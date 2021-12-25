Заступник мера Одеси Бриндак, що підозрюється у нанесенні збитків місту на 500 млн, вніс 25 млн застави та вийшов із СІЗО, - ЗМІ

За виконувача обов'язків заступника Одеського міського голови – керівника справ виконавчого комітету міськради Олега Бриндака внесли заставу у розмірі 24,97 млн грн, і він 24 грудня покинув СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на джерела у міськраді, повідомило одеське видання "Думская".

Хто саме вніс заставу, невідомо. "Думская" припускає, що йдеться про групу депутатів міськради.



28 грудня має відбутися засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на якому розглянуть скаргу захисту Бриндака на запобіжний захід. За інформацією "Думской", адвокати очікують, що апеляція пом'якшує запобіжний захід, зокрема – зменшить розмір застави.



ВАКС 10 грудня заарештував Бриндака, призначивши майже 25 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 7 лютого 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під варту заступника Труханова Бриндака, який фігурує у справі про збитки на 500 млн грн

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.