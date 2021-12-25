У Києві чоловік бив на вулиці жінку та зарізав перехожого, який за неї вступився, - поліція. ВIДЕО
На вулиці Булгакова в Києві в ніч на 25 грудня помер від ножових поранень чоловік.
За інформацією пресслужби столичної поліції, потерпілий став свідком бійки між цивільним подружжям та вирішив втрутитися. Чоловік зробив зауваження зловмиснику, аби той припинив бити жінку. Кривднику це не сподобалося, тож він дістав ніж та вдарив опонента у груди, інформує Цензор.НЕТ.
За попереднім висновком судмедексперта, чоловік отримав два проникні поранення грудної клітини, внаслідок чого помер до приїзду медиків.
Згодом до поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Булгакова виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.
Правоохоронці провели огляд місця події, встановили свідків та очевидців інциденту, а також опрацювали відео з камер спостереження.
"Проаналізувавши зібрану інформацію, ми вийшли на слід ймовірного підозрюваного. Менше ніж за годину патрульні поліціянти виявили зловмисника, та згодом ми затримали його… У нього ми вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину, а саме - кухонний ніж, який направили на експертизу", - розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.
Зазначається, що підозрюваний у вбивстві - раніше судимий за майновий злочин киянин, 1992 року народження.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань) та повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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Хорошо, что у нас воспитывают детей так, что все девочки хотят выйти замуж за умных. Бедным ботанам в школе прохода не дают с любовными приставаниями. А в сторону неадекватов даже не смотрят.
https://youtu.be/nVw62HSZ_KA
Ну, давайте! Вигадаємо байку для бабусь під під'їздами щоб всім розповідали що якщо дозволити вільне володіння кухонним ножем, горілкою і автомобілем, то дурні українці одразу один одного подавлять і поріжуть по сінкє
Пример этому положен в Китае.
Один молодой мужик-китаец, из добрых побуждений, помог китайсккой бабке в транспорте (если правильно помню, упала она): так бабка его зссудила и что характерно, суд присудил мужику, что должен выплатить бабке компенсацию он (хотя мужик вообще ни в дугу), а иначе, сказал судья: "Почему он вообще бабке помогал?"
После этого широго известного судебного прецедента число желающих помогать старикам в Китае сошло на нет.
Посмотрите видео о китайских бабках и дедках (на английском).
Для таких китайских бабок (они во всем мире так себя ведут) есть тепрь название: "dama".
Это то поколение китайцев, которое выросло при коммунистах.
https://www.youtube.com/watch?v=sbRZU6vHBpg
И после всего этого китайские пропагандисты на политических форумах на полном серьере утверждают, что у них в Китае "древняя 5-тысячалетняя культура и США по сравнению с ними никто". Это китайцы еще забыли, как они девочек в рабство продавали (и топили их) 50 лет назад. Из чего делаем вывод: заключение Немцова, о том, кто там иопнутый, верно и в отношении Китая