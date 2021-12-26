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Упродовж доби 25 грудня російські окупанти здійснили 1 обстріл наших позицій, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби 25 грудня російські окупанти здійснили 1 обстріл наших позицій, втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 25 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У ранковому зведенні відзначається: "В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК.

Станом на 7 годину ранку, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає".

Також читайте: З початку доби 25 грудня російські окупанти на Донбасі не порушували режим тиші, - пресцентр штабу ООС

обстріл (28250) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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https://www.youtube.com/watch?v=1YSKNs720AY&t=32s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%A5%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%87%D0%B0 Гліб Бабіч - "Донечко" (Різдвяна)
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26.12.2021 09:48 Відповісти
 
 