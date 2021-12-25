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Новини
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Рух транспорту мостом Патона у Києві відновлено: вибухівки не знайшли (оновлено)

Рух транспорту мостом Патона у Києві відновлено: вибухівки не знайшли (оновлено)

Правоохоронці не знайшли вибухівку під час перевірок інформації, що надійшла раніше в поліцію про нібито мінування мосту Патона в Києві, рух транспорту відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці ретельно обстежили міст та прилеглу територію. Під час перевірки рух мостом Патона було перекрито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бердянську невідомий "замінував" 11 шкіл: терорист вимагає 100 тис. грн, учні та педагоги евакуйовані

Нагадаємо, близько 17:00 25 грудня до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологіа. На час перевірки рух по мосту Патона було перекрито в обидва боки. Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян ГУНП у м. Києві. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Також сьогодні евакуювали близько тисячі осіб з торгового центру River Mall у Києві через анонімне повідомлення про замінування. Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.

Також читайте: З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)

КМДА (2365) Київ (19415) мінування (1217) міст (1231) Нацполіція (15132)


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Топ коментарі
+2
Тисячі людей потерпають а якесь падло тішиться... І саме паскудне що якщо такого і зловлять то воно не здатне ніяким чином компенсувати нанесену громадянам шкоду...
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25.12.2021 18:44
+2
кацапа,руки коротки до порохп достать
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25.12.2021 19:51
+1
Зачем кого-то нанимать, имея 73% тебе подобных?
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25.12.2021 18:40
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Кацапи наймають кримінал наш а мінують, але колись це будуть реальні вибухи
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25.12.2021 18:36 Відповісти
Зачем кого-то нанимать, имея 73% тебе подобных?
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25.12.2021 18:40 Відповісти
Вот зачем ты это ********? Абы просто так наехать на человека?
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25.12.2021 18:47 Відповісти
Хорошая версия,ну слабенькая.
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25.12.2021 20:22 Відповісти
як би це не прирівнювали до тероризму а вважали за тероризм та ....уярили довічне, то цього не було БББББББББ
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25.12.2021 18:42 Відповісти
Порошенко замініровал! Пора нову справу турборежимить!
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25.12.2021 18:43 Відповісти
Та,Поршенко отдыхае.
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25.12.2021 21:55 Відповісти
Тисячі людей потерпають а якесь падло тішиться... І саме паскудне що якщо такого і зловлять то воно не здатне ніяким чином компенсувати нанесену громадянам шкоду...
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25.12.2021 18:44 Відповісти
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25.12.2021 18:55 Відповісти
Може, побачать, що цей міст вже давно "стомився"?

https://news.obozrevatel.com/kiyany/most-patona-ustal-inzheneryi-sdelali-poslednee-preduprezhdenie-kievu.htm https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14
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25.12.2021 19:27 Відповісти
https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14 https://youtu.be/GP2c3E-xr98?t=14

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25.12.2021 19:28 Відповісти
Як тільки Порошенка взяли за фаберже, одразу почались замінування по всій Україні.
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25.12.2021 19:36 Відповісти
кацапа,руки коротки до порохп достать
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25.12.2021 19:51 Відповісти
Для цього є суд.
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25.12.2021 19:58 Відповісти
вот когда суд будет-тогда и вскукарекнешь
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25.12.2021 21:38 Відповісти
Це буде найкращий подарунок українцям
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25.12.2021 21:40 Відповісти
от ***** и ************** подарков не принимаем...бо помним сказания и мифы древней греции
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25.12.2021 21:47 Відповісти
Вам начальник зміни не дозволить
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25.12.2021 21:51 Відповісти
зато выборэць уже бейцы от фаберже отличает..
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25.12.2021 20:18 Відповісти
буба уже на муляжах экономит...
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25.12.2021 20:16 Відповісти
 
 