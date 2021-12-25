Чергові засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу почнуться наприкінці січня 2022 року, - Гармаш
Чергові засідання Тристоронньої контактної групи заплановані на кінець січня 2022 року, а позачергові навряд чи можуть відбутися до кінця різдвяних канікул.
Про це сказав представник окремих районів Донецької області у складі української делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Чергові засідання (ТКГ - ред.) будуть аж наприкінці січня. Може бути, звичайно, скликане позачергове засідання ТКГ, але це навряд чи в період різдвяних канікул, бо модератор від ОБСЄ теж відпочиває, у них відпустки... Тому до закінчення різдвяних канікул, я думаю, не буде навіть позачергових засідань", - наголосив Гармаш.
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