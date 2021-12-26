МЗС РФ готує делегацію на перемовини щодо гарантій безпеки: Принципово, щоб у засіданні Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові

Терміни і формат засідання Ради Росія - НАТО, а також склад російської делегації знаходяться в опрацюванні. У Москві хочуть направити високопоставлених військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра зовнішніх справ РФ Олександр Грушко російському держагентству ТАСС.

"Терміни, модальності, формат і склад делегації опрацьовуються", - сказав Грушко.

За його словами, "оскільки мова йде про питання військової безпеки, принципово важливо, щоб у засіданні Ради Росія - НАТО взяли участь високопоставлені військові".

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