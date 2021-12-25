У Києві чоловік бив на вулиці жінку та зарізав перехожого, який за неї вступився, - поліція. ВIДЕО

На вулиці Булгакова в Києві в ніч на 25 грудня помер від ножових поранень чоловік.

За інформацією пресслужби столичної поліції, потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися. Чоловік зробив зауваження зловмиснику, аби той припинив бити жінку. Кривднику це не сподобалося, тож він дістав ніж та вдарив опонента у груди, інформує Цензор.НЕТ.

За попереднім висновком судмедексперта, чоловік отримав два проникні поранення грудної клітини, внаслідок чого помер до приїзду медиків.

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Згодом до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Булгакова виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

Правоохоронці провели огляд місця події, встановили свідків та очевидців інциденту, а також опрацювали відео з камер спостереження.

"Проаналізувавши зібрану інформацію, ми вийшли на слід ймовірного підозрюваного. Менше ніж за годину патрульні поліціянти виявили зловмисника, та згодом ми затримали його… У нього ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме - кухонний ніж, який направили на експертизу", - розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Зазначається, що підозрюваний у вбивстві - раніше судимий за майновий злочин киянин, 1992 року народження.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань) та повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.