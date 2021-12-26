Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути різною - Путін

Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США та НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною, відповідні пропозиції підготують військові експерти.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Вона (відповідь -ред) може бути різною. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав Путін.

Так він відповів на питання, якою може бути військово-технічна відповідь Росії, якщо США та НАТО "не почують нас і цього разу".

Водночас Путін заявив, що Росія прагнутиме досягнення юридично зобов'язуючого результату на цих переговорах, а не прагнутиме їхнього припинення.

Минулого тижня Росія висунула пропозиції щодо гарантій забезпечення її безпеки. Йдеться про два документи - Договор між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів організації північноатлантичного договору.