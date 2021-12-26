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Польська поліція поблизу кордону Білорусі затримала громадянина України, який віз мігрантів

Польська поліція поблизу кордону Білорусі затримала громадянина України, який віз мігрантів

На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон. У його автомобілі було семеро пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вказано, що затримання відбулося в Ольховичах (гміна Мельник). Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою придорожньої перевірки. За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців.

"Водія затримали та заарештували, а його транспортний засіб потрапив на поліційну стоянку", - повідомлено 25 грудня в підляській поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби мігранти знову намагалися штурмувати кордон Польщі з Білоруссю

Від початку міграційної кризи поліція затримала в Підляському воєводстві 341 так званого кур’єра нелегальних іммігрантів. Осіб, підозрюваних у перевезенні іммігрантів із прикордонної зони углиб Польщі або за західний кордон, звинувачують у сприянні незаконному перетину кордону з Білоруссю.

За даними поліції, таким способом намагалися перевезти приблизно 1400 іммігрантів.

Автор: 

Білорусь (7925) мігранти (1105) Польща (8484) Правоохоронні органи (2706)


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Топ коментарі
+14
мандат і пожиттєвий депор зебілу
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26.12.2021 02:45
+10
значит, всё таки можно перетнути кордон. ну а за кордоном уже стоят маршрутчики , приехавшие в Польшу на заработки...
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26.12.2021 02:08
+10
Хер он так отделается легко.
По этой статье до 8 лет.

И ради чего.
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26.12.2021 03:28
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заробiтчанин
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26.12.2021 02:04 Відповісти
Дятел.
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26.12.2021 09:28 Відповісти
дятлiв багато видiв. а тут пiдгрупа "заробiтчанин"
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26.12.2021 11:13 Відповісти
Вид "Дятел", подвид - "Дятел заробитчанин".
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26.12.2021 13:42 Відповісти
є щe дятли - **********. колi каклєти...
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26.12.2021 14:00 Відповісти
это животные из "малого прикордонного руха". сколько с ними сталкивался пересекая границу - реальные зомби причем как мужыки так и бабы. там целая своя культурная матрица.
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26.12.2021 10:05 Відповісти
жи-ши пишуть з ьi казахи
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26.12.2021 11:15 Відповісти
вони на своiй короткiй обмeжeнiй хвилi.
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26.12.2021 11:16 Відповісти
а чем им там еще заниматься?
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26.12.2021 11:18 Відповісти
значит, всё таки можно перетнути кордон. ну а за кордоном уже стоят маршрутчики , приехавшие в Польшу на заработки...
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26.12.2021 02:08 Відповісти
мандат і пожиттєвий депор зебілу
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26.12.2021 02:45 Відповісти
Хер он так отделается легко.
По этой статье до 8 лет.

И ради чего.
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26.12.2021 03:28 Відповісти
Жодного реального пв за таким звинуваченням в ЄС не призначається.
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26.12.2021 08:56 Відповісти
Да ты что.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/22/7187010/
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26.12.2021 12:23 Відповісти
Ще раз роз'яснюю. Ніт! Це вирок за сукупністю.
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26.12.2021 13:29 Відповісти
Кастрировать.
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26.12.2021 09:29 Відповісти
Это не малорос - это обычный украинец.
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26.12.2021 03:29 Відповісти
Ой пришел великий поояк умничать хто есть хто.... Это ты в польше у себя умный, а в остальной цивилизации ты никто и тоже заробитчанин
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26.12.2021 08:25 Відповісти
Я гражданин Украины, дятел. И не заробитчанин.
А нарушают закон в Польше украинцы чуть ли не каждый день - пьяное вождение, взятки, воровство, угоны, убийства, нелегалы и тд.

https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-popavsia-ukrainets-iakyi-znimav-hroshi-z-chuzhykh-rakhunkiv-cherez-kody-blik-19455.html

https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-ukrainets-sprobuvav-za-2-tys-zl-vidkupytysia-vid-politseiskykh-19478.html

https://www.yavp.pl/uk/novini/polshcha-ukrajinka-obikrala-na-100-tis-zl-sklad-amazon-de-pratsyuvala-19500.html

https://www.yavp.pl/uk/novini/ukraintsiu-**********-dovichne-v-polshchi-cherez-ubyvstvo-spivvitchyznyka-19474.html

Да, это очень малый процент в относительном исчислении, и законопослушные украинцы жалуются, что из-за таких ублюдков мнение составляется обо всех, но это есть.
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26.12.2021 12:39 Відповісти
если иракца можно визуально отличить от поляка, то "малороса" от "украинца" практически нет. отсюда вывод - через открытые кпп с ордло,рф,БР, Крым из Украины в Польшу попадают кто угодно...
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26.12.2021 09:39 Відповісти
тю - іх тока ледачій не везе...
а що вони роблять в Україні і звідкі впали, то вже питання друге.
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26.12.2021 03:21 Відповісти
Вставай, піднімайся тролячий народ.
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26.12.2021 07:11 Відповісти
Та то був гавногетьман пэтя,він зарабатує милиард гривен на судебний залог!!!!)))
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26.12.2021 07:30 Відповісти
Ти не переживай, ми можемо і скинутись йому на залог.
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26.12.2021 07:34 Відповісти
богатенький...
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26.12.2021 11:03 Відповісти
ПОЛЯКИ! ПОСАДИТЕ ЭТОГ ГРЕБНЯ петушка на максимальный срок, пусть торчит на зоне падла....
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26.12.2021 08:47 Відповісти
ніт,краще разом з іракцями відправити в іракську в"язницю
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26.12.2021 09:20 Відповісти
у меня была такая мысль написать что в иракскую тюрьму его... но это нереально и не стал это писать.... пусть в польше пожирует тварь контробандистская..лучше бы падла сигареты уже тягало животное . чем это стадо туда направлять((
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26.12.2021 09:40 Відповісти
Да блин - способна і іціативна нація. Говорять, шо два українця - партизанський загін ополченія ім. Зеленського, а три - загін з международним діректором з маркетінгу по связям і внешньой торгівлі. Із собственним офшором і дачкой на Кипрі (для директора)...
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26.12.2021 09:23 Відповісти
Директору апартаменты готовят на "даче" в штате Делавэр, Юнайтед Стейтс оф-таки Америка. Лет на 50 для его отдыха готовят. Ну и для того, чьё имя будет носить партизанский отряд из слуг народа бегая от людей с вилами по лесам и полям Украины. Янукович и его партизаны в курсе. Могут и опытом поделиться.
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26.12.2021 09:34 Відповісти
У Московии таких украинцев с двойным гражданством из ЛДНР пруд пруди, можете у Верещук спросить, которая не против референдума о Донбассе
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26.12.2021 09:48 Відповісти
Bolsinstvo kto vezut nelegalov eto ix rodnia irakci no s pasportami nemcev,golandec i poxozyje.Za perevozku pplatyt ot 500 do 2000 evro odnogo celoveka,cem bolse vezios tem mense polucajes.Mesnix kontrabandistov takyje dengi neinteresujet,
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26.12.2021 10:10 Відповісти
Правильный украинец!
Не нужны эти беженцы в Украине. Страну освобождает и денежку зарабатывает.
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26.12.2021 10:56 Відповісти
надо было его вместе с пассажирами в расход пустить , другим бы желающим заработать и получить убежище наука была.
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26.12.2021 11:25 Відповісти
Так єтих "перевозчиков" за время нашествия на польскую границу аж 300 штук уже поймали.
В их числе, сирийцьі, украинцьі ( стьідно за єтих козлов), и парочка западноевропейцев...
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26.12.2021 11:59 Відповісти
ДЕПОРТ НА 10 лет !!! И показать по всем каналам... Больше не будет желание у других...
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26.12.2021 12:12 Відповісти
 
 