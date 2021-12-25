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Новини
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Заступник мера Одеси Бриндак, що підозрюється у нанесенні збитків місту на 500 млн, вніс 25 млн застави та вийшов із СІЗО, - ЗМІ

Заступник мера Одеси Бриндак, що підозрюється у нанесенні збитків місту на 500 млн, вніс 25 млн застави та вийшов із СІЗО, - ЗМІ

За виконувача обов'язків заступника Одеського міського голови – керівника справ виконавчого комітету міськради Олега Бриндака внесли заставу у розмірі 24,97 млн грн, і він 24 грудня покинув СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, посилаючись на джерела у міськраді, повідомило одеське видання "Думская".
Хто саме вніс заставу, невідомо. "Думская" припускає, що йдеться про групу депутатів міськради.

28 грудня має відбутися засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на якому розглянуть скаргу захисту Бриндака на запобіжний захід. За інформацією "Думской", адвокати очікують, що апеляція пом'якшує запобіжний захід, зокрема – зменшить розмір застави.

ВАКС 10 грудня заарештував Бриндака, призначивши майже 25 млн грн застави. Строк дії запобіжного заходу – до 7 лютого 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під варту заступника Труханова Бриндака, який фігурує у справі про збитки на 500 млн грн

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Вищий антикорупційний суд призначив виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Бриндаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою 24,9 мільйона гривень застави. Він фігурує у справі щодо незаконного заволодіння одеською землею, за якою підозрюваним є і мер Одеси Геннадій Труханов.

застава (675) Одеса (5437) Труханов Геннадій (378)


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Топ коментарі
+29
Нормально так. Украл 500 лямов, заплатил штраф 5% и на свободу тратить оставшиеся 475 лямов. А вы холопы платите 20% дани (ПДВ) из честно заработанных денег
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25.12.2021 12:19
+24
Украл 500, отдал 25 - воруй дальше!
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25.12.2021 12:19
+21
Ни хрена се! Откуда такое бабло у "честнейшего" гос. служащего??????
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25.12.2021 12:14
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Ни хрена се! Откуда такое бабло у "честнейшего" гос. служащего??????
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25.12.2021 12:14 Відповісти
Летом на прополке свеклы заработал.
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25.12.2021 12:20 Відповісти
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26.12.2021 01:08 Відповісти
Ялинка в Одесі найдорожча в Україні 7 млн.грн.
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25.12.2021 14:17 Відповісти
Пан Брындак порядочный гражданин. Но ему уготована роль «мальчика для битья». Геша поручил ему возглавлять карманную партию мэра Одессы «Доверяй дровам», а отказаться он не смог.
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25.12.2021 17:21 Відповісти
Порядочный, прям рыдаю. Откуда в Украине у порядочных 25 миллионов?))))))
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25.12.2021 17:33 Відповісти
суди епохи бЄзбєдності Зелі Золотої Ручки виживають, як можуть..
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25.12.2021 12:16 Відповісти
Нормально так. Украл 500 лямов, заплатил штраф 5% и на свободу тратить оставшиеся 475 лямов. А вы холопы платите 20% дани (ПДВ) из честно заработанных денег
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25.12.2021 12:19 Відповісти
Украл 500, отдал 25 - воруй дальше!
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25.12.2021 12:19 Відповісти
Украл ровно столько сколько ему позволил народ. Не на чиновников нужно ругаться а на свое отражение в зеркале.
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25.12.2021 12:56 Відповісти
25 млн это не 1 млрд.
Легко отделался.
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25.12.2021 12:21 Відповісти
классная у нас страна- так зеля сказав-
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25.12.2021 12:22 Відповісти
Мантии украинских судей для прикрытия набитых карманов
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25.12.2021 12:24 Відповісти
Вийшов під заставу, а суди будуть іти роками і закінчаться *по істєченії срока давності* пшиком.
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25.12.2021 12:30 Відповісти
Ему надо книгу написать, " Как с зарплаты собрать 500млн", будет мировым бесселером
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25.12.2021 12:31 Відповісти
СУГС!
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25.12.2021 12:34 Відповісти
зручне "правосуддя" від зеко манди
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25.12.2021 12:35 Відповісти
Я ничего не воровал, живу на одну зарплату, но 25 лямов под диваном завалялись, для такого случая))
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25.12.2021 12:39 Відповісти
Ну ты и волшебнак!😲😁
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25.12.2021 17:10 Відповісти
Залог в том виде, как он существует в Украине, больше напоминает отмывание денег.
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25.12.2021 12:49 Відповісти
Как говорят одесситы вновь проголосовавшие за кремлевского агента Трухана и за Жопоблок, главное стабильность. Поздравляю вас одесситы. Воруют у вас стабильно.
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25.12.2021 13:00 Відповісти
І йолка за 7 млн. адєсітам норм.
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25.12.2021 14:19 Відповісти
Вкрав 500, віддав 25. Ось це покарання, як серпом по яйцях. Крадіть більше, влада вас не образить. Ще трошки дати кому треба, і умовний термін забезпечене, та ще й на хліб з червоною ікрою залишиться
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25.12.2021 13:02 Відповісти
вопрос почему их счета не блокироют и не конфисковуют...
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25.12.2021 13:10 Відповісти
а что так можно было?)))
В стране полный хаос и ******
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25.12.2021 13:15 Відповісти
500 лямов украл, за 25 откупился. Хороший бизнес!
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25.12.2021 13:49 Відповісти
це підтвержує Українську істину.
мало красти не можна, бо посадять
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25.12.2021 14:06 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета другоє!
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25.12.2021 14:58 Відповісти
Остальные 450 млн грн взыскать с судьи.
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25.12.2021 15:25 Відповісти
Випатрать опорось крадуна.
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25.12.2021 15:26 Відповісти
Не отвлекайте зелень на такие мелочи. Им надо срочно Петю "за измену Родине" посадить.
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25.12.2021 15:29 Відповісти
Кстати залог ставят в 1 лярд. Ну а чё? Не в Одессе же.
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25.12.2021 15:31 Відповісти


Криворізький олень третій рік намагається завалити Зубра з Болграда.

Як сказав мудрий аналітик на політичному ток-шоу Савіка Шустера, блазень, провадженням підозри пану Порошенко, вистрелив собі не в ногу, а в те, чим він грав на роялі…
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25.12.2021 17:24 Відповісти
Откуда у этой твари такие деньги? Нанес на 500 лимонов, заплати их и 25 лимонов застави.
Вот это нормально.
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25.12.2021 16:29 Відповісти
1/11 от инвестиций в Херсонский МТП. Беднейшее государство Европы и богатейшие украинские шейхи-госслужащие.
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25.12.2021 16:59 Відповісти

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25.12.2021 18:20 Відповісти
Унижают народ и в СМИ показывают, чтобы показать народу, что народ они за грязь считают!
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25.12.2021 20:47 Відповісти
гарний Бізнес-план
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25.12.2021 21:11 Відповісти
Что такое для заммера лям зелени?? Ну месяц "зарплаты" отдал, какая трагедия. Вместо 31 дня на Мальдивах, придется только 30 провести
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25.12.2021 21:22 Відповісти
как хорошо украл пятьсот миллионов а заплатил двадцать пять миллионов вот как хорошо жить на украйне в вы шел чистый и живой и будет дальше красть мил Арды вот вам вся справедливость в нас на украйне больше не чего писать одни воры и миллиардеры дать им пенсию две тысячи гривень пусть проживут в месяц за свет газ вода мусор кон доминийо заплатят куплят покушать таблетки в аптеке после шесдесят лет и заплатят за всйо я не понимаю хоть один взял две тысячи гривеслинь ривень прожил хоть один месяц почему не делаете эксперимент проживите пожалуйста попробуйте один месяц вы миллиардеры всйо в ваших руках вам ни чего не надо вы только издевается над наром украйнским для вас надо Сталина вот и вся правда
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25.12.2021 22:15 Відповісти
=наносити збитки= - це русизм.
Українською - завдавати.
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25.12.2021 22:36 Відповісти
о каких инвестициях можно говорить, когда в Украине нет правосудия. Илона Маска приглашали в Украину и он отказался и сказал, что не будет инвестировать в Украину, потому что его люди провели анализ и в Украине нет правосудия. Он сказал, что придет в Украину, когда будут проведены реформы. А когда жопу подтирают бандиты правосудием, то никто и никогда сюда не будет инвестировать!
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25.12.2021 22:40 Відповісти
 
 