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Відносини між нашими країнами наразі міцні, як ніколи, - посольство США про 30 річницю визнання незалежності України

Відносини між нашими країнами наразі міцні, як ніколи, - посольство США про 30 річницю визнання незалежності України

30 років тому, 25 грудня 1991 року Сполучені Штати Америки визнали незалежність України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в твіттері посольства США в Україні. 

"Сьогодні 30 років відтоді, як США визнали Україну незалежною та суверенною державою. Відносини між США та Україною наразі міцні, як ніколи, адже ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України, створенням євроатлантичного майбутнього України", - ввідзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна відзначає 30-ту річницю референдуму за незалежність

незалежність (106) посольство (942) США (22512)


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Топ коментарі
+16
Час вам брати до рук ломаку і дякувати нею зеленського.
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25.12.2021 16:46
+11
Сподіваємось, що ніяка зелена колаборантська зараза не зможе змусити Америку відмовитися від підтримки України.
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25.12.2021 16:54
+10
Надеемся, что будут еще лучше!...
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25.12.2021 16:46
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"На лбу себе красную линию напиши, гадкий Путлер!"
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25.12.2021 16:37 Відповісти
Лучше крестик, куда целиться😉
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25.12.2021 17:02 Відповісти
Якийсь підозрілий вираз у повідомленні посольства "Міцні як ніколи". Міцні з часів Революції Гідності, чи з часу президентства Оманського Віслюкка, уклоніста і зрадника Зє?
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25.12.2021 17:10 Відповісти
Надеемся, что будут еще лучше!...
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25.12.2021 16:46 Відповісти
Час вам брати до рук ломаку і дякувати нею зеленського.
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25.12.2021 16:46 Відповісти
так! і не забути про дерьмака... і обв"язково по ляльководу каламойше...по клєшенкам (гарненько так...як вміє американське праваосуддя (почати здаля, продовжувати без шуму і по-тихеньку за яйки))
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25.12.2021 17:19 Відповісти
Точно, було таке за Буша-старшого, боялись розповсюдження ядерної зброї і були проти виходу України з СССР. потім визнали свою помилку.
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25.12.2021 16:57 Відповісти
Що так і написали НАРАЗІ!? Ключтове слово НАРАЗІ, - слово-паразит, - проникло і в США дипломатію
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25.12.2021 16:47 Відповісти
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26.12.2021 10:26 Відповісти
Сподіваємось, що ніяка зелена колаборантська зараза не зможе змусити Америку відмовитися від підтримки України.
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25.12.2021 16:54 Відповісти
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25.12.2021 16:57 Відповісти
А що такоэ?? 95 квартал нє прігласілі??? Може б Бубачка сиграл увертюру на рояле??
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25.12.2021 17:05 Відповісти
Бубочка водочку нє уважаєт, він спеціаліст по коксу.
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25.12.2021 17:11 Відповісти
славко "нетвоявійна"
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25.12.2021 17:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE


Ситуація гірша ніж у 2008 і 2014. Путін застосував три сценарії | Студія Захід
https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE

https://www.youtube.com/watch?v=oLajIBUAWHE Лучшего анализа САМОГО РЕШАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УКРАИНЫ трудно сейчас услышать!
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25.12.2021 17:02 Відповісти
В Чечне убито людей больше, чем атомной бомбой в Хиросиме. Одних детей погибло 40 тысяч.
Об этом в Москве Интерфаксу заявил Председатель Госсовета Чечни Джабраилов.
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25.12.2021 17:09 Відповісти
Интересно извесно ли об єтом герою россии КадьІрову?
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26.12.2021 10:04 Відповісти
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25.12.2021 17:31 Відповісти
😃
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25.12.2021 18:47 Відповісти
Вранье, но приятно. Проще что-то балаболить, чем выполнять Будапештский меморандум.
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25.12.2021 17:11 Відповісти
Не Вам в обиду. Почитайте Будапештский меморандум и Вы поймете что кроме рабсии его выполняют все подписанты.
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25.12.2021 17:46 Відповісти
Не в обиду будет вам сказано, но читал, и читал подробнейшие толкования юристов. Рекомендую отличный разбор на Лиге. В том числе, что есть категория "Меморандум" и почему он имеет силу полноценного договора. Ковбойцы и особенно мелкобриты, кроме имитации "на отвали", абсолютно ничего не делают.
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25.12.2021 18:05 Відповісти
Неужели непонятно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) https://ru.wikipedia.org/wiki/Меморандум_(право)


Андрюха, читай и просвещайся. Хотя о чем это я. Сколько тебе платят, рашотроллик?
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25.12.2021 18:38 Відповісти
Руська википедия... Оригинально. И всмісле платят? Что я топлю за то, что США и Британия нам реально помогали против РФ? П,С. Платит мне только государство Украина, работаю я в МВД, у меня настоящие имя-фамилия. Разоблачи меня, давай....
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25.12.2021 20:09 Відповісти
Мне часто пишут что я ссылаюсь на РУ, но для тебя, неуча, могу сказать всего лишь одно: ты очень некачественно отрабатываешь свое бабло... И зря ты
тут троллишь рашолозунги, за предателя зеледента.
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25.12.2021 20:31 Відповісти
ВЫ опять что то путаете, у слова протокол столько юридических значений не меньше чем у меморандума. Но основное: что согласно кажется венской конвенции не помню какого года, которую ратифицировали все подписанты, все что регулирует международные отношения есть договор как его не называйте: пакт, протокол, меморандум и тд.
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26.12.2021 17:56 Відповісти
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Меморандум
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26.12.2021 18:02 Відповісти
Ну если вас интересует множество всяких значений https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB https://uk.wikipedia.org/wiki/Протокол , то как и упоминалось, можете доказывать если вам выпишет протокол полиция, что протокол это запись собрания дворников жека и не платить штраф. Но в реальности https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml конвенция где записано: a) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;.
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26.12.2021 18:28 Відповісти
Мы говорим о Меморандуме, дятел. При чем тут Протокол?
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26.12.2021 18:37 Відповісти
При том что и то и то это договор, даже для вас дятлов.
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26.12.2021 18:45 Відповісти
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Прочитай еще раз, может со второго раза дойдет?
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26.12.2021 19:04 Відповісти
Можете на заборах читать и вообще где вам заманеться. Но юридически как не называйте международный договор он договором и остается. А если вы упираете что значение документа происходит от слова от которого оно произошло, то договор происходит от слова говор: особенность произношения слов в определенной местности. Поэтому и заключаются международные конвенции, которые убирают эту глупость. А согласно им: a) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;.
Все что регулирует международные отношения есть договор не зависимо от названия.
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26.12.2021 19:16 Відповісти
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Прочитай еще раз, может с третьего раза дойдет?
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26.12.2021 19:21 Відповісти
Можете на заборах читать по сто раз, даже не заглядывая за забор. Но постарайтесь жить в реальности а не в надписях на заборах. ) «Договор» означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования;.
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26.12.2021 20:31 Відповісти
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування.

Термін може мати такі значення:

дипломатичний документ, в якому викладений фактичний, документальний чи юридичний бік якогось питання. Як правило, додається до ноти або вручається особисто представнику іншої країни.
лист з нагадуванням про що-небудь (у торгівлі);
доповідна записка, службова довідка, довідка;
перерахування в страхових полісах (особливо морських) небезпек, страхування від яких не проводиться.

Прочитай еще раз, может с четвертого раза дойдет?
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26.12.2021 20:34 Відповісти
Понятно у вас методичка вместо мозгов то что на заборах написано для вас правда. Вам к доктору.
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26.12.2021 21:05 Відповісти
Точно,Вашингтон разбомбил Читу😂🌷×××
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25.12.2021 17:18 Відповісти
кривороженые малоросы приходят и уходят, а Украина была, есть и будет всегда..
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25.12.2021 17:18 Відповісти
Своє майбутнє України має будувати сама. США в цьому дуже вдалий приклад - американці не чекали допомоги, грошей чи ще чогось. Брали зброю в руки і йшли воювати.
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25.12.2021 17:19 Відповісти
Поряд з США не знаходився Мордор.
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27.12.2021 03:21 Відповісти
Йшли воювати на території інших країн. Свою війну вони закінчили в 18 столітті.
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27.12.2021 08:08 Відповісти
ДАЖЕ ШТАТЫ ПОНЯЛИ ПОРЯДОЧНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО.

ПРЕДВЕНЧАННЫЙ.
ДЕГРАДАЦИЯ.
Волевая седация
И добро все в прострации,
И Евро-Мадам сучит путь не давая вздохнуть
Ведь вся грудь нараспашку и Россия в тельняшке
В Сочи все крохи собрал и по телу мурашки
И замашки лидера из Питера
Идут погибелью.
СЛУЖИТЕЛЮ.

СМОТРИТЕЛЮ.
А вот юлить пора забыть.
И снова мучать Украину прекратить.
Доить воюющую страну уже не в моде
Определить волну ведь можно в поле
И маске заплатить все вдоволь в доле
АТО раскис слепой Маркиз...
Но ведь Земле Мы служим, небо молим
Я жить хочу в Европе , но не в попе
И ночью я прикрываюсь АТО на зоне.
Ошибки олигархов наклоним на дожде
Эдем мы гоем строим по весне
Надеждой воем на луне
И насаждаемся запоем
ТЕБЕ.

НА ДНЕ .
Навеселе.
Питаем Днепр мы настроем
Огнем Майдан зимой закроем,
Мосты сожжем ,мороз отправим строем ,
Метель , соборную весну уважит морем
А солнце с Запада взойдет и лето мимо пронесет.
Так есть пшеница и водица, набрасаем чернозем ,
Конем протопчем путь вдвоем
Затем возьмем судьбу настроем
Ведь третий Русский ,
Босый ,но курносый .
И ГУНДОСЫЙ .

РАСКОСЫЙ .
Китаец седоволосый .
А где же сила Ванина
Смысл жизни Россиянина.
А нам смотрителям судьбы служителям
Миллионов здешних грешников гонителей
Было ясно сказано Хранителем:
,,Хочешь друга надежным - строй свой дом холодным".
А честность не пресность,косность не колкость, а хитрость не крутость.
Желаешь Бога хорошим - давай добро голодным
Сеешь зло вокруг - кругом станешь у народа слуг,
Хочешь страсти низов - пожнешь страсти у мхов ,
Жалко любви далеким - ужалят близкие болью
И ты можешь быть злым - слугой молодым
Но ни когда ты не станешь вечно вторым
Сердце ведь ноет от зла
Совесть поэт за козла.
А гнев он печеночный .
ПРЕДВЕНЧАННЫЙ .
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25.12.2021 17:20 Відповісти
твой ошейник у тебя никто не отбирает. Не переживай.
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25.12.2021 19:21 Відповісти
Вы с дуба грохнул...такое ляпать. Мы же и есть в глазах нарабсеи ничто, разве что для нее мы - буфер безопасносности, по времени подлета ядренных ракет. Та же участь уготована и Грузии, и Молдове, и Беларуси, и странам Балтии. Вот так сложилось , что наши территории были, есть и будут рубежом между Востоком и Западом. Зы... Вот прикиньте к носу. Что было последние 1000 лет на территории современной нарабсеи. А на нашей территории был и и есть, все это время, Киев. Лаптеунтия - это краткосрочный конгломерат на 1\8 части суши , условно в одном объединении, центробежно стремящемся к сепаратизму. ТАк шо , каазлабадия - это неустойчивое аморфное осовокупление. Которое , даже на вашем веку, изменится в нашу пользу.... Так шо , не воображайте казна ЩО.
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25.12.2021 20:30 Відповісти
Штати - це наші хлоп'ята !
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25.12.2021 17:52 Відповісти
Индонезия официально отказалась покупать у России истребители Су-35

Индонезия официально отказалась покупать у России истребители и вместо них закупит французские и американские боевые самолеты. В качестве причины власти страны называют проблемы с бюджетом, сообщает https://www.bbc.com/russian/news-59782027 ВВС .





О том, что Индонезия откажется закупать в России самолеты Су-35, а вместо этого купит французские Rafale и американские F-15EX, заявил начальник штаба ВВС Индонезии, главный маршал авиации Фаджар Прасетьо.

Он сообщил, что причина отказа страны от запланированной закупки Су-35 связана с бюджетом.

Договор на поставку 11 самолетов Су-35 на сумму 1,14 млрд долларов Индонезия подписала с Рособоронэкспортом в феврале 2018 года.

Однако в октябре 2018-го газета "Коммерсант" опубликовала материал, в котором со ссылкой на двух анонимных топ-менеджеров предприятий ОПК и источник, близкий к аппарату правительства, рассказала, что с реализацией сделки начались проблемы.
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25.12.2021 17:52 Відповісти
Несмотря на то, что у вас в Украине сейчас правит фсбэшный д'ерьмак, мы вас всё ещё поддерживаем. Трезвейте, идиоты 73%ные...

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25.12.2021 17:53 Відповісти
с кацапского сайта , вот же дурни кацы 😀 ;
" Украинци , даю бесплатный стартап !
Когда пропадет хаз может закончится и электричество ...
Срезайте провода ! И сразу в металлолом ! Тема надёжная , проверенная , мы так делали когда как вы сейчас друзьями Америки были.."
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25.12.2021 18:36 Відповісти
Американці розуміють, що за 30 років холопи не переведуться. "Дякувальники", "юлєботи", "малороси" та інші, хто чекає на "вону", "гетьмана", "противсіха", "крепкого хозяйственника", "сталинаНаВасНет" ... мають пережити свій совок і почати щось робити самі.

2014 рік показав, що шанси є і вони збільшуються. Прорвемося.
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25.12.2021 19:18 Відповісти
. Отношения между США и Украиной сейчас крепкие, как никогда, Источник:

От що Зеля животворящий поробляє!
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25.12.2021 20:19 Відповісти
https://youtu.be/q0VNoAIts6M ...25 декабря 1991 года.ссср сдох каже Горбачев...знаменитый видос...всех времен и народов...
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25.12.2021 20:22 Відповісти
забитые продуктами полки советскими магАзинов ломятся от 200 сортов колбас...и 500 сортов сыров... какое гофно потеряли...
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25.12.2021 20:27 Відповісти
*****, даже вафли за 2.20(с колбасой из туалетной бумаги) не видно.
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25.12.2021 20:32 Відповісти
https://vn.ru/news-bumaga-krakhmal-i-mochevoy-puzyr-chto-dobavlyali-v-kolbasu-v-sssr/ Бумага, крахмал и мочевой пузырь: что добавляли в колбасе во времена СССР.
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25.12.2021 20:39 Відповісти
Потрібно в Україні другу обов'язкову мову зробити - Англійську!
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26.12.2021 00:13 Відповісти
Не треба. Хто має розум і потребу - самі вивчать. А насильницкі дії викликають протидію. 2 закон Ньютона.
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26.12.2021 02:01 Відповісти
Англійська - це головна міжнародна мова спілкування. Українська для внутрішнього має базово бути, а Англійська для зовнішнього спілкування. Це зробить людей - розумнішими! Чому обов'язковий він має бути??? не тому що насильно, а тому, що це дозволить ефективніше зробити навчання! А в школах ми теж Англійську вчимо. Тільки ніхто його після школи на нормальному рівні не знає. я можу погодитися з тобою Алекс, що можна його і не робити другим, але в будь-якому випадку, його потрібно ефективніше викладати! Знати англійську - це зайвим не буде! Погодься. Краще знати Англійську, аніж не знати.
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26.12.2021 03:27 Відповісти
Погоджуюсь коли щось робиться на добровільній основі. А від "обов'язків" тхне совком і концтаборами
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27.12.2021 03:35 Відповісти
Ребятушки, Свиридончик, Соколов, говорите по русски! У нас в партии Шария так наш лидер грит: "товарищи, я сижу в Испании, но сердцем я в России! Россия не заканчивается нигде! Во как!!!" Дорогого стоит слово Шария!
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27.12.2021 08:28 Відповісти
Я спросил у Шария: "Божественный, когда же вы поедете в Россию?
Их Высочество ответили: "Россия сама приедет в Мадрид на танке и искиндерах! А переезжать в РФ я манал. Нх оно мне надо жить в том г...?"
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27.12.2021 08:37 Відповісти
Оце молодці США,навчились на блєф кремлівської мафії і її ставленників в Україні відповідати тим же(дуже тонко-хай кліка синіє і здихає від люті)!А песиголовець і його одоробало з бригадою так уже стараться по знищенню України і духу народу...аж всираються....та кремлівським гопникам кругом буде горіти земля під копитами скільки б запроданці не шкодили світу,людству-ждуть їх скрепи.
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26.12.2021 05:36 Відповісти
Слова, слова... слова.
Для начала, стать стратегическим партнёром США могли давным давно! С 2014 этот статус получили Тунис и Бразилия. А мы - вечные кандидаты.
Что Байден, что Макрон, что Меркель... Помогают, скрепя зубами, для видимости больше, идя на такие шаги, чтобы не позориться перед избирателями.
А сами не вводят санкции по СП2, подписанные Сенатом, поставляют технику и технологии оккупанту в Крым, строят СП2, навязывают мирные инициативы Путера Украине вместо того, чтобы удавить моль санкциями!
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26.12.2021 06:14 Відповісти
США наш надёжный партнёр и будет нас поддерживать потому что мы воюем с кацапами. Ма не какие-то дикари как афганцы, а европейцы.
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26.12.2021 12:43 Відповісти
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27.12.2021 03:43 Відповісти
Как ты можеш так говорить! США разгромили Ирак (это там, где сын Саддама Удей Хусейн воровал и насиловал 9летних школьниц). Ах, какую страну потеряли, какую власть
Афганистан сгубили твои США (это там, где талибы забили до смерти детей и учителя за то, что дети умеют читать)
Вот на какие режимы надо ровнятся, шоб парядак был!
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27.12.2021 08:34 Відповісти
 
 