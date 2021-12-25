"Нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним", - Голубовська про штам "Омікрон"
У зв'язку із появою штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні, нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним.
Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, вона акцентувала увагу на особливостях перебігу COVID-19, викликаному варіантом "Омікрон":
1. У дебюті температура тіла у пацієнтів частіше підвищена, може досягати 39 градусів і вище, але, як правило, до тяжкої дихальної недостатності справа не доходить.
2. Хворіють вакциновані, в т.ч. що мають високі титри антитіл (максимальна кількість, яку я спостерігала – 75 000 AU/мл). Почастішали явно повторні випадки захворювання. Різниці у перебігу особливої немає. Вимірювати титри антитіл теж немає сенсу.
3. Такі особливості захворювання пов'язані з тим, що збудник має більше 30 мутацій у S-білку, 15 з яких перебувають у рецепторзв'язувальному домені. Тобто, збудник позбавлений можливості ефективного зв'язування з рецепторами, уникає дію антитіл, що нейтралізують, до інших варіантів вірусу, поступається тяжкістю перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.
4. Температура тіла в дебюті обумовлена високим вірусним навантаженням, ще більшим, ніж при варіанті "Дельта", але з тяжкістю перебігу це не завжди корелює.
Зважаючи на все вищезазначене нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним, каже лікарка. "Але розраховувати на повне благополуччя ще рано - групи ризику будуть все-таки вразливі до тяжкого перебігу, повністю розслаблятися не варто", - зазначає Голубовська.
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"Мудрий нарід" почує це так: - "Можете вже не паритися, все не так трагічно. Маски не вдягайте, дистанції не дотримуйтеся, заражайте один одного, та робіть більш ефективні штами..."
Тетка без разных диабетов 88 лет перенесла даже вашу Дельту без проблем!
Давайте разбираться кому эта херня действительно опасна и опасна ли вообще!
А якщо дадуть флакон з вакцинами, шприци і скажуть колотись самому щотижня, записувати на відео з мітками дати та часу і заватажувати в свій особистий кабінет на спеціальному урядовому сайті - теж будеш це робити?
Т.Г.Шевченко
Не здиаований, що саме Австрія , перша країна в Світі (!), яка запроваджує тюремне ув'язнення за відмову від вакцинації.
Цікаво, що будете говорити, коли після 2024 року пандемія зникне?
Для нас вопрос закрыт, все, что происходит в лечении ковид на глобальном уровне - чистая политика.
https://www.newsru.co.il/health/25dec2021/minzdrav820.html Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 25/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых - 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 27, привитых давно (более полугода) - 5, полностью привитых - 9. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.