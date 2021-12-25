Минулої доби мігранти знову намагалися штурмувати кордон Польщі з Білоруссю
За минулу добу, 24 грудня, 69 мігрантів з Близького Сходу намагалися нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі.
Про це повідомляє Прикордонна служба РП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Минулої доби, 24 грудня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 осіб. На відрізку, який охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі нелегали повернулися на територію Білорусі.
Як повідомлялося, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців з Близького Сходу та країн Африки.
Варшава планує збудувати до середини 2022 року на відрізку кордону з РБ загородження протяжністю майже 200 км і заввишки понад 5 м.
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Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Крим сам прийшов ..
На Донбасі наших нема ...
Новічком люди самі себе труять ...
А організація навали мігрантів і не наша,і не Лукашенка ...
В свої країни Європа впускає масово емігрантів і "біженців" - нібито рятуючи їх від голоду і різні! І що в результаті отримує? Більшість цих "врятованих" продовжують жить за власними родоплемінними звичаями і їм "глибоко насрать" на закони країни і її жителів , що надали їм їжу і дах над головою! Європа для них - лише "пасовисько", кормові угіддя" І що саме головне - своєю поведінкою правителі Європи підсвідомо дають їм зрозуміть що це - "святий обов"язок європейців"!!!