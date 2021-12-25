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Новини Війна
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Папа Римський висловив сподівання, що в Україні нарешті настане мир: Закликаю не допустити метастазів злоякісного конфлікту

Папа Римський висловив сподівання, що в Україні нарешті настане мир: Закликаю не допустити метастазів злоякісного конфлікту

Папа Римський Франциск під час своєї різдвяної промови закликав не допускати конфлікту в Україні та висловив сподівання, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Понтифік, говорячи про Христа, пояснив, що віряни очікують від нього допомоги для вирішення конфліктів у всьому світі. Він висловив надію на те, що в Україні не буде нового конфлікту.

"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту", - сказав він, виступаючи з промовою Urbi et orbi ("До міста і до світу") у Ватикані.

25 грудня католики всього світу відзначають Різдво. Папа Римський цього дня виступає з традиційним посланням до вірян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані: Нехай у нас буде тільки один страх - образити любов Бога

Автор: 

Папа Римський (311) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+10
какой нафиг "конфликт"?
мы, в 2014 не собирались и не шли ни с кем конфликтовать ...
на нас тогда просто напали, с оружием в руках, отняли часть территории, началась - война !..
походу папик тоже - лицемер,
причём - очень опасный,
потому что он стоит во главе всех церквей,
а вещает- неправду, причём на весь мир...
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25.12.2021 14:33
+7
Кого призывает-то? Призвал бы кацапню убраться из Украины. Тоже без толку,зато конкретика. И свинособачьи пердаки поджёг бы. А так...отбыл номер.
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25.12.2021 14:39
+4
Надежда умирает последней. Но успех приходит к тому, кто сам себе помогает. Забудь о надежде и делай. И Бог даст тебе по настойчивости твоей.
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25.12.2021 14:30
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чого "сторін" не назвав поіменно?
А відповідь проста: ЄрЗе також не називає.
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25.12.2021 14:24 Відповісти
Надежда умирает последней. Но успех приходит к тому, кто сам себе помогает. Забудь о надежде и делай. И Бог даст тебе по настойчивости твоей.
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25.12.2021 14:30 Відповісти
«Я снова оглянулся и увидел под солнцем, что не быстрые успешны в беге и не сильные - в битве; не у мудрых - хлеб, не у понимающих - богатство и не у знающих - благосклонность». Но почему так происходит? Он объяснил: «Для всех [есть] время и случай» (https://wol.jw.org/ru/wol/bc/r2/lp-u/2009161/2/0 Экклезиаст 9:11 ).
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25.12.2021 23:52 Відповісти
какой нафиг "конфликт"?
мы, в 2014 не собирались и не шли ни с кем конфликтовать ...
на нас тогда просто напали, с оружием в руках, отняли часть территории, началась - война !..
походу папик тоже - лицемер,
причём - очень опасный,
потому что он стоит во главе всех церквей,
а вещает- неправду, причём на весь мир...
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25.12.2021 14:33 Відповісти
ему путлер тоже отбашлял
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25.12.2021 18:07 Відповісти
во времена Гитлера римские церковники тоже не занимались призывами бороться с фашистами, так что в Риме ничего не меняется
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25.12.2021 21:11 Відповісти
Понтіфік зовсім не може втямити що коїться в Україні. "Один нарід " за висловуванням Путлєра.
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25.12.2021 14:34 Відповісти
Он имел ввиду христианство
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25.12.2021 14:40 Відповісти
Можно ли сказать что все христиане как один народ объеденены в истинном поклонении единственному Богу?
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25.12.2021 23:55 Відповісти
Кого призывает-то? Призвал бы кацапню убраться из Украины. Тоже без толку,зато конкретика. И свинособачьи пердаки поджёг бы. А так...отбыл номер.
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25.12.2021 14:39 Відповісти
Если бы он призвал кацапскую мразоту убраться из Украины, он в тот же момент превратился бы в политика, везде есть свои правила.
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25.12.2021 14:41 Відповісти
То есть признание объективной реальности-это политика? Что за чушь?
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25.12.2021 14:52 Відповісти
Ну я же написал, везде есть свои правила, у нас уже давно не средневековье, где церковь решала политические вопросы, это тоже самое, что президент Германии попытался бы вмешаться в политические процессы, у него все равно нет власти и влияния, это пшик, тоже самое и Папа.
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25.12.2021 14:58 Відповісти
Десятки миллионов прихожан по всему миру,включая руководителей множества стран-что это как не власть и влияние? Или в церковь ходят так-"абы було"?
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25.12.2021 15:19 Відповісти
Вы можете себе сейчас представить, что Папа объявит очередной Крестовый поход и чем это может обернуться? Не можете, в том то и дело, власти у церкви нету вообще.
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25.12.2021 17:21 Відповісти
Канцлер Німеччини фрау Меркель 8 років жорстко блокувала продаж зброї Україні і вилизувала *****...
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25.12.2021 15:55 Відповісти
Я говорив про президента
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25.12.2021 17:22 Відповісти
Ну це ще той "лизун" ....
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25.12.2021 18:07 Відповісти
А" конфликта"....
ясно/понятно.
Этот сегодня перебрал таки- возраст уже. А на литургии священники пьют "кровь Господню" (а по факту- вино). С его возрастом пару литургий- и в стельку...
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25.12.2021 14:44 Відповісти
їм там у Римі втюхивають фуйлівську мантру про один народ з часів совка,
а зараз кацапія веде серед них ну просто шалену пропаганду через ТБ-
і вони вважають що Україна- це частина паРаші...
кацапні, що приїзджає в Італію чимало і вони поливають Україну останнім лайном, яке тільки є на світі,
я коли був у Римі посварився (сперечався) з одним торгашем на цю тему, сказавши що я - українець,
зчепилися на вулиці і мало не дійшло до поліції...
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25.12.2021 14:47 Відповісти
он вам не Пахан,не Батя,не Братан, он ПАПА !
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25.12.2021 14:54 Відповісти
Иисус дал следующий принцип: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос.
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25.12.2021 23:56 Відповісти
и это называет войну конфликтом! рашка спонсор Ватикана!
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25.12.2021 15:01 Відповісти
Достаточно пригрозить фуйлу, что конфискует его общак в банке Ватикана и конфликт будет исчерпан.
Слабо?
Ото ж и воно!
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25.12.2021 15:07 Відповісти
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25.12.2021 16:02 Відповісти
Жах
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25.12.2021 16:05 Відповісти
Даешь карту "метастазов руSSкого мира" за весь прошедший век!
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25.12.2021 17:06 Відповісти
А в этом материале «
Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані: Нехай у нас буде тільки один страх - образити любов Бога Джерело:

нельзя было сразу написать , что он про Украину говорил ?

я этого не понимаю
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25.12.2021 16:04 Відповісти
Украинские журналисты обязаны работать с такими конструкциями «ПАПА РИМСКИЙ + Украина»
« Байден + Украина» и т д
Бо судьба Украины волнует сейчас лидеров .
и писать ПАПА РИМСКИЙ провёл мессу и не вспоминать Украину - это кастрированный текст .
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25.12.2021 16:07 Відповісти
Пєрдьож в калюжу по-ватиканськи.
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25.12.2021 17:00 Відповісти
так і сказав "злоякісного конфлікту" ?? він натякає на "слуг народу" що мотивують до такого конфлікту .
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25.12.2021 18:52 Відповісти
і що це рашистський окупант так Італію в посередники ,для вирішення ним окупації України навязує?Чи бува підвали банку Ватікану не зберігають "путінську капусту"?
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25.12.2021 19:25 Відповісти
 
 