Семенченко впевнений, що його триматимуть під вартою, доки він чи його побратими не зламаються: Нехитра схема повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі

Не маючи жодних доказів стосовно Семена Семенченка, за допомогою підконтрольних суддів влада продовжуватиме його перебування під вартою до безкінечності, сподіваючись, що він чи його побратими не витримають тиск та зламаються.

Впевненість у цьому Семен Семенченко висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Підходить до кінця 2021 рік і 9 місяць мого незаконного перебування під вартою. Сьогодні, коли почались засідання по суті, хотілося б повернутися назад і прокоментувати деталі спецоперації ФСБУ (Авт.-Ред.) проти нас. Для кращого розуміння поділю її на декілька етапів", - пише Семенченко.

Далі він детально зупиняється на всіх етапах справи стосовно нього:

Етап 1 - Відкриття кримінальної справи.

"Паралельно відбувається розповсюдження фейків про нас, з метою мінімізувати підтримку громадськості. Основні тези: ветерани батальйону "Донбас" - солдати олігархів, пограбували шахту, а Семенченко заволодів мільйоном казахського бізнесмена", - зазначає він.

"Далі справа потрапляє підконтрольній СБУ та Банковій судді і мене незаконно відправляють під варту, без можливості внесення застави. В той час як інші учасники справи під заставою або домашнім арештом. Мене ж відправляють в одиночку ІТТ СБУ і, так як доказів майже немає, очікують, що я зламаюсь і почну свідчити проти себе. Для цього (окрім ізоляції в одиночній камері) позбавляють побачення з рідними та погрожують родині. На цьому ж етапі погрожують всім учасникам справи, вимагаючи від ветеранів батальйону "Донбас" дати брехливі покази проти мене", - додає Семенченко.

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Етап 2 - Допитів майже немає, а клопотання про продовження тримання під вартою передають тим самим суддям і в результаті термін перебування Семенченка під вартою постійно продовжується.

"Мені та іншим ветеранам вдається дати незалежним ЗМІ (Українська правда Цензор.НЕТ) інтерв’ю. В результаті - всі фейки ФСБУ спростовуються. Але одразу ж після цього мені вішають нову статтю - тероризм. На інших ветеранів посилюється тиск, їх намагаються шантажувати через підконтрольних "сексотів" СБУ. Ветеранам пропонують гроші, відкривають кримінальні справи проти рідних та арештовують їх майно", - продовжує він.

"Далі неочікувано, в зв’язку зі зміною юридичної адреси СБУ, справа потрапляє в Солом’янський суд, де суддя Сергієнко об’єктивно оцінює докази, усі можливі ризики - відпускає мене під домашній арешт. "Отямившись", справу знову передають підконтрольному СБУ судді і через 12 днів на свободі, мене знову відправляють в одиночну камеру СБУ", - додає Семенченко.

Він також нагадує, що у зв’язку з абсолютним суддівським свавіллям та шаленим тиском був вимушений оголосити голодування, що тривало понад 60 днів.

"За цей час мене 7 разів госпіталізують в кардіологію, а після прямого втручання уповноваженого з прав людини - слідство терміново завершують, а мене переводять до Лук’янівського СІЗО", - додає він.

Етап 3 - тиск СБУ підсилюється.

"Нна мою дружину скоюють напад, а після цього проти неї відкривають фейкову кримінальну справу з широким розголосом у ЗМІ. Мета - ще більше облити мене брудом, змусити дати брехливі покази шантажуючи долею родини", - зазначає він.

Семенченко нагадує, що справа потрапляє в Шевченківський суд, починається розгляд справи по суті.

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"На першому ж засіданні мені знову продовжують термін перебування під вартою. Клопотання адвокатів щодо вивчення доказів, які спростовують покази брехливих свідків - суддя відхиляє. Тактика влади зрозуміла. Не маючи жодних доказів стосовно справи за допомогою підконтрольних суддів - продовжувати моє перебування під вартою до безкінечності, сподіваючись, що я чи мої побратими не витримають тиск та зламаються. Схема не хитра, повністю копіює аналогічні процеси в РФ та Білорусі", - пише Семенченко.

"Наше з Вами завдання - показати на власному прикладі, що цим негідниками українські добровольці не по зубам. Нам потрібно шукати та об’єднувати однодумців та створити єдину політичну організацію. Тому що окрім нас з вами країну від цієї нечисті звільняти нікому. Отже, це доведеться роботи нам з вами. Слава Україні, тій що буде", - резюмує Семенченко.