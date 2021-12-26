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Новини Земельна реформа Ринок землі
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З 1 липня по 23 грудня в Україні продали майже 185 тисяч гектар земель сільгосппризначення, - Мінагрополітики

З 1 липня по 23 грудня в Україні продали майже 185 тисяч гектар земель сільгосппризначення, - Мінагрополітики

Станом на 23 грудня в Україні зареєстровано 72 367 угод з купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення, загальна площа проданих ділянок - майже 185 тис. га.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінагрополітики.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 72 367 угод в рамках ринку землі", - йдеться у повідомленні.

За період із 1 липня по 23 грудня цього року загальна площа проданих земель сільгосппризначення становить 184 862 га. Найбільше сільгоспземель було продано у Харківській (26 573 га), Кіровоградській (18 301,5 га), Дніпропетровській (16 346,2 га), Херсонській (14 719 га) та Полтавській (14 605,3 га) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку роботи ринку землі в Україні вже продано майже 120 тис. га с/г земель вартістю понад 2 млрд грн, - Мінагрополітики

Надаємо, 1 липня 2021 року в Україні офіційно оголошено старт ринку землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням у 100 га. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу землі особам без громадянства та іноземцям вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі.

Автор: 

земля (1670) Мінагрополітики (1543)


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Топ коментарі
+4
Ось які заможні пересічні українці. А прибіднялись. Епоха бідності закінчилась.
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26.12.2021 07:16
+2
Батраки всих краiв, гоп до кучi? Как это еще не додумались распродать все реки з потiчками? Так бы еще и на сковородку жарки пескарей - зась.
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26.12.2021 01:59
+2
Він жертує. Припускаю, що жоден з покупців не розмовляє вдома українською мовою.
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26.12.2021 08:14
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Батраки всих краiв, гоп до кучi? Как это еще не додумались распродать все реки з потiчками? Так бы еще и на сковородку жарки пескарей - зась.
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26.12.2021 01:59 Відповісти
Батраки землей не владеют. Так же как и ты.
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26.12.2021 08:56 Відповісти
Ось які заможні пересічні українці. А прибіднялись. Епоха бідності закінчилась.
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26.12.2021 07:16 Відповісти
з чого ти взяв, що багаті? Тут про ціну нічого не написано! і з чого ти взяв, що українці? Тут про те, хто купив також нічого не написано!
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26.12.2021 07:56 Відповісти
Він жертує. Припускаю, що жоден з покупців не розмовляє вдома українською мовою.
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26.12.2021 08:14 Відповісти
Там и про тебя. Ничего не написано.
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26.12.2021 08:58 Відповісти
Даже не знаю,радуватися цьому чи плакати.80% вирощеного в Україні і тепер продається за кордон по цінам гнилоого товару компенсуючи втрати за єкспорт повишенням цін в Україні для населення.
А тепер я майже впевнений що прикупили українські землі мокшане,можливо через підставних осіб, або ті хто ще у 1941-1945-му хотіли загарбати Ураїну.Тільки ось яке запитання,що залишиться для українців окрім ярьма?Нас політики зробили просто батраками а по зарплатах рабами.
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26.12.2021 09:15 Відповісти
Так купи ти, в чому справа?
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26.12.2021 10:15 Відповісти
Поки люди кров проливають на фронтах за нашу землю, в тилу бариги її дерибанять. В Конституції земля належить народу і продавати її не законно. Добре було б щоб після війни було відмінено це незаконне злочинне рішення. А тих хто це зробив притягнули до відповідальності. Але наш мудрий нарід вибере зону якийсь непотріб.
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15.06.2022 19:21 Відповісти
Розбагатіла держава?
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26.12.2021 09:19 Відповісти
0.43%
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26.12.2021 10:13 Відповісти
Агент російських спецслужб П.Порошенко допоміг екс продюсеру канала"Інтер"В.Зеленському продати українську землю разом з надрами і водоймами,віддати в концесію всі українські порти.Поховати"анбалдінгами" газову галузь України,продувжувати"успішну медичну реформу У.Супрун". Поповнити нашими європартнерами наглядові ради з захмарними зарплатами.

Але "розумніукраїнськівиборці"чомусь живуть все гірше і гірше.

Може справа в тих кого вибрали?

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26.12.2021 11:33 Відповісти
 
 