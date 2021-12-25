Семенченко впевнений, що його триматимуть під вартою, доки він чи його побратими не зламаються: Нехитра схема повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі
Не маючи жодних доказів стосовно Семена Семенченка, за допомогою підконтрольних суддів влада продовжуватиме його перебування під вартою до безкінечності, сподіваючись, що він чи його побратими не витримають тиск та зламаються.
Впевненість у цьому Семен Семенченко висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Підходить до кінця 2021 рік і 9 місяць мого незаконного перебування під вартою. Сьогодні, коли почались засідання по суті, хотілося б повернутися назад і прокоментувати деталі спецоперації ФСБУ (Авт.-Ред.) проти нас. Для кращого розуміння поділю її на декілька етапів", - пише Семенченко.
Далі він детально зупиняється на всіх етапах справи стосовно нього:
Етап 1 - Відкриття кримінальної справи.
"Паралельно відбувається розповсюдження фейків про нас, з метою мінімізувати підтримку громадськості. Основні тези: ветерани батальйону "Донбас" - солдати олігархів, пограбували шахту, а Семенченко заволодів мільйоном казахського бізнесмена", - зазначає він.
"Далі справа потрапляє підконтрольній СБУ та Банковій судді і мене незаконно відправляють під варту, без можливості внесення застави. В той час як інші учасники справи під заставою або домашнім арештом. Мене ж відправляють в одиночку ІТТ СБУ і, так як доказів майже немає, очікують, що я зламаюсь і почну свідчити проти себе. Для цього (окрім ізоляції в одиночній камері) позбавляють побачення з рідними та погрожують родині. На цьому ж етапі погрожують всім учасникам справи, вимагаючи від ветеранів батальйону "Донбас" дати брехливі покази проти мене", - додає Семенченко.
Етап 2 - Допитів майже немає, а клопотання про продовження тримання під вартою передають тим самим суддям і в результаті термін перебування Семенченка під вартою постійно продовжується.
"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (Українська правда Цензор.НЕТ) інтерв’ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ. Ветеранам пропонують гроші, відкривають кримінальні справи проти рідних та арештовують їх майно", - продовжує він.
"Далі неочікувано, в зв’язку зі зміною юридичної адреси СБУ, справа потрапляє в Солом’янський суд, де суддя Сергієнко об’єктивно оцінює докази, усі можливі ризики - відпускає мене під домашній арешт. "Отямившись", справу знову передають підконтрольному СБУ судді і через 12 днів на свободі, мене знову відправляють в одиночну камеру СБУ", - додає Семенченко.
Він також нагадує, що у зв’язку з абсолютним суддівським свавіллям та шаленим тиском був вимушений оголосити голодування, що тривало понад 60 днів.
"За цей час мене 7 разів госпіталізують в кардіологію, а після прямого втручання уповноваженого з прав людини - слідство терміново завершують, а мене переводять до Лук’янівського СІЗО", - додає він.
Етап 3 - тиск СБУ підсилюється.
"Нна мою дружину скоюють напад, а після цього проти неї відкривають фейкову кримінальну справу з широким розголосом у ЗМІ. Мета - ще більше облити мене брудом, змусити дати брехливі покази шантажуючи долею родини", - зазначає він.
Семенченко нагадує, що справа потрапляє в Шевченківський суд, починається розгляд справи по суті.
"На першому ж засіданні мені знову продовжують термін перебування під вартою. Клопотання адвокатів щодо вивчення доказів, які спростовують покази брехливих свідків - суддя відхиляє. Тактика влади зрозуміла. Не маючи жодних доказів стосовно справи за допомогою підконтрольних суддів - продовжувати моє перебування під вартою до безкінечності, сподіваючись, що я чи мої побратими не витримають тиск та зламаються. Схема не хитра, повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі", - пише Семенченко.
"Наше з Вами завдання - показати на власному прикладі, що цим негідниками українські добровольці не по зубам. Нам потрібно шукати та об’єднувати однодумців та створити єдину політичну організацію. Тому що окрім нас з вами країну від цієї нечисті звільняти нікому. Отже, це доведеться роботи нам з вами. Слава Україні, тій що буде", - резюмує Семенченко.
Будь ласка, зачекайте...
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судят патриота Порошенко за "торговлю на крови"
судят и патриота Семенченко, и тоже за "торговлю на крови", точнее против нее
а в это время третий "патриот" (в кавычках, заметьте) ЗЕ-БаблоМойский реально
"торгует на крови"
дякую тобі, о мій щирий "мудрий український наріде", який обрав "патріотів" у ярмолках
- Мамочка, https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 а как https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 я родился?
https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83 Мама улыбнулась https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 и ответила:
- Однажды мы https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 с https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 папой решили посадить маленькое чудесное семечко. https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D1%83 Папа выкопал ямку, зарыл семечко https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2_%28%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%29 в https://www.anepedia.org/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E землю , а я поливала https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE его и заботилась о нем каждый божий https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C день . Спустя некоторое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8B месяцев превратилось в прекрасное здоровое https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F растение . Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без https://www.anepedia.org/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B презерватив а
Чи є в планах нарешті призначити антикорупційного прокурора?
Чи вища рада правосуддя буде наводити лад із сжпарськими суддями?
Що зі зміною портновського карного кодексу?
"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (https://www.facebook.com/ukrpravda/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Українська правда https://www.facebook.com/censor.net/?__cft__[0]=AZUReGtGpG_akSnf5qy5WqRLjRc31Q--r9Uun2jnertYVMXZcHYPNQwEPFkS_UiPD99mRmJ5ZsRJUnYbwePO1rdhDRliN5FbXyMhZ3LoxXAIImqq2tuPDVM4-J6lsG_Y7EvATKARZLLl94IJyqWRN_HL&__tn__=kK-R Цензор.НЕТ ) інтерв'ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ... "И далее по тексту.
он боролся за свои про-украинские убеждения как их понимал..
с 2014-года
Он останется уже в Истории Украины, а мы Ксения с тобой нет
Вот такая вот досада..
Не треба було поливати брудом ПРОУКРАЇНСЬКУ владу. Бо прийде ворог. Так врешті і сталось.
Справа у тому, що я хочу жити в європейській спільноті, а ви- ні.
Може ви коцап ?
б) не ставив за мету взнати кількість
с) то не "інша" думка, а думка педроносців, бох котрих втягнув країну у зашморг Мінськ2, не кажучи вже про економічний та соціальний стан країни. Тому думка педроносців мені до дуппи. Думки інших я вислуховую.
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Потребують, та ще й "на кожному кроці"! Але мені не потрібне їхнє москове "сміття" - навіщо чіплати собі на шию додаткових "мавп" , а гроші на цьому поприщі я не заробляю.
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Як я не можу цього знати, бо я ходжу і на ринок, у різноманітні торгівельні точки, зараз користуюся громадським транспортом...І у кожному місці пребування слухаю, що кажуть люди...
Для прикладу: батраки вже не один рік їздять на плантації. Питання: якщо там усе так гарно - чому не емігрують родинами у парадіз?
Наведу один приклад, який є удавано гіперболізованим, проте наочним. Гадаєте, канібалу було б комфортно опинитись і жити в ********* суспільстві? Де їсти собі подібних є неприйнятним і, водночас, доводиться працювати (в 90% на когось іншого) задля виживання. Тобто їжі.
що люди, які не мають відповідних знань і досвіду - не сумніваються у своїй спроможності.
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Вибачте, але в мене був тесть - псіхіатр з 30 річним стажем. Тож можна сказати, що в мене "академічна" "освіта" в псіхіатрії...Тож не треба мені щось втюхівати на цій царині
Ви о чьом? Бажають буди "єуропейцями" - хай валять куди забажають! Українці у всі віка жили тільки кожен своїм розумом, і в них відсутній стадний інстинкт!
Прочитайте Костомарова, може щось "впіймаєте" для себе...Ось уривок:
...В характере украинского народа преобладает личная воля. Для украинца коренным образом связь людей основывается на взаимном согласии и может распадаться по их взаимной воле.
В Украине каждый член громады - независимая личность, самобытный собственник. Обязанность его в громаде только в сфере взаимной безопасности и выгоды каждого .
Людство зайняло своє місце вищого хижака попри доволі незначне місце в тваринному світі, через здатність робити досвід загальним, доступним для осіб своєї громади. А з часом, громади виросли і самі стали носіями знань. Людина лишилась важливою частиною. Але, загалом, завжди менш обізнаною за всю громаду і за все людство.
Натомість українці, на вашу думку, мають зневажати інші суспільства, бо вважають себе розумними. Але набувати досвіду не мають наміру. У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
Але набувати досвіду не мають наміру.
У тваринній еволюції це схоже до ізолювання видів, які добре пристосовуються до характерних умов життя, але швидко вимирають при їх зміні.
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А хто казав, що українці "зневажають інше суспільство"? Просто "іншому суспільству" не треба "лізти" з "своїм уставом" у "чужий монастир"! Ось вам приклад:
....Войны украинцев с католиками во времена козацких восстаний происходили не от ненависти к католичеству, а от досады за религиозное насилие, принуждение, унижение. Походы против турков и татар, с одной стороны, имели побудительными причинами не слепой фанатизм против неверных, а мщение за их набеги и за пленение украинцев....
У нас, українців, досвіду багато! Наприклад:
- Украинец Виктор Глушков создал первый в мире компьютер.
- Украинец Любомир Романкив разработал магнитные головки - первые цифровые носители информации. Без него Стив Джобс не выпустил бы свой компьютер.
- Украинец Сикорский создал вертолет.
- Украинец Петр Балабуев создал "Руслан" и "Мрию"
- Украинец Кошкин создал Т - 34
- Украинец Патон создал сварочные технологии.. И т.д., и т.п...
Где Римская Империя, где Греческое царство, где Византийская Империя, где Австро - Венгерская Империя, где Польское царство, где 3 Рейх, где СССР....А мы все живем, и живем...
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У 90 році з дружиною подали документи на еміграцію у США. Були гроші - тому усе йшло "без ***** и задоринки". Тому ми поїхали туди, щоби подивитися, де нам облаштуватися. "Колєсілі" по містам та містечкам майже 1,5 місяців...В підсумку виявилося, що там ми не зможемо пристосуватися. Документи по)(єріли...
У 2000 році вирішили дурканути - і знову почали готувати документи на еміграцію, але вже у Німеччину. Поїхали - подивилися...Ми українці, и не можемо жити "ать - два левой, ать два правой"...Тому й зосталися на рідній землі.
Тай після того, як спливе правда про його роль в "іловайській трагедії", йому буде небезпечно ходить по вулицях після звільнення - ще живі ті , кого він на смерть посилав!
Мені все рівно, хто Грішин, але те за що він зараз сидить - річ АБСОЛЮТНО надумана, точно також як переслідується Євген Шевченко (викривач НАБУ), і далі список можна продовжувати ... І іще невеличке спостереження - судять ті, хто відсижувався і не був на війні, і судять вони тих хто воював. І якщо вони на виду, бо публічні, то за вас чи мене у подібній ситуації ніхто і не згадає. Пам"ятайте це! І на адвокатів, швидше за усе, у вас грошей буде недостатньо.
Як сидять чи просто звинувачуються інші представники проукраїнського напряму, які раніше між собою не змогли знайти спільної мови. То, можливо, уже може уже перестати згадувати старі помилки та звинувачення, а скоординувати свої зусилля проти тих, хто робить цей правове свавілля
бо треба було головою думати під час виборів
Вспомню Семенченко на следующих выборах!
Свободу патриотам Украины!