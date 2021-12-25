"Нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним", - Голубовська про штам "Омікрон"

У зв'язку із появою штаму коронавірусу "Омікрон" в Україні, нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним.

Про це доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, вона акцентувала увагу на особливостях перебігу COVID-19, викликаному варіантом "Омікрон":

1. У дебюті температура тіла у пацієнтів частіше підвищена, може досягати 39 градусів і вище, але, як правило, до тяжкої дихальної недостатності справа не доходить.

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2. Хворіють вакциновані, в т.ч. що мають високі титри антитіл (максимальна кількість, яку я спостерігала – 75 000 AU/мл). Почастішали явно повторні випадки захворювання. Різниці у перебігу особливої ​​немає. Вимірювати титри антитіл теж немає сенсу.

3. Такі особливості захворювання пов'язані з тим, що збудник має більше 30 мутацій у S-білку, 15 з яких перебувають у рецепторзв'язувальному домені. Тобто, збудник позбавлений можливості ефективного зв'язування з рецепторами, уникає дію антитіл, що нейтралізують, до інших варіантів вірусу, поступається тяжкістю перебігу, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.

4. Температура тіла в дебюті обумовлена ​​високим вірусним навантаженням, ще більшим, ніж при варіанті "Дельта", але з тяжкістю перебігу це не завжди корелює.

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Зважаючи на все вищезазначене нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним, каже лікарка. "Але розраховувати на повне благополуччя ще рано - групи ризику будуть все-таки вразливі до тяжкого перебігу, повністю розслаблятися не варто", - зазначає Голубовська.