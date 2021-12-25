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Новини Боротьба з коронавірусом
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Українці з важкими захворюваннями можуть отримати додаткову дозу вакцини від COVID-19, - Ляшко

Українці з важкими захворюваннями можуть отримати додаткову дозу вакцини від COVID-19, - Ляшко

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова - для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, яке МОЗ надало у розпорядження Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.

Як зазначається у пресрелізі, Міністерство охорони здоров’я схвалює позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики щодо питання ревакцинації населення проти COVID-19, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.

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Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.

За словами міністра, ревакцинальну дозу запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози. На сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.

"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.

Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Натомість люди з рядом тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. "Наразі, додаткову дозу отримали 529 людей" - сказав глава МОЗ.

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За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо), люди з ВІЛ-інфекцією, люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин, люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, люди після хімієтерапії або променевої терапії та люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

"Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення", - зазначив міністр.

Він пояснив, що для того, аби отримати додаткову дозу, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що потрібна додаткова доза вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.

Однак, наголосив Ляшко, введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

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Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози. Також додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами, заявив міністр.

Нагадаємо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 574 571 людину, з них отримали першу дозу - 14 574 569 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 374 911 людей, отримали додаткову дозу - 1 918 людей, ревакцинальну дозу - 367 людей. Загалом проведено 27 951 765 щеплень.

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо) Джерело:
Та куди вже таким людям колоти?
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25.12.2021 22:57
+11
для хворих на аутоімунні захворювання це буде особливо "корисно"
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25.12.2021 22:58
+11
"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.

Ширка одна, назви різні.
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25.12.2021 23:00
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За його словами, додаткову дозу вакцини можуть отримати люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо) Джерело:
Та куди вже таким людям колоти?
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25.12.2021 22:57 Відповісти
Защита у людей сломана после двух уколов - но нужен контрольный бустер для эффекта.. Внутри собираются новенькие антигены. Иммунка убита наглухо и главное что насовсем !!! Тут любая зараза легко пристанет и умереть можно при такой иммунной защите внатуре - от насморка..
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25.12.2021 23:55 Відповісти
Ну Ляшко просто хочет добить уже тех кто остался. Есть же статистика по разным странам, где видно, что страны где поголовно прививали людей сейчас страдают от вспышек короны, там заболеваемость и смертность намного выше, чем в тех странах, где привитых мало. Но для Ляшка - это все ерунда. Он продолжает сатанить.
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26.12.2021 12:51 Відповісти
У холонучі рештки тіла
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26.12.2021 10:18 Відповісти
таким людям бустер колять прямо у лоб
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26.12.2021 10:31 Відповісти
для хворих на аутоімунні захворювання це буде особливо "корисно"
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25.12.2021 22:58 Відповісти
хорошо бубе...за дополнительной дозой надо токо свиснуть ермаку...бо оно семейным дохтором у бубы на пол ставки?
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25.12.2021 22:59 Відповісти
"Бустерна доза - це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза - це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив міністр.

Ширка одна, назви різні.
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25.12.2021 23:00 Відповісти
Я знаю, чи Ляшко перечитувало ту маячню, яку видають за його "роз'яснення".

А "ревакцинальна доза" тоді що ?

"Згідно з рекомендаціями НТГЕІ, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко. Джерело:

Ревакцинаця взагалі-то означає - повторне щеплення.
До чого тут бустер чи додаткова ?

Боже, який придурок.
Але для "боротьби" треба вишукувати нові сценарії і придумувати нові слова.
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25.12.2021 23:07 Відповісти
Я не знаю, чи Ляшко ...
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25.12.2021 23:08 Відповісти
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25.12.2021 23:14 Відповісти
Привіт. Дякую.

Я дуже люблю цей період.
Незважаючи на події останніх двох років, все одно - душевне та емоційне піднесення і загострене очікування Добра та віра в Диво.

Вмикаю для настрою ці дні.
https://www.youtube.com/watch?v=nea5cs_ItyE&ab_channel=MusicClub

https://www.youtube.com/watch?v=S_1jVRunk7M&ab_channel=SoundBubble

https://www.youtube.com/watch?v=As2tECEvYt4&ab_channel=OldiesMusic
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25.12.2021 23:27 Відповісти
Привіт! В нас зараз якраз справжня зима,зі сніжком.Температура -5,не дуже холодно,саме нормально.
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25.12.2021 23:49 Відповісти
Чудово. У нас теж сніжок, -6, але відчувається на -12, проте можна пройтися.
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25.12.2021 23:58 Відповісти
А в нас відчувається,як -8. Було -13,але без вітру,то ще норм.
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26.12.2021 00:06 Відповісти
В нас вчора дощило на сніг, сьогодні мороз.
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26.12.2021 08:52 Відповісти
Це - тобі. Зі Святом !

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25.12.2021 23:46 Відповісти
Дякую!
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25.12.2021 23:53 Відповісти
Буде і бустерна і ревакційна і додаткова дози.
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25.12.2021 23:01 Відповісти
Евгеника
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25.12.2021 23:01 Відповісти
А може сам Ляшко собі ще штук 5 вколить? Може розуму добавить....
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25.12.2021 23:03 Відповісти
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25.12.2021 23:04 Відповісти
Шедевр!
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25.12.2021 23:06 Відповісти
Да, и вот так, будет продолжаться, всю оставшуюся жизнь...
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25.12.2021 23:10 Відповісти
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25.12.2021 23:10 Відповісти
звучит как куля в лоба
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25.12.2021 23:32 Відповісти
Вдумайтесь только в слова глав.Айболита - "люди с тяжелыми болезнями могут получить дополнительную дозу жижи..для эффективности.." это пздц клиника за санитаром ляшко плачет.
Омикрон - мифический, его не существует !!! Геном коронавируса никто не смог расшифровать!!! ПЦР не может определить ковид !!! В вакцины добавляют куй знает что кроме возбудителя вируса !!! От короны умирают не больше, чем от гриппа или поноса...Ничего не забыл !? А, да, вспомнил - ребята - вам лечиться (и речь не о ковиде а о психиатре ) но уже поздно шизофреники !!!!
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25.12.2021 23:49 Відповісти
Требо вакцинуватися. Московія нам каже інакше. Здоров'я усім.
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26.12.2021 00:00 Відповісти


Як стверджує журналіст Роман Шинкаренко "…є свідки, які у дні вакцинації пана Олександра Комаріди, у травні та березні 2021 року в Ужгороді, бачили його магічним чином у Києві…". І це незважаючи на той факт, що саме Ужгород зазначений в декларації як місто, яке Олександр Комаріда обрав для проведення вакцинації, попри те, що офіційним містом проживання і роботи є Київ.

За офіційною інформацією Міністерство внутрішніх справ України вже викривало схеми продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 на Закарпатті. Більше того, даний випадок не є єдиним в цьому регіоні.

Сам пан Комаріда активно пропагує ідею комфортної вакцинації "біля дому" для всіх українців, а також активно виступає проти "фейкових" Covid-сертифікатів.
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26.12.2021 00:16 Відповісти
Окончательное разоблачение вирусологии

Шокирующее исследование состава "вакцин" под микроскопом
Это текущее исследование путем прямого анализа вышеупомянутых так называемых «вакцин» с помощью технологического оборудования с наночастицами раскрывает тревожную и изменяющую жизнь информацию, касающуюся правды о фактическом токсическом кислотном содержании так называемых вакцин.
Препараты НЕ являются «вакцинами», а представляют собой комплексные агрегаты наночастиц оксида графена с различными наноэлементами, присоединенными к генетически модифицированным нуклеиновым кислотам мРНК из животных или веро-клеток и абортированных эмбриональных клеток человека,И снова ингредиенты этих так называемых вакцин очень магнитотоксичны, цитотоксичны и генотоксичны для клеточных мембран растений, насекомых, птиц, животных и человека и их генетики, что уже привело к серьезным травмам (более 500 миллионов) или в конечном итоге смерть (более 35 миллионов).
Так называемые «эксперты» или «ученые-медики» говорят ВАМ, что вакцины от CoV - ЕДИНСТВЕННЫЙ способ остановить распространение CoV ... даже когда НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ его существования и НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что он существует.
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26.12.2021 00:30 Відповісти
https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9FE6UH-1 "No vaccines on the market [is] based on graphene oxide," Dr Park Jong-bo, a researcher at Biographene, a company that develops graphene-based medicine, told AFP on July 20, 2021.
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26.12.2021 15:20 Відповісти
Щоб швидше вмерли!!!Який Виродок!
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26.12.2021 10:13 Відповісти
А вы не хотите реально помочь украинцам с тяжелыми заболеваниями сделав доступными и бесплатными лекарства, что бы родственники не продавали последнее жилье и не брали кредиты под грабительские проценты?
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26.12.2021 19:29 Відповісти
 
 