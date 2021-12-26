З 1 липня по 23 грудня в Україні продали майже 185 тисяч гектар земель сільгосппризначення, - Мінагрополітики
Станом на 23 грудня в Україні зареєстровано 72 367 угод з купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, загальна площа проданих ділянок - майже 185 тис. га.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.
"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 72 367 угод в рамках ринку землі", - йдеться у повідомленні.
За період із 1 липня по 23 грудня цього року загальна площа проданих земель сільгосппризначення становить 184 862 га. Найбільше сільгоспземель було продано у Харківській (26 573 га), Кіровоградській (18 301,5 га), Дніпропетровській (16 346,2 га), Херсонській (14 719 га) та Полтавській (14 605,3 га) областях.
Надаємо, 1 липня 2021 року в Україні офіційно оголошено старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.
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А тепер я майже впевнений що прикупили українські землі мокшане,можливо через підставних осіб, або ті хто ще у 1941-1945-му хотіли загарбати Ураїну.Тільки ось яке запитання,що залишиться для українців окрім ярьма?Нас політики зробили просто батраками а по зарплатах рабами.
Але "розумніукраїнськівиборці"чомусь живуть все гірше і гірше.
Може справа в тих кого вибрали?