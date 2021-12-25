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Новини Агресія Росії проти України Війна
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З початку доби 25 грудня російські окупанти на Донбасі не порушували режим тиші, - пресцентр штабу ООС

З початку доби 25 грудня російські окупанти на Донбасі не порушували режим тиші, - пресцентр штабу ООС

Від початку суботи, 25 грудня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ООС.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - відзначається у вечірньому зведенні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби поранено воїна. Війська РФ 5 разів відкривали вогонь, біля Мар’їнки застосували 120-мм міномети, - ООС уточнено

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Миру уже НЕ быть! Варварская орда, во главе с убийцей-карликом, больше не маскируется "борьбой за мир во всем мире". Варвары уже открыто угрожают цивилизации войной. Только превентивная ликвидация орды спасет человечество от гибели.(с)
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25.12.2021 18:16
+2
Да,что бы в тебя отлить😂🌷
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25.12.2021 18:06
+1
Расстроился?С хлебом -солью ждал?😂🌷
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25.12.2021 17:58
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У тебя в свинарнике. Кстате, твоя свиномать тебя ужынать зовет)))
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25.12.2021 17:57 Відповісти
О, видать уже и комп выключила. 😁
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25.12.2021 18:06 Відповісти
Оккупант любит тишину. Хорошо, что Путин стрелять не разрешает. Весело, весело встретим Новый год.
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25.12.2021 17:47 Відповісти
это только на Рождество, а дальше черти будут стрелять как в ним не бывало. Ольгинские будут знать раньше.
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25.12.2021 17:52 Відповісти
Расстроился?С хлебом -солью ждал?😂🌷
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25.12.2021 17:58 Відповісти
Да,что бы в тебя отлить😂🌷
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25.12.2021 18:06 Відповісти
виробництво "Байрактарів", які спершу постачалися з Туреччини, вже запущено в Україні
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25.12.2021 18:02 Відповісти
Это называется - Вова договорился.
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25.12.2021 18:11 Відповісти
Миру уже НЕ быть! Варварская орда, во главе с убийцей-карликом, больше не маскируется "борьбой за мир во всем мире". Варвары уже открыто угрожают цивилизации войной. Только превентивная ликвидация орды спасет человечество от гибели.(с)
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25.12.2021 18:16 Відповісти
Были люди когда то: Черчиль, Рузвельт, Мейер, Кеннеди, Тетчер, Рейган...
Остались одни ходячие "обеспокоенности".
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26.12.2021 00:01 Відповісти
 
 