З 1 січня кожен інспектор матиме відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення на дорогах, - Мінінфраструктури

У 2022 році на дорогах України працюватимуть до 100 автоматичних станцій габаритно-вагового контролю (Weigh-in-Motion, WiM). При цьому з січня наступного року кожен інспектор отримає відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після запуску системи габаритно-вагового контролю перевізники почали їздити акуратніше, а кількість перевантажень на дорогах впала на 90%.

"Це гарний показник. Зрозуміло, ці станції працюють не по всій країні. Їх зараз збудовано 78, а 50 станцій - уже готові до експлуатації. Наступного року ми матимемо до 100 станцій", - сказав заступник міністра.

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За його словами, цієї кількості достатньо, щоб закрити основні траси. При цьому Найєм зазначив, що всі порушення фіксуватимуться на відеокамери, які кожен інспектор матиме, починаючи з 1 січня.

Також у Мінінфраструктури планують реалізувати окремий проєкт зі встановлення вагів повільного зважування на під'їздах до портів.