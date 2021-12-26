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З 1 січня кожен інспектор матиме відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення на дорогах, - Мінінфраструктури

З 1 січня кожен інспектор матиме відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення на дорогах, - Мінінфраструктури

У 2022 році на дорогах України працюватимуть до 100 автоматичних станцій габаритно-вагового контролю (Weigh-in-Motion, WiM). При цьому з січня наступного року кожен інспектор отримає відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після запуску системи габаритно-вагового контролю перевізники почали їздити акуратніше, а кількість перевантажень на дорогах впала на 90%.

"Це гарний показник. Зрозуміло, ці станції працюють не по всій країні. Їх зараз збудовано 78, а 50 станцій - уже готові до експлуатації. Наступного року ми матимемо до 100 станцій", - сказав заступник міністра.

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За його словами, цієї кількості достатньо, щоб закрити основні траси. При цьому Найєм зазначив, що всі порушення фіксуватимуться на відеокамери, які кожен інспектор матиме, починаючи з 1 січня.

Також у Мінінфраструктури планують реалізувати окремий проєкт зі встановлення вагів повільного зважування на під'їздах до портів.

Автор: 

дороги (3056) порушення (604) Найєм Мустафа (387) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+12
О, я думаю где этот борец за справедливость пристроился..аж распереживался..СерЛещ пристроился, а вНаем где?.. а не, все нормально- правдоборцы при деле)))
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26.12.2021 00:43
+7
мусора , похоже, имеют лучшее техническое оснащение, чем армия. у них даже есть целая вертолетная эскадрилья из новенькиз французких вертолетов, нхй им не нужная, и которая очень бы пригодилась всу.
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26.12.2021 00:56
+3
С Рождеством вас , пане! Пусть Бог дает вам выполнение ваших забажанок. В том числе и чтобы сдохло муйло. АМИНЬ !
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26.12.2021 01:42
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О, я думаю где этот борец за справедливость пристроился..аж распереживался..СерЛещ пристроился, а вНаем где?.. а не, все нормально- правдоборцы при деле)))
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26.12.2021 00:43 Відповісти
Опытный лизун без должности никогда не останется
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26.12.2021 11:46 Відповісти
Це і є обіцяне, хто зна коли, Гундосиком полювання на "засранців"?
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26.12.2021 00:45 Відповісти
мусора , похоже, имеют лучшее техническое оснащение, чем армия. у них даже есть целая вертолетная эскадрилья из новенькиз французких вертолетов, нхй им не нужная, и которая очень бы пригодилась всу.
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26.12.2021 00:56 Відповісти
Армія захищає наше тіло,душу і ще там щось як писав Порох,а мусора захищають лічно Зєлю і всю його зелену пі...добратію...Звідси і різниця в оснащенні...
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26.12.2021 17:12 Відповісти
камера потрібна знімати уперед і у зад.
це важливо бачіти діі обох сторін коньфлікту - інакше однобікість....
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26.12.2021 00:59 Відповісти
... гендерность здесь не при чем... просто, порешать технически...
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26.12.2021 01:12 Відповісти
де ви в моему коменті побачіли за гендерність?
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26.12.2021 01:17 Відповісти
Дык, и я говорю, мол, тудым-сюдым, обратно - тебе и мне приятно(открывать замочек ключиком - чисто техническая сторона медали)...
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26.12.2021 01:32 Відповісти
Имел ввиду, если водитель нарушил правила по загрузке, то заблокировать руль, пока не оплатит штраф. Ваапше-та, давно надо было прижать за перегруз... Целее авто будут, бо не так будут разбиты дороги. Хотя из-за этого увеличится стоимость товаров в рознице... Дык, зебилы не должны строить экономику только на стяжательстве. Иначе загремят под панфары.
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26.12.2021 01:36 Відповісти
от зараз ми саме в темі
оказуеться від поліциянскої камери до перегруза - лише крок
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26.12.2021 01:42 Відповісти
А прикольно, как камера определит перегруз? Це буде фото, чи видео? И разве видосики - есть вещдоком... там же можно приплести все , что забажаешь, если ты- мент(плохой), попробуй тогда разрулить ситуевину в нашей коррумпированной системе.
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26.12.2021 01:46 Відповісти
Доказом может быть любая Фото-видео запись, добытая законным путём. Законным путём это значит - на сертифицированный прибор, который имеет инвентарный номер и стоит на балансе у мусоров. А не так что мусор снял на свой телефон, отфотошопил и вот Вам доказы... только вот уровень развития мусоров не позволяет им понять что пользоваться личными вещами на службе, в том числе и личными телефонами для служебных разговоров нельзя..
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26.12.2021 08:16 Відповісти
Кста, не в тему можно влететь от недоперевысказанности...
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26.12.2021 01:49 Відповісти
не бачу загрози ні від Вас ні від себе - ізопов язик...
гаразд все ....
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26.12.2021 01:53 Відповісти
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26.12.2021 02:04 Відповісти
Добранiч.
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26.12.2021 02:05 Відповісти
С Рождеством вас , пане! Пусть Бог дает вам выполнение ваших забажанок. В том числе и чтобы сдохло муйло. АМИНЬ !
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26.12.2021 01:42 Відповісти
Дякую шановний пан - і все навзаем хай буде і в вашої хаті!
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26.12.2021 01:45 Відповісти
Раньше когда говорили маленький Вова ***** а знал что это о путине! Теперь я весь в сомнениях!
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26.12.2021 09:12 Відповісти
Все очень просто,армия деньги с бюджета забирает, а полиция пополняет. Вот потому и закачивают в полицию больше денег, что бы она потом эти деньги отнимала от людей.
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26.12.2021 11:20 Відповісти
Главное, что бы у этих камер были закругленные углы и длинные ручки!
Что бы всяким "Слугам" типа Тищенко было удобно их засовывать патрульным поглубже в организмы.
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26.12.2021 01:02 Відповісти
Пуштуни рулять Україною, аж гай гуде!
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26.12.2021 04:52 Відповісти
Не перебільшуйте. Один пуштун і той не рулить, а підбирає крихти з панського столу.
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27.12.2021 14:20 Відповісти
Малося на увазі чужинців.
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27.12.2021 16:21 Відповісти
вот потому-то Украина и в заднице, так как управляют ею не украинцы, а сброд, приехавший в страну из разных дырок... было оно, как трахамония, козолюбом, так и осталось... не камерами надо гордиться, а развитием образования, которое убито... юристов и экономистов море - нет экономики, и нет сварщиков, монтажников, слесарей... а оно гордится камерами...
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26.12.2021 04:55 Відповісти
Эт точно, у нас уже на одного дышащего пять контролирующих, скоро контролировать будет не кого.
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26.12.2021 08:48 Відповісти
ця відеозйомка буде незаконна потрібно дозвіл від громадян на це ..отже просто буде купа цивільних позовів проти таких дій ..Ніяка постанова кабміну чи ще якийсь жабьячий папірець не переваже Конституцію де приватне життя захищене Законом
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26.12.2021 05:28 Відповісти
це відносно інспекторів укртрансбезпеки - це вантажні перевезення...
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26.12.2021 15:33 Відповісти
Go Pro?
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26.12.2021 07:58 Відповісти
Чисто гіпотетично - поверка прибора? условия использования ( типа при минус 2 точность показаний не гарантируются ) ? А, ну типа *****
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26.12.2021 08:04 Відповісти
Все для народа стараются, чем еще помочь?
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26.12.2021 08:45 Відповісти
Камерами то снабділі, а от батарейки для камер - забули! І буде як всігда - плач і стогін на дорогах неньки...
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26.12.2021 08:51 Відповісти
Камеры не помогут - даже ухудшенно-усиленного содержания за хозрасчет с конфискацией.
Может ненадолго помочь введение в оборот крупных купюр со встроенныи чипом GPSдля фиксации смены кармана обладателя. Но это тоже ненадолго - или денежная мелочь исчезнет из оборота, или по заказу неназванных лиц спутники Навстар над Украиной выключат!
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26.12.2021 09:02 Відповісти
Камери з ефектом осліплення, якщо це Трухін або інший зє-депутан…
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26.12.2021 10:37 Відповісти
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало...
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26.12.2021 11:14 Відповісти
Зелені підори повертають даї..
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26.12.2021 12:04 Відповісти
Сможет или будет обязан? Две большие разницы… когда захочет и ему это выгодно, то будет, а если нет- то может её не включат или выключить? У них будет доступ к вкл/выкл?
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26.12.2021 13:20 Відповісти
Краще б вони, паскуди мали засоби для допомоги на дорогах у випадку екстремальних ситуацій : медикаменти, медичні засоби, інсулін, шини, кисневі прибори, засоби для екстренної елементарної технічної допомоги. Та ще уміли цим користуватися. А не камери, щоб ШМАНАТИ, а тим часом людина помре без надання медичної допомоги, чи згорить в машині, не витягнута звідти. ДОПОМАГАТИ а не ШМАНАТИ. Але то не в Україні...
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26.12.2021 14:08 Відповісти
 
 