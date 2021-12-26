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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 138 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 4 279 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 138 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 4 279 осіб одужали

В Україні станом на ранок неділі 26 грудня зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу 25 грудня в Україні:

 зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 30);

 28 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 268 осіб, зафіксовано 5 276 нових випадків зараження, 15 639 осіб одужали

Також за минулу добу:

 госпіталізовано – 1 832 особи;

 летальних випадків – 138;

 одужало – 4 279 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

 захворіло – 3 645 124 особи;

одужало – 3 428 212 осіб;

летальних випадків – 94 838;

проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 у Києві померло 15 осіб, виявлено 1 234 нові випадки захворювання, - Кличко

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.

епідемія (218) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Австралійські науковці полічили, що ймовірність зіткнення Землі з астероїдом дорівнбє 0,046, а ймовірність померти від Ковід становить 0,026. ВИСНОВОК: треба познімати маски і купити шоломи.
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26.12.2021 20:23
+3
- Чому художники епохи Відродження часто малювали на своїх полотнах товстих голих жінок, що валяються на диванах?
- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…
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26.12.2021 08:46
+2
Не забувай - картини коштували тоді дуже дорого На картинах - "куртизанки" А вони - "дороге задоволення" Вважай що то зображення тодішніх "Наомі Кемпбелл" "Кім Кардашьян" чи "Анджелін Джолі"! А у таких жіночок ніколи не було нестачі в грошах і їжі!
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26.12.2021 09:48
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- Чому художники епохи Відродження часто малювали на своїх полотнах товстих голих жінок, що валяються на диванах?
- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…
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26.12.2021 08:46 Відповісти
І схоже що тоді ціни на продукти харчування не "кусалися".
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26.12.2021 09:28 Відповісти
Не забувай - картини коштували тоді дуже дорого На картинах - "куртизанки" А вони - "дороге задоволення" Вважай що то зображення тодішніх "Наомі Кемпбелл" "Кім Кардашьян" чи "Анджелін Джолі"! А у таких жіночок ніколи не було нестачі в грошах і їжі!
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26.12.2021 09:48 Відповісти
и тогда и сейчас толстеют не от того что много едят, а от большого количества неправильный углеводов - сахара, белого хлеба.

Тогда сахар и белая мука были прерогативой богачей. потому толстый человек был априори БОГАТЫЙ.
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26.12.2021 11:18 Відповісти
Ну не то чтобы они "неправильные". Просто их количество практически не ограничено.
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26.12.2021 12:55 Відповісти
со статистикой подождём до вторника
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26.12.2021 13:13 Відповісти
А что ждать,заболеваемость на спад идет,как и при гриппе.Нужно привыкнуть к этому и не истерить,то карантины,то 10 доз вакцины)
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26.12.2021 15:36 Відповісти
это еще омикрон до нас не дошел
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26.12.2021 16:21 Відповісти
Австралійські науковці полічили, що ймовірність зіткнення Землі з астероїдом дорівнбє 0,046, а ймовірність померти від Ковід становить 0,026. ВИСНОВОК: треба познімати маски і купити шоломи.
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26.12.2021 20:23 Відповісти
Шановний, не робіть підказок "елітам". Вони запросто це можуть зробити (просто по приколу, щоб побачити, чи є межа яку не можна перетинати і чи є щось, що піпл нарешті відмовиться хавати). А певні громадяни ще й будуть запевняти, що шоломи не носять тільки проплачені боти з москви і розумово відсталі люди.
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26.12.2021 20:58 Відповісти
Svitlana Russian!

От саме проплачені боти з мАскви та розумово відсталі антивакси і будуть носити «шоломи», щоб довести до абсурду звичайний захист свого організму від дуже небезпечного вірусу. Це як антиваксерна агітація вакцинованими, особливо закордонними антиваксами. Знаємо ми ваши многоходовочкі, нееліта кремлівська.
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27.12.2021 00:59 Відповісти
фейк страшный
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26.12.2021 22:47 Відповісти
 
 