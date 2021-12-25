Відносини між нашими країнами наразі міцні, як ніколи, - посольство США про 30 річницю визнання незалежності України

30 років тому, 25 грудня 1991 року Сполучені Штати Америки визнали незалежність України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говорится в твіттері посольства США в Україні.

"Сьогодні 30 років відтоді, як США визнали Україну незалежною та суверенною державою. Відносини між США та Україною наразі міцні, як ніколи, адже ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України, створенням євроатлантичного майбутнього України", - ввідзначається у повідомленні.

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