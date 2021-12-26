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Новини Війна
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МЗС РФ готує делегацію на перемовини щодо гарантій безпеки: Принципово, щоб у засіданні Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові

МЗС РФ готує делегацію на перемовини щодо гарантій безпеки: Принципово, щоб у засіданні Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові

Терміни і формат засідання Ради Росія - НАТО, а також склад російської делегації знаходяться в опрацюванні. У Москві хочуть направити високопоставлених військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра зовнішніх справ РФ Олександр Грушко російському держагентству ТАСС.

"Терміни, модальності, формат і склад делегації опрацьовуються", - сказав Грушко.

За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг збере засідання Ради НАТО - Росія 12 січня, - Anadolu

Автор: 

МЗС рф (959) НАТО (6424) перемовини (2854) росія (64935)


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Топ коментарі
+12
***** так торопися как будто уже в окно увидел бабу с косой пришедшую за ним. Кремлевский карлик понимает что удержать захваченные территории не по силам поетому пытается узаконить украденное. Ето все равно что к вам в дом залез преступник отжал комнату и кричит чтобы на переговоры к нему пришел юрист оформить официально что хозяева квартиры не будут пытаться его выгнать
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26.12.2021 11:26
+9
О чем можно говорить с варварами и дикарями?
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26.12.2021 11:35
+7
Знову кацапська істерика типу, "ви заважаєте нам Україну захопити і там нагадити". Вони не розуміють що після того як кацапня насвинячила на донбасі, їм навіть ранішня вата без НАТО горлянки перегризе. Що вже казати про дійсних українців.
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26.12.2021 11:31
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За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові РАШИСТСЬКІ ОКУПАНТИ"
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26.12.2021 11:24 Відповісти
Шаман Шойгу?
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26.12.2021 13:41 Відповісти
Президент Института экономического анализа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Илларионов заявил, что предложения России НАТО по "гарантиям безопасности" не являются ультиматумом Кремля странам Запада. По его мнению, это совместная операция администраций трех президентов: Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, под прикрытием которой продвигается другая важная идея.

Ее целью является "продавливание украинского общества на осуществление Минских соглашений". Об этом Илларионов сказал в интервью Ukrlife.TV, которое было опубликовано на https://www.youtube.com/watch?v=yEmDfDOsX_4&ab_channel=UKRLIFE.TV Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это дымовая завеса, прикрывающая главную операцию, которую проводят эти три администрации. Поскольку они тесно сотрудничают друг с другом, я счел возможным назвать эту операцию "тройственным альянсом", - отметил экс-советник Путина.
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26.12.2021 14:22 Відповісти
обкурився чи ширнувся іларіонов? тапкі перли видає.
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26.12.2021 15:36 Відповісти
***** так торопися как будто уже в окно увидел бабу с косой пришедшую за ним. Кремлевский карлик понимает что удержать захваченные территории не по силам поетому пытается узаконить украденное. Ето все равно что к вам в дом залез преступник отжал комнату и кричит чтобы на переговоры к нему пришел юрист оформить официально что хозяева квартиры не будут пытаться его выгнать
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26.12.2021 11:26 Відповісти
Да уж, почувствовало *****, появилась реальная поддержка Украины, понятное дело, Украинцы отвоюют и крым и донбасс, как потом ***** жить оно не понимает, потому и визжит, как недорезаный поросёнок
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26.12.2021 11:46 Відповісти
Агрессор много хочет, но мало получит.
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26.12.2021 13:40 Відповісти
Возьмите опудала. Он самый высокопоставленный из всех высокопоставленных и почти военный.
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26.12.2021 11:27 Відповісти
Знову кацапська істерика типу, "ви заважаєте нам Україну захопити і там нагадити". Вони не розуміють що після того як кацапня насвинячила на донбасі, їм навіть ранішня вата без НАТО горлянки перегризе. Що вже казати про дійсних українців.
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26.12.2021 11:31 Відповісти
О чем можно говорить с варварами и дикарями?
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26.12.2021 11:35 Відповісти
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26.12.2021 12:26 Відповісти
Значить замість конструктивних перемовин буде чергове "надування щік" під каскою, випирання грудей прикрашених орденами і гриміння зброєю
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26.12.2021 11:45 Відповісти
Военные не политики, им ничего надувать не надо. Как раз переговоры специалистов обычно наиболее продуктивны.
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26.12.2021 11:54 Відповісти
А який стосунок військові російські мають до газового шантажу? Вони там лише як "інструмент залякування"І вони не знають який запас міцності має російська економіка - вони звикли лише воювать тим що їм дають А війни ******* - це битви заводів у першу чергу а не солдат на полі бою! Німці і японці програли війну в першу чергу з-за нестачі матеріальних ресурсів і неможливості випускать ефективне озброєння в необхідних обсягах!
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26.12.2021 12:04 Відповісти


МИД РФ готовит делегацию на переговоры по поводу гарантий безопасности... Джерело:
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26.12.2021 12:08 Відповісти
рф кто-то или что-то угрожает? Да, неужели?
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26.12.2021 12:18 Відповісти
Пфф... С запада мощнейший военный блок в истории, с востока мощнейший Китай, с юга исламисты. К рф у всех куча территориальных претензий (тот же Крым или Абхазия). Да и вообще цивилизованный мир с удовольствием бы стёр это недоразумение с карты. Конечно угрожает.
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26.12.2021 12:34 Відповісти
До 2014 року НАТО практично свою блокову діяльність припинив - він почав її відновлювать з початком агресії Росії стосовно України Тобто ця загроза була спровокована саме агресивними діями Росії у Європі
Загроза з боку Китаю існує ще з радянських часів Тобто - нічого нового
За весь час існування держави України турки не давали абсолютно ніякого приводу стосовно претензій на Крим (бо Крим ніколи не належав Туреччині а лише перебував під його протекторатом - читай текст Кючук-Кайнарджійського договору (у Гуглі є!)
На Абхазію ( як "складову частину РФ") хто саме претендує: Китай чи "ісламісти"? Нагадую : абхази - християни десь з 6 століття нашої ери!
Колись потомок роду Гржибовських написав у своїй поемі гарну фразу : "Послушай! Ври! Да знай же меру!"
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26.12.2021 12:47 Відповісти
Оставим эти нюансы. Факт что угрожают.
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26.12.2021 13:32 Відповісти
Синок! На відміну від тебе я вивчав міжнародне право І його складову частину - "Право війни" І навіть лекції читав по ньому у військових частинах Так що не співай ти мені "воєнних песен" про "нюанси"
Ваша "бензоколонка" нікому і "нахер не вперлася"! Поки ви на кордоні з Україною "мудями трясете" Китай уже потихеньку анексує Сибір А без сибірського газу алмазів і нафти вас не врятують навіть ядерні боєголовки
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26.12.2021 13:50 Відповісти
Крым, это территоральная претензия рашистов к Украине, а не чья-то к РФ. Абхазию ты непонятно у чему приплёл, на неё даже кремлядь не претендует)
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26.12.2021 12:48 Відповісти
Да это кацапчик здесь пытается умничать не первый день. Пришифровывается немного,на рожон не лезет,но нутро всё равно вылазит))
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26.12.2021 12:59 Відповісти
не первый день не первый год
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26.12.2021 14:08 Відповісти
У рф ни к кому нет территориальных претензий, да? А что с украинским Крымом? Ах, да, УЖЕ нет тер. претензий. Так?
Помнится один твой комментарий о 1939г., где ты писал, что тогда Германия воевала с Польшей, а СССР просто зашел и отхватил себе кусок Польши. Как аккуратно ты сформулировал...
И здесь по теме: НАТО видите ли не может самостоятельно решать, где им и что размещать из вооружения в странах, являющимися членами этой организации, зато про размещение своих войск на границе с Украиной "кремль" отвечает: "Где хотим, там и размещаем на своей территории".
Двойные стандарты - в действии, не? Так кто кому угрожает? И попутный вопрос: кто кого шантажирует?
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26.12.2021 14:06 Відповісти
Был вопрос - угрожает ли кто-то рф. Я ответил, что конечно угрожает. Мы допустим при любом удобном случае вернём себе Крым, который они уже считают своим, китайцы - Дальний Восток, эстонцы (а это НАТО) тоже на что-то там претендуют и т.д и т.п. и это только часть угроз для рф.
Больше отвечать на этот вопрос не буду. Вы либо тупите, либо (скорее) провоцируете.
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26.12.2021 14:34 Відповісти
Не то и не другое. Я считаю, что никто рф не угрожает. Я, действительно, так считаю. И считаю не безосновательно.
"С запада мощнейший военный блок в истории"
 А "вчера" этого мощнейшего блока не было? Так что изменилось? А изменилось лишь то, что рф любыми способами хочет воспрепятствовать вхождению Украины в НАТО. А этот вопрос уже стоИт или так...авансом испугались? И именно в этом все дело /в Украине/, а не в какой-то мифической угрозе, якобы появившейся вдруг. И ты сам это прекрасно понимаешь.
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26.12.2021 14:42 Відповісти
...ну, а отвечать или нет - твое право. Убеждения у нас - разные, поэтому...
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26.12.2021 14:45 Відповісти
Кажуть шо Йенс Столтенберг отдаст Путлеру половину стран НАТО...для своего сраного ОДКБ... Байден легко согласился...
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26.12.2021 11:49 Відповісти
https://youtu.be/WBa1-9cNs6U Видос в тему...
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26.12.2021 11:50 Відповісти
Анатолій Штефан Штірліц



@Shtirlitz53

·
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1475024271818776578 1 год



Міні дрони, які були представлені на армійському форумі Московії під заголовком «як тобі таке, Ілон Маск?» Виявились китайськими іграшками, а не інноваційними розробками. АліЕкспрес рулить розробками залісся.
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26.12.2021 11:50 Відповісти
21 декабря, организаторы Вторых международных соревнований по шоу дронов объявили https://www.droneshowsoftware.com/competition победителей . Компания «Геоскан» заняла первое место в номинации «Лучшее шоу из 1000+ дронов». Также ... получили специальный приз за выдающийся вклад в развитие этой индустрии!
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26.12.2021 12:11 Відповісти
Смешно. Армейская разработка летает в перьях и лампочках для развлечения путинских олигархов.
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26.12.2021 12:46 Відповісти
Я это к тому, что солдату в окопе не важно с квадрик чьего производства сбросит гранату или наведёт снаряд. Или рой 1000+ вот таких дронов прилетит с гранатами. Важен результат.
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26.12.2021 13:30 Відповісти
Шоу дронов? Они там хоть не @блись часом?
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26.12.2021 12:53 Відповісти
Эти "военные" должны принять участие? Разве, что песком посыпать из них у подъезда...
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26.12.2021 11:52 Відповісти
Захід розмовляє з чекістаном, як-от психіатр з буйним вар'ятом - https://www.youtube.com/watch?v=uuWQ4TlWyJk&ab_channel=Newsader https://www.youtube.com/watch?v=uuWQ4TlWyJk&ab_channel=Newsader

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26.12.2021 11:57 Відповісти
Кацапы испугались, что наши военные дадут им по соплям.
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26.12.2021 12:39 Відповісти
Зеля им даст!
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26.12.2021 12:41 Відповісти
Как же питуну хочется выглядеть настоящим рукопожатным международным политиком, аж до ультиматумов. Прям корчит бедного, что все в мире его не за президента считают, а за убийцу и воришку.
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26.12.2021 12:43 Відповісти
Какая разница,кого прокинут и опустят из кацапни-ефрейтора или генерал-полковника?
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26.12.2021 12:50 Відповісти
чем выше хенерал, тем дольше ему в жопу иттить.
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26.12.2021 12:52 Відповісти
а им уже кто-то ответил согласием на такую встречу в ближайшей перспективе? А тем более с ними уже оговаривали формат и темы?..опять гонят впереди парлвоза и опять облажаются как со срочными ультиматумами...)
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26.12.2021 12:57 Відповісти
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26.12.2021 13:11 Відповісти
от і нафуя кожен пук московитів сюди тащить як новину всесвітньо важливу ?
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26.12.2021 15:05 Відповісти
 
 