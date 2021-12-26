Упродовж доби 25 грудня російські окупанти здійснили 1 обстріл наших позицій, втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У ранковому зведенні відзначається: "В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.

Станом на 7 годину ранку, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

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