Відповісти
Американці це називають flexibility. Cпроможність до пристосування до умов життя. Людина, звісно, не таракан, але вміє пристосовуватись. Інакше б не вижила. Власне, мізки, це орган швидкого пристосування, перш за все. А вже потім - самоусвідомлення.
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25.12.2021 21:39 Відповісти
А який сенс і навіщо мені кудись їхати та "пристосовуватися"? Мені й дома непогано! Я, як "амеріканець": бажаю "новий рік" відсвяткувати літом - зроблю, бажаю працбвати - працюю, не бажаю - не працюю, хтось мені щось нав*язує - можу зустріти "благую весть" з сокирою чи ружбайкою...
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25.12.2021 22:08 Відповісти
Земля - ні. А от із Україною я би не закладався
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25.12.2021 19:35 Відповісти
А ти за що боришся?
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25.12.2021 20:43 Відповісти
Да какой там ломаться. Этот жулик сдал уже всех давно. Мне кажется его готовят на место Савченко.
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25.12.2021 12:09 Відповісти
Вомбат Насиння, главное шоб не Порох?
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25.12.2021 12:10 Відповісти
Да, выглядит Семен в край херово, это вам не та лоснящаяся морда, не влазящая в объектив камеры, как при Порохе. А так всегда- предателю- первый кнут! Так боролся за потерпевшего клавишника- и поборол, правда сам себя)))
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25.12.2021 12:12 Відповісти
Тримайтеся. Не знаю за що Семенченка не любить Зє влада, але через блокаду торгівлі на крові порохоботів до сих пір плющить.
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25.12.2021 12:36 Відповісти
Сему -Грышина любят токо его заказчики с Лубянки. Внедрили агента через Коломойского в патриотическое движение в Украине. Ничего нового со времен Паши Судоплатова.
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25.12.2021 12:44 Відповісти
Плющит тебя, бабломойского последыша, что вместе с семеном получал у бени?)))))) Что же при твоем вЯликом писюанисте семен не "защищал" страну от торговли на крови с рахой?))))) Ниче, что твоя мразь гринпоц только за уголь отдал рашке почти 4млрд. долларов? Не считая электроэнергии, сериалов скоты, и прочее, прочее. Это вы, мрази не замечаете. Это другое, да?))) Беня не заплатил за это, да? уроды вы конченные и продажные.
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25.12.2021 12:59 Відповісти
Хорошее название гринпоц.Можно і так-грінпіся,грінбрехун,грінзрадник,грінжопа,грінговнюк......Прям кладезь грінпаскуди.
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25.12.2021 13:33 Відповісти
Ломай меня. Ломай меня полностью!

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25.12.2021 12:14 Відповісти
посиди, посиди, попарся ще. До тих пір, допоки на покаєшся за свій зебілізм (а, може, і уясниш, який же ти дебіл).
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25.12.2021 12:19 Відповісти
Свободу комбату добровольців Семенченко !
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25.12.2021 12:21 Відповісти
і шо, беня не здатен викупити заставою свого холуя?
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25.12.2021 12:23 Відповісти
А нахрєна він йому потрібен? Він свою справу вже виконав! "Мавр зробив свою справу ! Мавр може йти!" А "Беню" він не "здасть" з двох причин - по-перше , "Беня" може "засвітить", скільки він йому заплатив за те, що він "повів на убой" сотні людей, а по-друге, він просто може "не дожить до світанку"!
Тай після того, як спливе правда про його роль в "іловайській трагедії", йому буде небезпечно ходить по вулицях після звільнення - ще живі ті , кого він на смерть посилав!
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25.12.2021 12:45 Відповісти
Бубочке надо отсылать стирать исподнее на Московию. Группа поддержки из ФСБ уже не справляется
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25.12.2021 12:29 Відповісти
Зробили себе разом
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25.12.2021 12:22 Відповісти
Зеленский не даром в москве на роялях
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25.12.2021 12:27 Відповісти
Типичный представитель общества "зробили себе разом". У власти уже не Порошенко, чего так добивался Семен, так что пусть наслаждается
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25.12.2021 12:38 Відповісти
Лять...на этого Сему уже смотреть нельзя...если он умрет ,то зеле точно бошку свернут,как куренку)
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25.12.2021 12:38 Відповісти
Только не из-за этого непонятного.
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25.12.2021 15:32 Відповісти
А чого воно патякає? Сидить собі, хай сидить.
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25.12.2021 12:39 Відповісти
Якщо він та інші будуть сидіти, то план по посадках будуть виконувати за рахунок вас, чи таких як Ви. Невже не зрозуміло?
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25.12.2021 13:07 Відповісти
А мене за що? Я не бандит і терорист, і не дрібний кримський аферист, як костя грішин. А цього Лушпайку ще Порошенко мав би посадити!
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25.12.2021 13:29 Відповісти
не дррюша, ти просто поц вонючий, поэтому и тебя тоже посодют....
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25.12.2021 14:08 Відповісти
А це не буде мати значення. Посадять для плану, чи за недостатнє аплодування, чи за активність у соц. мережах, чи за те що комусь сподобається ваша дружина і у вас дома "знайдуть" патрони та гранати ...
Мені все рівно, хто Грішин, але те за що він зараз сидить - річ АБСОЛЮТНО надумана, точно також як переслідується Євген Шевченко (викривач НАБУ), і далі список можна продовжувати ... І іще невеличке спостереження - судять ті, хто відсижувався і не був на війні, і судять вони тих хто воював. І якщо вони на виду, бо публічні, то за вас чи мене у подібній ситуації ніхто і не згадає. Пам"ятайте це! І на адвокатів, швидше за усе, у вас грошей буде недостатньо.
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25.12.2021 14:11 Відповісти
Так кто Грышину запрещает позвонить своему заказчику Игорь Валерьичу? Или Грышин -уже отработанный материал?
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25.12.2021 12:40 Відповісти
В игоря нашего валерьича щя другие приоритетьі.
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25.12.2021 14:14 Відповісти
Дебилы типа Гришина, должны отвечать за свои ошибки, порой ценой свободы.
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25.12.2021 12:50 Відповісти
Семенченка треба звільнити.
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25.12.2021 12:52 Відповісти
Розстріляти його, собаку, треба. Вже гадю звільнили...
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25.12.2021 13:31 Відповісти
Навіщо? Є набагато кращі кандидатури на ін'єкцію плюмбуму.
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25.12.2021 14:40 Відповісти
Они одни школы КГБ заканчивали.
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25.12.2021 12:54 Відповісти
Не має значення особисте відношення до Семенченка. Я хочу, щоб зрозуміли те, що Семенченко зараз сидить ні за що!
 Як сидять чи просто звинувачуються інші представники проукраїнського напряму, які раніше між собою не змогли знайти спільної мови. То, можливо, уже може уже перестати згадувати старі помилки та звинувачення, а скоординувати свої зусилля проти тих, хто робить цей правове свавілля
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25.12.2021 13:05 Відповісти
Якщо Костя Грішин зараз сидить ні за що, то треба його посадити за що!
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25.12.2021 13:32 Відповісти
Карма она такая. Семченко сидит конечно не за преступление которое ему шьют он сидит за предательство народа Украины!
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25.12.2021 13:58 Відповісти
И может я бы и вышел за свободу Семченко но я уверен он не поймет что я вышел не за него а за закон и снова начнет быковать в кремлёвском стиле! Поэтому я не выйду!
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25.12.2021 14:00 Відповісти
да никуда ты б не вышел бо ты москальске диванне чмо.....
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25.12.2021 14:10 Відповісти
А це не має значення, зрозуміє Семенченко чи ні (хоча, "сидіння нізащо" повинно людину змінити), головне, щоб правового свавілля та репресій не було.
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25.12.2021 14:18 Відповісти
Мдя, а как он дысал за Зелю, против Пороха...... Как дысал....
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25.12.2021 14:03 Відповісти
Аж дим з героїчно пораненої дупи йшов.
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25.12.2021 14:12 Відповісти
Ну, мені теж це не подобалося, але інкримінують йому зовсім інше, висмоктане з пальця, тому зловтішатися тим , що людину посадив той, за кого він агітував, ну, якось не по-християнськи.
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25.12.2021 14:25 Відповісти
Але я буддист, тому проіржав у голос))) (с)
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25.12.2021 14:38 Відповісти
Дышал за Зелю, дышал за Зелю! Он просто против Пороха дышал за его торговлю углем с ОРДЛО! А Зеля его держит в заключении , как истый последователь дел петровых в Украине! И славные 73% избирателей, проголосовавших против Порошенка должны понять что Петя и Вовасик - одно животное, сросшееся и жопами и спинами! И народу Украины от них обоих ничего хорошего ждать не приходится! Путинский вариант "медведпута", что-то типа "порохзела" в Украине не пройдет!
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25.12.2021 17:50 Відповісти
педроносні дегенерати яж пісяються від екстазу...От потвори...
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25.12.2021 14:44 Відповісти
сьома сьомченко - наглядний показ "трупа ворога, який пливе по річці"

бо треба було головою думати під час виборів
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25.12.2021 16:59 Відповісти
не буде ваш бох більше при владі. Максимум лепутат - член якоїсь "спілки писменників по нагляду за МВС"! Парі на пачку цигарок?
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25.12.2021 17:10 Відповісти
Что ЗЕк, что Парашенко. Не зря же добробатов в Иловайский котел загнал. А ЗЕк по тюрьмам гнобит. Страх, страх зеленой жопы.
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25.12.2021 21:45 Відповісти
Что Барыга садил патриотов, что Клоун. Какая разница?
Вспомню Семенченко на следующих выборах!
Свободу патриотам Украины!
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28.12.2021 18:22 Відповісти
 
 