Рух транспорту мостом Патона у Києві відновлено: вибухівки не знайшли (оновлено)

Правоохоронці не знайшли вибухівку під час перевірок інформації, що надійшла раніше в поліцію про нібито мінування мосту Патона в Києві, рух транспорту відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці ретельно обстежили міст та прилеглу територію. Під час перевірки рух мостом Патона було перекрито.

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Нагадаємо, близько 17:00 25 грудня до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінологіа. На час перевірки рух по мосту Патона було перекрито в обидва боки. Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян ГУНП у м. Києві. Після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

Також сьогодні евакуювали близько тисячі осіб з торгового центру River Mall у Києві через анонімне повідомлення про замінування. Під час огляду території спеціалісти вибухотехнічної служби не виявили жодних підозрілих предметів. Наразі заклад відновив роботу у звичайному режимі.

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