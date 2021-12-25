Рух транспорту мостом Патона у Києві відновлено: вибухівки не знайшли (оновлено)
Правоохоронці не знайшли вибухівку під час перевірок інформації, що надійшла раніше в поліцію про нібито мінування мосту Патона в Києві, рух транспорту відновлено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновлено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці ретельно обстежили міст та прилеглу територію. Під час перевірки рух мостом Патона було перекрито.
Нагадаємо, близько 17:00 25 грудня до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологіа. На час перевірки рух по мосту Патона було перекрито в обидва боки. Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян ГУНП у м. Києві. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.
Також сьогодні евакуювали близько тисячі осіб з торгового центру River Mall у Києві через анонімне повідомлення про замінування. Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.
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https://news.obozrevatel.com/kiyany/most-patona-ustal-inzheneryi-sdelali-poslednee-preduprezhdenie-kievu.htm https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14