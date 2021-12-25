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У центральному апараті Бюро економічної безпеки працює близько 19% експрацівників ДФС, – Мельник

У центральному апараті Бюро економічної безпеки працює близько 19% експрацівників ДФС, – Мельник

Наразі у центральному апараті новоствореного Бюро економічної безпеки працює 18–19% колишніх працівників Держфіскальної служби.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів голова ВЕБ Вадим Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося набрати понад 30% працівників від чисельності центрального апарату, який становить 700 осіб. Конкурсні процедури продовжаться після Нового року. Зараз маємо 18–19% колишніх працівників ДФС від чисельності центрального апарату", – сказав Мельник.

За його словами, у БЕБ колишні співробітники Держфіскальної служби обійняли посади детективів та аналітиків.

Мельник очікує, що у бюро працюватиме не більше ніж 30% колишніх податкових міліціонерів.

"Законом про БЕБ жодних обмежень щодо кількості колишніх податкових міліціонерів у структурі не встановлено. Тож це винятково компетенція конкурсної комісії у визначенні переможців. Конкурсна комісія запропонувала – я призначив. 30% – це моя оцінка. Враховуючи мій досвід роботи та розуміючи людей, знаю, що є люди, яким пора на пенсію, а є люди, які хочуть працювати, тому що велика зарплата. Є люди, які не готові сприймати нову модель. Я для себе визначив, що, напевно, приблизно 30% колишніх працівників ДФС достойні працювати в БЕБ", – сказав він.

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Автор: 

ДФС (4043) Мельник Вадим (86) Бюро економічної безпеки (608)


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З якої ж суми вкраденого починається кримінальна відповідальнІсть ?
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25.12.2021 13:49 Відповісти
Це все посіпаки Путлера та шмарклі.
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25.12.2021 14:21 Відповісти
Використані,як ядро кримінальної діяльності!
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25.12.2021 20:25 Відповісти
 
 