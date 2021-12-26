Польська поліція поблизу кордону Білорусі затримала громадянина України, який віз мігрантів

На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон. У його автомобілі було семеро пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вказано, що затримання відбулося в Ольховичах (гміна Мельник). Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою придорожньої перевірки. За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців.

"Водія затримали та заарештували, а його транспортний засіб потрапив на поліційну стоянку", - повідомлено 25 грудня в підляській поліції.

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Від початку міграційної кризи поліція затримала в Підляському воєводстві 341 так званого кур’єра нелегальних іммігрантів. Осіб, підозрюваних у перевезенні іммігрантів із прикордонної зони углиб Польщі або за західний кордон, звинувачують у сприянні незаконному перетину кордону з Білоруссю.

За даними поліції, таким способом намагалися перевезти приблизно 1400 іммігрантів.