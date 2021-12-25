З початку доби 25 грудня російські окупанти на Донбасі не порушували режим тиші, - пресцентр штабу ООС
Від початку суботи, 25 грудня у зоні бойових дій на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ООС.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - відзначається у вечірньому зведенні.
Топ коментарі
+3 Игорь Монахов
показати весь коментар25.12.2021 18:16
+2 Коцапам Тут Не Место
показати весь коментар25.12.2021 18:06
+1 Коцапам Тут Не Место
показати весь коментар25.12.2021 17:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Остались одни ходячие "обеспокоенности".