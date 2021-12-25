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Новини Війна
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На початку січня радник Шольца Плетнер проведе перемовини із Козаком щодо конфлікту навколо України, - німецькі ЗМІ

На початку січня радник Шольца Плетнер проведе перемовини із Козаком щодо конфлікту навколо України, - німецькі ЗМІ

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, як очікується, проведуть очну зустріч на початку січня

Про це пишуть німецькі ЗМІ з посиланням на джерела в урядових колах ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Німецька газета FAZ пише, що вони "мають намір зустрітися на початку січня, щоб провести переговори щодо конфлікту навколо України".

За інформацією німецьких ЗМІ, Плетнер та Козак домовилися про зустріч 23 грудня під час телефонної розмови. Під час розмови Плетнер знову закликав Москву до "зниження рівня ескалації конфлікту на російсько-українському кордоні".

"Німецька сторона ставить собі за ціль якнайшвидше відновити роботу "нормандського формату", - заявили джерела в урядових колах.

Інформація про точну дату та місце проведення зустрічі поки що не повідомляється.

Читайте також: Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак

Автор: 

Німеччина (7320) росія (64923) Донбас (22354) Козак Дмитро (76) Шольц Олаф (1135)


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Чому навколо,всередині все хорошо!?
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25.12.2021 13:14 Відповісти
Каанєшна. Всередині криворогатий пацан ух який.
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25.12.2021 13:18 Відповісти
І як завжди, в розмовах про Україну - ту ж Україну не питатимуть. Ще, спаси господи, та Україна щось не теє спитає.
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25.12.2021 16:21 Відповісти
Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер і заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, як очікується, проведуть очну зустріч на початку січня Джерело:

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25.12.2021 18:55 Відповісти
Колись Кацапія була така :

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25.12.2021 18:57 Відповісти
 
 