МЗС РФ готує делегацію на перемовини щодо гарантій безпеки: Принципово, щоб у засіданні Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові
Терміни і формат засідання Ради Росія - НАТО, а також склад російської делегації знаходяться в опрацюванні. У Москві хочуть направити високопоставлених військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра зовнішніх справ РФ Олександр Грушко російському держагентству ТАСС.
"Терміни, модальності, формат і склад делегації опрацьовуються", - сказав Грушко.
За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові".
Топ коментарі
+12 FT FT
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+9 Alexey Chernyavsky
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+7 Володимир Начинка #452585
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Ее целью является "продавливание украинского общества на осуществление Минских соглашений". Об этом Илларионов сказал в интервью Ukrlife.TV, которое было опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=yEmDfDOsX_4&ab_channel=UKRLIFE.TV Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Это дымовая завеса, прикрывающая главную операцию, которую проводят эти три администрации. Поскольку они тесно сотрудничают друг с другом, я счел возможным назвать эту операцию "тройственным альянсом", - отметил экс-советник Путина.
МИД РФ готовит делегацию на переговоры по поводу гарантий безопасности... Джерело:
Загроза з боку Китаю існує ще з радянських часів Тобто - нічого нового
За весь час існування держави України турки не давали абсолютно ніякого приводу стосовно претензій на Крим (бо Крим ніколи не належав Туреччині а лише перебував під його протекторатом - читай текст Кючук-Кайнарджійського договору (у Гуглі є!)
На Абхазію ( як "складову частину РФ") хто саме претендує: Китай чи "ісламісти"? Нагадую : абхази - християни десь з 6 століття нашої ери!
Колись потомок роду Гржибовських написав у своїй поемі гарну фразу : "Послушай! Ври! Да знай же меру!"
Ваша "бензоколонка" нікому і "нахер не вперлася"! Поки ви на кордоні з Україною "мудями трясете" Китай уже потихеньку анексує Сибір А без сибірського газу алмазів і нафти вас не врятують навіть ядерні боєголовки
не первый деньне первый год
Помнится один твой комментарий о 1939г., где ты писал, что тогда Германия воевала с Польшей, а СССР просто зашел и отхватил себе кусок Польши. Как аккуратно ты сформулировал...
И здесь по теме: НАТО видите ли не может самостоятельно решать, где им и что размещать из вооружения в странах, являющимися членами этой организации, зато про размещение своих войск на границе с Украиной "кремль" отвечает: "Где хотим, там и размещаем на своей территории".
Двойные стандарты - в действии, не? Так кто кому угрожает? И попутный вопрос: кто кого шантажирует?
Больше отвечать на этот вопрос не буду. Вы либо тупите, либо (скорее) провоцируете.
"С запада мощнейший военный блок в истории"
А "вчера" этого мощнейшего блока не было? Так что изменилось? А изменилось лишь то, что рф любыми способами хочет воспрепятствовать вхождению Украины в НАТО. А этот вопрос уже стоИт или так...авансом испугались? И именно в этом все дело /в Украине/, а не в какой-то мифической угрозе, якобы появившейся вдруг. И ты сам это прекрасно понимаешь.
@Shtirlitz53
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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1475024271818776578 1 год
Міні дрони, які були представлені на армійському форумі Московії під заголовком «як тобі таке, Ілон Маск?» Виявились китайськими іграшками, а не інноваційними розробками. АліЕкспрес рулить розробками залісся.