З 1 січня кожен інспектор матиме відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення на дорогах, - Мінінфраструктури
У 2022 році на дорогах України працюватимуть до 100 автоматичних станцій габаритно-вагового контролю (Weigh-in-Motion, WiM). При цьому з січня наступного року кожен інспектор отримає відеокамеру, за допомогою якої зможе фіксувати порушення.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що після запуску системи габаритно-вагового контролю перевізники почали їздити акуратніше, а кількість перевантажень на дорогах впала на 90%.
"Це гарний показник. Зрозуміло, ці станції працюють не по всій країні. Їх зараз збудовано 78, а 50 станцій - уже готові до експлуатації. Наступного року ми матимемо до 100 станцій", - сказав заступник міністра.
За його словами, цієї кількості достатньо, щоб закрити основні траси. При цьому Найєм зазначив, що всі порушення фіксуватимуться на відеокамери, які кожен інспектор матиме, починаючи з 1 січня.
Також у Мінінфраструктури планують реалізувати окремий проєкт зі встановлення вагів повільного зважування на під'їздах до портів.
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це важливо бачіти діі обох сторін коньфлікту - інакше однобікість....
оказуеться від поліциянскої камери до перегруза - лише крок
гаразд все ....
Что бы всяким "Слугам" типа Тищенко было удобно их засовывать патрульным поглубже в организмы.
Может ненадолго помочь введение в оборот крупных купюр со встроенныи чипом GPSдля фиксации смены кармана обладателя. Но это тоже ненадолго - или денежная мелочь исчезнет из оборота, или по заказу неназванных лиц спутники Навстар над Украиной выключат!