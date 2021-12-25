За 2022 рік в Україні планують підвищити енергоефективність 5 тис. багатоквартирних житлових будинків, - Шмигаль
Програма президента України "Велика термомодернізація", яка стартує вже наступного 2022 року, має одразу три важливі завдання.
Про це повідомив у фейсбуці прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що у планах на 2022 рік - підвищити енергоефективність 5 тис. багатоквартирних житлових будинків, а також сотень шкіл, садочків, лікарень та бюджетних установ.
"Разом із міжнародними партнерами уряд виділить на термомодернізацію десятки мільярдів гривень. Ця програма має одразу три важливі завдання: досягнення енергонезалежності України, зменшення сум у платіжках для людей та додатковий поштовх для економічного розвитку", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що на останньому засіданні уряду затвердили законопроєкт, який дозволить суттєво прискорити процес підготовки проєктів термомодернізації, зменшивши кількість необхідних для його запуску документів.
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Тепер про вартість - "десятки мільярдів" / 5 тис. = ~10 млн. на кожен об'єкт у середньому. Тобто, це програма-пограбунок.
А когда будем ломать теплосети? КПД котлов 80%, потери сетей 50%.
В быстро развивающих странах НЕ ВЫДЕЛЯЮТ, а УБИРАЮТ налоги. УБИРАЮТ бюрократию. УБИРАЮТ коррупцию. И только в Украине на борьбу с коррупцией выделяют деньги. На борьбу с алкоголизмом и наркоманией выделяют спирт и наркотики. Так и здесь, власть соберен с голожопого народа деньги, чтобы ети деньги распределить между банками и застройщиками которые якобы будут бороться (аж смешно) за енергоеффективность
Може 500 достатньо - а то не вистачить на крадівництво?
Знов піаразм з «турботи за населення» після того, як самі створили енергетичну кризу…
Как они бедолаги до этого жили уму непостижимо при том что в подъезде все батареи отключены еще при Ющенко. В прошлом месяце насчитали за МЗК и ФС 243 грн 42коп. А пенсию подняли в декабре на 6грн.
Нахрена им энергоэффективность если можно просто рисовать цифирки и загонять жильцов в долги.
Затраты то на содержание ТЭЦ, сетей, рембригад и остального персонала останется прежней.
- ******* !?
- ******** !!!