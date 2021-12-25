За 2022 рік в Україні планують підвищити енергоефективність 5 тис. багатоквартирних житлових будинків, - Шмигаль

Програма президента України "Велика термомодернізація", яка стартує вже наступного 2022 року, має одразу три важливі завдання.

Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у планах на 2022 рік - підвищити енергоефективність 5 тис. багатоквартирних житлових будинків, а також сотень шкіл, садочків, лікарень та бюджетних установ.

"Разом із міжнародними партнерами уряд виділить на термомодернізацію десятки мільярдів гривень. Ця програма має одразу три важливі завдання: досягнення енергонезалежності України, зменшення сум у платіжках для людей та додатковий поштовх для економічного розвитку", - написав Шмигаль.

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Прем'єр-міністр зазначив, що на останньому засіданні уряду затвердили законопроєкт, який дозволить суттєво прискорити процес підготовки проєктів термомодернізації, зменшивши кількість необхідних для його запуску документів.