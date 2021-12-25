Папа Римський висловив сподівання, що в Україні нарешті настане мир: Закликаю не допустити метастазів злоякісного конфлікту
Папа Римський Франциск під час своєї різдвяної промови закликав не допускати конфлікту в Україні та висловив сподівання, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити діалог.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Понтифік, говорячи про Христа, пояснив, що віряни очікують від нього допомоги для вирішення конфліктів у всьому світі. Він висловив надію на те, що в Україні не буде нового конфлікту.
"Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту", - сказав він, виступаючи з промовою Urbi et orbi ("До міста і до світу") у Ватикані.
25 грудня католики всього світу відзначають Різдво. Папа Римський цього дня виступає з традиційним посланням до вірян.
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А відповідь проста: ЄрЗе також не називає.
мы, в 2014 не собирались и не шли ни с кем конфликтовать ...
на нас тогда просто напали, с оружием в руках, отняли часть территории, началась - война !..
походу папик тоже - лицемер,
причём - очень опасный,
потому что он стоит во главе всех церквей,
а вещает- неправду, причём на весь мир...
ясно/понятно.
Этот сегодня перебрал таки- возраст уже. А на литургии священники пьют "кровь Господню" (а по факту- вино). С его возрастом пару литургий- и в стельку...
а зараз кацапія веде серед них ну просто шалену пропаганду через ТБ-
і вони вважають що Україна- це частина паРаші...
кацапні, що приїзджає в Італію чимало і вони поливають Україну останнім лайном, яке тільки є на світі,
я коли був у Римі посварився (сперечався) з одним торгашем на цю тему, сказавши що я - українець,
зчепилися на вулиці і мало не дійшло до поліції...
Слабо?
Ото ж и воно!
Папа Римський провів Різдвяну месу у Ватикані: Нехай у нас буде тільки один страх - образити любов Бога Джерело:
нельзя было сразу написать , что он про Украину говорил ?
я этого не понимаю
« Байден + Украина» и т д
Бо судьба Украины волнует сейчас лидеров .
и писать ПАПА РИМСКИЙ провёл мессу и не вспоминать Украину - это кастрированный текст .