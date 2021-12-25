30 тисяч бізнесів із різних регіонів України отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи, - Шмигаль

Цьогоріч Україна вийшла на рекордні рівні кредитування для малого та середнього бізнесу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У межах президентської програми "5-7-9" у 2021 році було видано майже 65 млрд грн доступних кредитів. Ще майже 7 млрд грн видано в межах іншої програми "портфельних гарантій від держави". Загальний обсяг програм пільгових кредитів цього року більш ніж утричі перевищив попередній рік. 30 тисяч бізнесів із різних регіонів та галузей отримали дешевий ресурс для розвитку та підтримки власної справи", - зазначив Шмигаль.

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Він також анонсував наступного року запуск ще декількох інструментів для малого та середнього бізнесу. "Це і нова програма фінансового лізингу, і поєднання державних та регіональних програм кредитування для ще більшого зниження ставок", - резюмував очільник уряду.