З 1 липня по 23 грудня в Україні продали майже 185 тисяч гектар земель сільгосппризначення, - Мінагрополітики

Станом на 23 грудня в Україні зареєстровано 72 367 угод з купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, загальна площа проданих ділянок - майже 185 тис. га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 72 367 угод в рамках ринку землі", - йдеться у повідомленні.

За період із 1 липня по 23 грудня цього року загальна площа проданих земель сільгосппризначення становить 184 862 га. Найбільше сільгоспземель було продано у Харківській (26 573 га), Кіровоградській (18 301,5 га), Дніпропетровській (16 346,2 га), Херсонській (14 719 га) та Полтавській (14 605,3 га) областях.

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Надаємо, 1 липня 2021 року в Україні офіційно оголошено старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.