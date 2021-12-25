У Києві ввечері прогнозують ожеледицю, водіїв просять утриматись від поїздок, комунальні служби готуються до обробки доріг реагентами, - КМДА
У зв'язку з різким похолоданням увечері в суботу, 25 грудня, в Києві прогнозують ожеледицю, комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Для очищення та обробки вулиць підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор", - зазначено в повідомленні.
У дворах і міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників, готові понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть майже 80 одиниць техніки та працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.
За прогнозами синоптиків, температура вночі знизиться до 11-13 градусів морозу.
Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто, а пішоходів - обережно пересуватися містом.
"Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за своєчасне і якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. В разі невиконання - штраф, який може сягати для фізичних осіб 340-1360 грн, для посадових осіб і підприємців – 850-1700 грн", - зазначили в КМДА.
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детямслугам!
Вчера я ехал на работу
в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там,
где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза !
Как тут от злости не беситься ?
Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
Плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой .
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
-У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
(только это в рифме... не мои рассуждения))))))
Все ж дорога не місце для неуважних.