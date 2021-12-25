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Новини
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30 тисяч бізнесів із різних регіонів України отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи, - Шмигаль

30 тисяч бізнесів із різних регіонів України отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи, - Шмигаль

Цьогоріч Україна вийшла на рекордні рівні кредитування для малого та середнього бізнесу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"У межах президентської програми "5-7-9" у 2021 році було видано майже 65 млрд грн доступних кредитів. Ще майже 7 млрд грн видано в межах іншої програми "портфельних гарантій від держави". Загальний обсяг програм пільгових кредитів цього року більш ніж утричі перевищив попередній рік. 30 тисяч бізнесів із різних регіонів та галузей отримали дешевий ресурс для розвитку та підтримки власної справи", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також анонсував наступного року запуск ще декількох інструментів для малого та середнього бізнесу. "Це і нова програма фінансового лізингу, і поєднання державних та регіональних програм кредитування для ще більшого зниження ставок", - резюмував очільник уряду.

кредит (3816) малий бізнес (280) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+20
А чому ж закриваються ФОПи, гондурас зелений?
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25.12.2021 19:17
+11
Одна із характерних особливостей внутрішньої політики зеленого урода наркомана з головкою ЄрЗе - брехлива ПОКАЗУХА брежнєвського зразка
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25.12.2021 19:30
+10
А сколько закрылось? Или этот пустозвон имеет ввиду только зеленых бизнесменов.
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25.12.2021 19:20
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25.12.2021 19:12 Відповісти
Спасибо А вы бесплатные билеты на Росттов получите!!!
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25.12.2021 19:43 Відповісти
А чому ж закриваються ФОПи, гондурас зелений?
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25.12.2021 19:17 Відповісти
Потому что Порошенко барыга
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25.12.2021 19:40 Відповісти
справжні барррриги саме зараз керують нами. . . . не говорю що вони керують країною - тому що все ще працює але все гірше і гірше. . . все сходить до нуля - до некерованості . . Спасибі тобі "рідний нарід" . . . ваші мізки здохли коли ви мрієте як у 95-кварталі
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25.12.2021 20:14 Відповісти
Я так понял им пофиг, что кто то где то закрывается. Сытый голодного не поймёт.
Тем более, что сумма собранных "налогов" не уменьшится. Мы даже услышим о перевыполнении плана.
И это будет правда.
Секрета нет. Это классика от Азарова. Проверки и штрафы. Будут кошмарить те фопы, которые остались.
Будут кошмарить и штрафовать пока план не выполнят и не перевыполнят.
В принципе тоже самое, что прлисходит и сейчас.
Это печально. Ведь это путь в никудв. Но у людей нет государственного мышления. От слова вообще. Есть имитация для развода. Но им плевать.
Ни совести, ни чести нет в базе. Тяжелый случай...
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26.12.2021 00:31 Відповісти
А сколько закрылось? Или этот пустозвон имеет ввиду только зеленых бизнесменов.
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25.12.2021 19:20 Відповісти
Ага, и поэтому ФОПы массово закрываются? Наверное с налогами что не так? Статистику по закрытым ФОПам приведете за декабрь? А статистику по росту цен на товары и услуги? Пусть нарид воззрадуется. Вот обхохочется.

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25.12.2021 19:21 Відповісти
цe тайна з сeрeдини 2020. якщо нe з початку 2020
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25.12.2021 19:29 Відповісти
Зато ценники в магазинах все хорошо показывают. Я сейчас как спрашиваю нарид торговый базарный и магазинный про налоги и про тарифы на энергию и газ для бизнеса - так одни маты и никто не голосовал. Магазинщики говорят что пора переходить на торговлю наркотой чтобы как-то платить коммуналку. А вчера был по делам в налоговой, девчата рассказали про вал заявлений на закрытие. Да и несколько моих клиентов и партнеров тоже решили уйти в тень. Вот таки дела.
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25.12.2021 19:37 Відповісти
а тeпeр пiхуй шо там дe показує. потяг нeсeться пiд гору
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25.12.2021 19:48 Відповісти
Віримо, віримо, віримо....
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25.12.2021 19:23 Відповісти
Одна із характерних особливостей внутрішньої політики зеленого урода наркомана з головкою ЄрЗе - брехлива ПОКАЗУХА брежнєвського зразка
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25.12.2021 19:30 Відповісти
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25.12.2021 20:06 Відповісти
Такой ****@ж
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25.12.2021 19:30 Відповісти
30 тисяч бізнесів із різних регіонів України отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи
==================
Який? безкоштовний доступ до валютного сховища нацбанку?
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25.12.2021 19:31 Відповісти
30 тис. друзiв "кагал-95" отримали дешевий ресурс для розвитку власної справи. - так буде точнiше.
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25.12.2021 19:37 Відповісти
ну это как бы 30 тыс человек. Не маловато для 40млн. страны? Да и не факт, что деньги на открытие своего дела пошли. Наверняка есть шпарына какае то. Ну типа ой, не вышло ничего
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25.12.2021 19:46 Відповісти
В Украине нельзя получить деньги на открытие своего бизнеса! Под никакие проценты!
При создании этой программы дешёвых кредитов подразумевалось возвращение заробитчан, которые получили бы кредиты под новый бизнес. Но по факту оказалось что в первый год работы программы из запланированных 50 тыс кредитов дали около ста. При этом банки считают новый ФОП стартапом и поэтому денег не дают. Большой риск.
Эту инфу я недавно прочитал в статье на еправда кажется, точно не помню.
Хорошего из этой программы получился только пиар зеленского и вот сейчас шмыгаля.
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25.12.2021 22:36 Відповісти
.....Мультимиллионер Юрий Косюк уже вынужден продать две свои https://enovosty.com/tag/yaxty яхты из-за финансовых проблем, вызванных падением стоимости его флагманской сельскохозяйственной компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП). Его компании, получившие в 2017-2018 годах субсидии в размере 90 млн долларов, в 2019-2020 годах получат только 2,9 млн долларов.

Косюк - не единственный, кто сталкивается с проблемой сокращения денежных потоков...
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25.12.2021 20:08 Відповісти
то ***** бьіло денежки в Московию закачивать - где его бизнеса под арестом и нужно платить а работать не дают. . . "липецкая фабрика-2". . .
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25.12.2021 20:19 Відповісти
я ніколи не розумів, чому людей, які прсмоктались до якихось потоків, називають бізнесменами, він же нічого не створив, його бізнес існував і розвивався, бо йому доплачували з бюджета.
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25.12.2021 21:15 Відповісти
кароче, слуг у криворого вкупе с семьями 30 штук..
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25.12.2021 20:11 Відповісти
...гого
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25.12.2021 20:13 Відповісти
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25.12.2021 20:18 Відповісти
Кредиты за счет дефицита Пенсионного фонда выдали?
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25.12.2021 20:42 Відповісти
У предпринимателей спрашивают:
- А вам кредитов хватает?
Они хором:
- Хватает, хватает! Даже лишние деньги остались.
- А что вы с лишними деньгами сделали?
- Купили РРО и опять взяли кредит....
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25.12.2021 21:01 Відповісти
РРО вже давно мали бути обов'язковими, може б і не мали такої проблеми як зараз з бюджетом, але весь час відкладали, бо занадто непоулярне рішення, а шмаркленські ввели вже від безвиході, бо грошей ні на що не вистачає.
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25.12.2021 21:20 Відповісти
Проблема не совсем в РРО.
Малый бизнес опять грабанули, такой себе гоп-стоп от государства.
Кассовый аппарат на Алибабе оптом стоит 50 долларов (это у посредников).
На заводе наверняка ещё меньше.
Здесь эти рро продают по 15 тыс грн (550 дол). При этом абы хто не может обслуживать рро, здесь тоже все поделено и лицензировано между своими. Также нужно раз в год платить за обслуживание и если есть изменения в законодательстве (а это часто происходит). И через 7 лет нужно покупать новый (требование закона).
Я вчера зашёл постричься, раньше было 55 грн, а стало 70. И так будет с многими товарами и услугами, рро будет за счёт конечных потребителей.
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25.12.2021 22:47 Відповісти
Добро пожаловать в кредитное рабство!
Брать кредиты в стране, где правит беспредел - это тупо.
Сколько бы лет не выплачивал, в случае просрочки насчитают космические штрафы и пени. Залоговое имущество продадут за копейки, нарисуют долги и будешь их выплачивать пожизненно.
Банкротство это гимор, доступный очень обеспеченным людям.
Банкротство физлиц - это фикция.
В стране дураков лучше грабить и убивать - есть срок давности по тяжким 15 лет.
По долгам сроков давности нет...
Бесплатный сыр он в мышеловке
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25.12.2021 22:18 Відповісти
я пробував їх 5-7-9
Бог милував, не взяв
об....балово і кабала.
річних, виходить 48%.
і якщо їх послухати, то мусиш мати
100% прибутку в перший же мімяць.
як що не маєш, то лишишся голим та босим, а діти будуть бомжами
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25.12.2021 22:28 Відповісти
Там ещё нужно доп рабочие места создать чтобы получить 5%
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25.12.2021 22:54 Відповісти
******. Своїм через своїх, може щось і дають. Оце ***** понавибирали, оце в нас крепкий, освічений виборець! І в історії розбирається, і політикою не брєзґує! Тьху *****! Страшно жити з такими людьми…
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26.12.2021 09:02 Відповісти
 
 