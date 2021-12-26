В Україні за добу від COVID-19 померли 138 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 4 279 осіб одужали
В Україні станом на ранок неділі 26 грудня зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на COVID-19, одужало 4 279 людей, 138 померли
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
За добу 25 грудня в Україні:
зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 30);
28 258 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 9 190 людей, другу дозу – 18 716 людей, додаткову дозу отримали 104 людини, ревакцинальну дозу – 248 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 832 особи;
летальних випадків – 138;
одужало – 4 279 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 645 124 особи;
одужало – 3 428 212 осіб;
летальних випадків – 94 838;
проведено ПЛР-тестувань – 16 669 943.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 583 761 людина, з них отримали першу дозу – 14 583 759 людей, отримали дві дози – 13 393 627 людей, отримали додаткову дозу – 2 022 людини, ревакцинальну дозу – 615 людей. Загалом проведено 27 980 023 щеплення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Так у них же часто були пандемії - то чума, то холера…От вони постійно і сиділи на карантині…
Тогда сахар и белая мука были прерогативой богачей. потому толстый человек был априори БОГАТЫЙ.
От саме проплачені боти з мАскви та розумово відсталі антивакси і будуть носити «шоломи», щоб довести до абсурду звичайний захист свого організму від дуже небезпечного вірусу. Це як антиваксерна агітація вакцинованими, особливо закордонними антиваксами. Знаємо ми ваши многоходовочкі, нееліта кремлівська.