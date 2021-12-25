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Новини
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У Києві ввечері прогнозують ожеледицю, водіїв просять утриматись від поїздок, комунальні служби готуються до обробки доріг реагентами, - КМДА

У Києві ввечері прогнозують ожеледицю, водіїв просять утриматись від поїздок, комунальні служби готуються до обробки доріг реагентами, - КМДА

У зв'язку з різким похолоданням увечері в суботу, 25 грудня, в Києві прогнозують ожеледицю, комунальні служби готуються обробляти території протиожеледними засобами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Для очищення та обробки вулиць підготовлено 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор", - зазначено в повідомленні.

У дворах і міжквартальних проїздах працюватимуть близько 4 тисяч працівників, готові понад 150 одиниць спецтехніки. Також працюватимуть майже 80 одиниць техніки та працівники зеленбудів, які оброблятимуть доріжки в парках і скверах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями в Україні очікується сніг та зниження температури, - Гідрометцентр

За прогнозами синоптиків, температура вночі знизиться до 11-13 градусів морозу.

Міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто, а пішоходів - обережно пересуватися містом.

"Звертаємо увагу, що не лише муніципальні служби, а й підприємства всіх форм власності несуть відповідальність за своєчасне і якісне прибирання локацій. Дотримання правил благоустрою в Києві контролюють інспектори з благоустрою. В разі невиконання - штраф, який може сягати для фізичних осіб 340-1360 грн, для посадових осіб і підприємців – 850-1700 грн", - зазначили в КМДА.

Також читайте: 20 грудня на дорогах України буде ожеледиця, можливі проблеми з рухом, - ДСНС

ожеледиця (83) Київ (19415) погода (789)


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Топ коментарі
+5
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25.12.2021 16:29
+4
**
Вчера я ехал на работу
в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там,
где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза !
Как тут от злости не беситься ?
Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
Плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой .
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
-У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
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25.12.2021 16:40
+3
где только попадутся на глаза... и сохраняю ))))
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25.12.2021 16:52
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Я уже устал слышать про советы не выезжать.. Вы ****..и из КМДА накупили судя по тендеоу техники для уборки Сибири и Аляски.... А теперь мне советую не выезжать. Вам напомнить оклад начальника департамента и его имущества ...
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25.12.2021 16:20 Відповісти
Всьо лучшее - детям слугам!
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25.12.2021 16:30 Відповісти
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25.12.2021 16:29 Відповісти
копчик - то еще фигня...
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25.12.2021 16:42 Відповісти
А что делать копчику, которому поступил вызов?
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25.12.2021 16:57 Відповісти
**
Вчера я ехал на работу
в метель , туман и гололёд ,
Вдруг мимо пронеслась Тойота ,
взяла опасный поворот.
Пересекая автостраду там,
где сплошная полоса,
Водитель мазалась помадой
и тушью красила глаза !
Как тут от злости не беситься ?
Я в гневе бритву уронил
(Я дома не успел побриться
и по дороге щёки брил).
Упала бритва в кофе прямо
( между колен стоял стакан -
Мне вкусный кофе варит мама -
его я пью в такой туман).
Когда предмет тяжёлый падал,
крутой горячий кипяток
Плеснул туда, куда не надо -
там третьей степени ожог.
И вот от боли я подпрыгнул,
и из моей руки другой
Вдруг выпал телефон мобильный -
и снова - в кофе по прямой .
Не помню, что там дальше было...
Открыл глаза: больница? морг?
Теперь ни тачки , ни мобилы...
Зато повязка между ног.
Весь загипсован под завязку,
без гипса только голова.
А вот мораль у этой сказки
-У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!!!!
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25.12.2021 16:40 Відповісти
где вы берете такие стихи?
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25.12.2021 16:44 Відповісти
где только попадутся на глаза... и сохраняю ))))
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25.12.2021 16:52 Відповісти
вы поэт?
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25.12.2021 16:54 Відповісти
не... любитель)))))
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25.12.2021 16:55 Відповісти
Та ну-у...
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25.12.2021 18:35 Відповісти
Поэт-любитель
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25.12.2021 19:53 Відповісти
не нада, Вася))
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25.12.2021 16:55 Відповісти
та канешна не надо !!!!
(только это в рифме... не мои рассуждения))))))
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25.12.2021 16:57 Відповісти
Вчіться у маршрутчиків. Ті одночасно і автобусом керують, і гроші рахують, і по мобілі говорять, ще і підказують пасажирам де виходити.
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25.12.2021 18:25 Відповісти
Как-то стояли за девушкой, находившейся первой на перекрестке перед светофором. Она красила губы в ожидании зеленого. Загорелся. Газанула и с 3-й полосы, по которой можно было ехать только прямо, оказалась даже не на первой, а поехала с разворотом в обратном направлении). Не успела я заметить, тормозили те водители, перед которыми совершался сей маневр, или нет, но никто не пострадал).
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25.12.2021 19:51 Відповісти
Такі випадки можна вважати гумористичними, аж допоки вони не перетворюються у трагедії.
Все ж дорога не місце для неуважних.
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25.12.2021 19:56 Відповісти
Пане Василю! Подобається аж n- разів ! Ну-у... І так далі ! З РІЗДВОМ ВАС !!!
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25.12.2021 18:33 Відповісти
Дякую! Навзаєм !!!
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25.12.2021 19:40 Відповісти
Хм.. Що значить не виїзджати? А чому не обробляються дороги?
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25.12.2021 16:54 Відповісти
Зараз саме час дурням сідати п'яними за кермо...
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25.12.2021 16:56 Відповісти
В такому випадку треба заборонити корпоративи, всі кабаки забиті, чим туди добиратись?
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25.12.2021 18:20 Відповісти
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25.12.2021 20:05 Відповісти
 
 