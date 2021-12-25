Підозра Порошенку - це вимога Путіна, щоб він погодився з Зеленським говорити, - Чалий

Справою проти п’ятого президента України Петра Порошенка українців відволікають від багатьох питань.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку експосол України в Вашингтоні Валерій Чалий висловив в ефірі Україна 24.

Зокрема, він нагадав, що Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом зобов’язався завершити судову реформу. "Натомість нам показують справу, яка нічим не закінчиться", - підкреслив експосол. Він наголосив, що подібні справи вже були, наприклад, проти Віктора Януковича: вона тривала довго та фактично ні до чого не привела.

"Я вважаю, що це вимога Путіна. Підозра Порошенку - це вимога Путіна, щоб він погодився з Зеленським говорити. Для Путіна Порошенко - ворог номер один", - заявив Чалий.

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Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну у першій половині січня.

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24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Адвокати експрезидента заявили, що будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними. Якщо такі рішення підтвердяться, це означатиме, що Офіс Генерального прокурора як інституція остаточно знищений і перетворений на виконавця замовлень від Зеленського.