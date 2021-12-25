Минулої доби мігранти знову намагалися штурмувати кордон Польщі з Білоруссю

За минулу добу, 24 грудня, 69 мігрантів з Близького Сходу намагалися нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі.

Про це повідомляє Прикордонна служба РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої доби, 24 грудня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 осіб. На відрізку, який охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі нелегали повернулися на територію Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців з Близького Сходу та країн Африки.

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