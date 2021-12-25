30 тисяч бізнесів із різних регіонів України отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи, - Шмигаль
Цьогоріч Україна вийшла на рекордні рівні кредитування для малого та середнього бізнесу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"У межах президентської програми "5-7-9" у 2021 році було видано майже 65 млрд грн доступних кредитів. Ще майже 7 млрд грн видано в межах іншої програми "портфельних гарантій від держави". Загальний обсяг програм пільгових кредитів цього року більш ніж утричі перевищив попередній рік. 30 тисяч бізнесів із різних регіонів та галузей отримали дешевий ресурс для розвитку та підтримки власної справи", - зазначив Шмигаль.
Він також анонсував наступного року запуск ще декількох інструментів для малого та середнього бізнесу. "Це і нова програма фінансового лізингу, і поєднання державних та регіональних програм кредитування для ще більшого зниження ставок", - резюмував очільник уряду.
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Тем более, что сумма собранных "налогов" не уменьшится. Мы даже услышим о перевыполнении плана.
И это будет правда.
Секрета нет. Это классика от Азарова. Проверки и штрафы. Будут кошмарить те фопы, которые остались.
Будут кошмарить и штрафовать пока план не выполнят и не перевыполнят.
В принципе тоже самое, что прлисходит и сейчас.
Это печально. Ведь это путь в никудв. Но у людей нет государственного мышления. От слова вообще. Есть имитация для развода. Но им плевать.
Ни совести, ни чести нет в базе. Тяжелый случай...
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Який? безкоштовний доступ до валютного сховища нацбанку?
При создании этой программы дешёвых кредитов подразумевалось возвращение заробитчан, которые получили бы кредиты под новый бизнес. Но по факту оказалось что в первый год работы программы из запланированных 50 тыс кредитов дали около ста. При этом банки считают новый ФОП стартапом и поэтому денег не дают. Большой риск.
Эту инфу я недавно прочитал в статье на еправда кажется, точно не помню.
Хорошего из этой программы получился только пиар зеленского и вот сейчас шмыгаля.
Косюк - не единственный, кто сталкивается с проблемой сокращения денежных потоков...
- А вам кредитов хватает?
Они хором:
- Хватает, хватает! Даже лишние деньги остались.
- А что вы с лишними деньгами сделали?
- Купили РРО и опять взяли кредит....
Малый бизнес опять грабанули, такой себе гоп-стоп от государства.
Кассовый аппарат на Алибабе оптом стоит 50 долларов (это у посредников).
На заводе наверняка ещё меньше.
Здесь эти рро продают по 15 тыс грн (550 дол). При этом абы хто не может обслуживать рро, здесь тоже все поделено и лицензировано между своими. Также нужно раз в год платить за обслуживание и если есть изменения в законодательстве (а это часто происходит). И через 7 лет нужно покупать новый (требование закона).
Я вчера зашёл постричься, раньше было 55 грн, а стало 70. И так будет с многими товарами и услугами, рро будет за счёт конечных потребителей.
Брать кредиты в стране, где правит беспредел - это тупо.
Сколько бы лет не выплачивал, в случае просрочки насчитают космические штрафы и пени. Залоговое имущество продадут за копейки, нарисуют долги и будешь их выплачивать пожизненно.
Банкротство это гимор, доступный очень обеспеченным людям.
Банкротство физлиц - это фикция.
В стране дураков лучше грабить и убивать - есть срок давности по тяжким 15 лет.
По долгам сроков давности нет...
Бесплатный сыр он в мышеловке
Бог милував, не взяв
об....балово і кабала.
річних, виходить 48%.
і якщо їх послухати, то мусиш мати
100% прибутку в перший же мімяць.
як що не маєш, то лишишся голим та босим, а діти будуть бомжами