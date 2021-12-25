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Минулої доби мігранти знову намагалися штурмувати кордон Польщі з Білоруссю

Минулої доби мігранти знову намагалися штурмувати кордон Польщі з Білоруссю

За минулу добу, 24 грудня, 69 мігрантів з Близького Сходу намагалися нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі.

Про це повідомляє Прикордонна служба РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої доби, 24 грудня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 осіб. На відрізку, який охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі нелегали повернулися на територію Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців з Близького Сходу та країн Африки.

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Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 м.

Автор: 

Білорусь (7923) мігранти (1105) Польща (8478)


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Топ коментарі
+10
Всё очевидно. Как и несколько лет ранее сейчас кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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25.12.2021 13:17
+9
Чому вони в Польщу лізуть? Та ж в кацапському мордорі і лукашенківському "раю" так добре.
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25.12.2021 12:52
+6
Уже добру сотню років наша смішна європейська цивілізвція робить марні спроби жить по ідеалістичному принципу - "В кожній людині є щось хороше! Кожний народ і будь-яка культура становлять собою безумовну цінність!" (Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є канібалізм і всеохопне презирство до "чужинців")
В свої країни Європа впускає масово емігрантів і "біженців" - нібито рятуючи їх від голоду і різні! І що в результаті отримує? Більшість цих "врятованих" продовжують жить за власними родоплемінними звичаями і їм "глибоко насрать" на закони країни і її жителів , що надали їм їжу і дах над головою! Європа для них - лише "пасовисько", кормові угіддя" І що саме головне - своєю поведінкою правителі Європи підсвідомо дають їм зрозуміть що це - "святий обов"язок європейців"!!!
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25.12.2021 14:11
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Ипанутым нет покоя…
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25.12.2021 12:46 Відповісти
Чому вони в Польщу лізуть? Та ж в кацапському мордорі і лукашенківському "раю" так добре.
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25.12.2021 12:52 Відповісти
Та они ж даже и не в Польшу. Они за большой халявой прут...
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25.12.2021 13:15 Відповісти
Всё очевидно. Как и несколько лет ранее сейчас кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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25.12.2021 13:17 Відповісти
Це усе не ми ...
Крим сам прийшов ..
На Донбасі наших нема ...
Новічком люди самі себе труять ...
А організація навали мігрантів і не наша,і не Лукашенка ...
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25.12.2021 22:46 Відповісти
Хочуть збирати там полуницю, але ще рано. Тому і не пускають.
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25.12.2021 13:13 Відповісти
С такими проблемами и такой погоде...Бррр...Выходит украинцам еще есть что терять.Что так не рискуют. Это просто жесть какая то.
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25.12.2021 13:18 Відповісти
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25.12.2021 13:50 Відповісти
Уже добру сотню років наша смішна європейська цивілізвція робить марні спроби жить по ідеалістичному принципу - "В кожній людині є щось хороше! Кожний народ і будь-яка культура становлять собою безумовну цінність!" (Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є канібалізм і всеохопне презирство до "чужинців")
В свої країни Європа впускає масово емігрантів і "біженців" - нібито рятуючи їх від голоду і різні! І що в результаті отримує? Більшість цих "врятованих" продовжують жить за власними родоплемінними звичаями і їм "глибоко насрать" на закони країни і її жителів , що надали їм їжу і дах над головою! Європа для них - лише "пасовисько", кормові угіддя" І що саме головне - своєю поведінкою правителі Європи підсвідомо дають їм зрозуміть що це - "святий обов"язок європейців"!!!
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25.12.2021 14:11 Відповісти
Такі морози були... А де ці біженці живуть? Мабуть таракан їх на кордон як на роботу возить?
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25.12.2021 14:53 Відповісти
Польша, як цивілізована країна, відмовилась використовувати методи совка... всх порушників на мушку й вогонь на ураження... а вони, бульбофраєр і фуйло, цим користуютьтся й все пруть тих обдурених туристів...
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25.12.2021 15:05 Відповісти
 
 