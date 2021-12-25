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Чергові засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу почнуться наприкінці січня 2022 року, - Гармаш

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу почнуться наприкінці січня 2022 року, - Гармаш

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи заплановані на кінець січня 2022 року, а позачергові навряд чи можуть відбутися до кінця різдвяних канікул.

Про це сказав представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чергові засідання (ТКГ - ред.) будуть аж наприкінці січня. Може бути, звичайно, скликане позачергове засідання ТКГ, але це навряд чи в період різдвяних канікул, бо модератор від ОБСЄ теж відпочиває, у них відпустки... Тому до закінчення різдвяних канікул, я думаю, не буде навіть позачергових засідань", - наголосив Гармаш.

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Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+4
здачу інтересів України (точніше: капітуляцію) по формулі Штанмайєра також обговорюватимуть?
Чи знак запитання - зайвий?
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25.12.2021 19:35
+3
Может пора заканчивать этот словесный онанизм? Полная заморозка - стена и ров и идём дальше
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25.12.2021 18:53
+3
Арешт Порошенка -
синхронно зі здачею інтересів України кремлю.
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ&t=303s

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25.12.2021 18:54
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У кінці січня вже не буде про що розмовляти.
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25.12.2021 18:51 Відповісти
Может пора заканчивать этот словесный онанизм? Полная заморозка - стена и ров и идём дальше
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25.12.2021 18:53 Відповісти
Не для того, Бубу презЕдентом робили.
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25.12.2021 18:55 Відповісти
Та это понятно что вовик хочет евреем-спасителем Украины в учебники по истории войти. Но не получается это у него, а молодые пацаны продолжают гибнуть и калечится. Так шо делать?
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25.12.2021 19:40 Відповісти
Буба выполняет обязательства перед Путлером. А народу он говорит, что ничего не должен.
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26.12.2021 00:53 Відповісти
Точно сказано, маструбация и не иначе. Никакого толко не будет. Забор, оборона , ВСУ, других вариантов нет.
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25.12.2021 18:58 Відповісти
Арешт Порошенка -
синхронно зі здачею інтересів України кремлю.
https://www.youtube.com/watch?v=8IypfiqC0UQ&t=303s

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25.12.2021 18:54 Відповісти
Гармаш о чем переговоры? Там русиш аусвайсы, руссишмани и и руссишпоколение уже в школу ходит.Какую автономию? Они восьмой год живут автономно от Украины в Руссишгетто. Какой смысл этой пустой болтовни, если Пуйло сказало: Только как считают Он и Коняка.
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25.12.2021 19:10 Відповісти
Разговоры это словоблудие ,когда имееш дело с маньяком, самый лучший аргумент для бандитов - возможность получить адекватный силовой ответ.
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25.12.2021 19:24 Відповісти
здачу інтересів України (точніше: капітуляцію) по формулі Штанмайєра також обговорюватимуть?
Чи знак запитання - зайвий?
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25.12.2021 19:35 Відповісти
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25.12.2021 19:58 Відповісти
После того, как Путин внаглую опять повторил, что Россия не участник, а посредник, хохлы опять засобирались искать мир в очке Путина.
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25.12.2021 20:18 Відповісти
Зеля с такой формулой согласен.
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26.12.2021 00:54 Відповісти
 
 