Заступник мера Одеси Бриндак, що підозрюється у нанесенні збитків місту на 500 млн, вніс 25 млн застави та вийшов із СІЗО, - ЗМІ
За виконувача обов'язків заступника Одеського міського голови – керівника справ виконавчого комітету міськради Олега Бриндака внесли заставу у розмірі 24,97 млн грн, і він 24 грудня покинув СІЗО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на джерела у міськраді, повідомило одеське видання "Думская".
Хто саме вніс заставу, невідомо. "Думская" припускає, що йдеться про групу депутатів міськради.
28 грудня має відбутися засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на якому розглянуть скаргу захисту Бриндака на запобіжний захід. За інформацією "Думской", адвокати очікують, що апеляція пом'якшує запобіжний захід, зокрема – зменшить розмір застави.
ВАКС 10 грудня заарештував Бриндака, призначивши майже 25 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 7 лютого 2022 року.
Як інформував Цензор.НЕТ раніше Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.
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Легко отделался.
В стране полный хаос и ******
мало красти не можна, бо посадять
Криворізький олень третій рік намагається завалити Зубра з Болграда.
Як сказав мудрий аналітик на політичному ток-шоу Савіка Шустера, блазень, провадженням підозри пану Порошенко, вистрелив собі не в ногу, а в те, чим він грав на роялі…
Вот это нормально.
ть миллионов вот как хорошо жить на украйне в вы шел чистый и живой и будет дальше красть мил Арды вот вам вся справедливость в нас на украйне больше не чего писать одни воры и миллиардеры дать им пенсию две тысячи гривень пусть проживут в месяц за свет газ вода мусор кон доминийо заплатят куплят покушать таблетки в аптеке после шесдесят лет и заплатят за всйо я не понимаю хоть один взял две тысячи гривеслинь ривень прожил хоть один месяц почему не делаете эксперимент проживите пожалуйста попробуйте один месяц вы миллиардеры всйо в ваших руках вам ни чего не надо вы только издевается над наром украйнским для вас надо Сталина вот и вся правда
Українською - завдавати.