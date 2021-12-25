Українці з важкими захворюваннями можуть отримати додаткову дозу вакцини від COVID-19, - Ляшко
Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова - для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.
Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, яке МОЗ надало у розпорядження Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.
Як зазначається у пресрелізі, Міністерство охорони здоров’я схвалює позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо питання ревакцинації населення проти COVID-19, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.
Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.
За словами міністра, ревакцинальну дозу запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози. На сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.
"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.
Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.
Натомість люди з рядом тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. "Наразі, додаткову дозу отримали 529 людей" - сказав глава МОЗ.
За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хімієтерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.
"Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення", - зазначив міністр.
Він пояснив, що для того, аби отримати додаткову дозу, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.
Однак, наголосив Ляшко, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.
Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози. Також додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами, заявив міністр.
Нагадаємо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 574 571 людину, з них отримали першу дозу - 14 574 569 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 374 911 людей, отримали додаткову дозу - 1 918 людей, ревакцинальну дозу - 367 людей. Загалом проведено 27 951 765 щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та куди вже таким людям колоти?
Ширка одна, назви різні.
А "ревакцинальна доза" тоді що ?
"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко. Джерело:
Ревакцинаця взагалі-то означає - повторне щеплення.
До чого тут бустер чи додаткова ?
Боже, який придурок.
Але для "боротьби" треба вишукувати нові сценарії і придумувати нові слова.
Я дуже люблю цей період.
Незважаючи на події останніх двох років, все одно - душевне та емоційне піднесення і загострене очікування Добра та віра в Диво.
Вмикаю для настрою ці дні.
https://www.youtube.com/watch?v=nea5cs_ItyE&ab_channel=MusicClub
https://www.youtube.com/watch?v=S_1jVRunk7M&ab_channel=SoundBubble
https://www.youtube.com/watch?v=As2tECEvYt4&ab_channel=OldiesMusic
Омикрон - мифический, его не существует !!! Геном коронавируса никто не смог расшифровать!!! ПЦР не может определить ковид !!! В вакцины добавляют куй знает что кроме возбудителя вируса !!! От короны умирают не больше, чем от гриппа или поноса...Ничего не забыл !? А, да, вспомнил - ребята - вам лечиться (и речь не о ковиде а о психиатре ) но уже поздно шизофреники !!!!
Як стверджує журналіст Роман Шинкаренко "…є свідки, які у дні вакцинації пана Олександра Комаріди, у травні та березні 2021 року в Ужгороді, бачили його магічним чином у Києві…". І це незважаючи на той факт, що саме Ужгород зазначений в декларації як місто, яке Олександр Комаріда обрав для проведення вакцинації, попри те, що офіційним містом проживання і роботи є Київ.
За офіційною інформацією Міністерство внутрішніх справ України вже викривало схеми продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 на Закарпатті. Більше того, даний випадок не є єдиним в цьому регіоні.
Сам пан Комаріда активно пропагує ідею комфортної вакцинації "біля дому" для всіх українців, а також активно виступає проти "фейкових" Covid-сертифікатів.
Шокирующее исследование состава "вакцин" под микроскопом
Это текущее исследование путем прямого анализа вышеупомянутых так называемых «вакцин» с помощью технологического оборудования с наночастицами раскрывает тревожную и изменяющую жизнь информацию, касающуюся правды о фактическом токсическом кислотном содержании так называемых вакцин.
Препараты НЕ являются «вакцинами», а представляют собой комплексные агрегаты наночастиц оксида графена с различными наноэлементами, присоединенными к генетически модифицированным нуклеиновым кислотам мРНК из животных или веро-клеток и абортированных эмбриональных клеток человека,И снова ингредиенты этих так называемых вакцин очень магнитотоксичны, цитотоксичны и генотоксичны для клеточных мембран растений, насекомых, птиц, животных и человека и их генетики, что уже привело к серьезным травмам (более 500 миллионов) или в конечном итоге смерть (более 35 миллионов).
Так называемые «эксперты» или «ученые-медики» говорят ВАМ, что вакцины от CoV - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ остановить распространение CoV ... даже когда НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ его существования и НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что он существует.