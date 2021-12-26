Польська поліція поблизу кордону Білорусі затримала громадянина України, який віз мігрантів
На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон. У його автомобілі було семеро пасажирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Вказано, що затримання відбулося в Ольховичах (гміна Мельник). Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою придорожньої перевірки. За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців.
"Водія затримали та заарештували, а його транспортний засіб потрапив на поліційну стоянку", - повідомлено 25 грудня в підляській поліції.
Від початку міграційної кризи поліція затримала в Підляському воєводстві 341 так званого кур’єра нелегальних іммігрантів. Осіб, підозрюваних у перевезенні іммігрантів із прикордонної зони углиб Польщі або за західний кордон, звинувачують у сприянні незаконному перетину кордону з Білоруссю.
За даними поліції, таким способом намагалися перевезти приблизно 1400 іммігрантів.
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По этой статье до 8 лет.
И ради чего.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/07/22/7187010/
А нарушают закон в Польше украинцы чуть ли не каждый день - пьяное вождение, взятки, воровство, угоны, убийства, нелегалы и тд.
https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-popavsia-ukrainets-iakyi-znimav-hroshi-z-chuzhykh-rakhunkiv-cherez-kody-blik-19455.html
https://www.yavp.pl/uk/novini/u-polshchi-ukrainets-sprobuvav-za-2-tys-zl-vidkupytysia-vid-politseiskykh-19478.html
https://www.yavp.pl/uk/novini/polshcha-ukrajinka-obikrala-na-100-tis-zl-sklad-amazon-de-pratsyuvala-19500.html
https://www.yavp.pl/uk/novini/ukraintsiu-**********-dovichne-v-polshchi-cherez-ubyvstvo-spivvitchyznyka-19474.html
Да, это очень малый процент в относительном исчислении, и законопослушные украинцы жалуются, что из-за таких ублюдков мнение составляется обо всех, но это есть.
а що вони роблять в Україні і звідкі впали, то вже питання друге.
Не нужны эти беженцы в Украине. Страну освобождает и денежку зарабатывает.
В их числе, сирийцьі, украинцьі ( стьідно за єтих козлов), и парочка западноевропейцев...