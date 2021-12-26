В Україні за добу від COVID-19 померли 138 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 4 279 осіб одужали

В Україні станом на ранок неділі 26 грудня зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 279 людей, 138 померли

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За добу 25 грудня в Україні:

зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 30);

28 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 832 особи;

летальних випадків – 138;

одужало – 4 279 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 645 124 особи;

одужало – 3 428 212 осіб;

летальних випадків – 94 838;

проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.